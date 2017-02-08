شقة 90 متر من الهدوء والإبداع!

كلما كبرت العائلة.. زادت الحاجة لمساحة أكبر تستوعب كل شئ.. وهذا هو عيب المنازل ذات المساحات الصغيرة أنه يأتي وقت لا تستطيع فيه التكيف مع الواقع الفعلي! ربما كان هذا قديمًا ولكن مع الحيل العديدة والجديدة التي اقتحمت عالم الديكور لم تعد تلك المشكلة أزمة على الإطلاق، بل أن المصممين باتوا يعتبرونها تحديًا لهم ليخرجوا منه عن كل ما هو مألوف ونمطي..
هنا في هذا المشروع اتبع المصمم مبدأ غاية في البساطة يمكنك اتباعه في منزلك الصغير إن شئت ألا وهو الاعتماد على ديكورات وقطع أثاث قليلة وترك مساحات فارغة بالقدر المستطاع.. قد يبدو هذا غريبًا ولكنه أكثر عملية لأن ذلك يعزز الشعور بالبراح ويخلق لك مساحة إضافية تحقق منها استفادة أكبر في التخزين على سبيل المثال.. دعونا نكتشف عبقرية التصميم عن قرب في هذا المنزل البسيط والمقام على مساحة 90 متر مربع.
ساحة كبيرة ومشرقة وهذا بفضل النوافذ والأبواب الزجاجية المغلفة لجدرانها والتي تعطي مساحة لتخلل الهواء والضوء معًا إلى المجال الحيوي للمنزل. أسلوب حديث وراق اتبعه المصمم في تأثيث المنزل وفي تشطيبه أيضًا حيث جعله ناعمًا دافئًا وساكنًا وهذا يرجع لعدة عوامل على رأسها اللمسات الخشبية في الأرضيات والألوان المحايدة في الجدران والديكورات المتناسقة بشكل عام.
تجمع هذه الساحة الهادئة غرفتين معًا بذكاء شديد وتنسيق رهيب وهما غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام، كلًا منهما يتكون من قطع أثاث قليلة تفي بالغرض تناسب أكثر فئة حديثي الزواج واحتياجاتهم المعروف أنها قليلة خصوصًا في البداية.
تتسم ديكورات غرفة المعيشة بالبساطة والهدوء والعصرية.. فكما نرى هنا لا تكلف ولا مزايدة في الأمور! الغرفة مكونة فقط من كنبة كبيرة تسع من أربعة لخمسة أفراد بلون
عاجي أي كريمي -كما هو متعارف عليه في مجتمعنا المصري- بجانبها مقعد فوتيه بتصميم كلاسيكي بعض الشئ بلون رمادي داكن.. أمام كلاهما طاولة قهوة مكسية بنفس خامة القماش المغلفة للكنبة وبنفس اللون أيضًا.
من زاوية أخرى نجد التلفاز مثبت داخل إطار خشبي بنفس لون ديكورات الغرفة ويستند على الوحدة الخشبية المكملة لأثاث المعيشة.. فوق ذلك الإطار نلمح كلمة HOME كتبت بطريقة ملفتة للانتباه أكسبت الغرفة جمال من نوع خاص.. هذه هي اللمسات الإبداعية أو الإضافات التي يمكنها أن تصنع الفارق بمنزلك دون أن تكلفك شئ!
وبهذه الصورة نودع المعيشة بلمساتها الهادئة وديكوراتها التي اتسمت بالبساطة.. لنرى لمستين أخرتين كلًا منهما ترك بصمته في إطلالتها أيضًا، أولهما وحدة الإضاءة الطويلة التي تقف بجانب وحدة التلفاز وتوزع الأضواء بالجزء العلوي من الجدار والسقف، وثانيهما، الرف الخشبي الأنيق المثبت بالجدار الأيسر للغرفة والمزين بنخبة من أصص الزرع الصغيرة والإكسسوارات الرفيعة.
ساحة أخرى مكسية بشرائح الباركيه رمادي اللون المناسب تمامًا للمطبخ بلونه الداكن وذلك لأن الأرضيات الفاتحة عادة ما تتعرض للاتساخ بسهولة ومن هذا المنطلق فهذا الاختيار موفق للغاية. المطبخ هنا على امتداد غرفتي المعيشة والسفرة مباشرة يجمع بين اللونين الأبيض والرمادي ويتبع مبدأ الألوان المحايدة كما يحظى بعدد كبير جدًا من الوحدات التخزينية التي تصطف يمينًا ويسارًا مع اختلاف تصميماتها.
المفاجأة.. يحظى المطبخ بمائدة طعام ثانية غير الأولى المنتمية لساحة المعيشة ولكن هذه أصغر حجمًا وأكثر عملية حيث أنها توفر على قاطني المنزل الوقت والجهد وفكرة الانتقال في حد ذاتها بالطعام للخارج وذلك بتواجدها داخل ساحة المطبخ الكبيرة!
الألوان الزاهية هي روح غرف الأطفال! ومن هذا المنطلق يحرص مصممو الديكور عمومًا بإكساب هذه النوعية من الغرف بالعديد من اللمسات الإبداعية المبتكرة من ناحية وطلاءها بالألوان المشرقة من ناحية أخرى.. وحتى إن لم يتم طلاءها باتباع ذلك المبدأ فيمكن ببساطة الاستعانة بديكورات وأثاث ملونة تناسب عالمهم البرئ تمامًا كما هو حدث هنا في هذه الغرفة.
الألوان المحايدة تسيطر على الحمام بالكامل وتمنحه حالة من الهدوء والسكون تعزز الشعور بالراحة التي هي لازمة له كبيت للراحة – كما هو لقبه. رغم أن مساحة الحمام صغيرة إلا أنك لا تكاد تشعر بذلك نتيجة التصميم الجيد والدقيق الذي حرص فيه المصمم على توزيع الادوات الصحية على الحمام بشكل يعزز المساحة ولا يضر بها!
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