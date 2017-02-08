شقة 90 متر من الهدوء والإبداع!

كلما كبرت العائلة.. زادت الحاجة لمساحة أكبر تستوعب كل شئ.. وهذا هو عيب المنازل ذات المساحات الصغيرة أنه يأتي وقت لا تستطيع فيه التكيف مع الواقع الفعلي! ربما كان هذا قديمًا ولكن مع الحيل العديدة والجديدة التي اقتحمت عالم الديكور لم تعد تلك المشكلة أزمة على الإطلاق، بل أن المصممين باتوا يعتبرونها تحديًا لهم ليخرجوا منه عن كل ما هو مألوف ونمطي..

هنا في هذا المشروع اتبع المصمم مبدأ غاية في البساطة يمكنك اتباعه في منزلك الصغير إن شئت ألا وهو الاعتماد على ديكورات وقطع أثاث قليلة وترك مساحات فارغة بالقدر المستطاع.. قد يبدو هذا غريبًا ولكنه أكثر عملية لأن ذلك يعزز الشعور بالبراح ويخلق لك مساحة إضافية تحقق منها استفادة أكبر في التخزين على سبيل المثال.. دعونا نكتشف عبقرية التصميم عن قرب في هذا المنزل البسيط والمقام على مساحة 90 متر مربع.