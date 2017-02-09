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7 غرف معيشة مميزة على الموضة

آية منير آية منير
Bloomingville at House Envy, House Envy House Envy غرفة المعيشة
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مع بداية عام 2017 ظهرت العديد من صيحات الموضة في عالم الديكور، ومن اهم ما تألق في الآونة الأخيرة هي التصاميم الخاصة بغرف المعيشة، مع مراعاة اختلاف الأذواق والأنماط المستخدمة في منازلنا، ولأن هوميفاي تحرص على إيجاد كل ما هو جديد وتقديمه لك، سنقدم اليوم مجموعة من غرفة المعيشة المميزة والتى قد تلهمك في تصميم منزلك، وتنال إعجابك بالتأكيد..

1. نافذة على العالم..

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

غرفة معيشة تصبح نافذة على العالم الخارجى من خلال جدار كامل زجاجي، اختار المصمم خامات تشبه الطبيعه المحيطة بالمنزل ولتشعر بانسجام الغرفة مع المشهد ككل، فاختار الجلد الطبيعي والخشب على هيئته المختارة من اجود الأنواع، وسجاد مصمم بطريقة يدوية رائع، كما تلاحظ أن سقف الغرفة غير تقليدي وأضاف للغرفة احساس بأنها منزل مستقل..

2. نقوش مميزة..

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention غرفة المعيشة
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

ولمحبى الأناقة والموضة، يأتي هذا التصميم لغرفة معيشة لينال إعجابكم ويحمل في كل ركن الكثير من التميز واروعة، بداية من الأريكة ذات اللون الوردي، والطاولة مع السجادة من الجلود الطبيعية، ووحدة زرع رائعة تزين المشهد..

3. الخشب ..

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة المعيشة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

مرة آخرى اتصال التصميم مع الطبيعة في غرفة معيشة بالتأكيد ستحبها واختيار خامات منسجمة ومستوحاة من قلبها، حتى في تصميم العناصر نفسها، جاءت بشكل مبتكر ورائع ومميز، الخشب والحجر هم أبطال التصميم، واللون الأبيض هو السائد مع لمسات من الأزريق..

4. للكلاسيكية وجه آخر..

LE FUMOIR & GYM-San Antonio Texas, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة المعيشة
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

في الأغلب جميعنا نظن أن الكلاسيكة يجب أن تكون عنوان للهدوء والألوان المحايدة، لكن يأتى هذا التصميم لغرفة معيشة مبتكرة على الطراز الكلاسيكي، ولكن استخدم المصمم فيها اللون الفيروزي الفاتح ليتألق وسط كل هذه الألوان المحايدة وليعلنها صرحية أن للكلاسيكية وجه آخر..

5. فاصل مميز..

Progetto di Interior Design , Teresa Lamberti Architetto Teresa Lamberti Architetto غرفة المعيشة خشب Wood effect
Teresa Lamberti Architetto

Teresa Lamberti Architetto
Teresa Lamberti Architetto
Teresa Lamberti Architetto

إن كانت غرفة معيشتك مشتركة مع ركن الطعام في نفس المساحة، يمكنك فصل الفراغات بعدة طرق منها الفواصل المصنوعة من الجسيبسوم بورد، أو الطوب أو الخشب، ويأتي هذا التصميم من الخشب المفرغ ذو الطراز الحديث والمتميز..

6. ألوان متناغمة..

hotelgesh, needsomespace needsomespace غرفة المعيشة
needsomespace

needsomespace
needsomespace
needsomespace

اختيار الألوان هي من أهم خطوات التصميم، وتأتى حسب ذوقك الخاص والطراز المستخدم، وهنا في غرفة المعيشة أمامنا أحيانا يفضل الآخرين من استخدام الألوان الهادئة أو الدافئة ، ومن الممكن أن تجد من يحبون الألوان الجريئة والباردة، فهو عالم لا حدود لها.. اختيار هنا درجات الرمادي مع الفيروزي هو من أحدث صيحات الموضة..

7. تصميم مشرق..

PATIO HOUSE, Pracownia projektowa Na Antresoli Pracownia projektowa Na Antresoli غرفة المعيشة
Pracownia projektowa Na Antresoli

Pracownia projektowa Na Antresoli
Pracownia projektowa Na Antresoli
Pracownia projektowa Na Antresoli

الإضاءة الطبيعية هي البطل الخفي لنجاح أي تصميم، فإن نجحت في المحافظة عليها وانتشارها في الغرفة، ستمتلك بالتأكيد لوحة مشرقة في منزلك، لن تود أن تغيب الشمس حتى تستمر في هذه المتعة، استخدم المصمم الأبيض ليصبح الفراغ مشرق وهادئ وقمة في الأناقة والشياكة 

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