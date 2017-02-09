7 غرف معيشة مميزة على الموضة

مع بداية عام 2017 ظهرت العديد من صيحات الموضة في عالم الديكور، ومن اهم ما تألق في الآونة الأخيرة هي التصاميم الخاصة بغرف المعيشة، مع مراعاة اختلاف الأذواق والأنماط المستخدمة في منازلنا، ولأن هوميفاي تحرص على إيجاد كل ما هو جديد وتقديمه لك، سنقدم اليوم مجموعة من غرفة المعيشة المميزة والتى قد تلهمك في تصميم منزلك، وتنال إعجابك بالتأكيد..
غرفة معيشة تصبح نافذة على العالم الخارجى من خلال جدار كامل زجاجي، اختار المصمم خامات تشبه الطبيعه المحيطة بالمنزل ولتشعر بانسجام الغرفة مع المشهد ككل، فاختار الجلد الطبيعي والخشب على هيئته المختارة من اجود الأنواع، وسجاد مصمم بطريقة يدوية رائع، كما تلاحظ أن سقف الغرفة غير تقليدي وأضاف للغرفة احساس بأنها منزل مستقل..
ولمحبى الأناقة والموضة، يأتي هذا التصميم لغرفة معيشة لينال إعجابكم ويحمل في كل ركن الكثير من التميز واروعة، بداية من الأريكة ذات اللون الوردي، والطاولة مع السجادة من الجلود الطبيعية، ووحدة زرع رائعة تزين المشهد..
مرة آخرى اتصال التصميم مع الطبيعة في غرفة معيشة بالتأكيد ستحبها واختيار خامات منسجمة ومستوحاة من قلبها، حتى في تصميم العناصر نفسها، جاءت بشكل مبتكر ورائع ومميز، الخشب والحجر هم أبطال التصميم، واللون الأبيض هو السائد مع لمسات من الأزريق..
في الأغلب جميعنا نظن أن الكلاسيكة يجب أن تكون عنوان للهدوء والألوان المحايدة، لكن يأتى هذا التصميم لغرفة معيشة مبتكرة على الطراز الكلاسيكي، ولكن استخدم المصمم فيها اللون الفيروزي الفاتح ليتألق وسط كل هذه الألوان المحايدة وليعلنها صرحية أن للكلاسيكية وجه آخر..
إن كانت غرفة معيشتك مشتركة مع ركن الطعام في نفس المساحة، يمكنك فصل الفراغات بعدة طرق منها الفواصل المصنوعة من الجسيبسوم بورد، أو الطوب أو الخشب، ويأتي هذا التصميم من الخشب المفرغ ذو الطراز الحديث والمتميز..
اختيار الألوان هي من أهم خطوات التصميم، وتأتى حسب ذوقك الخاص والطراز المستخدم، وهنا في غرفة المعيشة أمامنا أحيانا يفضل الآخرين من استخدام الألوان الهادئة أو الدافئة ، ومن الممكن أن تجد من يحبون الألوان الجريئة والباردة، فهو عالم لا حدود لها.. اختيار هنا درجات الرمادي مع الفيروزي هو من أحدث صيحات الموضة..
الإضاءة الطبيعية هي البطل الخفي لنجاح أي تصميم، فإن نجحت في المحافظة عليها وانتشارها في الغرفة، ستمتلك بالتأكيد لوحة مشرقة في منزلك، لن تود أن تغيب الشمس حتى تستمر في هذه المتعة، استخدم المصمم الأبيض ليصبح الفراغ مشرق وهادئ وقمة في الأناقة والشياكة
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