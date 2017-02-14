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10 أشكال مختلفة لركن مكتبي صغير في منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Home Office, SALA VISCOM SALA VISCOM مكتب عمل أو دراسة خشب White
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المكتب قطعة أثاث هامة بالمنزل، وبالتأكيد جميعنا نحتاج إلى ركن مكتبي بسيط في منازلنا لأوقات العمل والمذاكرة، وهذا المقال يقدم لك نماذج رائعة تتناسب مع كافة الأماكن في المنزل وأغلب المساحات، بحيث يعرض لك هوميفاي اليوم 10 أشكال مختلفة لركن مكتبي صغير في منزلك.. قد تلهمك أحد هذه التصميمات لعمل مكتب متكامل في منزلك يناسب زوقك واحتياجاتك الخاصة.

1. ألوان حيادية وأرفف معلقة

Schöner Wohnen 9, A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG جدران وأرضياتورق الحائط Multicolored
A.S. Création Tapeten AG

A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG

لدينا هنا ركن مكتبي أنيق يتخذ جانبًا كاملًا من الجدار، ويتكون من رف علوي على شكل حرف L في زاوية الحائط، ورف مستقيم بالأسفل كطاولة معلقة للمكتب، مع كرسي أسود أنيق يجعل الشخص في مستوى الرف، فيبدو الركن عملي يوفر مساحة تخزينية لا بأس بها عن طريق الأرفف، والتي تحمل الكتب والحاسوب ووحدة إضاءة صغيرة، بالإضافة إلى ذلك فإن الألوان الحيادية الرائعة للجدران المخطوطة بالطول تُعطي هدوء وبساطة للمكان.

2. تصميم خشبي مميز

New Ceylan Wall Mural ref 4400091, Paper Moon Paper Moon جدران وأرضياتورق الحائط
Paper Moon

New Ceylan Wall Mural ref 4400091

Paper Moon
Paper Moon
Paper Moon

هذا التصميم المميز اعتمد على الخشب لطاولة المكتب العريضة التي تسمح بوجود كرسيين أمامها، فبإمكان شخصين أن يستخدما هذا المكتب في نفس الوقت، ذلك إلى جانب وحدة الإضاءة الجانبية الأنيقة التي تحمل جزئين إضاءة بداخلها، كما إنها مرنة ويُمكن التحكم في طولها وتحريك رأسها بسهولة على المكتب.

3. بساطة التفاصيل

Soraya - zauberhafter Wandschmuck, A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG جدران وأرضياتورق الحائط Grey
A.S. Création Tapeten AG

A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG

هذا التصميم يعتمد في تفاصيله على البساطة والهدوء وتناغم التفاصيل، بحيث يتألق اللون الرمادي في الكرسي ووحدة الإضاءة الجانبية الصغيرة، بالإضافة إلى الطاولة الخشبية الصغيرة البسيطة التي ترتكز على الأرض بشكل هندسي جميل.

4. ورق الحائط لخلق أجواء مختلفة

Star Wars Photomural 'Battle of Hoth' ref 8-481, Paper Moon Paper Moon جدران وأرضياتورق الحائط
Paper Moon

Star Wars Photomural 'Battle of Hoth' ref 8-481

Paper Moon
Paper Moon
Paper Moon

هذا التصميم الجميل لركن مكتبي صغير وضع أمام ورق الحائط الذي يُعطي تصميم رائع ومشهد عميق، مكون من كرسي خشبي صغير ومنضدة بسطح خشبي وأرجل معدنية، مع رف ملتصق بالمنضدة لوضع الكتب.. إلى جانب ذلك فان المساحة الكبيرة ساهمت في وجود مكتبة من المعدن مكون من عدة أرفف تخزينية لحمل الأغراض.

5. هادىء.. والأسود سيد الموقف

Belle Epoque, A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG جدران وأرضياتورق الحائط Beige
A.S. Création Tapeten AG

A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG

هذا الركن مُصمم خصيصًا لمُحبي الهدوء والاستجمام.. مكتب خشبي بسيط من جزئين وكرسي بظهر مُريح وبسيط باللون الأسود، يمنحك جلسة هادئة تستطيع فيها انجاز أعمالك والعمل بإبداع، مع الألوان الفاتحة للدهانات والنافذة التي تُعطي إطلالة جميلة على الخارج، ووحدة الإضاءة الأنيقة التي تتدلى من السقف في شكل جميل.

6. الحل السحري للمساحات الصغيرة

office in a box, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب خشب معالج
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

إذا كنت لا تملك مساحة كافية لعمل مكتب كامل بحجم كبير، لا بأس فبالتأكيد ليست مشكلة، هذا التصميم يلهمك الفكرة لمكتب خشبي صغير على شكل صندوق معلق بالحائط ومرن يمكنك فتحه عند الحاجة وإغلاقة عند الانتهاء، مُزود بوحدة إضاءة صغيرة من الداخل، مع كرسي معدني طويل يسمح لك بالجلوس في نفس الارتفاع واستخدام المكتب.

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7. استغلال منطقة السلم

Office Collective Works مكتب عمل أو دراسة
Collective Works

Office

Collective Works
Collective Works
Collective Works

لماذا لا تستغل منطقة السلم في منزلك لعمل مكتبة!.. تبدو فكرة رائعة لن تكلفك أعباء التفكير في غرفة كاملة لعمل مكتب.. كما في هذا المثال الذي اتخذ ركن صغير على جانب السلم وعمل الدرابزين منضدة مكتب، ووضع كرسي مناسب أمامها، واستغلال الحائط لعمل مكتبة تضم مجموعة أرفف جميلة لحمل الكتب، وطلائها باللون الأزرق الجميل.

8. تصميم أسفل النافذة للاستمتاع بالهواء

Office homify مكتب عمل أو دراسة
homify

Office

homify
homify
homify

في جلسة بالهواء الطلق صُمم هذا الركن المكتبي البسيط لإطلالة خارجية رائعة والاستمتاع بنسمات الهواء الجميلة.. مكون من مكتب خشبي بسيط، مع كرسي بلاستيكي شفاف، في واجهة النافذة مباشرة.

9. أناقة بلا حدود

Home Office, SALA VISCOM SALA VISCOM مكتب عمل أو دراسة خشب White
SALA VISCOM

SALA VISCOM
SALA VISCOM
SALA VISCOM

تصميم مُريح على مساحة كبيرة يناسب أصحاب الذوق الرفيع، يتكون من مكتب كبير بطاولة خشبية مطلية باللون الأبيض، وأرجل خشبية بتصميم هندسي بسيط، مع كرسي صغير أمامها، وبالخلف سمحت المساحة لعمل مكتبة سوداء كبيرة تضم العديد من الأرفف والدواليب والأدراج بشكل أنيق للغاية.

10. تصميم مناسب لغرفة نومك

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti غرفة نوم
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

هذا المثال لركن مكتبي أنيق ناصع البياض، في ركن صغير بجانب الدولاب في غرفة النوم.. طاولة زجاجية بسيطة، مع كرسي بمقعد قماشي مريح وجميل، تُكمله الديكورات الرائعة لغرفة النوم من وحدة إضاءة جانبية مميزة، وورق الحائط المخطوط طوليًا بشكل بسيط.

لتصاميم جميلة ورائعة لغرفة نومك إليك هذا المقال.. وداعًا للكلاسكيات.. واقتني غرفة نوم مليئة بالألوان

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