المكتب قطعة أثاث هامة بالمنزل، وبالتأكيد جميعنا نحتاج إلى ركن مكتبي بسيط في منازلنا لأوقات العمل والمذاكرة، وهذا المقال يقدم لك نماذج رائعة تتناسب مع كافة الأماكن في المنزل وأغلب المساحات، بحيث يعرض لك هوميفاي اليوم 10 أشكال مختلفة لركن مكتبي صغير في منزلك.. قد تلهمك أحد هذه التصميمات لعمل مكتب متكامل في منزلك يناسب زوقك واحتياجاتك الخاصة.
لدينا هنا ركن مكتبي أنيق يتخذ جانبًا كاملًا من الجدار، ويتكون من رف علوي على شكل حرف L في زاوية الحائط، ورف مستقيم بالأسفل كطاولة معلقة للمكتب، مع كرسي أسود أنيق يجعل الشخص في مستوى الرف، فيبدو الركن عملي يوفر مساحة تخزينية لا بأس بها عن طريق الأرفف، والتي تحمل الكتب والحاسوب ووحدة إضاءة صغيرة، بالإضافة إلى ذلك فإن الألوان الحيادية الرائعة للجدران المخطوطة بالطول تُعطي هدوء وبساطة للمكان.
هذا التصميم المميز اعتمد على الخشب لطاولة المكتب العريضة التي تسمح بوجود كرسيين أمامها، فبإمكان شخصين أن يستخدما هذا المكتب في نفس الوقت، ذلك إلى جانب وحدة الإضاءة الجانبية الأنيقة التي تحمل جزئين إضاءة بداخلها، كما إنها مرنة ويُمكن التحكم في طولها وتحريك رأسها بسهولة على المكتب.
هذا التصميم يعتمد في تفاصيله على البساطة والهدوء وتناغم التفاصيل، بحيث يتألق اللون الرمادي في الكرسي ووحدة الإضاءة الجانبية الصغيرة، بالإضافة إلى الطاولة الخشبية الصغيرة البسيطة التي ترتكز على الأرض بشكل هندسي جميل.
هذا التصميم الجميل لركن مكتبي صغير وضع أمام ورق الحائط الذي يُعطي تصميم رائع ومشهد عميق، مكون من كرسي خشبي صغير ومنضدة بسطح خشبي وأرجل معدنية، مع رف ملتصق بالمنضدة لوضع الكتب.. إلى جانب ذلك فان المساحة الكبيرة ساهمت في وجود مكتبة من المعدن مكون من عدة أرفف تخزينية لحمل الأغراض.
هذا الركن مُصمم خصيصًا لمُحبي الهدوء والاستجمام.. مكتب خشبي بسيط من جزئين وكرسي بظهر مُريح وبسيط باللون الأسود، يمنحك جلسة هادئة تستطيع فيها انجاز أعمالك والعمل بإبداع، مع الألوان الفاتحة للدهانات والنافذة التي تُعطي إطلالة جميلة على الخارج، ووحدة الإضاءة الأنيقة التي تتدلى من السقف في شكل جميل.
إذا كنت لا تملك مساحة كافية لعمل مكتب كامل بحجم كبير، لا بأس فبالتأكيد ليست مشكلة، هذا التصميم يلهمك الفكرة لمكتب خشبي صغير على شكل صندوق معلق بالحائط ومرن يمكنك فتحه عند الحاجة وإغلاقة عند الانتهاء، مُزود بوحدة إضاءة صغيرة من الداخل، مع كرسي معدني طويل يسمح لك بالجلوس في نفس الارتفاع واستخدام المكتب.
لماذا لا تستغل منطقة السلم في منزلك لعمل مكتبة!.. تبدو فكرة رائعة لن تكلفك أعباء التفكير في غرفة كاملة لعمل مكتب.. كما في هذا المثال الذي اتخذ ركن صغير على جانب السلم وعمل الدرابزين منضدة مكتب، ووضع كرسي مناسب أمامها، واستغلال الحائط لعمل مكتبة تضم مجموعة أرفف جميلة لحمل الكتب، وطلائها باللون الأزرق الجميل.
في جلسة بالهواء الطلق صُمم هذا الركن المكتبي البسيط لإطلالة خارجية رائعة والاستمتاع بنسمات الهواء الجميلة.. مكون من مكتب خشبي بسيط، مع كرسي بلاستيكي شفاف، في واجهة النافذة مباشرة.
تصميم مُريح على مساحة كبيرة يناسب أصحاب الذوق الرفيع، يتكون من مكتب كبير بطاولة خشبية مطلية باللون الأبيض، وأرجل خشبية بتصميم هندسي بسيط، مع كرسي صغير أمامها، وبالخلف سمحت المساحة لعمل مكتبة سوداء كبيرة تضم العديد من الأرفف والدواليب والأدراج بشكل أنيق للغاية.
هذا المثال لركن مكتبي أنيق ناصع البياض، في ركن صغير بجانب الدولاب في غرفة النوم.. طاولة زجاجية بسيطة، مع كرسي بمقعد قماشي مريح وجميل، تُكمله الديكورات الرائعة لغرفة النوم من وحدة إضاءة جانبية مميزة، وورق الحائط المخطوط طوليًا بشكل بسيط.
لتصاميم جميلة ورائعة لغرفة نومك إليك هذا المقال.. وداعًا للكلاسكيات.. واقتني غرفة نوم مليئة بالألوان