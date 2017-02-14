10 أشكال مختلفة لركن مكتبي صغير في منزلك

هذا المثال لركن مكتبي أنيق ناصع البياض، في ركن صغير بجانب الدولاب في غرفة النوم.. طاولة زجاجية بسيطة، مع كرسي بمقعد قماشي مريح وجميل، تُكمله الديكورات الرائعة لغرفة النوم من وحدة إضاءة جانبية مميزة، وورق الحائط المخطوط طوليًا بشكل بسيط.

لتصاميم جميلة ورائعة لغرفة نومك إليك هذا المقال.. وداعًا للكلاسكيات.. واقتني غرفة نوم مليئة بالألوان