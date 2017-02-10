أفكار عملية تعيد أثاثك القديم إلى الحياة

البعض منا لا يحب التخلص من أغراضه القديمة..ربما لارتباطنا العاطفي بها، لكن وجودها على حالتها القديمة دون استخدام قد يسبب مزيد من الفوضى نحن في غنى عنها، لذا في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم مجموعة من الأفكار الملهمة لاعادة استخدام أثاث منزلك القديم بشكل أنيق.
إن كان لديك قطعة أثاث قديمة بهذا القدر من الجمال والزخارف فبالطبع سيصعب عليك التخلص منها، يمكنك استخدام أنواع طلاء بجودة جيدة لتعيد تفاصيلها الجميلة إلى الحياة كما هو الحال في الصورة هنا، لتستفيد من دورها الوظيفي كوحدة تخزين وعنصر ديكور فريد سيضيف شخصية مميزة لمنزلك علما بأن هذا الاتجاه أصبح رائجا في عالم الديكورات الداخلية مؤخرا.
هناك أفكار عديدة لاستغلال ألواح السرير القديمة، يمكنك تثبيتها بالجدار لتصبح بذلك مسند سرير على الطراز الصناعي، خاصة وأنها من المتانة ما تسمح لها أن تكون دعامة جيدة للسرير.
يمكنك أيضا استغلالها كرفوف للملابس أو للكتب بعد طلاءها أو تركها على حالها، اطلق لخيالك العنان وستجد العديد من الأفكار.
قد يكون لديك وحدة أدراج بحالة جيدة إلا إن شكلها القديم يجعلك ترغب في اقتناء أخرى جديدة. لماذا لا تفكير في إعادة إحياء هذه القطعة ببعض الحيل البسيطة كتغيير المقابض أو الاستعانة ببعض الملصقات التي تصلح للأثاث الخشبي أو حتى إعادة طلاءها بألوان مبهجة لتجعلها بمظهر عصري.
فكرة مبتكرة ورائعة لاستخدام الأغراض التي قد يعتبرها البعض بلا قيمة أو فائدة، النموذج الحالي ما هو إلا برميل قديم تم قطعه من المنتصف وتثبيت أرفف بالداخل مع تزويده بعجل بالأسفل لسهولة تحريكه، ولمظهر جمالي أنيق تم طلاءها باللون الأخضر الليموني المبهج، قطعة يمكن استغلالها في تخزين ما تشاء..في الصورة هنا تم استخدامها كمكتبة متنقلة.
في أغلب الأحيان يكون الهيكل الخشبي للكراسي والكنب القديم في حالة ممتازة لمتانة الخشب المصنوع منه، لكن مظهره قديم وغير موائم للديكورات العصرية، الحيلة الأسهل على الإطلاق بدلا من اقتناء أثاث جديد هو إعادة التنجيد مع استخدام مفروشات بتصميمات عصرية وألوان مبهجة تعيد هذا الأثاث القديم إلى الحياة.
فكرة بسيطة للغاية وغير مكلفة لكنها تصلح لكثير من الأغراض المنزلية وليس للمطبخ فقط، أدراج قديمة تم تغليفها أو طلاءها مجددا مع تركيب رفوف وعجل لتصبح بذلك وحدة تخزين متنقلة، في رأيي فكرة كهذه ستكون عملية للغاية في غرف الأطفال لسهولة تحركيها واحتياجهم الدائم لأماكن لتخزين الألعاب.
طلاء جديد وبألوان مبهجة ورسومات راقية سيحيي وحدة مطبخك القديمة بكل تأكيد، خاصة إذا كانت بحالة جيدة.
قد يكون لديك قطعة أو اثنتين من طقم فناجين بورسيلين ولم تعد تستخدمهم وفي الوقت نفسه لا ترغب في التخلص منهم، يمكن لفكرة هذه أن تضيف الكثير من الجمال إن استخدمتها فوق بار المطبخ أو بغرفة الطعام.
يمكنك استخدام بعض القطع الخشبية المتبقية من أي أثاث متهالك كدعامة لمشاعة بمدخل المنزل كما هو الحال هنا بالصورة، بعض اللمسات الخاصة ستضيف مزيد من الجمال لها مثل إعادة الطلاء أو استخدام خطافات بتصميمات مميزة وفريدة.
تعرض أثاث الشرفة الدائم للشمس يؤثر بشكل كبير على حالة الطلاء الخاصة به، فتجده إما تقشر أو الوانه صبحت باهتة، تجديده بطلاء جديد ستكون فكرة سديدة بدلا من اقتناء أثاث جديد.
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