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أفكار عملية تعيد أثاثك القديم إلى الحياة

أميرة قاسم أميرة قاسم
casa 10, J J غرفة نوم
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البعض منا لا يحب التخلص من أغراضه القديمة..ربما لارتباطنا العاطفي بها، لكن وجودها على حالتها القديمة دون استخدام قد يسبب مزيد من الفوضى نحن في غنى عنها، لذا في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم مجموعة من الأفكار الملهمة لاعادة استخدام أثاث منزلك القديم بشكل أنيق.

1. أناقة الكلاسيك

Upcycled vintage side cabinet , Narcissus Road Furniture Design Narcissus Road Furniture Design غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Narcissus Road Furniture Design

Upcycled vintage side cabinet

Narcissus Road Furniture Design
Narcissus Road Furniture Design
Narcissus Road Furniture Design

إن كان لديك قطعة أثاث قديمة بهذا القدر من الجمال والزخارف فبالطبع سيصعب عليك التخلص منها، يمكنك استخدام أنواع طلاء بجودة جيدة لتعيد تفاصيلها الجميلة إلى الحياة كما هو الحال في الصورة هنا، لتستفيد من دورها الوظيفي كوحدة تخزين وعنصر ديكور فريد سيضيف شخصية مميزة لمنزلك علما بأن هذا الاتجاه أصبح رائجا في عالم الديكورات الداخلية مؤخرا.

2. ألواح السرير القديمة

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

هناك أفكار عديدة لاستغلال ألواح السرير القديمة، يمكنك تثبيتها بالجدار لتصبح بذلك مسند سرير على الطراز الصناعي، خاصة وأنها من المتانة ما تسمح لها أن تكون دعامة جيدة للسرير.

استخدام آخر

casa 10, J J غرفة نوم
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يمكنك أيضا استغلالها كرفوف للملابس أو للكتب بعد طلاءها أو تركها على حالها، اطلق لخيالك العنان وستجد العديد من الأفكار.

3. وحدة الأدراج القديمة

Aliceinwonderland, FattoreQ fabbrica FattoreQ fabbrica منازل
FattoreQ fabbrica

FattoreQ fabbrica
FattoreQ fabbrica
FattoreQ fabbrica

قد يكون لديك وحدة أدراج بحالة جيدة إلا إن  شكلها القديم يجعلك ترغب في اقتناء أخرى جديدة. لماذا لا تفكير في إعادة إحياء هذه القطعة ببعض الحيل البسيطة كتغيير المقابض أو الاستعانة ببعض الملصقات التي تصلح للأثاث الخشبي أو حتى إعادة طلاءها بألوان مبهجة لتجعلها بمظهر عصري.

4. من برميل قديم إلى مكتبة

Barrel 12, StudioDodici Architettura, Design, Interior StudioDodici Architettura, Design, Interior بلكونات وشرفاتأثاث
StudioDodici Architettura, Design, Interior

StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior

فكرة مبتكرة ورائعة لاستخدام الأغراض التي قد يعتبرها البعض بلا قيمة أو فائدة، النموذج الحالي ما هو إلا برميل قديم تم قطعه من المنتصف وتثبيت أرفف بالداخل مع تزويده بعجل بالأسفل لسهولة تحريكه، ولمظهر جمالي أنيق تم طلاءها باللون الأخضر الليموني المبهج، قطعة يمكن استغلالها في تخزين ما تشاء..في الصورة هنا تم استخدامها كمكتبة متنقلة.

5. تنجيد الكراسي والكنب

Flocktail Chairs - Luku Home Luku Home غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Luku Home

Flocktail Chairs – Luku Home

Luku Home
Luku Home
Luku Home

في أغلب الأحيان يكون الهيكل الخشبي للكراسي والكنب القديم في حالة ممتازة لمتانة الخشب المصنوع منه، لكن مظهره قديم وغير موائم للديكورات العصرية، الحيلة الأسهل على الإطلاق بدلا من اقتناء أثاث جديد هو إعادة التنجيد مع استخدام مفروشات بتصميمات عصرية وألوان مبهجة تعيد هذا الأثاث القديم إلى الحياة.

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6. الأدراج القديمة

Fakultätsküche, Christian Chalupka - Gestaltung für Produkt und Grafik Christian Chalupka - Gestaltung für Produkt und Grafik مطبخرفوف وأدراج
Christian Chalupka – Gestaltung für Produkt und Grafik

Christian Chalupka - Gestaltung für Produkt und Grafik
Christian Chalupka – Gestaltung für Produkt und Grafik
Christian Chalupka - Gestaltung für Produkt und Grafik

فكرة بسيطة للغاية وغير مكلفة لكنها تصلح لكثير من الأغراض المنزلية وليس للمطبخ فقط، أدراج قديمة تم تغليفها أو طلاءها مجددا مع تركيب رفوف وعجل لتصبح بذلك وحدة تخزين متنقلة، في رأيي فكرة كهذه ستكون عملية للغاية في غرف الأطفال لسهولة تحركيها واحتياجهم الدائم لأماكن لتخزين الألعاب.

7. طلاء جديد

Möbel, mabellevie mabellevie مطبخمخزن
mabellevie

mabellevie
mabellevie
mabellevie

طلاء جديد وبألوان مبهجة ورسومات راقية سيحيي وحدة مطبخك القديمة بكل تأكيد، خاصة إذا كانت بحالة جيدة.

8. مصابيح مبتكرة

Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Lieselotte

Lieselotte
Lieselotte
Lieselotte

قد يكون لديك قطعة أو اثنتين من طقم فناجين بورسيلين ولم تعد تستخدمهم وفي الوقت نفسه لا ترغب في التخلص منهم، يمكن لفكرة هذه أن تضيف الكثير من الجمال إن استخدمتها فوق بار المطبخ أو بغرفة الطعام.

9. شماعة فريدة

homify سلالم وأروقة شماعة ملابس خشب معالج Brown
homify

homify
homify
homify

يمكنك استخدام بعض القطع الخشبية المتبقية من أي أثاث متهالك كدعامة لمشاعة بمدخل المنزل كما هو الحال هنا بالصورة، بعض اللمسات الخاصة ستضيف مزيد من الجمال لها مثل إعادة الطلاء أو استخدام خطافات بتصميمات مميزة وفريدة.

10. كراسي الشرفة القديمة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine جدران
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

تعرض أثاث الشرفة الدائم للشمس يؤثر بشكل كبير على حالة الطلاء الخاصة به، فتجده إما تقشر أو الوانه صبحت باهتة، تجديده بطلاء جديد ستكون فكرة سديدة بدلا من اقتناء أثاث جديد.

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