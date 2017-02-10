أفكار عملية تعيد أثاثك القديم إلى الحياة

فكرة مبتكرة ورائعة لاستخدام الأغراض التي قد يعتبرها البعض بلا قيمة أو فائدة، النموذج الحالي ما هو إلا برميل قديم تم قطعه من المنتصف وتثبيت أرفف بالداخل مع تزويده بعجل بالأسفل لسهولة تحريكه، ولمظهر جمالي أنيق تم طلاءها باللون الأخضر الليموني المبهج، قطعة يمكن استغلالها في تخزين ما تشاء..في الصورة هنا تم استخدامها كمكتبة متنقلة.