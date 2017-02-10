تصميمات كلاسيكية بشقة مساحتها 80 متر

الاعتقاد السائد أن التصميمات الكلاسيكية تحتاج غلى مساحة كبيرة وفضاء واسع ليتسع للتفاصيل والزخارف والجماليات التي يتسم بها هذا النمط، لكن التصميمات ثلاثية الأبعاد للشقة التي سنأخذك في جولة بها اليوم ستثبت كل عكس ذلك، فمساحتها لا تزيد عن 80 متر مربع لكن المصمم تخطى هذه العقبة باختيار ألوان هادئة..تعال لنبدأ الجولة!
نظرا لضيق المساحة اضطر المصمم إلى فتح غرفة المعيشة والطعام على المطبخ رغم أنها مبدأ حداثي أصيل لكنها كانت الحل المثالي في هذه الحالة للحفاظ على الشعور باتساع المكان. الألوان المستخدمة بشكل عام في هذا القطاع هادئة للغاية حتى لا تسبب زحاما بصريا غير مستحب في مساحة صغيرة كهذه. الكنبة تصميمها بسيط للغاية خالي من الزخارف عدا التنجيد الكابتونيه في الظهر، أما السفرة فهى رغم صغر حجمها لكنها غنية بالزخارف والنمنات الكلاسيكية الأصيلة ويدعمها الستائر التي تتنوع ألوانها بين البيج والبني المزخرف..أخيرا ورق الحائط وراء الكنبة يعيدنا إلى التصميمات الكلاسيكية القديمة، المميز فيها أنها منحت المكان بعدا جديدا أضيف لمساحته.
أمام الكنبة مباشرة يقع المطبخ، حيث زود بأثاث تصميماته بسيطة، لكن لمسة الفخامة التي تميز الأسلوب الكلاسيكي ظهرت من خلال الجدار الرئيسي للمطبخ والذي غُطي بالكامل بالرخام الذهبي.
في رأيي أن اختيار الأرضيات كان غير موفق، فعندما تكون المساحة صغيرة نستعين ببلاط من الحجم الصغير وبدون نقوش أو نقوش غير واضحة كما هو الحال هنا.
اختار المصمم ألوان مريحة وهادئة لغرفة النوم شملت الأبيض والبيج والأخضر الهادئ
البيستاج، ميزة هذه البالتة أنها تخلق جوا مريحا ومهدئا للأعصاب كما أنها مناسبة تماما للمساحات الصغيرة، تفادى المصمم أرضيات قطاع المعيشة هنا واستعان بأرضية خشبية بلون فاتح نشرت الدفء بالغرفة.
غرفة متكاملة لشخص واحد يتضح من ألوانها أنها لفتاة شابة، مزيج الألوان بها مبهج ومرح للغاية وانتشار الأبيض يصنع توازنا رائعا بالمكان، استغل المصمم المساحة الطويلة للغرفة وقسمها لقطاعين؛ الأول للنوم والثاني للعمل و يفضل بينهما وحدة رفوف مفتوحة كما هو واضح بالصورة.
مساحة للعمل بإمكانيات بسيطة لكن عملية ومريحة، الإضاءة الطبيعية بالمكان زادت من إشراقه واتساعه، ما يعيب التصميم هنا أنك ستشعر ما أن تدخل هذه الغرفة أنك في منزل مختلف تماما حيث لم يستخدم المصمم نفس أسلوب التصميم.
نعمات البيج في الحمام كانت اختيارا موفقا خاصة مع المساحة البسيطة، ورغم بساطة مساحته استعان المصمم بخامات فخمة وراقية مثل الرخام والسيراميك البارز.
استغل المصمم المساحة أسفل الحوض لوضع خزانة خشبية بتصميم كلاسيكي هادئ لتوفر مساحة لتخزين أدوات النظافة والحمام. إنت كنت من مفضلي الطابع الكلاسيكي يمكنك الإطلاع على الموضوع التالي : شقة كلاسيكية بمساحة 208م مشرقة بالألوان الفاتحة