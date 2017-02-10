تصميمات كلاسيكية بشقة مساحتها 80 متر

نظرا لضيق المساحة اضطر المصمم إلى فتح غرفة المعيشة والطعام على المطبخ رغم أنها مبدأ حداثي أصيل لكنها كانت الحل المثالي في هذه الحالة للحفاظ على الشعور باتساع المكان. الألوان المستخدمة بشكل عام في هذا القطاع هادئة للغاية حتى لا تسبب زحاما بصريا غير مستحب في مساحة صغيرة كهذه. الكنبة تصميمها بسيط للغاية خالي من الزخارف عدا التنجيد الكابتونيه في الظهر، أما السفرة فهى رغم صغر حجمها لكنها غنية بالزخارف والنمنات الكلاسيكية الأصيلة ويدعمها الستائر التي تتنوع ألوانها بين البيج والبني المزخرف..أخيرا ورق الحائط وراء الكنبة يعيدنا إلى التصميمات الكلاسيكية القديمة، المميز فيها أنها منحت المكان بعدا جديدا أضيف لمساحته.