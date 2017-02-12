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8 أخطاء يجب أن تتجنبها عند تأثيث بيتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors مطبخ
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عند الإنتقال إلى شقة جديدة هناك الكثير من العوامل التي يجب مراعاتها والتي قد لا نلتفت إليها أو نراعيها وتكون النتيجة إرتكاب أخطاء قد تضر براحتنا على المدى البعيد. اليوم جئنا لكم بـ8 أخطاء شائعة يجب أن تراعيها عند الإنتقال إلى منزل جديد أو عند تجديد منزلك الحالي لراحة تامة.

1.عدم وضع خطة لونية للفراغات

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

يجب مراعاة إختار باليتة ألوان وتناسق وتجانس عناصر الغرفة لتتناسب مع استخدام الغرفة والنشاطات المختلفة وتجعل الغرفة مصدر للراحة وتحفز على الأنشطة المختلفة.

2.عدم الإهتمام بفرش الأثاث بطريقة صحيحة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة المعيشة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

هناك إعتقاد خاطئ أنه عند شراؤك للأثاث يجب عليك شراء شئ مريح بغض النظر عن حجمه، مكان وضعه أو علاقته بباقي عناصر الأثاث ولكن بهذه الطريقة ستجد أن غرف منزلك ينتهي بها الحال أنها مزدحمة وغير مريحة أو عملية.

لذلك يجب عليك قياس الغرف وتخطيط أماكن وضع الأثاث بشكل يسمح بحرية الحركة والعملية أيضاً ويجب عليك أن تتحرى هذه الخطة أكثر من مرة قبل شراؤك للأثاث.

3.تشطيب جميع الحوائط

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto منازل
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

لا يجب عليك تغطية حوائط منزلك بالكامل بالدهانات، ورق الحائط أو لأي خامة ملساء، بل يمكنك ترك الحائط الخرساني الخشن أو الطوب الأحمر المكشوف للحصول على تصميم أنيق ذو أجواء صناعية.

4.زحام الغرف بالأثاث

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

الكثير منا يقع في هذا الفخ وخاصة في الشقق ذات المساحات الصغيرة، بزحام الغرف بالأثاث والاكسسوارات. والنتيجة هي الحصول على فراغ ضيق، خانق وغير مرتب. فيفضل اتباع مبدأ كل ما قل كثر بتزويد الغرفة بالإحتياجات الأساسية فقط مع مراعاة حرية الحركة وترك مساحة للتنفس ولجعل مساحة للشعور بالاتساع والفراغ بشكل أكبر وبالتالي الحصول على راحة مطلقة.

5.إهمال الإضاءة

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

يهمل الكثير منا توزيع الإضاءة بشكل صحيح والتي تؤثر في الأنشطة المختلفة التي تمارس في الغرف. كما أن إختيار عناصر الإضاءة الصحيحة يضيف فخامة للغرف ويظهرها بشكل أفضل وأكثر ترحاباً.

ولذلك ينصح بالإضافة للإضاءة الرئيسية بتوزيع عدد من العناصر الأخرى من كشافات، مصابيح طاولة ومصابيح أرضية بالإضافة لإضاءة ليد في الأركان المظلمة مثل أسفل خزانات المطبخ وغرفة الملابس.

6.وضع السرير في مكان غير صحيح

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

يؤثر وضع السرير على جودة نومنا، فيجب وجود حائط مصمت خلف مسند السرير والذي يعطينا إحساس بالأمان ويجعل نومنا هادئ. يجب أيضاً مراعاة عدم وضع السرير مباشرة بجانب نافذة أو أمام مصدر حراري.

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7.إختيار خامة غير مناسبة للأرضية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هناك إختيارات متعددة للأرضيات من بلاط، لخرسانة، خشب وباركية، فينيل  أو موكيت. فهناك اشكال وإختيارات غير متناهية لتشكيل الغرفة من خلال الأرضية. فمن المهم تخطيط ودراسة الخامات والأشكال وأي منها يصح لكل غرفة تبعاً للوظيفة ولاستخدام الغرفة. فالخامة المناسبة لأرضية الطرقات لا تصلح لأرضية غرفة الأطفال أو أرضية المطبخ أو غرفة النوم.

​8.تضيع مسافة ما بين الخزانات والسقف في المطبخ

Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors مطبخ
Circle Line Interiors

Circle Line Interiors
Circle Line Interiors
Circle Line Interiors

في المنازل الصغيرة يكون من الأفضل استغلال كل شبر من المساحة بشكل عملي. فينصح بمد خزانات المطبخ لتصل للسقف من أجل تجنب تضيع أي مساحة.

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