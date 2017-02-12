8 أخطاء يجب أن تتجنبها عند تأثيث بيتك

هناك إعتقاد خاطئ أنه عند شراؤك للأثاث يجب عليك شراء شئ مريح بغض النظر عن حجمه، مكان وضعه أو علاقته بباقي عناصر الأثاث ولكن بهذه الطريقة ستجد أن غرف منزلك ينتهي بها الحال أنها مزدحمة وغير مريحة أو عملية.

لذلك يجب عليك قياس الغرف وتخطيط أماكن وضع الأثاث بشكل يسمح بحرية الحركة والعملية أيضاً ويجب عليك أن تتحرى هذه الخطة أكثر من مرة قبل شراؤك للأثاث.