8 أخطاء يجب أن تتجنبها عند تأثيث بيتك

عند الإنتقال إلى شقة جديدة هناك الكثير من العوامل التي يجب مراعاتها والتي قد لا نلتفت إليها أو نراعيها وتكون النتيجة إرتكاب أخطاء قد تضر براحتنا على المدى البعيد. اليوم جئنا لكم بـ8 أخطاء شائعة يجب أن تراعيها عند الإنتقال إلى منزل جديد أو عند تجديد منزلك الحالي لراحة تامة.
يجب مراعاة إختار باليتة ألوان وتناسق وتجانس عناصر الغرفة لتتناسب مع استخدام الغرفة والنشاطات المختلفة وتجعل الغرفة مصدر للراحة وتحفز على الأنشطة المختلفة.
هناك إعتقاد خاطئ أنه عند شراؤك للأثاث يجب عليك شراء شئ مريح بغض النظر عن حجمه، مكان وضعه أو علاقته بباقي عناصر الأثاث ولكن بهذه الطريقة ستجد أن غرف منزلك ينتهي بها الحال أنها مزدحمة وغير مريحة أو عملية.
لذلك يجب عليك قياس الغرف وتخطيط أماكن وضع الأثاث بشكل يسمح بحرية الحركة والعملية أيضاً ويجب عليك أن تتحرى هذه الخطة أكثر من مرة قبل شراؤك للأثاث.
لا يجب عليك تغطية حوائط منزلك بالكامل بالدهانات، ورق الحائط أو لأي خامة ملساء، بل يمكنك ترك الحائط الخرساني الخشن أو الطوب الأحمر المكشوف للحصول على تصميم أنيق ذو أجواء صناعية.
الكثير منا يقع في هذا الفخ وخاصة في الشقق ذات المساحات الصغيرة، بزحام الغرف بالأثاث والاكسسوارات. والنتيجة هي الحصول على فراغ ضيق، خانق وغير مرتب. فيفضل اتباع مبدأ
كل ما قل كثر بتزويد الغرفة بالإحتياجات الأساسية فقط مع مراعاة حرية الحركة وترك مساحة للتنفس ولجعل مساحة للشعور بالاتساع والفراغ بشكل أكبر وبالتالي الحصول على راحة مطلقة.
يهمل الكثير منا توزيع الإضاءة بشكل صحيح والتي تؤثر في الأنشطة المختلفة التي تمارس في الغرف. كما أن إختيار عناصر الإضاءة الصحيحة يضيف فخامة للغرف ويظهرها بشكل أفضل وأكثر ترحاباً.
ولذلك ينصح بالإضافة للإضاءة الرئيسية بتوزيع عدد من العناصر الأخرى من كشافات، مصابيح طاولة ومصابيح أرضية بالإضافة لإضاءة ليد في الأركان المظلمة مثل أسفل خزانات المطبخ وغرفة الملابس.
يؤثر وضع السرير على جودة نومنا، فيجب وجود حائط مصمت خلف مسند السرير والذي يعطينا إحساس بالأمان ويجعل نومنا هادئ. يجب أيضاً مراعاة عدم وضع السرير مباشرة بجانب نافذة أو أمام مصدر حراري.
هناك إختيارات متعددة للأرضيات من بلاط، لخرسانة، خشب وباركية، فينيل أو موكيت. فهناك اشكال وإختيارات غير متناهية لتشكيل الغرفة من خلال الأرضية. فمن المهم تخطيط ودراسة الخامات والأشكال وأي منها يصح لكل غرفة تبعاً للوظيفة ولاستخدام الغرفة. فالخامة المناسبة لأرضية الطرقات لا تصلح لأرضية غرفة الأطفال أو أرضية المطبخ أو غرفة النوم.
في المنازل الصغيرة يكون من الأفضل استغلال كل شبر من المساحة بشكل عملي. فينصح بمد خزانات المطبخ لتصل للسقف من أجل تجنب تضيع أي مساحة.