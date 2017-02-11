شقة رائعة لمحبي التصميم الكلاسيكي

مدخل المنزل مفعم بالتفاصيل الفخمة حيث الأرضية البورسلين أمام الباب مباشرة والأرضية المحفورة التي تفصل بين المدخل وصالة المنزل. هذا التصميم مناسب في هذه المكان بسبب اتساع هذه المساحة من المنزل، فهذا شرط مهم إذا كنت تريد تطبيق هذه الفكرة وإلا سيبدو المكان أضيق.