شقة رائعة لمحبي التصميم الكلاسيكي

هل أنت من محبي الكلاسيكية ولكن تريد تطبيقها بشكل عصري يتناسب مع الوقت الحالي؟ في هذا المقال نقدم لكم منزل رائع بتصميم كلاسيكي سيأخذك لزمن بعيد بتفاصيله الأنيقة الحديثة في نفس الوقت. إليكم الصور.
مدخل المنزل مفعم بالتفاصيل الفخمة حيث الأرضية البورسلين أمام الباب مباشرة والأرضية المحفورة التي تفصل بين المدخل وصالة المنزل. هذا التصميم مناسب في هذه المكان بسبب اتساع هذه المساحة من المنزل، فهذا شرط مهم إذا كنت تريد تطبيق هذه الفكرة وإلا سيبدو المكان أضيق.
الريسيشن واسع ومقسم لقطعتين جزء منه كراسي كلاسيكية والآخر كنب أبيض يتباين مع ألوان الأرض والحوائط والأعمدة التي تميل لدرجات البني. مما يميز الصالة هي الأعمدة المصممة بشكل حجري متداخل وتمتد للسقف.
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من أهم عناصر التصميمات الكلاسيكية هي النجف الكريستالي واللون الذهبي. نرى اهتمام المصمم أيضًا بالتفاصيل حيث الزهرية على يمين الصورة والتحف البيضاء على يسارها بجانب المدفأة.
من القطع المميزة في ريسبشن المنزل المدفأة العصرية الأنيقة التي تضفي دفئًا وحميمية على التصميم وبالتأكيد ستكون محط أنظار زائريك لاختلاف شكلها وكأن سقفها معلق.
طرقة المنزل المؤدية لغرف النوم مليئة بالتفاصيل الذهبية والبورسلين الكلاسيكي المزركش.
نرى على الجانب الآخر من الطرقة كونسول بمرآة بإطار كلاسيكي ذهبي يتماشى مع النجفة الكريستالية الذهبية وباقي التفاصيل الذهبية في الطرقة.
المطبخ كلاسيكي أبضًا ويميزه بار رائع يسمح بتناول الوجبات السريعة أو المشروبات ويعمل كفاصل بين المطبخ والسفرة.
اختيار غرفة السفرة جرئ للغاية حيث أنها كلها باللون الأبيض سواء كانت الطاولة أو الكراسي. وضع المصمم تليفزيون للترفيه أثناء تناول الطعام أو أثناء انتظاره! الستائر هي بنفس تصميم الستائر في الصالة ليتكامل التصميم كله.
غرفة المعيشة بسيطة ودافئة مكونة من مقاعد وكنبة وبفات بنافذتين كبيرتين يسمحا لضوء الشمس بالدخول لتشعر باتساع الغرفة.
من الأفكار الجميلة التي تضفي دفئًا على غرفة المعيشة وضع وسادات ومخدات مريحة على الأرض للجلوس والاسترخاء بدلًا من الاكتفاء بالكنب والكراسي.
نافذة غرفة المعيشة مميزة بسيراميك منقوش على الجانبين يكسر من حدة الأبيض الذي يملأ الغرفة.