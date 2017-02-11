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شقة رائعة لمحبي التصميم الكلاسيكي

ريم عوض ريم عوض
Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
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هل أنت من محبي الكلاسيكية ولكن تريد تطبيقها بشكل عصري يتناسب مع الوقت الحالي؟ في هذا المقال نقدم لكم منزل رائع بتصميم كلاسيكي سيأخذك لزمن بعيد بتفاصيله الأنيقة الحديثة في  نفس الوقت. إليكم الصور.

المدخل

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

مدخل المنزل مفعم بالتفاصيل الفخمة حيث الأرضية البورسلين أمام الباب مباشرة والأرضية المحفورة التي تفصل بين المدخل وصالة المنزل. هذا التصميم مناسب في هذه المكان بسبب اتساع هذه المساحة من المنزل، فهذا شرط مهم إذا كنت تريد تطبيق هذه الفكرة وإلا سيبدو المكان أضيق.

الريسبشن

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الريسيشن واسع ومقسم لقطعتين جزء منه كراسي كلاسيكية والآخر كنب أبيض يتباين مع ألوان الأرض والحوائط والأعمدة التي تميل لدرجات البني. مما يميز الصالة هي الأعمدة المصممة بشكل حجري متداخل وتمتد للسقف. 

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نجف كريستالي

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

من أهم عناصر التصميمات الكلاسيكية هي النجف الكريستالي واللون الذهبي. نرى اهتمام المصمم أيضًا بالتفاصيل حيث الزهرية على يمين الصورة والتحف البيضاء على يسارها بجانب المدفأة.

مدفأة مميزة

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

من القطع المميزة في ريسبشن المنزل المدفأة العصرية الأنيقة التي تضفي دفئًا وحميمية على التصميم وبالتأكيد ستكون محط أنظار زائريك لاختلاف شكلها وكأن سقفها معلق.

الطرقة

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

طرقة المنزل المؤدية لغرف النوم مليئة بالتفاصيل الذهبية والبورسلين الكلاسيكي المزركش.

طرقة المنزل

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

نرى على الجانب الآخر من الطرقة كونسول بمرآة بإطار كلاسيكي ذهبي يتماشى مع النجفة الكريستالية الذهبية وباقي التفاصيل الذهبية في الطرقة.

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السفرة والمطبخ

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

السفرةوالمطبخ مفتوحان على بعضهما البعض بلون أبيض يزيد من المساحة في نظرك. في الصور القادمة نستعرض السفرة والمطبخ عن قرب.

المطبخ

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

المطبخ كلاسيكي أبضًا ويميزه بار رائع يسمح بتناول الوجبات السريعة أو المشروبات ويعمل كفاصل بين المطبخ والسفرة.

غرفة السفرة

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

اختيار غرفة السفرة جرئ للغاية حيث أنها كلها باللون الأبيض سواء كانت الطاولة أو الكراسي. وضع المصمم تليفزيون للترفيه أثناء تناول الطعام أو أثناء انتظاره! الستائر هي بنفس تصميم الستائر في الصالة ليتكامل التصميم كله.

غرفة المعيشة

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الميديا
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة المعيشة بسيطة ودافئة مكونة من مقاعد وكنبة وبفات بنافذتين كبيرتين يسمحا لضوء الشمس بالدخول لتشعر باتساع الغرفة.

مخدات للجلوس

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الميديا
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

من الأفكار الجميلة التي تضفي دفئًا على غرفة المعيشة وضع وسادات ومخدات مريحة على الأرض للجلوس  والاسترخاء بدلًا من الاكتفاء بالكنب والكراسي.

نافذة مميزة

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الميديا
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

نافذة غرفة المعيشة مميزة بسيراميك منقوش على الجانبين يكسر من حدة الأبيض الذي يملأ الغرفة.

قبل وبعد: من شقة منبوذة لـشقة في منتهي الجمال!
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