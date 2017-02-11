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البيت الأبيض الذي سيغير نظرتك لهذا اللون

ريم عوض ريم عوض
2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft غرفة السفرة
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اليوم نستكشف معًا شقة مميزة جدًا في البرتغال، قد تم تجديدها بالكامل لبيت يغلب عليه اللون الأبيض في جميع أثاثه ومنسوجاته، وينم عن جرأة المصمم وكذلك قاطني الشقة، فهي مجازفة كبيرة أن تسكن في بيت معظمه مغطى باللون الأبيض سهل الاتساخ. دعونا نلقي نظرة على غرف الشقة بالتفصيل

غرفة السفرة الرائعة

2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft غرفة السفرة
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

 قام المصممون بعمل رائع في كل غرفة من غرف هذه الشقة الجميلة، ليعطوا لها حياةً جديدة بشخصية مميزة. غرفة السفرة تبدو كأنها تطفو بين السحاب بسبب تلك السجادة الكثيقة والالأبيض الذي يحدها من كل اتجاه سواءًا في الإضاءة أو الطلاء أو الستائر. اختيار هذا اللون في غرفة السفرة وخاصة كراسيها هو اختيار جرئ ويتطلب عناية دائمة حتى لا تتسخ ويفسد منظرها.

مساحات مفتوحة

2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft غرفة السفرة
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

غرفة السفرة مفتوحة على باقي الصالة حيث غرفة المعيشة والممرات المؤدية لغرف النوم والحمام. مما يميز غرفة السفرة الطاولة الزجاجية التي تظهر السجادة من خلالها.

غرفة المعيشة

2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft غرفة المعيشة
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

غرفة المعيشة بسيطة وحميمية بكنبتين مريحتين تم توزيعهم على شكل حرف L وبسجادة أخرى مماثلة لتلك المفروشة في غرفة السفرة لتتكامل المساحتان. كسر من الأبيض لون البني الدافئ لطاولة التليفزيون والطاولة الجانبية.

الاهتمام بالتفاصيل

2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft غرفة المعيشة
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

اهتم المصمم كثيرًا بتفاصيل الديكور حيث اختار عناصر مختلفة وأنيقة بين الزجاج والمعدن في الأباجورة واللون الأبيض في الورود وإطار الصورة ليتناسق مع لون الغرفة.

غرفة النوم

2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft غرفة نوم
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

غرفة النوم أيضًا كلها باللو نالأبيض وحتى مقابض الكومود والدولاب ليست ظاهرة ليبدو التصميم بسيط وأنيق للغاية.

الحمام

2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft حمام
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

حمام بسيط ومميز ومن القطع المميزة فيه الحوض الزجاجي واستغلال المساحة أسفله بوضع خزانات بيضاء لتخزين أدوات التنظيف والفوط.

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غرفة النوم الأخرى

2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft غرفة نوم
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

غرفة النوم الأخرى مشابهة جدًا للأولى ولا تحتلف كثيرًا ربما الاختلاف الوحيد نراه في الصورة القادمة.

إضاءة طبيعية

2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft غرفة نوم
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

الاختلاف بين الغرفتين هي تلك المساحة حيث شرفة الغرفة التي تطل عليها تلك النافذة الكبيرة بالستائر الشيفون البيضاء الشفافة، والتليفزيون المعلق والأرضية الخشبية الظاهرة في الصورة.

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