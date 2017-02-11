البيت الأبيض الذي سيغير نظرتك لهذا اللون

اليوم نستكشف معًا شقة مميزة جدًا في البرتغال، قد تم تجديدها بالكامل لبيت يغلب عليه اللون الأبيض في جميع أثاثه ومنسوجاته، وينم عن جرأة المصمم وكذلك قاطني الشقة، فهي مجازفة كبيرة أن تسكن في بيت معظمه مغطى باللون الأبيض سهل الاتساخ. دعونا نلقي نظرة على غرف الشقة بالتفصيل
قام المصممون بعمل رائع في كل غرفة من غرف هذه الشقة الجميلة، ليعطوا لها حياةً جديدة بشخصية مميزة. غرفة السفرة تبدو كأنها تطفو بين السحاب بسبب تلك السجادة الكثيقة والالأبيض الذي يحدها من كل اتجاه سواءًا في الإضاءة أو الطلاء أو الستائر. اختيار هذا اللون في غرفة السفرة وخاصة كراسيها هو اختيار جرئ ويتطلب عناية دائمة حتى لا تتسخ ويفسد منظرها.
غرفة السفرة مفتوحة على باقي الصالة حيث غرفة المعيشة والممرات المؤدية لغرف النوم والحمام. مما يميز غرفة السفرة الطاولة الزجاجية التي تظهر السجادة من خلالها.
غرفة المعيشة بسيطة وحميمية بكنبتين مريحتين تم توزيعهم على شكل حرف L وبسجادة أخرى مماثلة لتلك المفروشة في غرفة السفرة لتتكامل المساحتان. كسر من الأبيض لون البني الدافئ لطاولة التليفزيون والطاولة الجانبية.
اهتم المصمم كثيرًا بتفاصيل الديكور حيث اختار عناصر مختلفة وأنيقة بين الزجاج والمعدن في الأباجورة واللون الأبيض في الورود وإطار الصورة ليتناسق مع لون الغرفة.
غرفة النوم أيضًا كلها باللو نالأبيض وحتى مقابض الكومود والدولاب ليست ظاهرة ليبدو التصميم بسيط وأنيق للغاية.
حمام بسيط ومميز ومن القطع المميزة فيه الحوض الزجاجي واستغلال المساحة أسفله بوضع خزانات بيضاء لتخزين أدوات التنظيف والفوط.
غرفة النوم الأخرى مشابهة جدًا للأولى ولا تحتلف كثيرًا ربما الاختلاف الوحيد نراه في الصورة القادمة.
الاختلاف بين الغرفتين هي تلك المساحة حيث شرفة الغرفة التي تطل عليها تلك النافذة الكبيرة بالستائر الشيفون البيضاء الشفافة، والتليفزيون المعلق والأرضية الخشبية الظاهرة في الصورة.
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