البيت الأبيض الذي سيغير نظرتك لهذا اللون

قام المصممون بعمل رائع في كل غرفة من غرف هذه الشقة الجميلة، ليعطوا لها حياةً جديدة بشخصية مميزة. غرفة السفرة تبدو كأنها تطفو بين السحاب بسبب تلك السجادة الكثيقة والالأبيض الذي يحدها من كل اتجاه سواءًا في الإضاءة أو الطلاء أو الستائر. اختيار هذا اللون في غرفة السفرة وخاصة كراسيها هو اختيار جرئ ويتطلب عناية دائمة حتى لا تتسخ ويفسد منظرها.