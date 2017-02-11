منزل الأحلام بتصميم عصري وأنيق

اليوم نقدم لكم منزل يعكس كيفية الحصول على تصميم أنيق وعملي ومستغل للمساحة بكفاءة في نفس الوقت. من بين المواد العديدة المستخدمة زكز المصممون في هذا المنزل على استخدام ورق الحائط والجدران الفاصلة لإضفاء لمسات حديثة على جميع المساخات بالمنزل. هيا بنا نأخذ جولة عن قرب في كل غرفة على حدة.
غرفة المعيشة مصممة لتبدو أوسع ما يمكن. هذا تم تطبيقه عن طريق تصميم الصالة لتكون مساحة مفتوحة تضم غرفة المعيشة والغرفة السفرة بفواصل مميزة. الكنبة باللون الكريمي تتكامل مع الأرضية الخشبية وورق الحائط المخطط القريب للونها وإضاءة السقف المميزة في ركن الغرفة.
في هذه الصورة نرى صورة أقرب للفاصل المميز بين غرفة المعيشة وباقي غرف المنزل.
تصميم الستارة الذي يمتد من داخل بيت الستارة إلى الأرض يضفي شعورًا باتساع المكان. غرفة السفرة أيضًا مصممة بألوان هادئة ودافئة تشارك في حميمية التصميم لقضاء عشاء مميز مع العائلة.
توزيع الخزانات استغل المساحة الأفقية بشكل رائع لتجنب الفوضى. لون الخزانات مزيج بين الخشبي الفاتح والأبيض لإحداث تباين بالإضافة لوحدات الإضاءة الموزعة في المطبخ كله وأسفل الخزانات لإضاءة مناطق العمل أثناء الطبيخ.
غرفة الأطفال تبدو مبهجة بورق حائط مرح وملئ بالألوان. الكومود عليه رسومات هندسية مميزة تدل على شخصية الطفل المحب للهندسة والرياضيات، فمن المهم أن تضع قطع مميزة في غرفة أطفالك تعكس ما يحبون من هوايات واهتمامات.
الحمام مزيج بين اللون الأبيض وبعض البلاط المزركش العصري في كابينة الدش وخلف التواليت. استغل المصمم المساحة أسفل الحوض بوضع خزانة صغيرة.
ورق الحائط الفضي في الغرفة مميز للغاية ويتباين مع اللون القاتم لظهر السرير المريح ليجعل الغرفة تشع بالحميمية والدفئ لنوم مريح وعميق.
الأرجواني الفاتح والزهري يطغى على الغرفة ليعطي انطباعًا كغرف الأميرات الصغار. النافذة الكبيرة تعطي فرصة لضوء الشمس بالدخول ليساعد على نشاط الطفل أثناء الجلوس في غرفته حتى لا يشعر بالخمول.