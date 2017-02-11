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منزل الأحلام بتصميم عصري وأنيق

ريم عوض ريم عوض
2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
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اليوم نقدم لكم منزل يعكس كيفية الحصول على تصميم أنيق وعملي ومستغل للمساحة بكفاءة في نفس الوقت. من بين المواد العديدة المستخدمة زكز المصممون في هذا المنزل على استخدام ورق الحائط والجدران الفاصلة لإضفاء لمسات حديثة على جميع المساخات بالمنزل. هيا بنا نأخذ جولة عن قرب في كل غرفة على حدة. 

غرفة المعيشة

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

غرفة المعيشة مصممة لتبدو أوسع ما يمكن. هذا تم تطبيقه عن طريق تصميم الصالة لتكون مساحة مفتوحة تضم غرفة المعيشة والغرفة السفرة بفواصل مميزة. الكنبة باللون الكريمي تتكامل مع الأرضية الخشبية وورق الحائط المخطط القريب للونها وإضاءة السقف المميزة في ركن الغرفة.

الفاصل المميز

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

في هذه الصورة نرى صورة أقرب للفاصل المميز بين غرفة المعيشة وباقي غرف المنزل.

غرفة السفرة

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

تصميم الستارة الذي يمتد من داخل بيت الستارة إلى الأرض يضفي شعورًا باتساع المكان. غرفة السفرة أيضًا مصممة بألوان هادئة ودافئة تشارك في حميمية التصميم لقضاء عشاء مميز مع العائلة.

المطبخ

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

توزيع الخزانات استغل المساحة الأفقية بشكل رائع لتجنب الفوضى. لون الخزانات مزيج بين الخشبي الفاتح والأبيض لإحداث تباين بالإضافة لوحدات الإضاءة الموزعة في المطبخ كله وأسفل الخزانات لإضاءة مناطق العمل أثناء الطبيخ.

غرفة طفل

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space غرفة الاطفال
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

غرفة الأطفال تبدو مبهجة بورق حائط مرح وملئ بالألوان. الكومود عليه رسومات هندسية مميزة تدل على شخصية الطفل المحب للهندسة والرياضيات، فمن المهم أن تضع قطع مميزة في غرفة أطفالك تعكس ما يحبون من هوايات واهتمامات.

الحمام

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الحمام مزيج بين اللون الأبيض وبعض البلاط المزركش العصري في كابينة الدش وخلف التواليت. استغل المصمم المساحة أسفل الحوض بوضع خزانة صغيرة.

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غرفة النوم الرئيسية

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space غرفة نوم
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

ورق الحائط الفضي في الغرفة مميز للغاية ويتباين مع اللون القاتم لظهر السرير المريح ليجعل الغرفة تشع بالحميمية والدفئ لنوم مريح وعميق.

غرفة طفل

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space غرفة الاطفال
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الأرجواني الفاتح والزهري يطغى على الغرفة ليعطي انطباعًا كغرف الأميرات الصغار. النافذة الكبيرة تعطي فرصة لضوء الشمس بالدخول ليساعد على نشاط الطفل أثناء الجلوس في غرفته حتى لا يشعر بالخمول.

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