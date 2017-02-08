9 تصميمات رائعة لدولاب الملابس ستلهمك

هوميفاي اليوم سصحبنا في جولة و موعد مع الأناقة في التخزين سواء في غرفة الملابس أو في غرفة النوم حيث سيقدم لنا باقة متنوعة لتصميم خزانات الملابس – الدولاب -على أعلى مستوى ممكن من الذوق و العملية في الوقت ذاته .
الدواليب يوجد منها أكثر من نوعية منها المفتوح و المغلق و ذو الرفوف و الأدراج أكثر من شكل و لون و طراز قد يتناسب مع شكل الغرفة المتواجد فيها أو لا، و يمكن أن يكون قد مر علينا وقت طويل و نحن نحتار في اختيار الخزانة الأنسب و لكن بعد تلك النماذج سيكون الوضع مختلفاً للأفضل بالتأكيد ..
إليكم التفاصيل ..
الدولاب الذي نعرفه منذ زمن هو الذي يوجد فيه أبواب و هيكل خشبي و أدراج داخلية و رفوف و يكون ممتداً في كل المساحة المتوفرة من الجدار و ظهر منه أشكال متعددة منها العصري و الكلاسيكي و لكنه يظل الاختيار الأول بالذات لدينا في مصر حيث التقاليد و الراحة النفسية التي نبتت فينا منذ الصغر لوجود دولاب في غرف نومنا نحفظ فيه الملابس و الأغراض .
قد نتفق في كل ذلك و لكن عليك اختيار ألوان لائقة للدولاب مع باقي الغرفة و لا تحاول أن تستخدم دولاب داكن اللون في غرفة ضيقة و لا تجعل حجمه كبيراً في أي مساحة صغيرة و حاول أن يكون الرفوف و الخزانات الظاهرة بالذات أكثر تماشياً مع أغراضك و طبيعتها مثل هذا النموذج المتكيف مع الأحذية في رفوفه المفتوحة .
يمكننا ان نصمم الدولاب و لا نشتريه بحيث يكون عبارة عن تصميم خشبي برفوف و أدراج مغلقة و مفتوحة على الحائط نفسه و بالتالي سيكون ظهره هو الحائط و يكون بلا أبواب تقريباً سوى بعض الرفوف لحفظ بعض الاغراض التي تحتاج لغلق باب عليها مثل الأشياء الغالية الثمن و الجواهر، هذا التصميم أكثر عصرية للدولاب و يحتاج مساحة من متوسطة لكبيرة ليؤدي دوره بالشكل الامثل .
مصطلح غرفة الملابس قد يكون غير منتشر في أكثر البيوت المصرية و لكن دعونا نفكر بشكل مختلف أن نخصص مساحة في المنزل أو في غرفة النوم الكبيرة لتكون دولاب متكامل بجدرانها و كل شيء فيها، سنقوم بتصميم الرفوف و الخزانات على الحائط بشكل متعامد و نخصص الرفوف بالتنوع الذي يتماشى مع احتياجاتنا و بالتالي سنحصل على غرفة ملابس أنيقة بأقل التكاليف .
الأدراج ضرورة قوية في تصميم دولابك للملابس أو للأحذية حيث أنها ستعل على اخفاء العديد من الأغراض الغيرة التي لا يصلح أن توضع على الرفوف أو تعلق على المواسير المعدنية لذا لا تحرم نفسك حتى لو قمت بشراء دولاب عادي من وجود أدراج كافية فيه .
استخدام الدولاب المتطابق بين مظهره الخارجي و تقسيمه الداخلي حيث سيقدم لك خدمتين أولهما الشكل العصري الأنيق و ثانيهما العملية الكبيرة التي تقدمها تلك السيمترية في التصميم حيث سيكون يمكنك تقسيم الدولاب بينك و بين من يشاركك الغرفة بشكل متساوي للغاية و يمكن أن تقسمها بينك و بين أغراضك بطريقة مبدعة في التنسيق خصوصاً لو كانت الخزانة مكشوفة دون أبواب .
الغرفة الكبيرة يكون اللون الداكن أكثر رسمية و جمالاً في الدولاب الموجود فيها ، و العكس صحيح بالنسبة للغرف الصغيرة ، في هذه الخزانة انتشار واضح للون الداكن حتى في العلب الخارجية الموضوعة على الرفوف و بالفعل حدث توازن كبير بين اللون الأبيض في الباب و الغرف الخارجية و الارضيات و بين الخزانة الداكنة تماماً .
لو كان دولاب ملابسك عادياً حاول أن تستخدم ألواناً عصرية بشكل أكبر لجعله عصري في شكله الخارجي، استخدام تضاد الأبيض و الأسود رائع في مثل تلك الحالات خصوصاً لو كان الأبيض منتشر في الغرفة مما سيظهر غموضاً و توازناً بين الدولاب و الجدران سيثري الديكور في الغرفة بأكملها .
في الغرف الصغيرة في مساحتها يمكنك استخدام المرايات لتغلق المظهر الخارجي بالكامل لأبواب و رفوف الدولاب الخص بك و في تلك الحالة لمزيد من التميز يمكنك اختيار الابواب الزجاجية تقبل الفتح بالجر و ليس بالمفصلات العادية حتى لا تأخذ مساحة في فتحها أو لا تشكل خطورة عند فتحها للخارج ليتعرض الزجاج للكسر أو للشرخ و لكن الجرار في ذلك النموذج هو انسب ما يكون للديكور و للأمان .
يمكنك التنويع في اختيار الالوان أثناء تصميم دولابك الخاص حيث تختار ألواناً حالمة في الداخل بين الرفوف و العكس تماماً في الخارج سواء بلون أبيض او أسود او بني محروق، و في تلك الحالة ستشعر أنك تفتح آفاقاً أخرى من الجمال كلما قمت بفتح أبواب الدولاب و يفضل أن يكون اللون الداخلي غير مستخدم تماماً في منزلك ليجعل التجربة مثيرة بشكل أكبر .