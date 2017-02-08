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9 تصميمات رائعة لدولاب الملابس ستلهمك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة الملابس
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هوميفاي اليوم  سصحبنا في جولة و موعد مع الأناقة في التخزين سواء في غرفة الملابس أو في غرفة النوم  حيث سيقدم لنا باقة متنوعة لتصميم خزانات الملابس – الدولاب -على أعلى مستوى ممكن من الذوق و العملية في الوقت ذاته .

الدواليب  يوجد منها أكثر من نوعية منها المفتوح و المغلق و ذو الرفوف و الأدراج أكثر من شكل و لون و طراز قد يتناسب مع شكل الغرفة المتواجد فيها أو لا، و يمكن أن يكون قد مر علينا وقت طويل و نحن نحتار في اختيار الخزانة الأنسب و لكن بعد تلك النماذج سيكون الوضع مختلفاً للأفضل بالتأكيد ..

إليكم التفاصيل ..

1- خزانة تقليدية متنوعة

Clásica y actual, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects غرفة الملابس
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

الدولاب الذي نعرفه منذ زمن هو الذي يوجد فيه أبواب و هيكل خشبي و أدراج داخلية و رفوف و يكون ممتداً في كل المساحة المتوفرة من الجدار و ظهر منه أشكال متعددة منها العصري و الكلاسيكي و لكنه يظل الاختيار الأول بالذات لدينا في مصر حيث التقاليد و الراحة النفسية التي نبتت فينا منذ الصغر لوجود دولاب في غرف نومنا نحفظ فيه الملابس و الأغراض .

قد نتفق في كل ذلك و لكن عليك اختيار ألوان لائقة للدولاب مع باقي الغرفة و لا تحاول أن تستخدم دولاب داكن اللون في غرفة ضيقة و لا تجعل حجمه كبيراً في أي مساحة صغيرة و حاول أن يكون الرفوف و الخزانات الظاهرة بالذات أكثر تماشياً مع أغراضك و طبيعتها مثل هذا النموذج المتكيف مع الأحذية في رفوفه المفتوحة .

2- دولاب مصمم على الحائط

Cozinhas | Roupeiros | Moveis de banho, Amplitude - Mobiliário lda Amplitude - Mobiliário lda غرفة الملابس
Amplitude – Mobiliário lda

Amplitude - Mobiliário lda
Amplitude – Mobiliário lda
Amplitude - Mobiliário lda

يمكننا ان نصمم الدولاب و لا نشتريه بحيث يكون عبارة عن تصميم خشبي برفوف و أدراج مغلقة و مفتوحة على الحائط نفسه و بالتالي سيكون ظهره هو الحائط و يكون بلا أبواب تقريباً سوى بعض الرفوف لحفظ بعض الاغراض التي تحتاج لغلق باب عليها مثل الأشياء الغالية الثمن و الجواهر، هذا التصميم أكثر عصرية للدولاب و يحتاج مساحة من متوسطة لكبيرة ليؤدي دوره بالشكل الامثل .

3- غرفة كاملة للملابس

homify غرفة الملابس خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

مصطلح غرفة الملابس قد يكون غير منتشر في أكثر البيوت المصرية و لكن دعونا نفكر بشكل مختلف أن نخصص مساحة في المنزل أو في غرفة النوم الكبيرة لتكون دولاب متكامل بجدرانها و كل شيء فيها، سنقوم بتصميم الرفوف و الخزانات على الحائط بشكل متعامد و نخصص الرفوف بالتنوع الذي يتماشى مع احتياجاتنا و بالتالي سنحصل على غرفة ملابس أنيقة بأقل التكاليف .

4- الأدراج في الدولاب

homify غرفة الملابس خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

الأدراج ضرورة قوية في تصميم دولابك للملابس أو للأحذية حيث أنها ستعل على اخفاء العديد من الأغراض الغيرة التي لا يصلح أن توضع على الرفوف أو تعلق على المواسير المعدنية لذا لا تحرم نفسك حتى لو قمت بشراء دولاب عادي من وجود أدراج كافية فيه .

5- تطابق

Cozinhas | Roupeiros | Moveis de banho, Amplitude - Mobiliário lda Amplitude - Mobiliário lda غرفة الملابس
Amplitude – Mobiliário lda

Amplitude - Mobiliário lda
Amplitude – Mobiliário lda
Amplitude - Mobiliário lda

استخدام الدولاب المتطابق بين مظهره الخارجي و تقسيمه الداخلي حيث سيقدم لك خدمتين أولهما الشكل العصري الأنيق و ثانيهما العملية الكبيرة التي تقدمها تلك السيمترية في التصميم حيث سيكون يمكنك تقسيم الدولاب بينك و بين من يشاركك الغرفة بشكل متساوي للغاية و يمكن أن تقسمها بينك و بين أغراضك بطريقة مبدعة في التنسيق خصوصاً لو كانت الخزانة مكشوفة دون أبواب .

6- لون الدولاب

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الغرفة الكبيرة يكون اللون الداكن أكثر رسمية و جمالاً في الدولاب الموجود فيها ، و العكس صحيح بالنسبة للغرف الصغيرة ، في هذه الخزانة انتشار واضح للون الداكن حتى في العلب الخارجية الموضوعة على الرفوف و بالفعل حدث توازن كبير بين اللون الأبيض في الباب و الغرف الخارجية و الارضيات و بين الخزانة الداكنة تماماً .

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7- الدولاب لو كان عادياً احسن اختيار ألوانه

homify غرفة الملابس رخام Wood effect
homify

homify
homify
homify

لو كان دولاب ملابسك عادياً حاول أن تستخدم ألواناً عصرية بشكل أكبر لجعله عصري في شكله الخارجي، استخدام تضاد الأبيض و الأسود رائع في مثل تلك الحالات خصوصاً لو كان الأبيض منتشر في الغرفة  مما سيظهر غموضاً و توازناً بين الدولاب و الجدران سيثري الديكور في الغرفة بأكملها .

8- استخدام المرايات

Contemporarily Dashing | BUNGALOW, Design Spirits Design Spirits غرفة الملابس
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

في الغرف الصغيرة في مساحتها يمكنك استخدام المرايات لتغلق المظهر الخارجي بالكامل لأبواب و رفوف الدولاب الخص بك و في تلك الحالة لمزيد من التميز يمكنك اختيار الابواب الزجاجية تقبل الفتح بالجر و ليس بالمفصلات العادية حتى لا تأخذ مساحة في فتحها أو لا تشكل خطورة عند فتحها للخارج ليتعرض الزجاج للكسر أو للشرخ و لكن الجرار في ذلك النموذج هو انسب ما يكون للديكور و للأمان .

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9- الألوان الحالمة بالداخل و الهادئة بالخارج

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

يمكنك التنويع في اختيار الالوان أثناء تصميم دولابك الخاص حيث تختار ألواناً حالمة في الداخل بين الرفوف و العكس تماماً في الخارج سواء بلون أبيض او أسود او بني محروق، و في تلك الحالة ستشعر أنك تفتح آفاقاً أخرى من الجمال كلما قمت بفتح أبواب الدولاب و يفضل أن يكون اللون الداخلي غير مستخدم تماماً في منزلك ليجعل التجربة مثيرة بشكل أكبر .

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