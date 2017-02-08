9 تصميمات رائعة لدولاب الملابس ستلهمك

هوميفاي اليوم سصحبنا في جولة و موعد مع الأناقة في التخزين سواء في غرفة الملابس أو في غرفة النوم حيث سيقدم لنا باقة متنوعة لتصميم خزانات الملابس – الدولاب -على أعلى مستوى ممكن من الذوق و العملية في الوقت ذاته .

الدواليب يوجد منها أكثر من نوعية منها المفتوح و المغلق و ذو الرفوف و الأدراج أكثر من شكل و لون و طراز قد يتناسب مع شكل الغرفة المتواجد فيها أو لا، و يمكن أن يكون قد مر علينا وقت طويل و نحن نحتار في اختيار الخزانة الأنسب و لكن بعد تلك النماذج سيكون الوضع مختلفاً للأفضل بالتأكيد ..

إليكم التفاصيل ..