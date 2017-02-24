كيف تختار جزيرة المطبخ المناسبة ؟

إذا كانت هناك فرصة لوجود جزيرة مطبخ في مطبخك فأنت سعيد الحظ ولديك فرصة كبيرة لابد أن تستغلها، لذا في هذا الموضوع نقدم لك مجموعة من جزر المطابخ حتى تلهمك في اختيار الجزيرة المناسبة لغرفة مطبخك، دعنا نرى الصور مع التفاصيل .
للوهلة الأولى ستجد أن هذه الجزيرة خزانة أكثر مما هي جزيرة مطبخ، الجزيرة مقسمة إلى أرفف متساوية الشكل والحجم وأدراج مختلفة الأحجام، خزانة متكاملة يمكنك تخزين بها كل أدوات تقطيع الطعام وكل شيء يتعلق بتجهيز الطعام، بالإضافة إلى أنها جزيرة مطبخ عملية جدًا .
على الرغم من المساحة الصغيرة التي تشغلها هذه الجزيرة إلا أنها متعددة الوظائف فهي ثلاث أشياء في آن واحد، طاولة طعام، خزانة، وجزيرة مطبخ، كرسيان صغيران صنعا طاولة طعام عملية يمكن أن تتناول عليها وجبات خفيفة، الجزيرة مزودة بحوض حتى تكون متكاملة لإعداد الطعام، وهي أيضًا ليست مصمته حتى تستوعب الاشياء التي تريد تخزينها.
أحيانًا لا تتاح لنا سوى مساحة واحدة في المطبخ تصلح لأن تستوعب طاولة طعام صغيرة أو جزيرة مطبخ، لكن هل فكرت يومًا في امتلاك الأثنين في نفس المساحة؟، حسنًا هذا التصميم لجزيرة المطبخ يحقق لك هذه الرغبة، كراسي بسيطة يمكن أن تضيفها إلى جزيرة مطبخك وستغنيك عن إضافة طاولة طعام إلى مطبخك.
إذا كنت لا ترغب في أن تشغل جزيرة مطبخك مساحة كبيرة يمكنك الاعتماد على جزيرة المطبخ القابلة للسحب بحيث يمكنك سحبها لتوسعة منطقة عملك متى شئت، ينصحك خبراء هوميفاي بالاعتماد على التصميم في حالة أن مساحة مطبخك صغيرة إلى حد ما .
هذا تصميم مختلف لجزيرة المطبخ فهي تحتوي على كل شيء في آن واحد تتشابه مع التصميم الثاني الذي رأيناه في نفس المقال سابقًا في إنها تجمع بين طاولة طعام، خزانة، ومنطقة لإعداد وتجهيز الطعام، لكنها تختلف عنها في أن مساحتها أكبر من التصميم الثاني وكل منطقة بها لها حدودها كما نرى، تصميم رائع على الطراز البلدي إلا أنها تحتاج إلى مساحة كبيرة .
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