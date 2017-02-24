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كيف تختار جزيرة المطبخ المناسبة ؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Condo on Washington Park , Studio Design LLC Studio Design LLC مطبخ
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إذا كانت هناك فرصة لوجود جزيرة مطبخ في مطبخك فأنت سعيد الحظ ولديك فرصة كبيرة لابد أن تستغلها، لذا في هذا الموضوع نقدم لك مجموعة من جزر المطابخ حتى تلهمك في اختيار الجزيرة المناسبة لغرفة مطبخك، دعنا نرى الصور مع التفاصيل . 

خزانة أم جزيرة مطبخ؟

Oak island Bordercraft مطبخ
Bordercraft

Oak island

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

للوهلة الأولى ستجد أن هذه الجزيرة خزانة أكثر مما هي جزيرة مطبخ، الجزيرة مقسمة إلى أرفف متساوية الشكل والحجم وأدراج مختلفة الأحجام، خزانة متكاملة يمكنك تخزين بها كل أدوات تقطيع الطعام وكل شيء يتعلق بتجهيز الطعام، بالإضافة إلى أنها جزيرة مطبخ عملية جدًا .  

ثلاثة في واحد

Pippy oak island kitchen Churchwood Design مطبخ خشب Wood effect
Churchwood Design

Pippy oak island kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

على الرغم من المساحة الصغيرة التي تشغلها هذه الجزيرة إلا أنها متعددة الوظائف فهي ثلاث أشياء في آن واحد، طاولة طعام، خزانة، وجزيرة مطبخ، كرسيان صغيران صنعا طاولة طعام عملية يمكن أن تتناول عليها وجبات خفيفة، الجزيرة مزودة بحوض حتى تكون متكاملة لإعداد الطعام، وهي أيضًا ليست مصمته حتى تستوعب الاشياء التي تريد تخزينها. 

جزيرة مطبخ أم طاولة طعام؟

Cocina | FLEXIBILIDAD INTEGRADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo مطبخ White
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

أحيانًا لا تتاح لنا سوى مساحة واحدة في المطبخ تصلح لأن تستوعب طاولة طعام صغيرة أو جزيرة مطبخ، لكن هل فكرت يومًا في امتلاك الأثنين في نفس المساحة؟، حسنًا هذا التصميم لجزيرة المطبخ يحقق لك هذه الرغبة، كراسي بسيطة يمكن أن تضيفها إلى جزيرة مطبخك وستغنيك عن إضافة طاولة طعام إلى مطبخك.  

جزيرة مطبخ قابلة للسحب

Condo on Washington Park , Studio Design LLC Studio Design LLC مطبخ
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

إذا كنت لا ترغب في أن تشغل جزيرة مطبخك مساحة كبيرة يمكنك الاعتماد على جزيرة المطبخ القابلة للسحب بحيث يمكنك سحبها لتوسعة منطقة عملك متى شئت، ينصحك خبراء هوميفاي بالاعتماد على التصميم في حالة أن مساحة مطبخك صغيرة إلى حد ما . 

كل شيء في آن واحد

The Clapham Classic English Kitchen by deVOL deVOL Kitchens مطبخ
deVOL Kitchens

The Clapham Classic English Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

هذا تصميم مختلف لجزيرة المطبخ فهي تحتوي على كل شيء في آن واحد تتشابه مع التصميم الثاني الذي رأيناه في نفس المقال سابقًا في إنها تجمع بين طاولة طعام، خزانة، ومنطقة لإعداد وتجهيز الطعام، لكنها تختلف عنها في أن مساحتها أكبر من التصميم الثاني وكل منطقة بها لها حدودها  كما نرى، تصميم رائع على الطراز البلدي إلا أنها تحتاج إلى  مساحة كبيرة . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 5 مطابخ بألوان الباستيل بطرازات مختلفة

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هل تفضل  وجود جزيرة مطبخ في مطبخك؟ وأي تصميم يناسبه؟

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