كيف تختار جزيرة المطبخ المناسبة ؟

هذا تصميم مختلف لجزيرة المطبخ فهي تحتوي على كل شيء في آن واحد تتشابه مع التصميم الثاني الذي رأيناه في نفس المقال سابقًا في إنها تجمع بين طاولة طعام، خزانة، ومنطقة لإعداد وتجهيز الطعام، لكنها تختلف عنها في أن مساحتها أكبر من التصميم الثاني وكل منطقة بها لها حدودها كما نرى، تصميم رائع على الطراز البلدي إلا أنها تحتاج إلى مساحة كبيرة .

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