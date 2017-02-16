شقة 28 م² تعلمنا كيفية استغلال المساحات!

اعتمد المصمم حيلة موفقة لتحديد منطقة السفرة متمثلة في إضاءة متعددة تتدلى على مستوى قريب من طاولة الطعام لتسليط الضوء على السفرة وفصلها بطريقة غير مباشرة عما حولها.

ونلاحظ في هذه الصورة أن الأخشاب الدافئة تسيطر على معظم الأرضيات والديكورات، والتى وازنت برودة اللون الأبيض المستخدم في الأثاث والحوائط، كما أن لونها الفتح أعطي إيحاء باتساع المنزل.