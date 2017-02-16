شقة 28 م² تعلمنا كيفية استغلال المساحات!

اليوم سنواجه تحدي من نوع فريد، يتعلق بعبقرية استغلال المساحات الصغيرة، حيث قام المبدعون في perfect-space بتصميم شقة مساحتها 28 مترمربع فقط! بأسلوب مثالي يستحق الاقتباس، وأثناء مشاهدة هذا العمل الفنى المتميز سوف ننتهز الفرصة ونستعرض معكم بعض المعلومات الشيقة التى استخدمها المصمم في المنزل، والتى تساعد في تصميم الشقق الصغيرة المسماة بالاستوديو بشكل أنيق وعملي، فهيا بنا نبدأ جولتنا…
تقع السفرة في المنطقة الفاصلة بين غرفة المعيشة والمطبخ، حيث يتبع المنزل أسلوب المساحات المفتوحة وهو اختيار مثالي لمساحة الشقة الصغيرة، وغرفة السفرة مكونة من طاولة طعام مستطيلة الشكل من الخشب بلونه الفاتح الطبيعي وقرص ملون بالأبيض العصري، أما كراسي السفرة فتنوعت ألوانها بين الأبيض والأخضرالفاتح للشهية والذي يعطي مظهر السفرة طلة غير تقليدية.
اعتمد المصمم حيلة موفقة لتحديد منطقة السفرة متمثلة في إضاءة متعددة تتدلى على مستوى قريب من طاولة الطعام لتسليط الضوء على السفرة وفصلها بطريقة غير مباشرة عما حولها.
ونلاحظ في هذه الصورة أن الأخشاب الدافئة تسيطر على معظم الأرضيات والديكورات، والتى وازنت برودة اللون الأبيض المستخدم في الأثاث والحوائط، كما أن لونها الفتح أعطي إيحاء باتساع المنزل.
من الجهة الأخرى للسفرة نرى المطبخ بوحدات من الخشب ذو المظهر الطبيعي و النسيج الظاهر مما ينم عن جودة الخامات المستخدمة، ووحدات أخرى مطلية باللون الأبيض، وفي خلفية المطبخ نرى الفينيل المطبوع بصور النباتات الخضراء مما يجعل المطبخ متناغماً مع السفرة.
تأتي غرفة المعيشة لتتمم البساطة المسيطرة على أنحاء المنزل، فنرى أريكة مريحة من الأبيض والأسود وهي ألوان عملية وتلائم كافة الأذواق، ولكن المميز في هذه الأريكة أنها متعددة الوظائف حيث يتم فردها لتصبح سرير بسهولة.
نرى هنا منضدة صغيرة تستخدم لحمل التلفاز وأيضاً كمكتبة صغيرة، وبجانب المنضدة مصباح أصفر بإضاءة دافئة لتبث الطاقة في المكان. وقد تحققت الراحة في هذه الغرفة من خلال الأثاث المريح والعملي والإضاءة الجيدة من خلال النوافذ الزجاجية الكبيرة التى تسمح بانتشار النور الطبيعي داخل الشقة، أما أثناء الليل فتتحقق الراحة من خلال إسدال الستائر الخضراء بلونها المريح للأعصاب مع فرد الأريكة للحصول على سرير مريح لنوم هاديء.
نختم جولتنا بحمام مميز برغم صغر مساحته، ويرجع هذا التميز لجودة التصميم حيث يشتمل الحمام على كل عناصر الحمامات الكبيرة في فراغ غير كبير، فنجد بانيو مزود بحاجز زجاجي لمنع رذاذ المياه عن استخدام الدوش، كما أن حائط البانيو مزود بمجموعة رفوف لترتيب أغراض الإستحمام بسهولة.
أما حوض الوجه فجاء بتصميم بسيط لا يهدر المساحة، ومتصل بخزانة بيضاء أنيقة، ونلاحظ اختيار المرايا بتصميم غير اعتيادي، حيث أن المرايا مزودة بخزنة لحفظ الدواء ومستحضرات التجميل.
وفي النهاية نلاحظ أن المصمم قد اعتمد في الحمام الثلاثي المسيطر على المنزل وهو: اللونين الأبيض والأخضر مع الأخشاب، وذلك لتحقيق التناغم بين أجزاء المنزل المختلفة وتجنب تشتت الرؤية مما يساعد في التغلب على ضيق المساحة، ولكننا نبدي إعجابنا أيضاً بإضافته لون جديد وهو اللون الأزرق المنعش الذي يتماشى مع شخصية الحمام التى يفضل أن تكون منعشة ومريحة.