16 تصميم لشوايات وأفران سترغب في اقتنائها بحديقتك!

في مقالنا هذا، جمعنا لكم عدد من المشاوي والأفران التي وضعت في الهواء الطلق للاستمتاع بالهواء النقي في نهار دافئ، وإعداد اللحم المشوي، أو البيتزا وربما أي طبق أخر ومشاركته مع العائلة والأصدقاء.
كل مثال نعرضه عليك في هذا المقال، يتمتع بأسلوب فريد من نوعه، يمكن أن يتكيف مع أي تصميم أو فكرة لديك في ذهنك لاعداد فنائك أو حديقتك. تابعنا واستمد إلهامك من تلك الأمثلة الممتازة للمشاوي والأفران المصممة من قِبل المتخصصين لدينا في هوميفاي!
تلك الشواية التي تعتمد في بنائها على الطوب مع مدخنة لطرد الدخان الناتج عن الطهي، مع سقف غريب مغطى بالبلاط، وما يمنحه الطابع التقليدي والريفي. يتمتع ببعض الأرفف والأماكن لتخزين الفحم والأدوات المستخدمة في الشواء.
تصميم هذا المطبخ الخارجي، جمع كل شيء، حيث سطح العمل، والمشواة الحديثة بهيكلها الصلب من الطوب، وفرن مع قبة بمظهر دافئ، ومساحة كافية لتخزين الحطب لتكون في متناول اليد عند طهي بيتزا لذيذة.
زينت هذه المشواة بشكل جميل لايصدق، حيث الفرن مع الفسيفساء الأزرق والأسود، ومنضدة مع قاعدة خشبية، لخلق مزيج من الألوان والمواد مع الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يكمل جمال هذا المشهد.
في هذا الفرن الطوبي، يمكنك طهي المشاوي على الشواية أثناء الخبز أو طهي الحساء في الوقت ذاته، فهذا الهيكل يوفر مساحة لإعداد الطعام، وتقديمه أيضًا في المكان نفسه.
يتمتع موقد الفحم هذا بإمكانية نقله من مكانه، وبرغم تصميمه البسيط هذا، إلا أنه يتمتع بالعملية وإمكانية التكيف في أي نوع فناء أو حديقة.
الشوايات الحديثة التي تعتمد على الغاز، بشكل عام، تتيح درجة أكبر من التحكم في درجة الحرارة أثناء الطهي، كما أنها أكثر بساطة عندما يتعلق الأمر بالصيانة. وفي هذا التصميم، اجتمعت العملية مع الأناقة الحديثة.
تصميم رائع لفرن مرن، حيث المشواة والحوض، وهيكل من الطوب، أعطاها مظهر ريفي قوي، يحقق الاستفادة الكاملة من المساحة المتاحة.
فرن المشواة الكبير هذا يمكن استخدامه أيضًا كمدفأة، وتوفير بيئة أكثر راحة ودفئًا خلال أيام الشتاء الباردة.
مشواة غاز، واثنين من وحدات التخزين باللون الأسود، والتي تشكل في الوقت ذاته أسطح أعمل لإعداد الطعام. هذا التصميم يمثل حلًا ممتازًا لشغل أي مساحة خارجية في الهواء الطلق.
هذا الموقد يمكنك من تحسين مراقبة درجة الحرارة أثناء الطهي، في تصميم ممتاز يجمع بين الطوب والفولاذ المقاوم للصدأ، ويتيح لك امتلاك مساحة عملية ووظيفية في الهواء الطلق.
يتكون هذا التصميم من فرن للشواء، بني كليًا باليد، حيث الأسمنت والطوب، في نمط يدوي مزين بالزخارف البسيطة التي تمنحه لمسة ريفية مريحة للغاية.
هذا المطبخ الصيفي الفاخر، يمثل بوضوح حلم تحول لحقيقة، حيث أنه يحتوي على المشروبات الباردة، والتلفاز، مع بار وحوض للغسيل، ومشواة أنيقة، فضلًا عن الديكورات والمعدات التي توفر المزيد من الراحة.
تلك المشواة صممت كجزء لا يتجزأ من الجدار الحجري، مع تصميم تبسيطي ومظهر عصري للغاية، ولمسات فنية تكنولوجية، والتي تسمح بطهي اللحوم المشوية بطعم أفضل على مدار السنة.
هذا المثال يمنحنا خيار مثالي لحماية أرضية الفناء، والجمع بين نوعين في وقت واحد، حيث الحفاظ على الرضية بسهولة، والشواء مع قدرة أكبر على مقاومة الشحوم والحرارة.
تلك المشواة الخشبية التي صممت على النمط التبسيطي، مع تشطيبات بيضاء وسطح عمل أنيق، تمثل علاج حقيقي للعين. تصميم نظيف وخطوط بسيطة توفر الكثير من الوظائف، وإنشاء وحدة للطهي في الهواء الطلق، مع لمسة دافئة ومريحة.
مطبخ في الهواء الطلق، يمنحك كل ما تحتاج إليه في الشرفة، حيث حوض مزدوج، وبار كبير لإعداد وتقديم الطعام، ومساحات تخزين متعددة، إضافة إلى معدات الطبخ والتلفاز، وفرن للشواء، مع بناء من الطوب، مما يقدم مزيج بين الطراز الحديث والتقليدي، وشخصية فريدة لتلك الشرفة الجميلة.
إن كنت ترغب في بناء مساحة الشواء الخاصة بك بنفسك، تفضل بقراءة المقال التالي، 27 فكرة قليلة التكلفة لشوايات ريفية يمكنك بناءها بنفسك