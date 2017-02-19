16 تصميم لشوايات وأفران سترغب في اقتنائها بحديقتك!

في مقالنا هذا، جمعنا لكم عدد من المشاوي والأفران التي وضعت في الهواء الطلق للاستمتاع بالهواء النقي في نهار دافئ، وإعداد اللحم المشوي، أو البيتزا وربما أي طبق أخر ومشاركته مع العائلة والأصدقاء.

كل مثال نعرضه عليك في هذا المقال، يتمتع بأسلوب فريد من نوعه، يمكن أن يتكيف مع أي تصميم أو فكرة لديك في ذهنك لاعداد فنائك أو حديقتك. تابعنا واستمد إلهامك من تلك الأمثلة الممتازة للمشاوي والأفران المصممة من قِبل المتخصصين لدينا في هوميفاي!