الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

16 تصميم لشوايات وأفران سترغب في اقتنائها بحديقتك!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited حدائقمواقد وشوايات
Loading admin actions …

في مقالنا هذا، جمعنا لكم عدد من المشاوي والأفران التي وضعت في الهواء الطلق للاستمتاع بالهواء النقي في نهار دافئ، وإعداد اللحم المشوي، أو البيتزا وربما أي طبق أخر ومشاركته مع العائلة والأصدقاء.

كل مثال نعرضه عليك في هذا المقال، يتمتع بأسلوب فريد من نوعه، يمكن أن يتكيف مع أي تصميم أو فكرة لديك في ذهنك لاعداد فنائك أو حديقتك. تابعنا واستمد إلهامك من تلك الأمثلة الممتازة للمشاوي والأفران المصممة من قِبل المتخصصين لدينا في هوميفاي!

1. نمط تقليدي للغاية

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

تلك الشواية التي تعتمد في بنائها على الطوب مع مدخنة لطرد الدخان الناتج عن الطهي، مع سقف غريب مغطى بالبلاط، وما يمنحه الطابع التقليدي والريفي. يتمتع ببعض الأرفف والأماكن لتخزين الفحم والأدوات المستخدمة في الشواء.

2. دمج جيد للطوب

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

تصميم هذا المطبخ الخارجي، جمع كل شيء، حيث سطح العمل، والمشواة الحديثة بهيكلها الصلب من الطوب، وفرن مع قبة بمظهر دافئ، ومساحة كافية لتخزين الحطب لتكون في متناول اليد عند طهي بيتزا لذيذة.

3. مزينة ببلاطات جميلة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

زينت هذه المشواة بشكل جميل لايصدق، حيث الفرن مع الفسيفساء الأزرق والأسود، ومنضدة مع قاعدة خشبية، لخلق مزيج من الألوان والمواد مع الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يكمل جمال هذا المشهد.

4. أسلوب استعماري

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie حدائقمواقد وشوايات
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

في هذا الفرن الطوبي، يمكنك طهي المشاوي على الشواية أثناء الخبز أو طهي الحساء في الوقت ذاته، فهذا الهيكل يوفر مساحة لإعداد الطعام، وتقديمه أيضًا في المكان نفسه.

5. قابلة للحمل والنقل

Ogród na 2-POZIOMOWYM TARASIE przy penthouse, Ogrodowa Sceneria Ogrodowa Sceneria بلكونة أو شرفة
Ogrodowa Sceneria

Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria

يتمتع موقد الفحم هذا بإمكانية نقله من مكانه، وبرغم تصميمه البسيط هذا، إلا أنه يتمتع بالعملية وإمكانية التكيف في أي نوع فناء أو حديقة.

6. شواية الغاز

Covered Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Covered Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

الشوايات الحديثة التي تعتمد على الغاز، بشكل عام، تتيح درجة أكبر من التحكم في درجة الحرارة أثناء الطهي، كما أنها أكثر بساطة عندما يتعلق الأمر بالصيانة. وفي هذا التصميم، اجتمعت العملية مع الأناقة الحديثة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تصميم مرن

Barbecue au charbon 940, chemoa.fr chemoa.fr حدائقمواقد وشوايات
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

تصميم رائع لفرن مرن، حيث المشواة والحوض، وهيكل من الطوب، أعطاها مظهر ريفي قوي، يحقق الاستفادة الكاملة من المساحة المتاحة.

8. موقد كبير

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

فرن المشواة الكبير هذا يمكن استخدامه أيضًا كمدفأة، وتوفير بيئة أكثر راحة ودفئًا خلال أيام الشتاء الباردة.

9. طراز حديث

BBQ Area Design Outdoors Limited حدائقمواقد وشوايات
Design Outdoors Limited

BBQ Area

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

مشواة غاز، واثنين من وحدات التخزين باللون الأسود، والتي تشكل في الوقت ذاته أسطح أعمل لإعداد الطعام. هذا التصميم يمثل حلًا ممتازًا لشغل أي مساحة خارجية في الهواء الطلق.

10. مطبخ كامل

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

هذا الموقد يمكنك من تحسين مراقبة درجة الحرارة أثناء الطهي، في تصميم ممتاز يجمع بين الطوب والفولاذ المقاوم للصدأ، ويتيح لك امتلاك مساحة عملية ووظيفية في الهواء الطلق.

11. مصنوع يدويًا بالكامل

Fireplaces, La Fleche Design La Fleche Design غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
La Fleche Design

La Fleche Design
La Fleche Design
La Fleche Design

يتكون هذا التصميم من فرن للشواء، بني كليًا باليد، حيث الأسمنت والطوب، في نمط يدوي مزين بالزخارف البسيطة التي تمنحه لمسة ريفية مريحة للغاية.

12. مظهر فاخر

homify بلكونة أو شرفة Wood effect
homify

homify
homify
homify

هذا المطبخ الصيفي الفاخر، يمثل بوضوح حلم تحول لحقيقة، حيث أنه يحتوي على المشروبات الباردة، والتلفاز، مع بار وحوض للغسيل، ومشواة أنيقة، فضلًا عن الديكورات والمعدات التي توفر المزيد من الراحة.

13. تبسيطي وعصري للغاية

Barbecues tout inox Design, chemoa.fr chemoa.fr حدائقمواقد وشوايات
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

تلك المشواة صممت كجزء لا يتجزأ من الجدار الحجري، مع تصميم تبسيطي ومظهر عصري للغاية، ولمسات فنية تكنولوجية، والتي تسمح بطهي اللحوم المشوية بطعم أفضل على مدار السنة.

14. الاندماج مع الأرضيات

A chaque loisirs son tapis : vélo, moto, barbecue, jeux..., ITAO ITAO حدائقمواقد وشوايات
ITAO

ITAO
ITAO
ITAO

هذا المثال يمنحنا خيار مثالي لحماية أرضية الفناء، والجمع بين نوعين في وقت واحد، حيث الحفاظ على الرضية بسهولة، والشواء مع قدرة أكبر على مقاومة الشحوم والحرارة.

15. النمط التبسيطي مع الأخشاب

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تلك المشواة الخشبية التي صممت على النمط التبسيطي، مع تشطيبات بيضاء وسطح عمل أنيق، تمثل علاج حقيقي للعين. تصميم نظيف وخطوط بسيطة توفر الكثير من الوظائف، وإنشاء وحدة للطهي في الهواء الطلق، مع لمسة دافئة ومريحة.

16. حديثة وتقليدية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مطبخ في الهواء الطلق، يمنحك كل ما تحتاج إليه في الشرفة، حيث حوض مزدوج، وبار كبير لإعداد وتقديم الطعام، ومساحات تخزين متعددة، إضافة إلى معدات الطبخ والتلفاز، وفرن للشواء، مع بناء من الطوب، مما يقدم مزيج بين الطراز الحديث والتقليدي، وشخصية فريدة لتلك الشرفة الجميلة.

إن كنت ترغب في بناء مساحة الشواء الخاصة بك بنفسك، تفضل بقراءة المقال التالي، 27 فكرة قليلة التكلفة لشوايات ريفية يمكنك بناءها بنفسك

قبل وبعد: تجديدات مبهرة لاستغلال أمثل للمساحات الصغيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً