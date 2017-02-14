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12 خطأ فادح لا تقع فيهم عند تصميم مطبخك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify مطبخ
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يعد المطبخ من أهم الغرف بمنزلك، ويجب عليك الاهتمام بتصميمه وتفاصيله وبكل كبيرة وصغيرة، لا يجب أن تهمل شيء فيه، فهو حلقة متصلة من أرضية وجدران وسقف وأثاث وديكورات، تجتمع في النهاية لتشكيل المطبخ بأكمله، ولذلك سوف يعرض لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة من الأخطاء التي لا يجب عليك الوقوع بها أثناء تصميمك لمطبخك.

1. الإبتعاد عن التعقيد في التصميم والترتيب

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design مطبخ
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

تعد البساطة هي أهم ما يجب أن تعتمد عليه في تصميم مطبخك، فالتعقيد بداية الفوضى والكراكيب بالمطبخ، فإختيار التصميم المميز والبسيط يُتيح لك سهولة الحصول على الأغراض دون أن تنتشر بشكل يبعث لك توتر فالمكان.. كما هو في ذلك التصميم الذي اعتمد على مجموعة من الأرفف الخشبية البسيطة التي تُساعدك في الحصول على كل شيء تريده بسهولة بعيدًا عن الفوضى تمامًا.

2. الإلتفات إلى أدق التفاصيل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ليس عليك أن تُهمل أي كبيرة وصغيرة في تصميم مطبخك، فكل جزء في المطبخ يُكمل حلقة محورية في تكامل التصميم، كما في هذا المثال ذو الأرضية الخشبية الأنيقة والبسيطة، والتي تتناسب مع أجواء المطبخ، بالإضافة إلى استخدام مقابض خشبية مميزة من نفس لون خشب النصف العلوي لخزانة المطبخ.

3. العديد من الأرفف التخزينية والأدراج

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا يجب أن تغفل أهمية وجود العديد من الأرفف ووحدات التخزين بالمطبخ، خاصة الأرفف التي تساهم في سهولة الحصول على الأغراض ويمكن لها ان تكون ديكور رائع للمطبخ مع وحدات الإضاءة المميزة، كما في هذا التصميم الرائع لمطبخ استخدم العديد من الأرفف كوحدات تخزين وبيوت داخلة للنور لتُضفي شكلًا رائعًا على المطبخ.

4. اختيار النمط البسيط في تشكيل المطبخ

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

يُقر الكثيرين بأن اعتماد النمط الريفي والتفاصيل البسيطة في عمل المطبخ هو وسيلة رائعة لتجنب الفوضى داخل المكان، فكما في هذا التصميم تأتي الأناقة من السهولة والبساطة.. حيث الجزء السفلي مكون من مجموعة أدراج ودواليب بسيطة، مع سطح خشبي للعمل.. والجزء العلوي اعتمد فقط على رفين من الخشب لوضع الأدوات التي يكثر استخدامها واستعمالها بحيث تكون في متناول يديك دومًا.

5. تزيين المطبخ وديكرواته

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

المطبخ لم يكن يومًا فقط منطقة عمل وكراكيب، لكن يجب عليك الاهتمام بتفاصيله وإضافة بعض اللمسات الجميلة التي تُزينه وتُعطي له رونق خاص، حيث يمكنك عمل مجموعة أرفف جميلة تحمل الزهور والإكسسورات الجميلة لتكملة ديكور المطبخ بشكل أنيق، كما في هذا المطبخ الذي اعتمد على الورق الحائط الجميل لتزيين الجدار، ولوحة فنية جميلة فوق الرف لتزيين المطبخ.

6. التناسق في استخدام الألوان

Apartamento da Sandra e do André, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

هذا النموذج يوضح لك تمامًا الدور الحيوي الذي تلعبه الألوان في المطبخ، فتناسق الألوان بين الأثاث والجدران يُعطي رونق خاص للمطبخ، وأكبر الأخطاء التي يقع فيها البعض هي استخدام ألوان غير متناسقة ورديئة، ولكن استخدام ألوان جريئة وجميلة والجمع بين لونين متناسقين يُعطي انسيابية وأناقة للمطبخ.

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7. بعض من النقوش والألوان لتصميمات مُبهجة

homify مطبخ بلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

يقع الكثير منا في خطأ التقليدية في تصميم المطبخ، فيبدو مُمل وغير مُميز.. ولكن من الأفضل إضافة بعض النقوش والألوان والزخرفة على الجدران لإضفاء إشراقة وتميز وحيوية أكثر للمكان، كما في هذا المطبخ الذي استخدم ورق الحائط بنقوش وألوان جميلة بين أجزاء المطبخ.

8. مزيج مختلف من الخامات

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

من المهم جدًا استخدام خامات ذات جودة عالية وقيمة في المطبخ، وذلك لكي يبدو المطبخ أنيق بمظهر رائع، كما إن الخامات الرديئة تبلى بسرعة وتضطر لتغييرها فيما بعد، فيكون عمرها قصير ومُتعبة في الاستخدام.. كما نرى في هذا التصميم الذي استخدم مزيج رائع بين الرخام اللامع على الطاولة والجدران واستخدام الخشب المتين الأنيق في الأثاث المطبخي نفسه بشكل جميل.

9. توفير المساحات لسهولة الحركة بالمطبخ

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ خشب نقي Wood effect
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

أسوء ما قد تقع فيه في تصميم المطبخ هو ملئه بقطع الأثاث دون حساب المساحة وتوفير جزء مناسب منها للحركة بحرية فيه، ولذلك نعرض لك هذا التصميم المتكامل لمطبخ أنيق تم ترتيبه بشكل جيد لتوفير جزء للخزانات وبار المطبخ والأجهزة، إلى جانب توفير مساحة مناسبة تمامًا للحركة بحرية داخله.

10. كارثة عدم الاهتمام بجودة الخامات

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

من أكبر الأخطاء التي قد تقع فيها عند تصميم المطبخ هو استخدام خامات رديئة بجودة سيئة، خاصة في الجدران، والتي يجب اختيار مواد تصنيعها بعناية.. كما في هذا المطبخ الذي يتضح فيه جودة السيراميك المسخدم على الجدران والتي صُممت باللون الأحمر من الفسيفساء، مع اللون الأبيض الأنيق للخزانة والرخام الأسود الجميل.

11. الاهتمام بتزيين جدران المطبخ

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

تعد الجدران الفارغة في المطبخ تقليدية ومُملة، فبالتأكيد يحتاج الجدار فالمطبخ إلى بعض من الزينة، كما في هذا المطبخ الذي استخدم ورق الحائط المنقوش والمزخرف وتعليق بعض أدوات المطبخ عليه بشكل جميل.

12. التركيز على تصميم الجدران والسقف

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مطبخ
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

لا يقتصر أبدًا المطبخ على الأثاث والخزانات والأرضية، فمن الخطأ أن لايهتم الكثيرين بتصميم الجدران والسقف، فجميع اجزاء المطبخ تدور في حلقة متصلة للحصول على الشكل الخارجي، وهذا النموذج يوضح أحد المطابخ الذي صمم السقف فيها من الجبس وتم عمل بيوت النور بشكل أنيق، وبألوان تتناسب مع الجدران الخشبية والخزانات.

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