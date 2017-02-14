12 خطأ فادح لا تقع فيهم عند تصميم مطبخك

لا يقتصر أبدًا المطبخ على الأثاث والخزانات والأرضية، فمن الخطأ أن لايهتم الكثيرين بتصميم الجدران والسقف، فجميع اجزاء المطبخ تدور في حلقة متصلة للحصول على الشكل الخارجي، وهذا النموذج يوضح أحد المطابخ الذي صمم السقف فيها من الجبس وتم عمل بيوت النور بشكل أنيق، وبألوان تتناسب مع الجدران الخشبية والخزانات.

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