12 خطأ فادح لا تقع فيهم عند تصميم مطبخك

يعد المطبخ من أهم الغرف بمنزلك، ويجب عليك الاهتمام بتصميمه وتفاصيله وبكل كبيرة وصغيرة، لا يجب أن تهمل شيء فيه، فهو حلقة متصلة من أرضية وجدران وسقف وأثاث وديكورات، تجتمع في النهاية لتشكيل المطبخ بأكمله، ولذلك سوف يعرض لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة من الأخطاء التي لا يجب عليك الوقوع بها أثناء تصميمك لمطبخك.
تعد البساطة هي أهم ما يجب أن تعتمد عليه في تصميم مطبخك، فالتعقيد بداية الفوضى والكراكيب بالمطبخ، فإختيار التصميم المميز والبسيط يُتيح لك سهولة الحصول على الأغراض دون أن تنتشر بشكل يبعث لك توتر فالمكان.. كما هو في ذلك التصميم الذي اعتمد على مجموعة من الأرفف الخشبية البسيطة التي تُساعدك في الحصول على كل شيء تريده بسهولة بعيدًا عن الفوضى تمامًا.
ليس عليك أن تُهمل أي كبيرة وصغيرة في تصميم مطبخك، فكل جزء في المطبخ يُكمل حلقة محورية في تكامل التصميم، كما في هذا المثال ذو الأرضية الخشبية الأنيقة والبسيطة، والتي تتناسب مع أجواء المطبخ، بالإضافة إلى استخدام مقابض خشبية مميزة من نفس لون خشب النصف العلوي لخزانة المطبخ.
لا يجب أن تغفل أهمية وجود العديد من الأرفف ووحدات التخزين بالمطبخ، خاصة الأرفف التي تساهم في سهولة الحصول على الأغراض ويمكن لها ان تكون ديكور رائع للمطبخ مع وحدات الإضاءة المميزة، كما في هذا التصميم الرائع لمطبخ استخدم العديد من الأرفف كوحدات تخزين وبيوت داخلة للنور لتُضفي شكلًا رائعًا على المطبخ.
يُقر الكثيرين بأن اعتماد النمط الريفي والتفاصيل البسيطة في عمل المطبخ هو وسيلة رائعة لتجنب الفوضى داخل المكان، فكما في هذا التصميم تأتي الأناقة من السهولة والبساطة.. حيث الجزء السفلي مكون من مجموعة أدراج ودواليب بسيطة، مع سطح خشبي للعمل.. والجزء العلوي اعتمد فقط على رفين من الخشب لوضع الأدوات التي يكثر استخدامها واستعمالها بحيث تكون في متناول يديك دومًا.
المطبخ لم يكن يومًا فقط منطقة عمل وكراكيب، لكن يجب عليك الاهتمام بتفاصيله وإضافة بعض اللمسات الجميلة التي تُزينه وتُعطي له رونق خاص، حيث يمكنك عمل مجموعة أرفف جميلة تحمل الزهور والإكسسورات الجميلة لتكملة ديكور المطبخ بشكل أنيق، كما في هذا المطبخ الذي اعتمد على الورق الحائط الجميل لتزيين الجدار، ولوحة فنية جميلة فوق الرف لتزيين المطبخ.
هذا النموذج يوضح لك تمامًا الدور الحيوي الذي تلعبه الألوان في المطبخ، فتناسق الألوان بين الأثاث والجدران يُعطي رونق خاص للمطبخ، وأكبر الأخطاء التي يقع فيها البعض هي استخدام ألوان غير متناسقة ورديئة، ولكن استخدام ألوان جريئة وجميلة والجمع بين لونين متناسقين يُعطي انسيابية وأناقة للمطبخ.
يقع الكثير منا في خطأ التقليدية في تصميم المطبخ، فيبدو مُمل وغير مُميز.. ولكن من الأفضل إضافة بعض النقوش والألوان والزخرفة على الجدران لإضفاء إشراقة وتميز وحيوية أكثر للمكان، كما في هذا المطبخ الذي استخدم ورق الحائط بنقوش وألوان جميلة بين أجزاء المطبخ.
من المهم جدًا استخدام خامات ذات جودة عالية وقيمة في المطبخ، وذلك لكي يبدو المطبخ أنيق بمظهر رائع، كما إن الخامات الرديئة تبلى بسرعة وتضطر لتغييرها فيما بعد، فيكون عمرها قصير ومُتعبة في الاستخدام.. كما نرى في هذا التصميم الذي استخدم مزيج رائع بين الرخام اللامع على الطاولة والجدران واستخدام الخشب المتين الأنيق في الأثاث المطبخي نفسه بشكل جميل.
أسوء ما قد تقع فيه في تصميم المطبخ هو ملئه بقطع الأثاث دون حساب المساحة وتوفير جزء مناسب منها للحركة بحرية فيه، ولذلك نعرض لك هذا التصميم المتكامل لمطبخ أنيق تم ترتيبه بشكل جيد لتوفير جزء للخزانات وبار المطبخ والأجهزة، إلى جانب توفير مساحة مناسبة تمامًا للحركة بحرية داخله.
من أكبر الأخطاء التي قد تقع فيها عند تصميم المطبخ هو استخدام خامات رديئة بجودة سيئة، خاصة في الجدران، والتي يجب اختيار مواد تصنيعها بعناية.. كما في هذا المطبخ الذي يتضح فيه جودة السيراميك المسخدم على الجدران والتي صُممت باللون الأحمر من الفسيفساء، مع اللون الأبيض الأنيق للخزانة والرخام الأسود الجميل.
تعد الجدران الفارغة في المطبخ تقليدية ومُملة، فبالتأكيد يحتاج الجدار فالمطبخ إلى بعض من الزينة، كما في هذا المطبخ الذي استخدم ورق الحائط المنقوش والمزخرف وتعليق بعض أدوات المطبخ عليه بشكل جميل.
لا يقتصر أبدًا المطبخ على الأثاث والخزانات والأرضية، فمن الخطأ أن لايهتم الكثيرين بتصميم الجدران والسقف، فجميع اجزاء المطبخ تدور في حلقة متصلة للحصول على الشكل الخارجي، وهذا النموذج يوضح أحد المطابخ الذي صمم السقف فيها من الجبس وتم عمل بيوت النور بشكل أنيق، وبألوان تتناسب مع الجدران الخشبية والخزانات.
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