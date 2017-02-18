7 أماكن للرفوف لا يمكن أن تتوقعها

الرفوف من الأشياء التي لا غني عنها في منازلنا لاستيعاب أشياء كثيرة يصعب تنظيمها بالطرق العادية، لذا الأرفف حل عملي لهذه الأشياء، في موضوعنا جمعنا لك مجموعة من الأفكار لاستغلال أماكن غير عادية في منزلك لتصميم أرفف عملية ومريحة عليها أو بداخلها، دعنا نعرض عليك الصور مع التفاصيل.
عادة يُفضل أن تكون الرفوف في أماكن سهلة الوصول إليها، في متناول أيدينا، لكن يبدو هذا الرف وظيفته زخرفية فقط فهو يمتد على طول حافة السقف وهذا مكان لا يمكن الوصول إليه بسهولة .
في كثير من الأحيان هنالك في منازلنا أماكن غير مستغلة كثيرة وأبرزها المساحة بجانب السلم، نعتقد أنها وجدت حتى تكون فارغة من كل شيء حتى لا تعيق الصعود والهبوط لكن هذا التصميم للأرفف استغل المساحة بشكل جيد دون إعاقة للحركة، رأينا في موضوعات سابقة استغلال المساحة تحت الدرج لكن هنا لأول مرة نرى استغلال المساحة بجانبه.
لماذا لا تلجأ إلى الاعتماد على الرفوف السرية؟، فهي غير مرئية إطلاقًا إذا كان ذلك متاح لك، كما نرى باب سحري في الأرض قابل للسحب، ونحن نرى خلف هذا الباب أرفف بمثابة قبو للنبيذ .
مثال آخر مثير جدًا للاهتمام وهي استغلال المساحة الداخلية للأثاث هل فكرت يومًا في استغلال الهيكل الخشبي للأريكة في تخزين الكتب والمجلات؟، هذا التصميم سيجعلك تعيد تفكيرك في هذه الفكرة.
استغل الخبراء المنحدر الشديد للسقف وتحويلها إلى دولاب متكامل تخزن فيه أشياء كثيرة من خلال مجموعة أرفف مختلفة الأطوال.
الأدراج القابلة للسحب فكرة عملية جدًا لاستخدامها عند اللزوم في المطابخ.
حتى في غرفة الأطفال يمكن للرفوف أن تحدث فارقًا وهذا السرير بالتحديد مثال جيد للأثاث العملي الذي يتيح فرصة وضع لعبة أو قصص يحبها طفلك على رف في سريره.
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