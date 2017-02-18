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7 أماكن للرفوف لا يمكن أن تتوقعها

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
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الرفوف من الأشياء التي لا غني عنها في منازلنا لاستيعاب أشياء كثيرة يصعب تنظيمها بالطرق العادية، لذا الأرفف حل عملي لهذه الأشياء، في موضوعنا جمعنا لك مجموعة من الأفكار لاستغلال أماكن غير عادية في منزلك لتصميم أرفف عملية ومريحة عليها أو بداخلها، دعنا نعرض عليك الصور مع التفاصيل.    

1- حافة السقف

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto مطبخ
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

عادة يُفضل أن تكون الرفوف في أماكن سهلة الوصول إليها، في متناول أيدينا، لكن يبدو هذا الرف وظيفته زخرفية فقط فهو يمتد على طول حافة السقف وهذا مكان لا يمكن الوصول إليه بسهولة . 

2- رفوف متكاملة

豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori الممر الحديث، المدخل و الدرج
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

في كثير من الأحيان هنالك في منازلنا أماكن غير مستغلة كثيرة وأبرزها المساحة بجانب السلم، نعتقد أنها وجدت حتى تكون فارغة من كل شيء حتى لا تعيق الصعود والهبوط لكن هذا التصميم للأرفف استغل المساحة بشكل جيد دون إعاقة للحركة، رأينا في موضوعات سابقة استغلال المساحة تحت الدرج لكن هنا لأول مرة نرى استغلال المساحة بجانبه. 

3- رفوف سرية

Spiral Cellar with Recessed Trap Door Spiral Cellars قبو النبيذ
Spiral Cellars

Spiral Cellar with Recessed Trap Door

Spiral Cellars
Spiral Cellars
Spiral Cellars

لماذا لا تلجأ إلى الاعتماد على الرفوف السرية؟، فهي غير مرئية إطلاقًا إذا كان ذلك متاح لك، كما نرى باب سحري في الأرض قابل للسحب، ونحن نرى خلف هذا الباب أرفف بمثابة قبو للنبيذ .   

4- رفوف في الأريكة

책이 가득한 24평 아파트 홈스타일링, homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

مثال آخر مثير جدًا للاهتمام وهي استغلال المساحة الداخلية للأثاث هل فكرت يومًا في استغلال الهيكل الخشبي للأريكة في تخزين الكتب والمجلات؟، هذا التصميم سيجعلك تعيد تفكيرك في هذه الفكرة. 

5- الاستفادة من السقف المائل

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

استغل الخبراء المنحدر الشديد للسقف وتحويلها إلى دولاب متكامل تخزن فيه أشياء كثيرة من خلال مجموعة أرفف مختلفة الأطوال. 

6- رف قابل للطي

'Vivid Classic' Kitchen - bread drawer and pull out shelf homify مطبخ
homify

'Vivid Classic' Kitchen – bread drawer and pull out shelf

homify
homify
homify

الأدراج القابلة للسحب فكرة عملية جدًا لاستخدامها عند اللزوم في المطابخ.

7- الرفوف في غرفة الأطفال

Bed Hanging Book Shelf Finoak LTD غرفة الأطفالأسرة نوم
Finoak LTD

Bed Hanging Book Shelf

Finoak LTD
Finoak LTD
Finoak LTD

حتى في غرفة الأطفال يمكن للرفوف أن تحدث فارقًا وهذا السرير بالتحديد مثال جيد للأثاث العملي الذي يتيح فرصة وضع لعبة أو قصص يحبها طفلك على رف في سريره. 

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