7 أماكن للرفوف لا يمكن أن تتوقعها

في كثير من الأحيان هنالك في منازلنا أماكن غير مستغلة كثيرة وأبرزها المساحة بجانب السلم، نعتقد أنها وجدت حتى تكون فارغة من كل شيء حتى لا تعيق الصعود والهبوط لكن هذا التصميم للأرفف استغل المساحة بشكل جيد دون إعاقة للحركة، رأينا في موضوعات سابقة استغلال المساحة تحت الدرج لكن هنا لأول مرة نرى استغلال المساحة بجانبه.