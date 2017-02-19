هل تريد الجمع بين الكلاسيكية والمودرن؟

في هذا المقال سوف نأخذك في جولة داخل شقة صغيرة، تجمع بين النمط الكلاسيكي والتصميمات الحديثة في تفاصيلها، والتي بالرغم من صغر حجمها إلا إنها قسمت بطريقة رائعة ومميزة وذكية، بحيث تخلت الأجزاء الخارجية عن الجدران الفاصلة، مما أضفى بعض من الانفتاح والاتساع على المكان، بالإضافة إلى التوظيف الجيد للإضاءة، مما جعلها تبدو مشرقة وجميلة.
هذه الشقة اعتمد على انفتاح ملحوظ بالأجزاء الخارجية، حيث نجد المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة مع غرفة الطعام والشرفة، كل هذا دون جدران فاصلة، وكان ذلك تقسيم ذكي بحيث يُعطي اتساع وحجم أكبر للمكان وبراح فالحركة داخل الشقة.
بالإضافة إلى تناسق الألوان البُنية ودرجاتها في الجدران والأرضية والأثاث بشكل جميل.
هذا المطبخ الأنيق كبقية أجزاء الشقة جمع الطابع الكلاسيكي والنمط الحديث في اّنٍ واحد، حيث الأرضية الرخامية الأنيقة والترتيب والتنظيم الراقي، إلى جانب كلاسكية الأثاث المطبخي نفسه، فالخشب منقوش ومطلي بلمسات ذهبية ومقابض نحاسية بشكل كلاسيكي جميل، فيبدو المطبخ بسيط ومنظم لأنه مفتوح على غرفة المعيشة فليس هناك مجال للفوضى وتشويه المنظر.
اتاح الاتساع والانفتاح الجيد للمكان توفير مساحة مناسبة لعمل ركن بمائدة طعام داخل المطبخ، حيث استخدمت منضدة كبيرة صغيرة بسطح رخامي وأرجل خشبية بنية، وتلتلف حولها الكراسي في شكل بسيط. ذلك إلى جانب ورق الحائط الجميل بنقوش مميزة الذي يُزين جدار المطبخ ويُعطي لمسة جميلة وأنيقة للمكان، مع وحدات الإضاءة المميزة بالسقف التي تنشر الإضاءة بشكل جميل.
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استخدمت هذه الشقة العديد من المواد المختلفة كمزيج رائع لإعطاء مشهد رائع، حيث الأرضية الخشبية المتينة التي تُعطي لمسة ريفية مع الجدار الحجري المميز لمسته الخشنة ليبدو الشكل العام كلاسيكي بالرغم من حداثة التصميم التي تظهر في السقف الجبس وأناقة الأثاث.
تبدو الإضاءة مميزة وجميلة في هذه الشقة التي اعتمدت في الأسقف الجبس على بيت النور الداخلي والأحرف المنقوشة بالنقوش الذهبية الجميلة، مع وحدات إضاءة سوداء مرصعة بإنتظام في السقف بمنطقة غرفة المعيشة.. إلا أن الممر الصغير إلى غرف النوم يحمل سقفه وحدات إضاءة ذهبية على شكل كؤوس جميلة معلقة بالسقف وتنشر الإضاءة بشكل جميل.
اعتمدت غرفة النوم على الألوان الفاتحة في الجدران والمفروشات والأثاث لإعطاء بهجة وإشراقة رائعة للمكان، بالإضافة إلى استخدام جدار مبطن بالقماش ومنقوش بالورود الجميلة التي تخلق أجواء من المرح.
وقد تم استخدام ستائر تتناسب في نقوشها مع الجدران، بالإضافة إلى الطاولة الخشبية الرائعة التي تتكون من مجموعة من الأدراج والدواليب التخزيزينة، ويعلوها التلفزيون على الحائط ليبدو في واجهة السرير.
استخدام لوح زجاجي متين ومنقوش بديلًا عن الجدار الجانبي لمدخل الغرفة كان امرًا رائعًا ومميز، فالزجاج هنا يُعطي لافتة أنيقة بنقوشه المميزة ويفصل بين أجزاء الشقة دون أن يأخذ حيز ومساحة كبيرة.