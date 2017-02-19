هل تريد الجمع بين الكلاسيكية والمودرن؟

اعتمدت غرفة النوم على الألوان الفاتحة في الجدران والمفروشات والأثاث لإعطاء بهجة وإشراقة رائعة للمكان، بالإضافة إلى استخدام جدار مبطن بالقماش ومنقوش بالورود الجميلة التي تخلق أجواء من المرح.

وقد تم استخدام ستائر تتناسب في نقوشها مع الجدران، بالإضافة إلى الطاولة الخشبية الرائعة التي تتكون من مجموعة من الأدراج والدواليب التخزيزينة، ويعلوها التلفزيون على الحائط ليبدو في واجهة السرير.