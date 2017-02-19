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هل تريد الجمع بين الكلاسيكية والمودرن؟

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة المعيشة
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في هذا المقال سوف نأخذك في جولة داخل شقة صغيرة، تجمع بين النمط الكلاسيكي والتصميمات الحديثة في تفاصيلها، والتي بالرغم من صغر حجمها إلا إنها قسمت بطريقة رائعة ومميزة وذكية، بحيث تخلت الأجزاء الخارجية عن الجدران الفاصلة، مما أضفى بعض من الانفتاح والاتساع على المكان، بالإضافة إلى التوظيف الجيد للإضاءة، مما جعلها تبدو مشرقة وجميلة.

انفتاح واتساع وتناسق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه الشقة اعتمد على انفتاح ملحوظ بالأجزاء الخارجية، حيث نجد المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة مع غرفة الطعام والشرفة، كل هذا دون جدران فاصلة، وكان ذلك تقسيم ذكي بحيث يُعطي اتساع وحجم أكبر للمكان وبراح فالحركة داخل الشقة.

بالإضافة إلى تناسق الألوان البُنية ودرجاتها في الجدران والأرضية والأثاث بشكل جميل.

مطبخ بتفاصيل بسيطة ولمسات كلاسيكية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هذا المطبخ الأنيق كبقية أجزاء الشقة جمع الطابع الكلاسيكي والنمط الحديث في اّنٍ واحد، حيث الأرضية الرخامية الأنيقة والترتيب والتنظيم الراقي، إلى جانب كلاسكية الأثاث المطبخي نفسه، فالخشب منقوش ومطلي بلمسات ذهبية ومقابض نحاسية بشكل كلاسيكي جميل، فيبدو المطبخ بسيط ومنظم لأنه مفتوح على غرفة المعيشة فليس هناك مجال للفوضى وتشويه المنظر.

ركن للطعام مع لمسات ورق الحائط الجميلة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اتاح الاتساع والانفتاح الجيد للمكان توفير مساحة مناسبة لعمل ركن بمائدة طعام داخل المطبخ، حيث استخدمت منضدة كبيرة صغيرة بسطح رخامي وأرجل خشبية بنية، وتلتلف حولها الكراسي في شكل بسيط. ذلك إلى جانب ورق الحائط الجميل بنقوش مميزة الذي يُزين جدار المطبخ ويُعطي لمسة جميلة وأنيقة للمكان، مع وحدات الإضاءة المميزة بالسقف التي تنشر الإضاءة بشكل جميل.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على 12 تصميم لجلسة طعام رائعة في المطبخ

مزيج رائع بين المواد المختلفة

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

استخدمت هذه الشقة العديد من المواد المختلفة كمزيج رائع لإعطاء مشهد رائع، حيث الأرضية الخشبية المتينة التي تُعطي لمسة ريفية مع الجدار الحجري المميز لمسته الخشنة ليبدو الشكل العام كلاسيكي بالرغم من حداثة التصميم التي تظهر في السقف الجبس وأناقة الأثاث.

الإضاءة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تبدو الإضاءة مميزة وجميلة في هذه الشقة التي اعتمدت في الأسقف الجبس على بيت النور الداخلي والأحرف المنقوشة بالنقوش الذهبية الجميلة، مع وحدات إضاءة سوداء مرصعة بإنتظام في السقف بمنطقة غرفة المعيشة.. إلا أن الممر الصغير إلى غرف النوم يحمل سقفه وحدات إضاءة ذهبية على شكل كؤوس جميلة معلقة بالسقف وتنشر الإضاءة بشكل جميل.

قطعة أثاث على شكل طاولة بأدراج ودواليب خشبية منقوشة تحمل لمسات ذهبية كلاسكية

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

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غرفة نوم مبهجة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اعتمدت غرفة النوم على الألوان الفاتحة في الجدران والمفروشات والأثاث لإعطاء بهجة وإشراقة رائعة للمكان، بالإضافة إلى استخدام جدار مبطن بالقماش ومنقوش بالورود الجميلة التي تخلق أجواء من المرح.

وقد تم استخدام ستائر تتناسب في نقوشها مع الجدران، بالإضافة إلى الطاولة الخشبية الرائعة التي تتكون من مجموعة من الأدراج والدواليب التخزيزينة، ويعلوها التلفزيون على الحائط ليبدو في واجهة السرير.

مراّة جميلة تزيد من اتساع الغرفة بأناقتها ولمعتها وسحرها البراق

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

قطة أثاث كلاسيكية أنيقة تضفي لمسة رائعة في واجهة مدخل غرفة النوم

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

تفاصيل أنيقة

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

استخدام لوح زجاجي متين ومنقوش بديلًا عن الجدار الجانبي لمدخل الغرفة كان امرًا رائعًا ومميز، فالزجاج هنا يُعطي لافتة أنيقة بنقوشه المميزة ويفصل بين أجزاء الشقة دون أن يأخذ حيز ومساحة كبيرة.

حمام صغير بجدران سيراميكية من اللون البيج الغامق وأرضية فاتحة وتنظيم أنيق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تزيين الممر بورق الحائط الجميل واللوحات الأنيقة برسومات رائعة

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

حمام رئيسي بدرجات اللون البيج مع جدار الفسيفساء الأنيق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

منطقة الدُش المميزة ووحدات إضاءة مختلفة معلقة بالسقف

homify حمام
homify

homify
homify
homify
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