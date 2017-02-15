7 أفكار ملهمة لاستغلال المساحات في منزلك الصغير

ألمساحات الصغيرة تحتاج لتفكير و جهد مضاعف من قبل المصمم ليستغل فيها كل سنتيمتر متاح بشكل عملي أكثر من المعتاد بعيداً عن رفاهية الاختيار فهناك مساحات تحتم علينا التخلي عن بعض المكونات و الاكتفاء بالبعض الآخر حتى يكون المنزل مقبولاً شكلياً و عملياً، اليوم هوميفاي سوف يزيل من تفكيرك أي صعوبات متعلقة بالتنسيق في المساحات الصغيرة عن طريق تقديم 7 أفكار ملهمة من شأنها أن تخلق استخدامات متعددة لبعض المساحات التي كنا نعتقدها ليست ذات قيمة و لكنها ستمثل لنا الحل الرائع لكل تلك الحيرة التي نقع فيها عند تصميم منزلنا الصغير .