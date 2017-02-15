7 أفكار ملهمة لاستغلال المساحات في منزلك الصغير

ألمساحات الصغيرة تحتاج لتفكير و جهد مضاعف من قبل المصمم ليستغل فيها كل سنتيمتر متاح بشكل عملي أكثر من المعتاد بعيداً عن رفاهية الاختيار فهناك مساحات تحتم علينا التخلي عن بعض المكونات و الاكتفاء بالبعض الآخر حتى يكون المنزل مقبولاً شكلياً و عملياً، اليوم هوميفاي سوف يزيل من تفكيرك أي صعوبات متعلقة بالتنسيق في المساحات الصغيرة عن طريق تقديم 7 أفكار ملهمة من شأنها أن تخلق استخدامات متعددة لبعض المساحات التي كنا نعتقدها ليست ذات قيمة و لكنها ستمثل لنا الحل الرائع لكل تلك الحيرة التي نقع فيها عند تصميم منزلنا الصغير .
يمكنك أن تستغل مساحة صغيرة للغاية لعمل منطقة متكاملة للغسيل حيث يمكنك تصميم مكان لحوض و به وحدة تصلح كخزانة يمكنك استخدامها كمكان للغسالة الأوتوماتك أو لتخزين الملابس التي سوف تحضر للغسل، و بجوار كل ذلك يمكنك انشاء رف صغير لتحمل عليه أدوات الغسيل و النشر مثل المشابك و مستحضرات التنظيف و بجانبها حبال للغسيل مثبته في هيكل معدني مثل
الأكورديون يقبل الفتح و الغلق حتى يمكن طيه في حالة عدم الحاجة له و يفتح بكل سهولة بعد ذلك .
استخدم ظهر الكنب لتضع كنبة أخرى و جلسة أخرى و بذلك يمكنك الفصل تماماً بين جلستين بمجرد وضع اتجاه الكنب بتلك الطريقة و هي فكرة جيدة كذلك في السفرة التي تجاور غرفة المعيشة حيث نضع الكراسي و السفرة في خلف الكنبة مباشرة بنفس الفكرة تماماً .
في إحدى الممرات الضيقة التي لاتجد لها استخدام في منزلك يمكنك تصميم جلسة صغيرة الحجم من منضدة و كرسيين صغيرين للغاية مع مراعاة ترك مساحة كافية للمرور أيضاً ، و بنفس الفكرة يمكنك اللجوء لإحدى الحوائط و تصميم جلسة ملتصقة بها مثل تلك الأريكة الجميلة في نهاية الصورة مع استغلال الجانب العلوي فيها لعمل رفوف للزينة أو خزانات مفتوحة وفقاً لاحتياجاتك .
النوافذ مصدر رائع و ضروري للضوء و الهواء النقي في الحمامات خصوصاً الصغيرة منها حيث نحتاج للضوء و تجدد الهواء أكثر من الحمامات الأكبر حجماً و لكن يمكنك الاستفادة من تلك النوافذ بكونها قابلة للفتح و بالتالي سيكون لديك مجال كبير للرؤية عند فتحها و يفضل أن تكون في مكان الأحواض و ليس في جهة التواليت لضمان الخصوصية القصرى بجانب استخدام الزجاج المصنفر في تلك النوافذ ليعطي مزيداً من الجمال و الروعة لحمامك.
في مكان واحد يمكنك استخدام أكثر من غرفة بمجرد مراعاة الفروق الضرورية بينهم ، لاحظ مكان السرير في أقصى الغرفة مع تخصيص الحوائط بألوان و اكسسوارات ضوئية مناسبة و مبرزة للسرير المليء بالخزانات من الأسفل و الذي يغنيك عن شراء دولاب للملابس و للأحذية و بعد مسافة كافية بدأت حدود السفرة السغيرة التي لا يكاد عرضها يذكر مع كراسي صغيرة للغاية من نفس ألوان اللمبات و الجدران و المفروشات و بجوارهم بمسافة صغيرة مكتب و مساحة للعمل و الإبداع بنفس لون الخشب في السرير بمنطق أنه في نفس جهته ، هذا تنسيق لوحة فنية رائعة بإبداع كبير .
استخدم الرفوف العاجية في جهة و في الجهة الأخرى استخدم إحدى تلك الرفوف بشكل متطاول أكثر ليصير سطح للأعمال أو مكتب معلق و لزيادة الجانب الجمالي في هذا الرف يمكنك جعل جزئه السفلي من الزجاج بشكل تام و هو ما سيزيد التشويق والإثارة على التصميم و كذلك مراعاة المساحة اللازمة للجلوس بأريحية مثل المكتب تماماً .
اقرأ : 8 حمامات صغيرة بأفكار مميزة
هذا الدولاب يعتبر غرفة متكاملة بداخل أبوابه ، لاحظ المسافة الكبيرة بطول الجدار مع ترك مساحة كافية للتحرك بينه وبين السرير، يمكنك تقسيم الدولاب ليحفظ الملابس و المفروشات و الأحذية و كل شيء بفضل التوزيع الهائل الذي يوجد فيه ، و كذلك يمكنكم مراعاة الشكل الخارجي اللامع للدولاب الذي يساعدك على زيادة الجانب المشرق و المتألق في الغرفة بشكل قوي .