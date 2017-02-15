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7 أفكار ملهمة لاستغلال المساحات في منزلك الصغير

Mohammed Awad Mohammed Awad
Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing غرفة المعيشة
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ألمساحات الصغيرة تحتاج لتفكير و جهد مضاعف من قبل المصمم ليستغل فيها كل سنتيمتر متاح بشكل عملي أكثر من المعتاد بعيداً عن رفاهية الاختيار فهناك مساحات تحتم علينا التخلي عن بعض المكونات و الاكتفاء بالبعض الآخر حتى يكون المنزل مقبولاً شكلياً و عملياً، اليوم هوميفاي سوف يزيل من تفكيرك أي صعوبات متعلقة بالتنسيق في المساحات الصغيرة عن طريق تقديم 7 أفكار ملهمة من شأنها أن تخلق استخدامات متعددة لبعض المساحات التي كنا نعتقدها ليست ذات قيمة و لكنها ستمثل لنا الحل الرائع لكل تلك الحيرة التي نقع فيها عند تصميم منزلنا الصغير .

1- منطقة غسيل متكاملة

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

يمكنك أن تستغل مساحة صغيرة للغاية لعمل منطقة متكاملة للغسيل حيث يمكنك تصميم مكان لحوض و به وحدة تصلح كخزانة يمكنك استخدامها كمكان للغسالة الأوتوماتك أو لتخزين الملابس التي سوف تحضر للغسل، و بجوار كل ذلك يمكنك انشاء رف صغير لتحمل عليه أدوات الغسيل و النشر مثل المشابك و مستحضرات التنظيف و بجانبها حبال للغسيل مثبته في هيكل معدني  مثل الأكورديون يقبل الفتح و الغلق حتى يمكن طيه في حالة عدم الحاجة له و يفتح بكل سهولة بعد ذلك .

2- ظهر الكنب بداية جديدة

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing غرفة المعيشة
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

استخدم ظهر الكنب لتضع كنبة أخرى و جلسة أخرى و بذلك يمكنك الفصل تماماً بين جلستين بمجرد وضع اتجاه الكنب بتلك الطريقة و هي فكرة جيدة كذلك في السفرة التي تجاور غرفة المعيشة حيث نضع الكراسي و السفرة في خلف الكنبة مباشرة بنفس الفكرة تماماً .

3- جلسة صغيرة في الممر

Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة السفرة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

في إحدى الممرات الضيقة التي لاتجد لها استخدام في منزلك يمكنك تصميم جلسة صغيرة الحجم من منضدة و كرسيين صغيرين للغاية مع مراعاة ترك مساحة كافية للمرور أيضاً ، و بنفس الفكرة يمكنك اللجوء لإحدى الحوائط و تصميم جلسة ملتصقة بها مثل تلك الأريكة الجميلة في نهاية الصورة مع استغلال الجانب العلوي فيها لعمل رفوف للزينة أو خزانات مفتوحة وفقاً لاحتياجاتك .

4- نافذة قابلة للفتح في الحمامات الصغيرة

Modern Scandinavian HDB Apartment, HMG Design Studio HMG Design Studio حمام بلاط
HMG Design Studio

HMG Design Studio
HMG Design Studio
HMG Design Studio

النوافذ مصدر رائع و ضروري للضوء و الهواء النقي في الحمامات خصوصاً الصغيرة منها حيث نحتاج للضوء و تجدد الهواء أكثر من الحمامات الأكبر حجماً و لكن يمكنك الاستفادة من تلك النوافذ بكونها قابلة للفتح و بالتالي سيكون لديك مجال كبير للرؤية عند فتحها و يفضل أن تكون في مكان الأحواض و ليس في جهة التواليت لضمان الخصوصية القصرى بجانب استخدام الزجاج المصنفر في تلك النوافذ ليعطي مزيداً من الجمال و الروعة لحمامك.

5- سفرة و سرير استخدامات أخرى

Студия 35 кв.м., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой غرفة المعيشة Beige
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

في مكان واحد يمكنك استخدام أكثر من غرفة بمجرد مراعاة الفروق الضرورية بينهم ، لاحظ مكان السرير في أقصى الغرفة مع تخصيص الحوائط بألوان و اكسسوارات ضوئية مناسبة و مبرزة للسرير المليء بالخزانات من الأسفل و الذي يغنيك عن شراء دولاب للملابس و للأحذية  و بعد مسافة كافية بدأت حدود السفرة السغيرة التي لا يكاد عرضها يذكر مع كراسي صغيرة للغاية من نفس ألوان اللمبات و الجدران و المفروشات و بجوارهم بمسافة صغيرة مكتب و مساحة للعمل و الإبداع بنفس لون الخشب في السرير بمنطق أنه في نفس جهته ، هذا تنسيق لوحة فنية رائعة بإبداع كبير .

6- رفوف و مساحة للعمل

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos مكتب عمل أو دراسة
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

استخدم الرفوف العاجية في جهة و في الجهة الأخرى استخدم إحدى تلك الرفوف بشكل متطاول أكثر ليصير سطح للأعمال أو مكتب معلق و لزيادة الجانب الجمالي في هذا الرف يمكنك جعل جزئه السفلي من الزجاج بشكل تام و هو ما سيزيد التشويق والإثارة على التصميم و كذلك مراعاة المساحة اللازمة للجلوس بأريحية مثل المكتب تماماً .

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7- دولاب بطول الجدار

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

هذا الدولاب يعتبر غرفة متكاملة بداخل أبوابه ، لاحظ المسافة الكبيرة بطول الجدار مع ترك مساحة كافية للتحرك بينه وبين السرير، يمكنك تقسيم الدولاب ليحفظ الملابس و المفروشات و الأحذية و كل شيء بفضل التوزيع الهائل الذي يوجد فيه ، و كذلك يمكنكم مراعاة الشكل الخارجي اللامع للدولاب الذي يساعدك على زيادة الجانب المشرق و المتألق في الغرفة بشكل قوي .

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