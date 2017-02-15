6 أسباب مقنعة لتصميم مكان استحمام بدون بانيو

استخدام مكان استحمام بدون بانيو قد يكون مقنعاً بالنسبة للحمامات الصغيرة و لكننا اليوم سوف نعرف أكثر عن تلك الطريقة في التصميم بشكل عام بغض النظر عن المساحة حيث نتطرق لــ 6 أسباب مقنعة تدفعك للتمسك بتصميم مكان الإستحمام الخاص بك بشكل رائع و دون الاعتماد على البانيو في هذا التصميم ..

هوميفاي اليوم سوف يقدم لنا نماذج رائعة لحمامات نجحت في الوصول لإعجاب الكثيرين و لكنها جميعاً اشتركت في نفس الفكرة ، مكان استحمام منفتح على الارضيات دون سنتيمتر واحد مرتفع عنها مع إبداع كبير في تخصيص تلك المساحة و فصلها عن باقي الحمام بطرق رائعة .