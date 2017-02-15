6 أسباب مقنعة لتصميم مكان استحمام بدون بانيو

استخدام مكان استحمام بدون بانيو قد يكون مقنعاً بالنسبة للحمامات الصغيرة و لكننا اليوم سوف نعرف أكثر عن تلك الطريقة في التصميم بشكل عام بغض النظر عن المساحة حيث نتطرق لــ 6 أسباب مقنعة تدفعك للتمسك بتصميم مكان الإستحمام الخاص بك بشكل رائع و دون الاعتماد على البانيو في هذا التصميم ..
هوميفاي اليوم سوف يقدم لنا نماذج رائعة لحمامات نجحت في الوصول لإعجاب الكثيرين و لكنها جميعاً اشتركت في نفس الفكرة ، مكان استحمام منفتح على الارضيات دون سنتيمتر واحد مرتفع عنها مع إبداع كبير في تخصيص تلك المساحة و فصلها عن باقي الحمام بطرق رائعة .
قٌد تكون المساحة هي السبب الرئيسي الذي يدفعك للاستغناء عن البانيو المعتاد و الاعتماد على بانيو قدم أو مساحة حرة للاستحمام تأخذ نفس شكل الارضية و لكن في تصميمها تأخذ درجة ميل أكبر ناحية الصرف حتى لا تسبب فوضى من المياة حولها، استخدام بانيو القدم المساوي للأرضية في الارتفاع أمر مفيد و عملي كذلك و يمكن الاعتماد عليه خصوصاً لو أردنا تخصيص مساحة الإستحمام بكابينة زجاجية أو بلاستيكية سيكون شكلها أجمل
المساحة الحرة جيدة التفاعل مع الأضواء حيث لا يكون هناك عوامل تعيق وصول الضوء للحوائط و نرى في هذا النموذج تجسيداً على ذلك الأمر من خلال سقوط الضوء و تشكيلاته على الحائط بمنتهى الانسيابية مما أعطي ثراءاً للتصميم و جعله غنياً بالتفاصيل مع شكل الحائط الطبيعي الآخذ ملمس و شكل الحجر الطبيعي .
المساحة الحرة تعامل مثل الحائط تماماً إلا منطقة الدش فقط ، لذا يمكنك تسليط الأضواء من الاعلى للأسفل في كل المساحة المتوفرة للاستحمام كما يمكنك استخدام التزيين الطبيعي للجدار المخصص للاستحمام مما سيعطي جاذبية أكبر لهذا الجانب و يظهره من كل أركان الحمام بمظهر خاص و مختلف .
المساحة الحرة للاستحمام عصرية بامتياز خصوصاً لو اخترت أرضيات من السيراميك المستخدم في باقي الحمام مما سيعطيك ميزة الامتداد الطبيعي للحمام مما يؤثر بالإيجاب على صغر المساحة و يبعد عنك الشعور بالضيق لأن وحدة الأرضيات بألوان سادة ليس فيها نقوش تعتبر من الحلول القوية للتغلب على الشعور بالضيق .
لو كانت المساحة لديك تسمح بوجود بانيو فلماذا لا يكون استخدامه من باب التغيير بحيث يكون هناك مساحة مخصصة للاستحمام السريع و أرخى للاسترخاء و التأمل و الهدوء النفسي مثل البانيو أو الجمانيزيوم فتلك المساحة الحرة ستضمن لك التنويع و البعد عن الشعور بالملل .
في الحمامات المستطيلة قد يكون استخدام بانيو كارثة بكل المقاييس لأنه سوف يأخذ من عرض الحمام مساحة كبيرة و سيقلل من المساحات المتاحة للحركة و التنقل ، لذا في حالة المساحة المستطيلة في حمام يكون الدش الحر بدون بانيو هو أسلم حل .
و يمكن أيضاً تقفيل تلك المساحة الحرة بكابينة زجاجية أو ستائر لأن العرض بالنسبة له لن يكون مؤثراً و ضرورياً مثل استخدامك لبانيو في كل الأحوال .