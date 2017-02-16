منزل 50 م² بتصميم كلاسيكي رقيق ستتمنى مثله!

لم تعد المساحة الصغيرة للمنازل تشكل عائقاً بعد الآن، فخبراء التصميم لم يتركوا مشكلة دون حل، وتمكنوا من جعل المنازل الصغيرة تبدو أجمل من بعض المنازل الكبيرة، بفضل حسن التخطيط والألوان الهادئة. واليوم سوف نذهب في جولة لمنزل صغير من تصميم tommaso bettini، وهذا المنزل يصلح للأزواج في بداية حياتهم، كما يصلح كمنزل لعطلات آخر الأسبوع أو عطلات نصف وآخر العام.

ويتألق منزل اليوم بتصميم غاية في الجمال والبساطة بالرغم من كلاسيكيته، وذلك لأن المصمم قد اعتمد الخطوط العريضة للأسلوب الكلاسيك بدون اللجوء لكثرة الزخارف والأثاث كبير الحجم.