منزل 50 م² بتصميم كلاسيكي رقيق ستتمنى مثله!

لم تعد المساحة الصغيرة للمنازل تشكل عائقاً بعد الآن، فخبراء التصميم لم يتركوا مشكلة دون حل، وتمكنوا من جعل المنازل الصغيرة تبدو أجمل من بعض المنازل الكبيرة، بفضل حسن التخطيط والألوان الهادئة. واليوم سوف نذهب في جولة لمنزل صغير من تصميم tommaso bettini، وهذا المنزل يصلح للأزواج في بداية حياتهم، كما يصلح كمنزل لعطلات آخر الأسبوع أو عطلات نصف وآخر العام.
ويتألق منزل اليوم بتصميم غاية في الجمال والبساطة بالرغم من كلاسيكيته، وذلك لأن المصمم قد اعتمد الخطوط العريضة للأسلوب الكلاسيك بدون اللجوء لكثرة الزخارف والأثاث كبير الحجم.
نبدأ جولتنا في المنزل من الدور الأرضي، ونلاحظ ارتفاع السقف الشاهق في منطقة المعيشة، بينما يقع الطابق العلوي أعلى غرفة السفرة، وقد كان لهذا دور في فصل الغرفتين بطريقة غير مباشرة، وهو ما نفضله في المنازل الصغيرة بدلاً من الفصل المباشر بالحوائط.
ونجد أن الغرفتين يغلب عليهم اللون الأبيض الحالم، مع لمسات من البيج والكريمي في مصباح السقف، والأرضيات الخشبية الدافئة،وأثاث السفرة وقد اختار المصمم أثاث بسيط بتصميم ريفي كلاسيكي قريب من القلب لا يخلو من لمسات الطبيعة في الأخشاب المستخدمة ونقشات الورود في وسائد الأريكة.
من أجل الحصول على رؤية أفضل لأجزاء المنزل، نستعرض معاً رسم توضيحي لمخطط المنزل، حيث يمكننا أن نلاحظ أن غرفة المعيشة تحتوى على أكثر من منفذ على الهواء الطلق لضمان إضاءة طبيعية وحركة صحية للهواء في المكان،كما نجد أن للمنزل بابين رئيسيين أحدهما على الحديقة الداخلية للمنزل والآخر على الخارج، وهو ما يوفر حرية أكبر للحركة، وجعل المصمم يتجنب صنع الممرات التى كان يمكنها إهدار جزء كبير من مساحة المنزل.
تكررت الاستعانة برفوف الحائط في أجزاء متعددة من المنزل، وذلك للاستفادة من المساحة الرأسية للمنزل، والحفاظ على نظام وترتيب الأماكن، كما أنها وسيلة ذكية لتزيين المكان ببعض الإكسسوارات بدون شغل حيز كبير، وحتى نخفف من رتابة الأبيض المسيطر على الحوائط.
تعمد المصمم استخدام ألوان محايدة تناسب جميع الأذواق، بداية من الأزواج في بداية زواجهم حتى العائلات الكبيرة التى تشمل الكبار والأطفال. فنجد سيطرة الأبيض الكريمي والبيج على نواحي المنزل، مع التخلي عن المبالغة في الزخارف والديكورات، لنحصل على طلة فاخرة ببساطه ودون مجهود. وقد كان للمسة النبات الأخضر ونقشات الورد في الوسائد أثر كبير في تعزيز الألفة في المنزل.
نستكمل جولتنا مع المطبخ ذو الطلّة الهادئة، حيث جاءت الوحدات الخشبية بأسلوب كلاسيكي ناعم من اللون الكريمي الفاتح بدون أي زخرفة، كما نرى أيضاً بعض الرفوف لترتيب الأكواب بطريقة لطيفة تمكنا من الحصول عليها بسهولة بدون إفساد نظام المطبخ.
نتوجه إلى غرفة النوم ويلفت انتباهنا ورق الحائط بزخارف الورود بألوان خفيفة وهادئة، أما السرير فجاء بحجم مناسب وتصميم مريح مع لمسة الكابتونية الفاخرة في رأس السرير المبطن بالمخمل الناعم. ونستطيع أن نرى لمسة المصمم الفريدة على المكان من خلال المنضدة الجانبية من الخشب مع كرسي بتصميم ريفي عتيق.
نختم الجولة في بيتنا الجميل بالحمام الذي يستكمل وتيرة النعومة والرقة المهيمنة على المنزل، فنرى تجهيزات الحمام غاية في البساطة مع الاستغناء عن خزانة الحوض التى لا تلائم روح الريف التى يريد المصمم استحضارها، لذا قام باستبدالها ببعض الأثاث الريفي من الخشب لترتيب أغراض الحمام بصورة أنيقة، كما نشاهد سلال الخوص العملية التى لا غنى عنها في أي حمام. أما المرايا الكبيرة فكان لها دوراّ ملحوظاً في تعزيز انتشار الضوء ومضاعفة مساحة الحمام، فضلاً عن الإضاءة الصناعية المميزة المثبتة أعلاها لضمان إضاءة جيدة في جميع الأوقات.