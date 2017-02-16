32 حمام بتصاميم عصرية تجعلك تريد مثلهم!

الحمام المنظم والمثالي يوفر علينا الكثير من الجهد، فهو سهل التنظيم والترتيب، كما أنه يوفر أجواء مريحة عند أخذ حمام دافيء بعد يوم عمل طويل، لذا فتزيين الحمام و التريّث في اختيار التصميم المثالي والديكورات، شيء ضروري لتحقيق الراحة المطلوبة والغرض الأساسي من الحمام، واليوم نقدم لكم تشكيلة واسعة ومتنوعة من الخيارات المميزة، التى تساعدك في اختيار تصميم الحمام الذي يلائم ذوقك وذوق أسرتك.
استخدام البلاط الأسمنتي المزخرف يمثل إضافة رائعة لحمام منزلك،فهو يتميز بالمتانة والمظهر الجميل، وهو ما يبدو واضحاً في هذا الحمام من تصميم viviana-pitrolo-architetto، الذي يتألق ببلاط الأسمنت ذو الألوان الترابية الأنيقة.
اعتماد الأبيض في كافة الديكورات جعل الحمام يبدو حالم وشديد النعومة.
أضاف المصمم الأرضيات والديكورات الخشبية لهذا الحمام العصري، من أجل موازنة برودة الأبيض وبث الدفء في المكان.
استغل المصمم السقف المائل في صنع نافذة تسلط الضوء الطبيعي على المرايا خلال النهار، كما استعان بمصابيح الحائط لضمان إضاءة جيدة خلال الليل.
استخدام الثنائي الكلاسيكي من الأبيض والأسود يجعل الحمام ملائماً لجميع الأذواق وكافة الأزمان!.
درجات الأزرق الهادئة من أكثر الألوان المناسبة للحمامات العصرية، واستخدامها مع الأبيض يجعل الحمام لوحة فنية خالدة وكأنه قطعة من البحر أو السحاب.
تتميز الحمامات ذات الشكل المستطيل بكونها تتسع للكثير من العناصر، مما يجعلها من الأشكال العملية المفضلة عند اختيار شكل الحمام.
تزويد أحد حوائط الحمام بمجموعة من الرفوف البسيطة، تساعد في نظام الحمام والحفاظ على مظهره الأنيق.
التصاميم الريفية تتميز بلمسات الطبيعة المميزة التى تجلب الحيوية والألفة للمكان، مما يجعل الحمام مثالي لأوقات الإسترخاء.
الألوان الحيادية هي سمة العصر، كما أنها تناسب الأشخاص الغير محبة للأبيض، وتساعدهم في الحصول على حمام أنيق وبسيط دون عناء.
كسر الرتابة والملل في الحمامات الحيادية من خلال تنوع الأشكال والخامات المستخدمة في الأحواض.
نرى هنا حيلة أخرى لكسر تقليدية التصميم ، من خلال الاستعانة ببلاط ذو شكل سداسي باللون الأبيض في صنع ديكور لافت.
تعد كابينة الاستحمام عنصر ضروري للحمامات الكبيرة والصغيرة، لأنها تحافظ على الحمام نظيف دائماً، كما أن استخدامها بالتصميم المناسب يكسب الحمام المزيد من التألق.
لتزيين الحمامات العصرية ذات الألوان الداكنة تحديداً، يفضل استخدام الإكسسوارات المميزة من المعدن اللامع باللون الفضي أو المطلي بالذهب،مع الكثير من المرايا والزجاج للتغلب على امتصاص الألوان الداكنة للضوء.
البساطة هي مفتاح الراحة، واعتماد الأسلوب التبسيطي(المينيمالي)سيوفر حمام مريح بدون شك.
الزجاج الشفاف يوفر فوائد جمالية ووظيفية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها في أي حمام، كما أنه يصلح لتشكيل فواصل في المكان دون الشعور بتقليص المساحة.
لون التركواز من الألوان الغير تقليدية التى تجعل تصميم الحمام منعش وأنيق.
درجات البني والبيج في هذا الحمام جعلته يبدو ناعماً ومريحاً.
ليس من الضروري تغيير أرضية الدش في الحمامات الصغير، فاعتماد الأرضية العامة للحمام تجعله يبدو أكثر اتساعاً.
حمام يتألق بالأسلوب الصناعي الجريء، الذي يتميز بحوائط الطوب العاري أو المدهون بطلاء أبيض بدون بطانة للحفاظ على الملمس الخشن للحائط.
تتربع صيحة الإضاءة الخفية على عرش الموضة، واستخدامها بالطريقة الصحيحة يجعل الحمام مشرقاً على الدوام.
المرايا الكبيرة ضاعفت مساحة الحمام الصغير بصورة ملحوظة، واستخدام لمسات الأصفر جعل الحمام أكثر عصرية، وكسر رسمية الأبيض.
استفاد المصمم من الأسلوب الريفي للسقف، وقام باعتماد الأخشاب في ديكورات الحمام بطريقة بسيطة وقريبة من القلب من أجل جلب المزيد من الراحة للمكان.
نرى هنا الخشب بأشكال متعددة، مثل الألواح التقليدية في أرضية الدوش، والسلال العملية في خزانة الحمام،وأخيراً خشب الساج الغير تقليدي.
اخرج عن المألوف واستعن بثريا من الكريستال البرّاق في إضاءة الحمام، لتحصل على حمام فاخر وفريد من نوعه.
تزويد البانيو بدوش رأسي وكابينة استحمام زجاجية، فكرة مميزة للاستفادة من جميع الخيارات في مساحة واحدة .
التفاصيل الغنية من سمات الأسلوب الكلاسيكي، ونرى هنا حمام كلاسيكي ذو باب مقوس لافت للانتباه.
هل تفكر في إضافة بعض الإكسسوارات العتيقة بصيحة ال(Vintage) ومازلت متردداً؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلا تتردد وقم بذلك الآن لتحصل على حمام أنيق يتحدث عنه زوارك.
لا أحد يكتفى من الأسلوب الريفي الرقيق، المشهور بلمسات الطبيعة والأخشاب، لذا فاعتماده لتصميم الحمام هو فكرة رائعة دائماً.
من أجل تصميم متوازن ومثير للاهتمام، استعن بالخامات الطبيعية مع أخرى صناعية شديدة الصلابة لكسر حدتها، مثلما فعل المصمم في هذا الحمام حيث اعتمد الأخشاب والسجاد الناعم مع نظائرهم من الرخام والمعدن.
اعتمد الفنيل بزخارف عصرية وبألوان حيادية كالرمادي والأسود في أحد جوانب الحمام،من أجل إعطاؤه شخصية مميزة.
بالرغم من تعدد الأساليب في هذا الحمام-مثل الجمع بين الدوش العصري والأرضية الكلاسيكية من الخشب في منطقة الاستحمام-إلا أن عناصرة تبدو متناغمة وشديدة التجانس بفضل الألوان الترابية الهادئة وعدم التكلف في تزيين المكان.