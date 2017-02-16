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32 حمام بتصاميم عصرية تجعلك تريد مثلهم!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
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الحمام المنظم والمثالي يوفر علينا الكثير من الجهد، فهو سهل التنظيم والترتيب، كما أنه يوفر أجواء مريحة عند أخذ حمام دافيء بعد يوم عمل طويل، لذا فتزيين الحمام و التريّث في اختيار التصميم المثالي والديكورات، شيء ضروري لتحقيق الراحة المطلوبة والغرض الأساسي من الحمام، واليوم نقدم لكم تشكيلة واسعة ومتنوعة من الخيارات المميزة، التى تساعدك في اختيار تصميم الحمام الذي يلائم ذوقك وذوق أسرتك.

1- الأسمنت

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto حمام
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

استخدام البلاط الأسمنتي المزخرف يمثل إضافة رائعة لحمام منزلك،فهو يتميز بالمتانة والمظهر الجميل، وهو ما يبدو واضحاً في هذا الحمام من تصميم viviana-pitrolo-architetto، الذي يتألق ببلاط الأسمنت ذو الألوان الترابية الأنيقة.

2- حالم

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor حمام
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

اعتماد الأبيض في كافة الديكورات جعل الحمام يبدو حالم وشديد النعومة.

3- مزيج ذكي

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design حمام
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

أضاف المصمم الأرضيات والديكورات الخشبية لهذا الحمام العصري، من أجل موازنة برودة الأبيض وبث الدفء في المكان.

4- ضوء مميز

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio حمام
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

استغل المصمم السقف المائل في صنع نافذة تسلط الضوء الطبيعي على المرايا خلال النهار، كما استعان بمصابيح الحائط لضمان إضاءة جيدة خلال الليل.

5- مونوكروم

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura حمام
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

استخدام الثنائي الكلاسيكي من الأبيض والأسود يجعل الحمام ملائماً لجميع الأذواق وكافة الأزمان!.

6- هاديء

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli حمام
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

درجات الأزرق الهادئة من أكثر الألوان المناسبة للحمامات العصرية، واستخدامها مع الأبيض يجعل الحمام لوحة فنية خالدة وكأنه قطعة من البحر أو السحاب.

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7- مستطيل

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto حمام
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

تتميز الحمامات ذات الشكل المستطيل بكونها تتسع للكثير من العناصر، مما يجعلها من الأشكال العملية المفضلة عند اختيار شكل الحمام.

8 – رفوف

Bagno Casa Mazzara, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto حمام
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

تزويد أحد حوائط الحمام بمجموعة من الرفوف البسيطة، تساعد في نظام الحمام والحفاظ على مظهره الأنيق.

9- الطبيعة

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects حمام
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

التصاميم الريفية تتميز بلمسات الطبيعة المميزة التى تجلب الحيوية والألفة للمكان، مما يجعل الحمام مثالي لأوقات الإسترخاء.

10- محايد

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis حمام
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

الألوان الحيادية هي سمة العصر، كما أنها تناسب الأشخاص الغير محبة للأبيض، وتساعدهم في الحصول على حمام أنيق وبسيط دون عناء.

11 – تنوع

Bagno Zona Note Casa Mazzara due, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto حمام
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

كسر الرتابة والملل في الحمامات الحيادية من خلال تنوع الأشكال والخامات المستخدمة في الأحواض.

12- سداسية

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto حمام
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

نرى هنا حيلة أخرى لكسر تقليدية التصميم ، من خلال الاستعانة ببلاط ذو شكل سداسي باللون الأبيض في صنع ديكور لافت.

13- كابينة استحمام

Una residenza privata nel campanile dell'antica cattedrale di Santa Colomba., Cumo Mori Roversi Architetti Cumo Mori Roversi Architetti حمام
Cumo Mori Roversi Architetti

Cumo Mori Roversi Architetti
Cumo Mori Roversi Architetti
Cumo Mori Roversi Architetti

تعد كابينة الاستحمام عنصر ضروري للحمامات الكبيرة والصغيرة، لأنها تحافظ على الحمام نظيف دائماً، كما أن استخدامها بالتصميم المناسب يكسب الحمام المزيد من التألق.

14 – المعدن

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

لتزيين الحمامات العصرية ذات الألوان الداكنة تحديداً، يفضل استخدام الإكسسوارات المميزة من المعدن اللامع باللون الفضي أو المطلي بالذهب،مع الكثير من المرايا والزجاج للتغلب على امتصاص الألوان الداكنة للضوء.

15 – مينيمال

PASSIVE HOUSE, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect حمام
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

البساطة هي مفتاح الراحة، واعتماد الأسلوب التبسيطي(المينيمالي)سيوفر حمام مريح بدون شك.

16 – الزجاج

Interior design - White Loft - Treviso Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN حمام
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

الزجاج الشفاف يوفر فوائد جمالية ووظيفية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها في أي حمام، كما أنه يصلح لتشكيل فواصل في المكان دون الشعور بتقليص المساحة.

17 – الألوان

Casa Amalasunta, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura حمام
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

لون التركواز من الألوان الغير تقليدية التى تجعل تصميم الحمام منعش وأنيق.

18 – دافيء

Casa SID, Marco D'Andrea Architettura Interior Design Marco D'Andrea Architettura Interior Design حمام فخار Beige
Marco D&#39;Andrea Architettura Interior Design

Marco D'Andrea Architettura Interior Design
Marco D&#39;Andrea Architettura Interior Design
Marco D'Andrea Architettura Interior Design

درجات البني والبيج في هذا الحمام جعلته يبدو ناعماً ومريحاً.

19 – أرضية مشتركة

Open space in collina, QUADRASTUDIO QUADRASTUDIO حمام
QUADRASTUDIO

QUADRASTUDIO
QUADRASTUDIO
QUADRASTUDIO

ليس من الضروري تغيير أرضية الدش في الحمامات الصغير، فاعتماد الأرضية العامة للحمام تجعله يبدو أكثر اتساعاً.

20- صناعي

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

حمام يتألق بالأسلوب الصناعي الجريء، الذي يتميز بحوائط الطوب العاري أو المدهون بطلاء أبيض بدون بطانة للحفاظ على الملمس الخشن للحائط.

21- الإضاءة

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تتربع صيحة الإضاءة الخفية على عرش الموضة، واستخدامها بالطريقة الصحيحة يجعل الحمام مشرقاً على الدوام.

22- المرايا

Trastevere House, Arabella Rocca Architettura e Design Arabella Rocca Architettura e Design حمام
Arabella Rocca Architettura e Design

Arabella Rocca Architettura e Design
Arabella Rocca Architettura e Design
Arabella Rocca Architettura e Design

المرايا الكبيرة ضاعفت مساحة الحمام الصغير بصورة ملحوظة، واستخدام لمسات الأصفر جعل الحمام أكثر عصرية، وكسر رسمية الأبيض.

23 – الخشب

Recupero di sottotetto, VITTORIO GARATTI ARCHITETTO VITTORIO GARATTI ARCHITETTO حمام
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

استفاد المصمم من الأسلوب الريفي للسقف، وقام باعتماد الأخشاب في ديكورات الحمام بطريقة بسيطة وقريبة من القلب من أجل جلب المزيد من الراحة للمكان.

24 – خشب الساج

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

نرى هنا الخشب بأشكال متعددة، مثل الألواح التقليدية في أرضية الدوش، والسلال العملية في خزانة الحمام،وأخيراً خشب الساج الغير تقليدي. 

25- ثريا

APPARTAMENTO A MILANO, bdastudio bdastudio حمام
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

اخرج عن المألوف واستعن بثريا من الكريستال البرّاق في إضاءة الحمام، لتحصل على حمام  فاخر وفريد من نوعه.

26 – بانيو

UN APPARTAMENTO D'ELITE, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO حمام
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

تزويد البانيو بدوش رأسي وكابينة استحمام زجاجية، فكرة مميزة للاستفادة من جميع الخيارات في مساحة واحدة .

27 – القوس

una casa di campagna, archbcstudio archbcstudio حمام
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

التفاصيل الغنية من سمات الأسلوب الكلاسيكي، ونرى هنا حمام كلاسيكي ذو باب مقوس لافت للانتباه.

28 – عتيق

Ristrutturazione appartamento | Roma - Porta Maggiore, 02A Studio 02A Studio حمام سيراميك Beige
02A Studio

02A Studio
02A Studio
02A Studio

هل تفكر في إضافة بعض الإكسسوارات العتيقة بصيحة ال(Vintage) ومازلت متردداً؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلا تتردد وقم بذلك الآن لتحصل على حمام أنيق يتحدث عنه زوارك.

29 – ريفي

Rustico con charme, Fabio Carria Fabio Carria حمام
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

لا أحد يكتفى من الأسلوب الريفي الرقيق، المشهور بلمسات الطبيعة والأخشاب، لذا فاعتماده لتصميم الحمام هو فكرة رائعة دائماً.

30 – تناقض

TRADIZIONE, PERSONALITA', ECLETTISMO, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON حمام
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

من أجل تصميم متوازن ومثير للاهتمام، استعن بالخامات الطبيعية مع أخرى صناعية شديدة الصلابة لكسر حدتها، مثلما فعل المصمم في هذا الحمام حيث اعتمد الأخشاب والسجاد الناعم مع نظائرهم من الرخام والمعدن.

31 – معاصر

Casa L_01, Gimmigi Lab Architettura Gimmigi Lab Architettura حمام
Gimmigi Lab Architettura

Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura

اعتمد الفنيل بزخارف عصرية وبألوان حيادية كالرمادي والأسود في أحد جوانب الحمام،من أجل إعطاؤه شخصية مميزة.

32 – الانسجام

Interior Design e Progettazione | Villa I Gelsi, Studio Maggiore Architettura Studio Maggiore Architettura حمام
Studio Maggiore Architettura

Studio Maggiore Architettura
Studio Maggiore Architettura
Studio Maggiore Architettura

بالرغم من تعدد الأساليب في هذا الحمام-مثل الجمع بين الدوش العصري والأرضية الكلاسيكية من الخشب في منطقة الاستحمام-إلا أن عناصرة تبدو متناغمة وشديدة التجانس بفضل الألوان الترابية الهادئة وعدم التكلف في تزيين المكان.

شقة مودرن وسحر اللون الأبيض في التصميمات الداخلية
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