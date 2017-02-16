شقة عصرية تتألق بالألوان الحيادية!

تألقت الألوان الحيادية في الآونة الأخيرة بسبب مميزاتها العديدة، فهي تلائم كافة الأذواق كما أنها سفيرة البساطة والأناقة الغير متكلفة في المنازل الحديثة، لذلك اعتمدها الكثير في منازلهم وخاصة في غرف الإستقبال ليكونوا في الجانب الآمن بعيداً عن التكلف، ويحصلوا على إعجاب الزوار بذوقهم الراقي.
واليوم تأخذنا هوميفاي إلى روما عاصمة الموضة والجمال، لنرى الألوان الحيادية وقد تم توظيفها بطريقة رائعة، في منزل فريد من تصميم mamestudio، يمكننا اقتباس الأفكار منه لتصميم منزل جديد أو إعادة تجديد منزل قديم بطريقة عصرية، فهيا نبدأ جولتنا…
بمجرد دخول المنزل نلاحظ اتباع أسلوب الفراغ المفتوح، والذي ينم عن جرأة كبيرة تلائم شخصية المنازل الحديثة، فنرى غرفة المعيشة مع غرفة السفرة في مساحة واحدة متصلة بدون حواجز بينهما.
تظهر غرفة المعيشة بأثاث مريح وبسيط متمثل في أريكة باللون الأسود مثل سجاد الغرفة، بالإضافة إلى اللون الرمادي في وسائد الأريكة وطاولة القهوة، وكما نلاحظ جميعها ألوان عصرية وتلائم كافة الأذواق مما يجعلها ترحيبية للجميع.
أما حائط الغرفة فقد تحول إلى مكتب بمساحة عمل رائعة، وذلك من خلال تعليق رف من خامات قوية ومتينة تصلح للتحمل، مع كرسي معدني بلون أبيض عصري.
تتألق غرفة السفرة بطاولة طعام بتصميم بسيط يعتمد على الخطوط المستقيمة بعيداً عن الزخرفة والمنحنيات حتى تتسع الطاولة للكثير من الكراسي، وقد اختار المصمم خامة الخشب في الطاولة والأرضية لأسباب عديده لا تخفى على أحد، وذلك لأن الأخشاب مشهورة بلمستها الدافئة، فضلاً عن مظهرها الفاخر وقدرتها على موازنة الأجواء في المنازل الحديثة التى تعتمد على الخامات والألوان الباردة.
بالطبع لاحظنا هيمنة الألوان الحيادية على الفراغ المفتوح، فنرى اللون الأبيض في الحوائط والسقف، واللون البيج الفاتح في أرضية المنزل الخشبية، لذا كان من المتوقع السقوط في فخ الرتابة والملل، ولكن خبراء التصميم قد أدركوا هذا قبل حدوثه، فقامو بالتركيز على تصميم السقف و الإضاءة.
وقد كان وحصلنا على مكان مليء بالحيوية، بفضل التصميم الديناميكي للسقف المعلق ذو الإضاءة الخفية من ورائه ونقاط الضوء المثبتة به مما جعل المساحة مثيرة للاهتمام.
يمكننا رؤية التصميم الداخلي للمطبخ عند وجودنا في غرفة المعيشة أو السفرة، وذلك لتخلي المصمم عن أبواب المطبخ مما جعل المطبخ مكان مفتوح دائماً على بقية المنزل، لتعزيز الترابط بين المساحات الإجتماعية للمنزل.
ويظهر المطبخ باللونين الأبيض والأسود في وحدات عملية مليئة بمساحات التخزين، بفضل التخطيط الذكي للمساحة، ولم ينسى المصمم الإضاءة الجيدة من خلال مصباح سقف بتصميم عصري.
تكررت فكرة المكتب مرة أخرى في المطبخ، ولكن تم استغلال الرف هذه المرة في صنع بار لإعداد الوجبات أو تناول الإفطار والوجبات السريعة، كما أضيفت رفوف أخرى أصغر لترتيب بعض الأواني الصغيرة وبهذا تحولت هذه المساحة إلى مقهي صغير وساحر.
تسيطر على الغرفة أجواء الإسترخاء ، بفضل السرير الكبير والمريح مع اللون الكافية بدرجة ناعمة في الحائط من ورائه، وقد استعان المصمم بالورود الحمراء لنشر الرومانسية والحيوية في الغرفة، كما اعتمد مصباح سقف يشبه الوردة البيضاء الكبيرة لنفس الغرض.
جرأة تصميم الحمام تظهر في اعتماد الأسود والرمادي في الحوائط والأرضيات، وأيضاً تركيز الضوء على الخامات الصلبة في تجهيزات الحمام من المعدن والزجاج مما يكسب الحمام شخصية حادة ولكنها أنيقة دون شك.
نختم جولتنا في منزلنا العصري بالحمام الآخر ذو الشخصية المغايرة تماما عن السابق، فنرى هنا السيطرة للألوان الهادئة مثل الكريمي والبيج، وهوما ساعد في انتشار الضوء في المكان وأظهر الحمام بصورة مشرقة.