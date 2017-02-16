شقة عصرية تتألق بالألوان الحيادية!

تألقت الألوان الحيادية في الآونة الأخيرة بسبب مميزاتها العديدة، فهي تلائم كافة الأذواق كما أنها سفيرة البساطة والأناقة الغير متكلفة في المنازل الحديثة، لذلك اعتمدها الكثير في منازلهم وخاصة في غرف الإستقبال ليكونوا في الجانب الآمن بعيداً عن التكلف، ويحصلوا على إعجاب الزوار بذوقهم الراقي.

واليوم تأخذنا هوميفاي إلى روما عاصمة الموضة والجمال، لنرى الألوان الحيادية وقد تم توظيفها بطريقة رائعة، في منزل فريد من تصميم mamestudio، يمكننا اقتباس الأفكار منه لتصميم منزل جديد أو إعادة تجديد منزل قديم بطريقة عصرية، فهيا نبدأ جولتنا…