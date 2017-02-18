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كيف تجدد شقتك الصغيرة بأقل تكلفة ؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto جدران وأرضياتديكورات الجدران
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نحن في هوميفاي نشجع دائمًا فكرة إعادة الهيكلة، وفي هذا الموضوع نؤكد لكم أن الشقق الصغيرة يمكن أن تولد من جديد على أيدي خبراء هوميفاي، هناك قيمة أخرى لإعادة الهيكلة بالإضافة إلى قيمتها الجمالية وهي التوفير في الموارد وإعادة استخدامها بشكل ذكي، وفي ظل ارتفاع الأسعار الذي نشهده فالحل العملي هو إعادة تجديد الشقة القديمة بتكلفة بسيطة وفي نفس الوقت سنحصل على نتائج غاية في الروعة . 

1- غرفة معيشة مريحة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

غرفة المعيشة لهذه الشقة الصغيرة ترحب بنا بألوانها الهادئة، والألوان الجديدة للسجاد التي تلائم ألوان الوسائد بشكل كبير كل ذلك يعطي مظهر فاتن أكثر وأكثر. 

2- ملصقات الحائط

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto جدران وأرضياتديكورات الجدران
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

ملصق من الفينيل على الحائط يمكنه أن يجدد الحائظ ويعطيه مظهر جميل للغاية، ويضفي لمسة من الحداثة للغرفة لذا لا تستهين أبدًا بتأثير هذه الأشياء البسيطة في تجديد منزلك. 

3- الباركيه الصناعي والطوب المكشوف

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

أرضية هذه الغرفة من الباركيه الصناعي وهو قليل التكلفة لأنه مصنوع من ألواح خشب البلوط المعاد تدويرها بالإضافة إلى أنها سميكة وبالتلي تتمتع بقدر عالي من المقاومة والقوة، 

4- إضاءة الليد

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

ننتقل الآن إلى المدخل وهي مساحة صغيرة بين غرفة المعيشة وباب زجاجي منزلق يوصل مباشرة إلى المطبخ، إضاءة الليد نوع من الإضاءة يوفر  الكثير من الطاقة، هذا الخط من الضوء يمكن أن نستعين به في الممرات التي تصل بين الغرف وبعضها.  

5- الطلاء

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto مطبخ
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

الأثاث القديم يمكن أن يكون حديث جدًا بمجرد دهانه فقط بلون جديد كما حدث لخزانات هذا المطبخ، الكراسي، السقف، والأثاث وكل شيء به تجدد من خلال طلاءه من جديد. 

6- إطارات للجدار لإنعاش غرفة النوم

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة نومأسرة نوم
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

الآن نوجه جولتنا الاستكشافية إلى غرفة النوم، الأشياء القديمة والمٌعاد تدويرها وضعت بعناية فائقة في مكانها المناسب في الغرفة الحديثة، الواجهة الأمامية للسرير علقت عليها مجموعة من الأطر مختلفة الأشكال والأحجام أعطت لمسة عصرية جدًا للغرفة . 

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7- مصباح فني

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة نومإضاءة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

يمكن بتكلفة بسيطة جدًا أن تصنع مزهريات رائعة، أباجورة جذابة، مصباح أنيق، وتضعه على كومود بجانب السرير سيضيف على ديكور غرفة نومك الكثير من الأصالة .

8- سراميك كلاسيكي في الحمام

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto حمام
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

في نهاية المقال نحن هنا في الحمام وقد اخفى لنا مفاجأة وهي السراميك الكلاسيكي البارز على الجدار، وأخيرًا نثبت لك أن تجديد منزلك لا يحتاج أبدًا لتكلفة كبيرة أبسط الأشياء إذا تغيرت في الديكور سيبدو منزلك كأنه جديد تمامًا. 

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