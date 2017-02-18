كيف تجدد شقتك الصغيرة بأقل تكلفة ؟

نحن في هوميفاي نشجع دائمًا فكرة إعادة الهيكلة، وفي هذا الموضوع نؤكد لكم أن الشقق الصغيرة يمكن أن تولد من جديد على أيدي خبراء هوميفاي، هناك قيمة أخرى لإعادة الهيكلة بالإضافة إلى قيمتها الجمالية وهي التوفير في الموارد وإعادة استخدامها بشكل ذكي، وفي ظل ارتفاع الأسعار الذي نشهده فالحل العملي هو إعادة تجديد الشقة القديمة بتكلفة بسيطة وفي نفس الوقت سنحصل على نتائج غاية في الروعة .
غرفة المعيشة لهذه الشقة الصغيرة ترحب بنا بألوانها الهادئة، والألوان الجديدة للسجاد التي تلائم ألوان الوسائد بشكل كبير كل ذلك يعطي مظهر فاتن أكثر وأكثر.
ملصق من الفينيل على الحائط يمكنه أن يجدد الحائظ ويعطيه مظهر جميل للغاية، ويضفي لمسة من الحداثة للغرفة لذا لا تستهين أبدًا بتأثير هذه الأشياء البسيطة في تجديد منزلك.
أرضية هذه الغرفة من الباركيه الصناعي وهو قليل التكلفة لأنه مصنوع من ألواح خشب البلوط المعاد تدويرها بالإضافة إلى أنها سميكة وبالتلي تتمتع بقدر عالي من المقاومة والقوة،
ننتقل الآن إلى المدخل وهي مساحة صغيرة بين غرفة المعيشة وباب زجاجي منزلق يوصل مباشرة إلى المطبخ، إضاءة الليد نوع من الإضاءة يوفر الكثير من الطاقة، هذا الخط من الضوء يمكن أن نستعين به في الممرات التي تصل بين الغرف وبعضها.
الأثاث القديم يمكن أن يكون حديث جدًا بمجرد دهانه فقط بلون جديد كما حدث لخزانات هذا المطبخ، الكراسي، السقف، والأثاث وكل شيء به تجدد من خلال طلاءه من جديد.
الآن نوجه جولتنا الاستكشافية إلى غرفة النوم، الأشياء القديمة والمٌعاد تدويرها وضعت بعناية فائقة في مكانها المناسب في الغرفة الحديثة، الواجهة الأمامية للسرير علقت عليها مجموعة من الأطر مختلفة الأشكال والأحجام أعطت لمسة عصرية جدًا للغرفة .
يمكن بتكلفة بسيطة جدًا أن تصنع مزهريات رائعة، أباجورة جذابة، مصباح أنيق، وتضعه على
كومود بجانب السرير سيضيف على ديكور غرفة نومك الكثير من الأصالة .
في نهاية المقال نحن هنا في الحمام وقد اخفى لنا مفاجأة وهي السراميك الكلاسيكي البارز على الجدار، وأخيرًا نثبت لك أن تجديد منزلك لا يحتاج أبدًا لتكلفة كبيرة أبسط الأشياء إذا تغيرت في الديكور سيبدو منزلك كأنه جديد تمامًا.
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