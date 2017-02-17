8 نصائح لمنزل أكثر عصرية

لتجعل منزلك أكثر عصرية تحتاج للمسات بسيطة جدًا، كمثال إذا كان المطبخ مفتوحًا على غرفة المعيشة أو السفرة يمكنك إضافة بار بكراسي يعمل كفاصل ويستخدم للمشروبات والوجبات السريعة أيضًا وللتواصل مع باقي أفراد الأسرة أو مدعويك أثناء تحضير الطعام.