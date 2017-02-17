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8 نصائح لمنزل أكثر عصرية

ريم عوض ريم عوض
66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة نوم
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هل تريد أن تجدد منزلك ولكن لا تعلم من أين تبدأ؟ نقدم لكم بعض نصائح الخبراء التي ستلهمك لتجعل منزلك أكثر عصرية في كل غرفة من غرف منزلك لتحصل على مساحات أنيقة ومرحّبة. إليكم 8 نصائح لمنزل أكثر عصرية.

1- بار مطبخ بكراسي

Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect مطبخ
Lucia D&#39;Amato Architect

Lucia D'Amato Architect
Lucia D&#39;Amato Architect
Lucia D'Amato Architect

لتجعل منزلك أكثر عصرية تحتاج للمسات بسيطة جدًا، كمثال إذا كان المطبخ مفتوحًا على غرفة المعيشة أو السفرة يمكنك إضافة بار بكراسي يعمل كفاصل ويستخدم للمشروبات والوجبات السريعة أيضًا وللتواصل مع باقي أفراد الأسرة أو مدعويك أثناء تحضير الطعام.

2- أدخل الإضاءة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من نصائح مهندسي الديكور أن الإضاءة مهمة لخلق بيئة مرحّبة ومبهجة خاصة في الصالة وغرفة المعيشة. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق إزالة الستائر وتركيب نوافذ زجاجية كبيرة تعطي الفرصة لضوء الشمس للدخول وإضاءة المنزل بالكامل.

3- درجات الرمادي في غرفة النوم

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة نوم
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

إذا كنت تريد غرفة نوم عصرية وأنيقة فعليك بدرجات الرمادي الذي يُعد لون فخم وذو شخصية وفي نفس الوقت يعكس جو مريح في الغرفة لنوم أفضل.

4- مواد مختلفة في الحمام

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

هل يبدو حمامك قديمًا؟ كل ما عليك فعله هو أن تجدد الحوائط! استخدم مواد مختلفة فيه وأضف مرآة بشكل فريد من نوعه وإضاءة من ورائها لحمام أكثر عصرية.

5- مساحات مفتوحة

CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio غرفة السفرة
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

المساحات المفتوحة هي عنصر أساسي من عناصر المنازل العصرية، أن تكون غرف الصالة مفتوحة على بعضها البعض وعلى المطبخ لتصميم أكثر انسيابية ولإضافة اتساع للمساحة.

6- تباين ألوان المدخل

Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

كيف تجعل مدخل منزلك فخمًا ويدل على شخصية قوية لأصحاب المنزل؟ التباين! اجعل ألوان المدخل متباينة بين الرمادي والأبيض أو البني والبيج والكريمي، هذا التباين يعطي انطباعًا عن عصرية تصميم منزلك.

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7- أنماط مختلفة

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة نوم
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

ليس من الضروري أن تغير ديكور المنزل بأكمله ليبدو عصريًا ومنعشًا. يمكنك فعل ذلك عن طريق الجمع بين أنماط وألوان مختلفة مختلفة لتخلق جوًا مبدعًا وأنيقًا.

8- إضاءة موزّعة

Apartamento para Chef de Cozinha, Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores غرفة السفرة خشب معالج Amber/Gold
Enzo Sobocinski Arquitetura &amp; Interiores

Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores
Enzo Sobocinski Arquitetura &amp; Interiores
Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores

استبدل النجفة القديمة التقليدية بأكثر من وحدة إضاءة أقل قوة في ضوئها وموزعة في أنحاء الغرفة لتضفي دفئًا وعصرية على المنزل وتضيئ جميع أركانه. 

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