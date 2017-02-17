هل تريد أن تجدد منزلك ولكن لا تعلم من أين تبدأ؟ نقدم لكم بعض نصائح الخبراء التي ستلهمك لتجعل منزلك أكثر عصرية في كل غرفة من غرف منزلك لتحصل على مساحات أنيقة ومرحّبة. إليكم 8 نصائح لمنزل أكثر عصرية.
لتجعل منزلك أكثر عصرية تحتاج للمسات بسيطة جدًا، كمثال إذا كان المطبخ مفتوحًا على غرفة المعيشة أو السفرة يمكنك إضافة بار بكراسي يعمل كفاصل ويستخدم للمشروبات والوجبات السريعة أيضًا وللتواصل مع باقي أفراد الأسرة أو مدعويك أثناء تحضير الطعام.
من نصائح مهندسي الديكور أن الإضاءة مهمة لخلق بيئة مرحّبة ومبهجة خاصة في الصالة وغرفة المعيشة. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق إزالة الستائر وتركيب نوافذ زجاجية كبيرة تعطي الفرصة لضوء الشمس للدخول وإضاءة المنزل بالكامل.
إذا كنت تريد غرفة نوم عصرية وأنيقة فعليك بدرجات الرمادي الذي يُعد لون فخم وذو شخصية وفي نفس الوقت يعكس جو مريح في الغرفة لنوم أفضل.
هل يبدو حمامك قديمًا؟ كل ما عليك فعله هو أن تجدد الحوائط! استخدم مواد مختلفة فيه وأضف مرآة بشكل فريد من نوعه وإضاءة من ورائها لحمام أكثر عصرية.
المساحات المفتوحة هي عنصر أساسي من عناصر المنازل العصرية، أن تكون غرف الصالة مفتوحة على بعضها البعض وعلى المطبخ لتصميم أكثر انسيابية ولإضافة اتساع للمساحة.
كيف تجعل مدخل منزلك فخمًا ويدل على شخصية قوية لأصحاب المنزل؟ التباين! اجعل ألوان المدخل متباينة بين الرمادي والأبيض أو البني والبيج والكريمي، هذا التباين يعطي انطباعًا عن عصرية تصميم منزلك.
ليس من الضروري أن تغير ديكور المنزل بأكمله ليبدو عصريًا ومنعشًا. يمكنك فعل ذلك عن طريق الجمع بين أنماط وألوان مختلفة مختلفة لتخلق جوًا مبدعًا وأنيقًا.
استبدل النجفة القديمة التقليدية بأكثر من وحدة إضاءة أقل قوة في ضوئها وموزعة في أنحاء الغرفة لتضفي دفئًا وعصرية على المنزل وتضيئ جميع أركانه.
اقرأ أيضًا 10 تصميمات مُلهمة لتزيين منزلك بالإضاءة