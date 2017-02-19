7 مطابخ صغيرة يجب أن تشاهدهم قبل تجديد مطبخك

وجود مطبخ صغير لا يعني التضحية بشكله ووظيفيته، وربما تتسائل هل يمكن أن يكون المطبخ عملي ومليئ بالأناقة رغم صغره وانحصاره في بضعة أمتار مربعة؟. بطبيعة الحال سوف تحتاج إلى أعمال تصميم أكثر حذرًا، وسوف يكون أفضل!
فهناك الكثير من الحيل الصغيرة التي يمكنك تنفيذها من أجل تحسين المساحة في المطبخ الصغيرالخاص بك، لذلك إذا كنت على وشك تجديد المطبخ، بالتأكيد يجب عليك الإطلاع على هذا المقال أولًا ومشاهدة التصميمات التي نعرضها فيه..
قد يبدو المطبخ مؤسف لكونه طويل ولكن ضيق،مما يبعث الشعور بعدم الراحة، ولكن إذا تم ترتيبه وتركيبه بشكل صحيح، يمكنه أن يكون مثالي تمامًا. وهذا المثال يوضح لك الفكرة، حيث تم استخدام رف حائط لاستخلاص مساحة صغيرة مناسبة لوجبة الإفطار أو الغداء، بالإضافة إلى الخشب الأبيض والضوء الذي جعل المطبخ مشرق ويبدو في حجم أكبر.
يعتمد هذا المطبخ على الحرفية، فبالرغم من أن الفضاء ليس كبيرًا، ولكن رعاية التفاصيل كانت الحل لخلق جو فريد وخاص، وتصميم بار صغير، يجاوره جدار الظلام المزين، ومصابيح صناعية وأخيرًا ملعقة في المساحة المخصصة للإعداد.. وكلها عناصر تجعل المطبخ يتميز بقوة واختلاف، وبالتالي يبدو لطيفًا جدًا.
طريقة أخرى لإعطاء طابع مميز للمطبخ الصغير هو الرهان على التناقضات القوية والتأكيد على ضرورتها. كما في هذه الصورة على سبيل المثال، نرى الجزء السفلي للمطبخ أبيض العلوي أسود، والأثاث بسيط جدًا حتى أنه دون مقابض، ولكن مع فتحات مجوفة، فيبدو المطبخ غاية في الأناقة والنقاء!
ولعل فكرة إغلاق المطبخ في خزانة قد تبدو غريبة، ولكن في الواقع لديها العديد من النقاط الإيجابية، إنه لأمرٍ رائع من وجهة نظر صحية تمامًا إذا كان لديك أي حيوانات أليفة، فأي شخص لديه القطط يعرف أنه من المستحيل منعها من الصعود على سطح العمل، كما إنها مثالية لسلامة الأطفال، وأخيرًا من حيث الجماليات فهو حل رائع حيث يمكنك طهي كل شيء لضيوفك والترحيب بهم في بيئة منظمة، ببساطة تقوم فقط بإغلاق الأبواب!
يفتح هذا المطبخ على منطقة غرفة المعيشة، لذلك اختار التركيز على نمط واحد واضح، حيث يتم استخدام عناصر بسيطة، في هذه المساحة، مع أرضية بألوان متفاوتة وثلاجة من الخمسينات، والمقاعد على طراز قديم ومصابيح صناعية لإظهار المشهد حقيقي!
وكما ذكرنا اللون الأبيض يساعد على زيادة مساحة المكان وإعطاء شعور بالبراح، لذلك لماذا لا تختاره لميزة المطبخ الخاص بك؟.. هذا المطبخ صغير جدًا في الواقع، ولكنه رائع وذلك بفضل التصميم البسيط، وإزالة الأبواب والجمع الرفوف والدواليب المغلقة بشكل لطيف جدًا وأيضًا منظم تنظيمًا جيدًا.
وأخيرًا، فإن نمط الـ L هو بلا شك الأكثر وظيفية لمطبخك، مما يسمح لك أن تشعر ببعض من الفضاء على الرغم من المساحة صغيرة، من الواضح أنك لا يمكن تحقيق ذلك دائمًا، ولكن إذا كان شكل المطبخ يمكنك من القيام بذلك، فهذا هو الحل بلا شك لكي يكون متميزًا!
لمزيد من الأفكار التي تخص منطقة المطبخ يقدم هوميفاي إليك 12 تصميم لجلسة طعام رائعة في المطبخ