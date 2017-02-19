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7 مطابخ صغيرة يجب أن تشاهدهم قبل تجديد مطبخك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
8760 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect مطبخ Black
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وجود مطبخ صغير لا يعني التضحية بشكله ووظيفيته، وربما تتسائل هل يمكن أن يكون المطبخ عملي ومليئ بالأناقة رغم صغره وانحصاره في بضعة أمتار مربعة؟. بطبيعة الحال سوف تحتاج إلى أعمال تصميم أكثر حذرًا، وسوف يكون أفضل!

فهناك الكثير من الحيل الصغيرة التي يمكنك تنفيذها من أجل تحسين المساحة في المطبخ الصغيرالخاص بك، لذلك إذا كنت على وشك تجديد المطبخ، بالتأكيد يجب عليك الإطلاع على هذا المقال أولًا ومشاهدة التصميمات التي نعرضها فيه..

1. طويل وضيق

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio مطبخ خشب نقي Wood effect
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

 قد يبدو المطبخ مؤسف لكونه طويل ولكن ضيق،مما يبعث الشعور بعدم الراحة، ولكن إذا تم ترتيبه وتركيبه بشكل صحيح، يمكنه أن يكون مثالي تمامًا. وهذا المثال يوضح لك الفكرة، حيث تم استخدام رف حائط لاستخلاص مساحة صغيرة مناسبة لوجبة الإفطار أو الغداء، بالإضافة إلى الخشب الأبيض والضوء الذي جعل المطبخ مشرق ويبدو في حجم أكبر.

2. ممتاز

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

 يعتمد هذا المطبخ على الحرفية، فبالرغم من أن الفضاء ليس كبيرًا، ولكن رعاية التفاصيل كانت الحل لخلق جو فريد وخاص، وتصميم بار صغير، يجاوره جدار الظلام المزين، ومصابيح صناعية وأخيرًا ملعقة في المساحة المخصصة للإعداد.. وكلها عناصر تجعل المطبخ يتميز بقوة واختلاف، وبالتالي يبدو لطيفًا جدًا.

3. الأسود والأبيض

8760 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect مطبخ Black
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

 طريقة أخرى لإعطاء طابع مميز للمطبخ الصغير هو الرهان على التناقضات القوية والتأكيد على ضرورتها. كما في هذه الصورة على سبيل المثال، نرى الجزء السفلي للمطبخ أبيض العلوي أسود، والأثاث بسيط جدًا حتى أنه دون مقابض، ولكن مع فتحات مجوفة، فيبدو المطبخ غاية في الأناقة والنقاء!

4. خزانة المطبخ المغلقة

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

ولعل فكرة إغلاق المطبخ في خزانة قد تبدو غريبة، ولكن في الواقع لديها العديد من النقاط الإيجابية، إنه لأمرٍ رائع من وجهة نظر صحية تمامًا إذا كان لديك أي حيوانات أليفة، فأي شخص لديه القطط يعرف أنه من المستحيل منعها من الصعود على سطح العمل، كما إنها مثالية لسلامة الأطفال، وأخيرًا من حيث الجماليات فهو حل رائع حيث يمكنك طهي كل شيء لضيوفك والترحيب بهم في بيئة منظمة، ببساطة تقوم فقط بإغلاق الأبواب!

5. نمط الرجعية

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio مطبخ
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

يفتح هذا المطبخ على منطقة غرفة المعيشة، لذلك اختار التركيز على نمط واحد واضح، حيث يتم استخدام عناصر بسيطة، في هذه المساحة، مع أرضية بألوان متفاوتة وثلاجة من الخمسينات، والمقاعد على طراز قديم ومصابيح صناعية لإظهار المشهد حقيقي!

6. كل شيء باللون الأبيض

La belleza de lo simple , cs cs مطبخ
cs

cs
cs
cs

وكما ذكرنا اللون الأبيض يساعد على زيادة مساحة المكان وإعطاء شعور بالبراح، لذلك لماذا لا تختاره لميزة المطبخ الخاص بك؟.. هذا المطبخ صغير جدًا في الواقع، ولكنه رائع وذلك بفضل التصميم البسيط، وإزالة الأبواب والجمع الرفوف والدواليب المغلقة بشكل لطيف جدًا وأيضًا منظم تنظيمًا جيدًا.

7. شكل حرف L

CASA FLORADES, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. مطبخ ألواح خشب مضغوط White
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

 وأخيرًا، فإن نمط الـ L هو بلا شك الأكثر وظيفية لمطبخك، مما يسمح لك أن تشعر ببعض من الفضاء على الرغم من المساحة صغيرة، من الواضح أنك لا يمكن تحقيق ذلك دائمًا، ولكن إذا كان شكل المطبخ يمكنك من القيام بذلك، فهذا هو الحل بلا شك لكي يكون متميزًا!

لمزيد من الأفكار التي تخص منطقة المطبخ يقدم هوميفاي إليك 12 تصميم لجلسة طعام رائعة في المطبخ

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