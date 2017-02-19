جميعنا يريد تصميم حمام مختلف ورائع وحديث، وتتجه أغلب التصميمات والديكورات الحديثة إلى البساطة والهدوء، بعيدًا كثرة النقوش وبهرجة التفاصيل، فإذا كنت تريد تصميم حمام مُودرن عليك اختيار الألوان بعناية، والحافظ على استخدام الأشياء اللازمة فقط والبعد عن الفوضى وعدم الترتيب، بالإضافة إلى حسن التنسيق واستخدام قطع مميزة فالحمام كالمرايا أو الثريات أو بانيو أنيق.

ولأن هوميفاي يهتم بتقديم كل ما هو جديد لك فإنك تجد في هذا المقال 10 حمامات مُودرن بتصميمات ساحرة.