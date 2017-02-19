جميعنا يريد تصميم حمام مختلف ورائع وحديث، وتتجه أغلب التصميمات والديكورات الحديثة إلى البساطة والهدوء، بعيدًا كثرة النقوش وبهرجة التفاصيل، فإذا كنت تريد تصميم حمام مُودرن عليك اختيار الألوان بعناية، والحافظ على استخدام الأشياء اللازمة فقط والبعد عن الفوضى وعدم الترتيب، بالإضافة إلى حسن التنسيق واستخدام قطع مميزة فالحمام كالمرايا أو الثريات أو بانيو أنيق.
ولأن هوميفاي يهتم بتقديم كل ما هو جديد لك فإنك تجد في هذا المقال 10 حمامات مُودرن بتصميمات ساحرة.
ليس هناك من اجتماع اللونين الأبيض والأسود ساداة الألوان للحصول على رونق خاص في حمامك، فإذا كنت ترغب في حمام مُودرن عليك الاهتمام باختيار التفاصيل الدقيقة وما اذا كنت تُريده سادة أو منقوش.. وعلى الأغلب تتجه التصميمات الحديثة للمزيج بين لونين فقط، فإذا كان الاختيار أمامك بين لونين فإننا نُرشح لك هذا التصميم المميز، الذي يُزين نوفذه اللمسات الخضراء الأنيقة.
تصميم حمام مُودرن لا يعني البهرجة في اختيار التفاصيل، ولكن البساطة واقتناء القطع المميزة التي تُغير شكل حمامك، وعلى سبيل المثال نقدم لك هذا الحمام البسيط ذو الألوان الفاتحة الذي صُمم داخل غرفة النوم واعتمد على مراّة كبيرة بعرض الحائط، والتي بدورها تُعطي أناقة ولمعان ومساحة إضافية للحمام.
يعد الخروج عن المألوف أحد الوسائل المذهلة لتصميم حمام مُودرن ومميز، فاختيار الأثاث المختلف للحمام يُبحر بك إلى عالم جديد، ويمنحك جلسة استحمام مليئة بالاسترخاء والأناقة، ونحن نعرض لك حمام بأحواض لم تُشاهدها من قبل على شكل كؤوس مفرغة من المنتصف بشكل مميز.. بالتأكيد ستود الاّن مثله!
الخشب من المواد التي تساير كل التصميمات، فبالرغم من لمسته الكلاسكية أحيانًا، والريفية أحيانًا أخرى، إلا إنه قد يكون وسيلة رائعة لتصميم حمام مُودرن باختيار التصميم المناسب الحديث، كما في هذا الحمام البسيط الذي استخدم طاولة خشبية جميلة لحمل الأحواض السيراميكية، ومزودة بأدراج ودواليب دون مقابض على نفس طرق التصميم الحديثة.
المطلب الأول في حمامك هو الاسترخاء والحصول على جلسة استحمام مُريحة، واختيار البانيو بعناية أمرًا لابد منه لكي تحصل على هذا الشعور، هذا الحمام من تصميم رائع باللون البيج الفاتح مع الأبيض الراقي، يحتوي على بانيو صغير وجميل، أمام النافذة للاستمتاع بأجواء مُشمسة وجميلة أثناء جلسة الاستحمام.
إذا أردت الحصول على حمام مُودرن يمكنك اختيار مختلف المواد للجمع بينها في حمام أنيق، كما في هذا التصميم البسيط الذي اعتمد على أرضية من الرخام وجدران خرسانية ومنطقة دُش من السيراميك الصغير
الفسيفساء، مع الباب الزجاجي الجميل، فبإمكانك استخدام مختلف المواد التي تُناسب مساحة حمامك وميزانيتك في اّنٍ واحد.. للحصول على حمام أنيق كهذا، مع مراعاة الألوان وتناسقها.
ربما تقتني وحدات إضاءة في حمامك، ولكن ما الذي يُميزه عن غيره!.. إنك تحتاج إلى الاختلاف والبريق الذي يجعل حمامك مُبهر وأنيق، ولذلك ليس هناك أفضل من اقتناء ثريا جميلة في سقف حمامك للحصول على إضاءة ذات بريق لامع ومميز، كما في هذا الحمام ذو الألوان البسيطة والهادئة الذي استخدم ثريا معدنية بوحدات إضاءة ذهبية فوق البانيو.
لا تتردد كثيرًا في عمل حمامك من الرخام إذا كنت تبحث عن تفاصيل فخمة وأنيقة، فهذا المثال الذي نعرضه لحمام بسيط استخدم الرخام في الأرضية والجدران والأثاث، مع حفر أرفف مميزة أخفت بداخلها وحدات الإضاءة بطريقة رائعة لتٌعطي إضاءة خافتة، وتبعث لمسة رومانسية داخل الحمام.
يعد الأسود سيد الألوان وأكثرها قتامة في نفس الوقت، ولكن بتوظيفه بشكل جيد في حمامك، يمكنك الحصول على حمام حديث ومميز لا مثيل له، كما في هذا الحمام الذي استخدم أرضية وجدران وأثاث باللون الأسود، ولكنه استخدم حوض رخامي يحمل بداخله وحدات إضاءة في شكل جديد لم تراه من قبل، ليُعطي لمسة متألقة وبريق مختلف في الحمام.
اعتمد هذا الحمام على لونين فقط الأبيض والبيج الفاتح لتصميم حمام مُشرق وجذاب، بالإضافة إلى التصميم الهندسي على الجدران ليبدو أكثر جدية ومتانة، مع استخدام أحواض سيراميكية في شكل مثلثات أنيقة، ومراّة بعرض الحائط لتٌعطي عمق في الحمام ومساحة أكبر.
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