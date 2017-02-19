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10 حمامات مُودرن بتصميمات ساحرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify حمام
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جميعنا يريد تصميم حمام مختلف ورائع وحديث، وتتجه أغلب التصميمات والديكورات الحديثة إلى البساطة والهدوء، بعيدًا كثرة النقوش وبهرجة التفاصيل، فإذا كنت تريد تصميم حمام مُودرن عليك اختيار الألوان بعناية، والحافظ على استخدام الأشياء اللازمة فقط والبعد عن الفوضى وعدم الترتيب، بالإضافة إلى حسن التنسيق واستخدام قطع مميزة فالحمام كالمرايا أو الثريات أو بانيو أنيق.

ولأن هوميفاي يهتم بتقديم كل ما هو جديد لك فإنك تجد في هذا المقال 10 حمامات مُودرن بتصميمات ساحرة.

1. تناقض الأبيض والأسود مع اللمسات الخضراء

Modern En Suite Design homify حمام
homify

Modern En Suite Design

homify
homify
homify

ليس هناك من اجتماع اللونين الأبيض والأسود ساداة الألوان للحصول على رونق خاص في حمامك، فإذا كنت ترغب في حمام مُودرن عليك الاهتمام باختيار التفاصيل الدقيقة وما اذا كنت تُريده سادة أو منقوش.. وعلى الأغلب تتجه التصميمات الحديثة للمزيج بين لونين فقط، فإذا كان الاختيار أمامك بين لونين فإننا نُرشح لك هذا التصميم المميز، الذي يُزين نوفذه اللمسات الخضراء الأنيقة.

2. المراّة ليبدو كل شيء أنيق

Bathrooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors حمام
Moda Interiors

Bathrooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

تصميم حمام مُودرن لا يعني البهرجة في اختيار التفاصيل، ولكن البساطة واقتناء القطع المميزة التي تُغير شكل حمامك، وعلى سبيل المثال نقدم لك هذا الحمام البسيط ذو الألوان الفاتحة الذي صُمم داخل غرفة النوم واعتمد على مراّة كبيرة بعرض الحائط، والتي بدورها تُعطي أناقة ولمعان ومساحة إضافية للحمام.

3. الخروج عن المألوف

EXCLUSIVE WASCHBECKEN, Bad Campioni Bad Campioni حماممغاسل
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

يعد الخروج عن المألوف أحد الوسائل المذهلة لتصميم حمام مُودرن ومميز، فاختيار الأثاث المختلف للحمام يُبحر بك إلى عالم جديد، ويمنحك جلسة استحمام مليئة بالاسترخاء والأناقة، ونحن نعرض لك حمام بأحواض لم تُشاهدها من قبل على شكل كؤوس مفرغة من المنتصف بشكل مميز.. بالتأكيد ستود الاّن مثله!

4. الخشب موضة لا تبطل

Modern bathroom Affleck Property Services حمام
Affleck Property Services

Modern bathroom

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

الخشب من المواد التي تساير كل التصميمات، فبالرغم من لمسته الكلاسكية أحيانًا، والريفية أحيانًا أخرى، إلا إنه قد يكون وسيلة رائعة لتصميم حمام مُودرن باختيار التصميم المناسب الحديث، كما في هذا الحمام البسيط الذي استخدم طاولة خشبية جميلة لحمل الأحواض السيراميكية، ومزودة بأدراج ودواليب دون مقابض على نفس طرق التصميم الحديثة.

5. البانيو قطعة لا غنى عنها للاسترخاء

Ensuite bathroom Affleck Property Services حمام
Affleck Property Services

Ensuite bathroom

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

المطلب الأول في حمامك هو الاسترخاء والحصول على جلسة استحمام مُريحة، واختيار البانيو بعناية أمرًا لابد منه لكي تحصل على هذا الشعور، هذا الحمام من تصميم رائع باللون البيج الفاتح مع الأبيض الراقي، يحتوي على بانيو صغير وجميل، أمام النافذة للاستمتاع بأجواء مُشمسة وجميلة أثناء جلسة الاستحمام.

6. تصميم ناصع البياض مع جدار الفسيفساء

Modern Family Bathroom homify حمام White bathroom,ensuite,freestanding bathtub,bath,walk-in shower,shower room,family bathroom,tiles
homify

Modern Family Bathroom

homify
homify
homify

إذا أردت الحصول على حمام مُودرن يمكنك اختيار مختلف المواد للجمع بينها في حمام أنيق، كما في هذا التصميم البسيط الذي اعتمد على أرضية من الرخام وجدران خرسانية ومنطقة دُش من السيراميك الصغير الفسيفساء، مع الباب الزجاجي الجميل، فبإمكانك استخدام مختلف المواد التي تُناسب مساحة حمامك وميزانيتك في اّنٍ واحد.. للحصول على حمام أنيق كهذا، مع مراعاة الألوان وتناسقها.

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7. الثريا المُبهرة لبريق رائع

Bathrooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors حمام
Moda Interiors

Bathrooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

ربما تقتني وحدات إضاءة في حمامك، ولكن ما الذي يُميزه عن غيره!.. إنك تحتاج إلى الاختلاف والبريق الذي يجعل حمامك مُبهر وأنيق، ولذلك ليس هناك أفضل من اقتناء ثريا جميلة في سقف حمامك للحصول على إضاءة ذات بريق لامع ومميز، كما في هذا الحمام ذو الألوان البسيطة والهادئة الذي استخدم ثريا معدنية بوحدات إضاءة ذهبية فوق البانيو.

8. الإضاءة الخفية وفخامة الرخام

Bathroom In:Style Direct حمام
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

لا تتردد كثيرًا في عمل حمامك من الرخام إذا كنت تبحث عن تفاصيل فخمة وأنيقة، فهذا المثال الذي نعرضه لحمام بسيط استخدم الرخام في الأرضية والجدران والأثاث، مع حفر أرفف مميزة أخفت بداخلها وحدات الإضاءة بطريقة رائعة لتٌعطي إضاءة خافتة، وتبعث لمسة رومانسية داخل الحمام.

9. كل شيء أسود

Bathroom Keir Townsend Ltd. حمام
Keir Townsend Ltd.

Bathroom

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

يعد الأسود سيد الألوان وأكثرها قتامة في نفس الوقت، ولكن بتوظيفه بشكل جيد في حمامك، يمكنك الحصول على حمام حديث ومميز لا مثيل له، كما في هذا الحمام الذي استخدم أرضية وجدران وأثاث باللون الأسود، ولكنه استخدم حوض رخامي يحمل بداخله وحدات إضاءة في شكل جديد لم تراه من قبل، ليُعطي لمسة متألقة وبريق مختلف في الحمام.

10. تناغم الألوان الفاتحة وبساطة التصميم

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

اعتمد هذا الحمام على لونين فقط الأبيض والبيج الفاتح لتصميم حمام مُشرق وجذاب، بالإضافة إلى التصميم الهندسي على الجدران ليبدو أكثر جدية ومتانة، مع استخدام أحواض سيراميكية في شكل مثلثات أنيقة، ومراّة بعرض الحائط لتٌعطي عمق في الحمام ومساحة أكبر.

ولمزيد من التصميمات الساحرة إذا كنت مُحب لـ اللون الأسود إليك 10 حمامات سوداء تأخذك لعالم اّخر

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