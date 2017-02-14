شقة صغيرة للمقبلين على الزواج بسيطة وجذابة

اذا كنت مقبلاً على الزواج فأنت حقاً تبحث عن منزل بسيط ودافئ لتبدء به حياتك الجديدة، والشقق الصغيرة من أكثر الشقق التى تنبض بالدفئ والبساطة، اذا استغلت مساحتها جيداً واحسنت اختيارك فى الديكورات والأثاث سيصبح منزلك الصغير جنة، واليوم نحن امام مشروع رائع لتصميم شقة صغيرة وبسيطة للمقبلين على الزواج ستجعلك لا تخشى المساحات الصغيرة بعد أن تشاهد تصميمه الرائع.