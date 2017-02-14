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شقة صغيرة للمقبلين على الزواج بسيطة وجذابة

منة اسماعيل منة اسماعيل
2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
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اذا كنت مقبلاً على الزواج فأنت حقاً تبحث عن منزل بسيط ودافئ لتبدء به حياتك  الجديدة، والشقق الصغيرة من أكثر الشقق التى تنبض بالدفئ والبساطة، اذا استغلت مساحتها جيداً واحسنت اختيارك فى الديكورات والأثاث سيصبح منزلك الصغير جنة، واليوم نحن امام مشروع رائع لتصميم شقة صغيرة وبسيطة للمقبلين على الزواج ستجعلك لا تخشى المساحات الصغيرة بعد أن تشاهد تصميمه الرائع.

منطقة معيشة بسيطة ورائعة

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

البداية مع منطقة المعيشة وتصميمها البسيط الرائع،  فعندما تنظر للغرفة للوهلة الأولى ستنبهر بالتفاصيل البسيطة التى صنعت من تصميم تلك الغرفة أناقة وجمال،  استعان المصمم بتفاصيل مميزة اجتمعت سوياً، فأختار الأرضيات من الباركيه الخشبى باللون الفاتح حتى يعزز المساحات داخل الغرفة مع الجدران باللون الأبيض الفاتح، اختيار الأرضيات والجدران فاتحة مع الأضاءة التى سنتحدث عنها أيضاً دعمت المساحات بطريقة رائعة جداً، اختار المصمم الأثاث ملئ بالبساطة فنجد خنا تلك الركنة بلونها الرمادى الأنيق لحفظ المساحات داخل الغرفة وتعزيز الشعور بالراحة.

الأضاءة وتعزيز المساحات

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

هنا نرى كيف استعان المصمم بالأضاءة لتعزيز المساحات أكثر داخل الغرفة، فقد دمج المصمم بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة التى استعان بالستائر الخفيفة باللون الأبيض حتى تسمح بمرور الضوء وأشعة الشمس إلى الغرفة بسهولة، واستعان أيضاُ بتلك النجفة فى منتصف الغرفة حتى توزع الأضاءة بشكل مناسب، فى الجهة المقابلة للأريكة كما نرى استعان المصمم ببعض الأرفف التى مكنته من خلق مساحات رائعة جداً للتصميم كما نرى.

منطقة مشتركة

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

منطقة المعيشة كانت بأختصار عبارة عن منطقة مشتركة جمعت بين منطقة المعيشة، الطعام وأيضاً المطبخ، فالأتجاه الحديث فى التصميمات للمنازل صغيرة تميل ألى دمج المساحات معاً، حتى تستطيع تحقيق أكبر استفادة من مساحات المنزل.

المطبخ والسفرة

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

وهنا نرى منطقة الطعام البسيطة  التى جاءت بسيطة فى تصميمها مشتركة مع غرفة المعيشة، هنا نرى طاولة بيضاوية بيضاء تحاوطها بعض الكراسى البسيطة فى تصميمها، فى الجهة المقابلة نرى المطبخ أيضاً الذى جاء مشتركاً مع منطقة المعيشة والطعام.

مطبخ مميز

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

المطبخ جاء مميز بالبساطة بشكل أكثر من رائع مثل باقى المنزل، اعتمد المصمم أيضاً على اللون الأبيض مثل باقى المنزل، المطبخ بسيط ومساحته صغيرة لكنه لم يخلو من أى تفاصيل ستحتاجها، جاء المطبخ تصميمه على شكل حرف L، لحفظ أكبر للمساحات داخل المطبخ.

تفاصيل مميزة

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

تفاصيل المطبخ رغم بساطته ألا أنها كانت أكثر من رائعة، فنرى هنا كيف ابدع المصمم فى أضافة السيراميك الميز بنقوشاته الرائعة ليكسر حيادية اللون الابيض ويعطى المطبخ أطلالة مختلفة.

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حمام مميز ومضئ

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

أما تصميم الحمام داخل تلك الشقة فكان رائع جداً بتصميم مضئ وجذاب، عفى رغم من صغر مساحته ألا ان التفاصيل التى استعان بها المصمم فى ديكور الحمام كانت أكثر من رائعة، لمسة الرخام بلونه الرمادى مع اللون الأبيض الذى هيمن على الحمام واعطاه لمسة مضيئة وأنيقة جداً.

لمسة من الشفافية

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

وهنا نرى لمسة من الشفافية التى أضافها المصمم فى تصميمه لهذا الحمام، من خلال لمسة الزجاج التى استعان بها فى منطقة الدش، والمرايا أيضاً التى أضافت مزيد من المساحات والشفافية فى تصميم الحمام.

غرفة نوم هادئة

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space غرفة نوم
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

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