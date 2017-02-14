شقة صغيرة للمقبلين على الزواج بسيطة وجذابة

اذا كنت مقبلاً على الزواج فأنت حقاً تبحث عن منزل بسيط ودافئ لتبدء به حياتك الجديدة، والشقق الصغيرة من أكثر الشقق التى تنبض بالدفئ والبساطة، اذا استغلت مساحتها جيداً واحسنت اختيارك فى الديكورات والأثاث سيصبح منزلك الصغير جنة، واليوم نحن امام مشروع رائع لتصميم شقة صغيرة وبسيطة للمقبلين على الزواج ستجعلك لا تخشى المساحات الصغيرة بعد أن تشاهد تصميمه الرائع.
البداية مع منطقة المعيشة وتصميمها البسيط الرائع، فعندما تنظر للغرفة للوهلة الأولى ستنبهر بالتفاصيل البسيطة التى صنعت من تصميم تلك الغرفة أناقة وجمال، استعان المصمم بتفاصيل مميزة اجتمعت سوياً، فأختار الأرضيات من الباركيه الخشبى باللون الفاتح حتى يعزز المساحات داخل الغرفة مع الجدران باللون الأبيض الفاتح، اختيار الأرضيات والجدران فاتحة مع الأضاءة التى سنتحدث عنها أيضاً دعمت المساحات بطريقة رائعة جداً، اختار المصمم الأثاث ملئ بالبساطة فنجد خنا تلك الركنة بلونها الرمادى الأنيق لحفظ المساحات داخل الغرفة وتعزيز الشعور بالراحة.
هنا نرى كيف استعان المصمم بالأضاءة لتعزيز المساحات أكثر داخل الغرفة، فقد دمج المصمم بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة التى استعان بالستائر الخفيفة باللون الأبيض حتى تسمح بمرور الضوء وأشعة الشمس إلى الغرفة بسهولة، واستعان أيضاُ بتلك النجفة فى منتصف الغرفة حتى توزع الأضاءة بشكل مناسب، فى الجهة المقابلة للأريكة كما نرى استعان المصمم ببعض الأرفف التى مكنته من خلق مساحات رائعة جداً للتصميم كما نرى.
منطقة المعيشة كانت بأختصار عبارة عن منطقة مشتركة جمعت بين منطقة المعيشة، الطعام وأيضاً المطبخ، فالأتجاه الحديث فى التصميمات للمنازل صغيرة تميل ألى دمج المساحات معاً، حتى تستطيع تحقيق أكبر استفادة من مساحات المنزل.
وهنا نرى منطقة الطعام البسيطة التى جاءت بسيطة فى تصميمها مشتركة مع غرفة المعيشة، هنا نرى طاولة بيضاوية بيضاء تحاوطها بعض الكراسى البسيطة فى تصميمها، فى الجهة المقابلة نرى المطبخ أيضاً الذى جاء مشتركاً مع منطقة المعيشة والطعام.
المطبخ جاء مميز بالبساطة بشكل أكثر من رائع مثل باقى المنزل، اعتمد المصمم أيضاً على اللون الأبيض مثل باقى المنزل، المطبخ بسيط ومساحته صغيرة لكنه لم يخلو من أى تفاصيل ستحتاجها، جاء المطبخ تصميمه على شكل حرف
L، لحفظ أكبر للمساحات داخل المطبخ.
تفاصيل المطبخ رغم بساطته ألا أنها كانت أكثر من رائعة، فنرى هنا كيف ابدع المصمم فى أضافة السيراميك الميز بنقوشاته الرائعة ليكسر حيادية اللون الابيض ويعطى المطبخ أطلالة مختلفة.
أما تصميم الحمام داخل تلك الشقة فكان رائع جداً بتصميم مضئ وجذاب، عفى رغم من صغر مساحته ألا ان التفاصيل التى استعان بها المصمم فى ديكور الحمام كانت أكثر من رائعة، لمسة الرخام بلونه الرمادى مع اللون الأبيض الذى هيمن على الحمام واعطاه لمسة مضيئة وأنيقة جداً.
وهنا نرى لمسة من الشفافية التى أضافها المصمم فى تصميمه لهذا الحمام، من خلال لمسة الزجاج التى استعان بها فى منطقة الدش، والمرايا أيضاً التى أضافت مزيد من المساحات والشفافية فى تصميم الحمام.
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