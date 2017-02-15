الشقة المودرن التي دائماً تحلم بها

اللون الأبيض هو شعار الهدوء والصفاء والسكينة، لوحة تمتلكها انت تضع بها لمساتك بكل حب وبساطة، فما رأيك في شقة على الطراز الحديث يغطيها اللون الأبيض بأكملها، حيث ستجد أن للون الأبيض له من اللمسات الرائعة حقاً فى الديكور التى يمكنك أن تعتمد عليها وستعطيك تصميماً رائعاً ومميزاً لذلك دعونا نأخذ جولة داخل هذه الشقة الرائعة لنتعرف على تفاصيلها ونتأملها ..
كل منا يحلم بنافذة كبيرة تطل على مشهد رائع تنتشر من خلالها أشعة الشمس داخل المنزل وتنيره بشكل رائع، وتجعله مميز، مع اللون الأبيض وهو اكثر الألوان العاكسة للضوء والتى تساعد على انتشاره بشكل ناجح، في غرفة المعيشة هنا اكتفى المصمم بأريكة صغيرة ومريحة باللون الأبيض واختار لها وسادات بلون رمادي، ولم ينس لمسة من الطبيعة داخل المنزل تجعله متواصل مع العالم الخارجي وجزء منه ..
من قال أن الفواصل دائما من الطوب .. هنا المصمم لجأ لستار أبيض ناعم وقام بفصل غرفة المعيشة عن بااقى الغرف، مما يجعل إمكانية التوسيع متاحة وسهلة وغير مؤرقة، ستلاحظ أيضا استخدام كشاف بسيط جدا في السقف الخالي من التفاصيل ..
تصميم متميز لمطبخ مفتوح على الطراز الحديث، يتصدر المشهد بار أنيق باللون الأبيض وسطح خشبي، ومقاعد عملية، وثلاث كشافات ذات تصميم بسيط وتقليدي، ستلاحظ أيضا تقسيم وحدات التخزين الذكي والعملي للحفاظ على نظام المطبخ وتوفير مساحة تخزين مناسبة..
دائما ما نهمل اللمسات البسيطة على اعتقاد منا أنها بلا أهمية .. ولكن دائما وأبدا ستجد الفارق مبهر ورائع، فمثلا قم بزرع الخضروات التى تحتاجها في مطبخك لطهي أشهى الوجبات، وزين بها مطبخك، كما فعل هنا المصمم وترك لمسة رائعة ومميزة أضاف للمشهد ككل..
طاولة طعام دائرية من الخشب، مزودة بأربع مقاعد تقليدية وبسيطة للغاية، ومزهرية رائعة بلون وردي، لوحة رقيقة بتفاصيل هادئة متناسقة ومريحة للعين ..
البساطة في الحمامات لها رونق خاص، يجعل من الفراغ مريح وسهل الاستعمال ويلبي احتياجات مستخدمينه و سهل تنظيفه، اختار المصمم غرفة الاستحمام بدلا من البانيو، وعمل جدار زجاجي للحفاظ على الحمام جاف لاطول فترة ممكنة، ستلاحظ وحدة التخزين المضافة للحوض باللون الأبيض، وزين المصمم الحمام هذه المرآة البسيطة والتى أضاف حدائة للتصميم..
كما ذكرنا أن للتفاصيل سحر خاص وإضافة رائعة، حتى في الحمام يمكنك صنع فارق عن طريق اختيار نقوش مميزة وبسيطة على ذوقك الخاص، وإكسسوارات مختلفة ومتفردة بنوعها..
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