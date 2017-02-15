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كيف تجعل مطبخك الصغير أجمل

آية منير آية منير
House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
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في عالم اليوم وبسبب الأزمة الاقتصادية قد نجد صغر مساحة منازلنا أصبح شئ طبيعي ومتوقع ومناسب لإمكانياتنا، لذا ستجد فراغات كثيرة في منزلك تعاني من ازمة صغر المساحة، قد تعتقد أنك في ظل هذه المساحة الصغيرة لن تستطيع ترك لمساتك الخاصة، وتصميم اجمل وأروع الفراغات بمنزلك، ولكن اليوم جمعنا لك مجموعة افكار رائعة ومميزة للمطابخ الصغيرة والتى تجعلها أجمل وأكثر تميزا، بالتأكيد هذا المقال سيساعدك ويلهمك لتصميم مطبخك وتزيينه بأجمل أفكار..

1. ألوان مبهجة

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

واحدة من أجمل الأفكار وأسهلها على الإطلاق، اختيار ألوان مبهجة ومميزة ومناسبة لمطبخك، في الأرضيات والحوائط وفي عناصر مختلفة من الأثاث والأدوات المستخدمة داخل المطبخ، استخدم هنا المصمم الأصفر في الأرضيات وفي جدار رئيسي في الفراغ، مع مقاعد باللون الأزرق وتفاصيل خاصة بألعاب ومفارش بألوان مبهجة، وستلاحظ استخدام اللون الأبيض كلون محايد لتهدئة التصميم والحفاظ على راحة العين ..

2. استخدام عناصر مميزة..

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE مطبخ
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

استخدام الطراز الصناعي بتفاصيله المميزة، قد يجذب العين ويخطف القلوب ويجعل من مطبخ صغير فراغ مميز وتصميم فريد من نوعه، الجدير بالذكر أهم ما يميز النمط الصناعي هو استخدام عناصر المواد الخام للتشطيب كما هي وعلى حالتها، وإستغلال الوصلات الكهربائية والصحية كعناصر أساسية في التصميم وإضافة ديكورية من نوع فريد، هذا النمط له محبينه ومريدينه والباحثين عنه، ويستخدم في أفخم وأرقى التصميمات الآن لما له من إطلالة مختلفة وجذابة وجريئة بعض الشئ..

3. كل ما هو قديم وتقليدي له سحر خاص..

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses مطبخ
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

هذا مطبخ صغير له سحر ريفي رائع. وعادة ما تكون المنازل القديمة على هذه الحالة مما يجعلنا نعتقد أنه من الصعب تجميله وتزيينه، ولكن على غير هذا الاعتقاد الخاطئ في كل ما هو قديم له قيمته وسحره وجماله وعشاقه، مع لمسات قليلة وتجديد بسيط يصبح إضافة لمنزلك بالتأكيد..

4. التناغم والتكامل..

Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

التناغم في عالم الديكور والتصميم هو سمة رائعة قد تجعل من مطبخك اجمل بسهولة شديدة، فقط اختار لون متناسق ومتناغم مع تصميم منزلك، واجعله بطل المشهد وتكراره في كل تفاصيله..

5. أفكار مبتكرة..

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

إذا لم تكن من هواة الطبخ ومحبي التواجد في المطبخ، فلن تجد أزمة في صغر مساحة مطبخك، وبطبيعة الحال الازمات تخلق المعجزات والابتكار، فتجد حلول جريئة ومبتكرة وعظيمة وقد تجد انك لست بحاجة إلى مطبخ كبير بعد هذه النتائج العظيمة، هذا المثال قد يهلمك كثيرا في تصميم منزلك، مبطخ شامل مختفي وراء جدار باللون الأبيض وبتصميم عملي ..

6. إعادة تدوير ..

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

لا تتلخص من أشيائك القديمة، بل ابحث قليلا في كيفية إعادة تدويرها، وتحويلها لقطع ديكورية لتزيين مطبخك بأقل اللمسات، فمثلا يمكنك استخدام العلب القديمة كمزهريات أو كعلب لحفظ البقوليات والتوابل، والكاسات القديمة يمكنها أن تصبح وحدات إضاءة، واكواب الشاي قد تكون قطع ديكورية على حالتها ..

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