كيف تجعل مطبخك الصغير أجمل

استخدام الطراز الصناعي بتفاصيله المميزة، قد يجذب العين ويخطف القلوب ويجعل من مطبخ صغير فراغ مميز وتصميم فريد من نوعه، الجدير بالذكر أهم ما يميز النمط الصناعي هو استخدام عناصر المواد الخام للتشطيب كما هي وعلى حالتها، وإستغلال الوصلات الكهربائية والصحية كعناصر أساسية في التصميم وإضافة ديكورية من نوع فريد، هذا النمط له محبينه ومريدينه والباحثين عنه، ويستخدم في أفخم وأرقى التصميمات الآن لما له من إطلالة مختلفة وجذابة وجريئة بعض الشئ..