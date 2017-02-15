كيف تجعل مطبخك الصغير أجمل

في عالم اليوم وبسبب الأزمة الاقتصادية قد نجد صغر مساحة منازلنا أصبح شئ طبيعي ومتوقع ومناسب لإمكانياتنا، لذا ستجد فراغات كثيرة في منزلك تعاني من ازمة صغر المساحة، قد تعتقد أنك في ظل هذه المساحة الصغيرة لن تستطيع ترك لمساتك الخاصة، وتصميم اجمل وأروع الفراغات بمنزلك، ولكن اليوم جمعنا لك مجموعة افكار رائعة ومميزة للمطابخ الصغيرة والتى تجعلها أجمل وأكثر تميزا، بالتأكيد هذا المقال سيساعدك ويلهمك لتصميم مطبخك وتزيينه بأجمل أفكار..
واحدة من أجمل الأفكار وأسهلها على الإطلاق، اختيار ألوان مبهجة ومميزة ومناسبة لمطبخك، في الأرضيات والحوائط وفي عناصر مختلفة من الأثاث والأدوات المستخدمة داخل المطبخ، استخدم هنا المصمم الأصفر في الأرضيات وفي جدار رئيسي في الفراغ، مع مقاعد باللون الأزرق وتفاصيل خاصة بألعاب ومفارش بألوان مبهجة، وستلاحظ استخدام اللون الأبيض كلون محايد لتهدئة التصميم والحفاظ على راحة العين ..
استخدام الطراز الصناعي بتفاصيله المميزة، قد يجذب العين ويخطف القلوب ويجعل من مطبخ صغير فراغ مميز وتصميم فريد من نوعه، الجدير بالذكر أهم ما يميز النمط الصناعي هو استخدام عناصر المواد الخام للتشطيب كما هي وعلى حالتها، وإستغلال الوصلات الكهربائية والصحية كعناصر أساسية في التصميم وإضافة ديكورية من نوع فريد، هذا النمط له محبينه ومريدينه والباحثين عنه، ويستخدم في أفخم وأرقى التصميمات الآن لما له من إطلالة مختلفة وجذابة وجريئة بعض الشئ..
هذا مطبخ صغير له سحر ريفي رائع. وعادة ما تكون المنازل القديمة على هذه الحالة مما يجعلنا نعتقد أنه من الصعب تجميله وتزيينه، ولكن على غير هذا الاعتقاد الخاطئ في كل ما هو قديم له قيمته وسحره وجماله وعشاقه، مع لمسات قليلة وتجديد بسيط يصبح إضافة لمنزلك بالتأكيد..
التناغم في عالم الديكور والتصميم هو سمة رائعة قد تجعل من مطبخك اجمل بسهولة شديدة، فقط اختار لون متناسق ومتناغم مع تصميم منزلك، واجعله بطل المشهد وتكراره في كل تفاصيله..
إذا لم تكن من هواة الطبخ ومحبي التواجد في المطبخ، فلن تجد أزمة في صغر مساحة مطبخك، وبطبيعة الحال الازمات تخلق المعجزات والابتكار، فتجد حلول جريئة ومبتكرة وعظيمة وقد تجد انك لست بحاجة إلى مطبخ كبير بعد هذه النتائج العظيمة، هذا المثال قد يهلمك كثيرا في تصميم منزلك، مبطخ شامل مختفي وراء جدار باللون الأبيض وبتصميم عملي ..
لا تتلخص من أشيائك القديمة، بل ابحث قليلا في كيفية إعادة تدويرها، وتحويلها لقطع ديكورية لتزيين مطبخك بأقل اللمسات، فمثلا يمكنك استخدام العلب القديمة كمزهريات أو كعلب لحفظ البقوليات والتوابل، والكاسات القديمة يمكنها أن تصبح وحدات إضاءة، واكواب الشاي قد تكون قطع ديكورية على حالتها ..
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