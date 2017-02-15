10 أخطاء في ديكور منزلك عليك تجنبها

إن كنت من هواة امتلاك القطع الفريدة والديكورية، فاحرص على تنظيمهم وعدم الإفراط في شرائهم، لأن ذلك كما ذكرنا من قبل يتسبب في فوضى عارمة، ويجعل من منزلك بعد فترة فراغ مزدحم غير منظم، وبدلا من أن تزينه تحول إى مشهد مزعج غير مريح..

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