10 أخطاء في ديكور منزلك عليك تجنبها

قد يظن البعض أن منزله خالي من الأخطاء وأنه صمم بطريقة سليمة وعلى أكمل وجه، ولكن ستفاجئ بأننا نقع في كثير من الاخطاء دون أن ندري بأنها تعد كذلك في عالم الديكور والتصميم، لذا اليوم هوميفاي ستقدم لك 8 اخطاء شائعة في ديكورات منازلنا يمكنك تجنبها في تصميم بيتك..
أكبر خطا قد نقع فيه، هو عدم استغلال المساحات في منازلنا، ظنا منا أن ذلك لتوفير مساحات حركة مفتوحة، فنجد فيما بعض نقص في تلبية احتياجاتنا، فمثلا قلة وجود أماكن للجلوس أو عدوم وجود وحدات تخزين أو طاولات عملية، أو أرفف لتنظيم الكتب المفضلة..
اختياراتنا للأثاث يحكمها الكثير من العوامل والشروط، منها المتانة والجودة والخامات الجيدة وللأسف يغفل البعض منا هذه العوامل ويهتم بالشكل الخارجي فقط ، لذا عليك التأكد من توافر هذه الشروط بدرجة مرضية لشخصك ومناسبة لامكانياتك المادية، وتتوافق مع استخدامك لقطع الأثاث ..
حبنا لمادة تشطيبية معينة قد يجعلنا نستخدمها بكثرة بداخل منزلنا، مثلا إن كنت من عاشقي الخشب، فستجد نفسك تحب أن تستخدمه في الأرضيات والجدران وقطع الأثاث، هذا قد يجعلك تمل بعد فترة زمنية وا تجد في منزلك تفاصيل جديدة، ومع مرور الوقت تتغير الموضة ويظهر الجديد، فقط اختار المكان المناسب لاستخدام كل مادة تشطيبية..
استخدام الوسادات بكثير أمر مزعج على المدى الطويل، وقد يتسبب في فوضى عارمة في منزلك، لذا فلا تترك الأمر يأخذك إلى زيداة عددها او قلته، بل كن معتدلا واختار ما يزين منزلك ويكسر روتين ألوان ويضيف لمساتك الخاصة فيه..
اختار مستوى مناسب لتثبيت اللوحات الفنية لتكون على مرمى البصر وتخطف العيون بسهولة..
لا تضيف لمنزلك قطعة أثاث غير مستخدمة، لأن ذلك قد يجعلك تواجه ازمة كبرى فيما بعد من الفوضى، وإن كنت من محبي الشراء والتبضع فلا تترك الامر لهواك، فقط اختار ما يحتاجه منزلك وما قد يضيف له وخاصة في التحف والقطع الديكورية..
اختر لمنزلك طراز محدد واسعى لتنفيذه ولكن إن كنت تملك قطع اثاث متعددة الأنماط، اهتم بتوزيعهم جيدا ولا تترك الامر للصدفة لأن ذلك سيجعل المشهد مربكا وغير مفهوم…
إن كنت من هواة امتلاك القطع الفريدة والديكورية، فاحرص على تنظيمهم وعدم الإفراط في شرائهم، لأن ذلك كما ذكرنا من قبل يتسبب في فوضى عارمة، ويجعل من منزلك بعد فترة فراغ مزدحم غير منظم، وبدلا من أن تزينه تحول إى مشهد مزعج غير مريح..
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