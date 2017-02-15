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10 أخطاء في ديكور منزلك عليك تجنبها

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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قد يظن البعض أن منزله خالي من الأخطاء وأنه صمم بطريقة سليمة وعلى أكمل وجه، ولكن ستفاجئ بأننا نقع في كثير من الاخطاء دون أن ندري بأنها تعد كذلك في عالم الديكور والتصميم، لذا اليوم هوميفاي ستقدم لك 8 اخطاء شائعة في ديكورات منازلنا يمكنك تجنبها في تصميم بيتك..

1. عدم استغلال المساحات..

FUN! HOUSE!, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所 غرفة المعيشة
こぢこぢ一級建築士事務所

こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

أكبر خطا قد نقع فيه، هو عدم استغلال المساحات في منازلنا، ظنا منا أن ذلك لتوفير مساحات حركة مفتوحة، فنجد فيما بعض نقص في تلبية احتياجاتنا، فمثلا قلة وجود أماكن للجلوس أو عدوم وجود وحدات تخزين أو طاولات عملية، أو أرفف لتنظيم الكتب المفضلة..

2. اختيار غير جيد للأثاث..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختياراتنا للأثاث يحكمها الكثير من العوامل والشروط، منها المتانة والجودة والخامات الجيدة وللأسف يغفل البعض منا هذه العوامل ويهتم بالشكل الخارجي فقط ، لذا عليك التأكد من توافر هذه الشروط بدرجة مرضية لشخصك ومناسبة لامكانياتك المادية، وتتوافق مع استخدامك لقطع الأثاث ..

3. الإفراط في استخدام مواد التشطيب..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حبنا لمادة تشطيبية معينة قد يجعلنا نستخدمها بكثرة بداخل منزلنا، مثلا إن كنت من عاشقي الخشب، فستجد نفسك تحب أن تستخدمه في الأرضيات والجدران وقطع الأثاث، هذا قد يجعلك تمل بعد فترة زمنية وا تجد في منزلك تفاصيل جديدة، ومع مرور الوقت تتغير الموضة ويظهر الجديد، فقط اختار المكان المناسب لاستخدام كل مادة تشطيبية..

4. وسادات كثيرة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام الوسادات بكثير أمر مزعج على المدى الطويل، وقد يتسبب في فوضى عارمة في منزلك، لذا فلا تترك الأمر يأخذك إلى زيداة عددها او قلته، بل كن معتدلا واختار ما يزين منزلك ويكسر روتين ألوان ويضيف لمساتك الخاصة فيه..

5. مستوى غير مناسب..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختار مستوى مناسب لتثبيت اللوحات الفنية لتكون على مرمى البصر وتخطف العيون بسهولة..

6. أثاث غير مستخدم..

Casa privata, Riva1920 Riva1920 غرفة المعيشة خشب
Riva1920

Riva1920
Riva1920
Riva1920

لا تضيف لمنزلك قطعة أثاث غير مستخدمة، لأن ذلك قد يجعلك تواجه ازمة كبرى فيما بعد من الفوضى، وإن كنت من محبي الشراء والتبضع فلا تترك الامر لهواك، فقط اختار ما يحتاجه منزلك وما قد يضيف له وخاصة في التحف والقطع الديكورية..

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7. طراز غير مفهوم..

LUBOŃ | Dom jednorodzinny, dekoratorka.pl dekoratorka.pl غرفة المعيشة
dekoratorka.pl

dekoratorka.pl
dekoratorka.pl
dekoratorka.pl

اختر لمنزلك طراز محدد واسعى لتنفيذه ولكن إن كنت تملك قطع اثاث متعددة الأنماط، اهتم بتوزيعهم جيدا ولا تترك الامر للصدفة لأن ذلك سيجعل المشهد مربكا وغير مفهوم…

8. عدد كبير من القطع الديكورية

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa مطبخ طوب
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

إن كنت من هواة امتلاك القطع الفريدة والديكورية، فاحرص على تنظيمهم وعدم الإفراط في شرائهم، لأن ذلك كما ذكرنا من قبل يتسبب في فوضى عارمة، ويجعل من منزلك بعد فترة فراغ مزدحم غير منظم، وبدلا من أن تزينه تحول إى مشهد مزعج غير مريح..

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