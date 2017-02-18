8 طرق مختلفة لترتيب أثاث غرفة الطعام في المساحات الصغيرة

في المساحات الصغيرة يفضل استخدام طاولات صغيرة، ولكن لا يجب الإلتزام بالشكل التقليدي بالتفاف كراسي حول هذه الطاولة ولكن يمكنك استبدالها بالبينش، فهو يأخذ عدد أفراد أكثر بدون شغل الكثير من المساحة، كما أنه يستند على الحائط في أغلب الأحوال. يمكنك تخبئته تحت الطاولة في حالة عدم الحاجة إليه، ولتوفير المساحة وحرية الحركة. لا تنسى الإضاءة الموجهة على طاولة السفرة والتي غالباً ما تأتي في شكل مصابيح متدلية في منتصف الغرفة، فهي مهمة في كل غرفة طعام.