8 طرق مختلفة لترتيب أثاث غرفة الطعام في المساحات الصغيرة

الشكل التقليدي لغرفة الطعام والذي نعرفه كلنا قد تغير عبر السنين، فبعدما كانت غرفة السفرة في غرفة منفصله أومرتبطة بغرفة المعيشة أصبحت الآن جزء مرتبطة بالمطبخ وأضبح يطلق عليها مساحة الطعام. والذي نتج عند ترتيب مختلف للأثاث، فبعدما كانت مجرد طاولة في منتصف الغرفة يلتف عليها بعض الكراسي اليوم تأخذ شكل مختلف وخاصة مع صغر المساحات والتحديات الأخرى التي قد تواجهنا في فرش وتأثيث المنازل الحديثة.
لدينا 8 طرق مختلفة لترتيب أثاث غرفة السفرة لعلها تكون مفيدة وملهمة لكم عند تأثيث منازلكم الصغيرة والمودرن.
في المساحات الصغيرة يفضل استخدام طاولات صغيرة، ولكن لا يجب الإلتزام بالشكل التقليدي بالتفاف كراسي حول هذه الطاولة ولكن يمكنك استبدالها بالبينش، فهو يأخذ عدد أفراد أكثر بدون شغل الكثير من المساحة، كما أنه يستند على الحائط في أغلب الأحوال. يمكنك تخبئته تحت الطاولة في حالة عدم الحاجة إليه، ولتوفير المساحة وحرية الحركة. لا تنسى الإضاءة الموجهة على طاولة السفرة والتي غالباً ما تأتي في شكل مصابيح متدلية في منتصف الغرفة، فهي مهمة في كل غرفة طعام.
يمكنك استغلال مساحة الأركان أو الأعمدة لبناء طاولة صغيرة حولها بشكل يسمح بتوفير مساحة في الغرفة مع استخدام الزوايا المختلفة. لا سيما عمل بعض الأدراج أو الأرفف لتكون ملحقة بهذه الطاولة لاستغلال أمثل.
طريقة ميسرة لخلق ربط بين المطبخ والسفرة بمد طاولة اعداد الطعام في المطبخ وخفض الإرتفاع قليلاً ليسمح بعمل طاولة طعام بمقاييس مريحة تسمح بجلسات مطولة ومريحة على السفرة كما أنها تناسب كل الأعمار.
إذا لم يتوفر لديك المساحة لغرفة طعام منفصلة يمكنك استغلال أية مساحة بوضع طاولة مستديرة بحيث لا تشغل الكثير من المساحة مع إلتفاف أكبر عدد من الكراسي حولها بشكل مدمج وأنيق.
يمكنك استغلال الطاولة لعمل مقسم للفراغ بين المطبخ ومساحة المعيشة بهذا الشكل، فهذا التصميم سيعطي في النهاية خطوط مستقيمة وواضحة بالإضافة لكونها فكرة ذكية ورائعة لتوفير المساحة وعمل حدود للمساحات.
إذا كان لديك مساحة صغيرة يمكنك فرش المطبخ على حائط واحد بينما استغلال الحائط المقابل لوضع طاولة السفرة بكراسيها. هذا حل رائع حيث يمكنك من استغلال طاولة السفرة كمساحة لاعداد الطعام أيضاً.
يمكنك دفع الطاولة على الحائط في أي ركن من أركان المنزل للحصول على مساحة طعام، إذا لم يكن لديك المساحة الكافية. لأقل شغل للمساحة قم باختيار أثاث بسيط يخلو من الزينات أو التعقيدات، لاسيما الحفاظ على الحد الأدنى من المقاسات في العرض بينما يمكنك الحصول على أي طول طالما لم يأتي ذلك على حساب حرية الحركة في المساحة.