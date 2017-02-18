الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 طرق مختلفة لترتيب أثاث غرفة الطعام في المساحات الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Furlong Road, Matteo Bianchi Studio Matteo Bianchi Studio غرفة السفرة
Loading admin actions …

الشكل التقليدي لغرفة الطعام والذي نعرفه كلنا قد تغير عبر السنين، فبعدما كانت غرفة السفرة في غرفة منفصله أومرتبطة بغرفة المعيشة أصبحت الآن جزء مرتبطة بالمطبخ وأضبح يطلق عليها مساحة الطعام. والذي نتج عند ترتيب مختلف للأثاث، فبعدما كانت مجرد طاولة في منتصف الغرفة يلتف عليها بعض الكراسي اليوم تأخذ شكل مختلف وخاصة مع صغر المساحات والتحديات الأخرى التي قد تواجهنا في فرش وتأثيث المنازل الحديثة.

لدينا 8 طرق مختلفة لترتيب أثاث غرفة السفرة لعلها تكون مفيدة وملهمة لكم عند تأثيث منازلكم الصغيرة والمودرن.

​1.أفضل ترتيب للمنازل المودرن

homify غرفة السفرة MDF Wood effect
homify

homify
homify
homify

في المساحات الصغيرة يفضل استخدام طاولات صغيرة، ولكن لا يجب الإلتزام بالشكل التقليدي بالتفاف كراسي حول هذه الطاولة ولكن يمكنك استبدالها بالبينش، فهو يأخذ عدد أفراد أكثر بدون شغل الكثير من المساحة، كما أنه يستند على الحائط في أغلب الأحوال. يمكنك تخبئته تحت الطاولة في حالة عدم الحاجة إليه، ولتوفير المساحة وحرية الحركة. لا تنسى الإضاءة الموجهة على طاولة السفرة والتي غالباً ما تأتي في شكل مصابيح متدلية في منتصف الغرفة، فهي مهمة في كل غرفة طعام.

2.طاولة حول الأركان

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA مطبخ
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

يمكنك استغلال مساحة الأركان أو الأعمدة لبناء طاولة صغيرة حولها بشكل يسمح بتوفير مساحة في الغرفة مع استخدام الزوايا المختلفة. لا سيما عمل بعض الأدراج أو الأرفف لتكون ملحقة بهذه الطاولة لاستغلال أمثل.

3.امتداد للمطبخ

Contemporary Kitchen Casa Più Arredamenti contemporary kitchen
Casa Più Arredamenti

Contemporary Kitchen

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

طريقة ميسرة لخلق ربط بين المطبخ والسفرة بمد طاولة اعداد الطعام في المطبخ وخفض الإرتفاع قليلاً ليسمح بعمل طاولة طعام بمقاييس مريحة تسمح بجلسات مطولة ومريحة على السفرة كما أنها تناسب كل الأعمار.

4.طاولة مستديرة

Furlong Road, Matteo Bianchi Studio Matteo Bianchi Studio غرفة السفرة
Matteo Bianchi Studio

Furlong Road

Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio

إذا لم يتوفر لديك المساحة لغرفة طعام منفصلة يمكنك استغلال أية مساحة بوضع طاولة مستديرة بحيث لا تشغل الكثير من المساحة مع إلتفاف أكبر عدد من الكراسي حولها بشكل مدمج وأنيق.

5.طاولة طعام كمقسم للفراغ

LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA غرفة السفرة
MEIUS ARQUITETURA

LOFT VOVÔ

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

يمكنك استغلال الطاولة لعمل مقسم للفراغ بين المطبخ ومساحة المعيشة بهذا الشكل، فهذا التصميم سيعطي في النهاية خطوط مستقيمة وواضحة بالإضافة لكونها فكرة ذكية ورائعة لتوفير المساحة وعمل حدود للمساحات.

6.طاولة ملحقة بالمطبخ

Project DontDIY, Assen Emilov Photography Assen Emilov Photography مطبخ
Assen Emilov Photography

Project DontDIY

Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography

إذا كان لديك مساحة صغيرة يمكنك فرش المطبخ على حائط واحد بينما استغلال الحائط المقابل لوضع طاولة السفرة بكراسيها. هذا حل رائع حيث يمكنك من استغلال طاولة السفرة كمساحة لاعداد الطعام أيضاً.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.استغلال الأركان

Nightingale Triangle, Clara Bee Clara Bee غرفة السفرة
Clara Bee

Nightingale Triangle

Clara Bee
Clara Bee
Clara Bee

يمكنك دفع الطاولة على الحائط في أي ركن من أركان المنزل للحصول على مساحة طعام، إذا لم يكن لديك المساحة الكافية. لأقل شغل للمساحة قم باختيار أثاث بسيط يخلو من الزينات أو التعقيدات، لاسيما الحفاظ على الحد الأدنى من المقاسات في العرض بينما يمكنك الحصول على أي طول طالما لم يأتي ذلك على حساب حرية الحركة في المساحة.

​8.بار الطعام

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

حتى في أضيق المساحات الممكنة يمكنك الحصول على مساحة طعام مثالية مثل الطرقات أو شقق الاستوديو. فهنا تم إنشاء بار صغير على الحائط بتصميم ريفي أنيق يضيف أناقة لمنزلك كما أنه عملي و موفر للمساحة.

شقة بمساحة 90 متر مربع قد تبدو لك أكبر

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً