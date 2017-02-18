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شقة بمساحة 90 متر مربع قد تبدو لك أكبر

Marwa Hasan Marwa Hasan
CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio حمام White
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جولتنا اليوم في شقة مساحتها 90 متر مربع، هذه الشقة تقع في ميلان، تم تجديدها لزوجين جديدين بواسطة استوديو PLUS ULTRA. ما يميز هذه الشقة هو التوزيع الرائع للعناصر مع انتشار اللون الأبيض ليغلب على مساحات البيت ويجعلها تبدو بشكل أعمق وأكثر اتساعاً. تم فرش وتأثيث البيت باستخدام الكثير من الأثاث الثابت والمدمج والذي شارك أيضاً في جعل المساحة تبدو أكبر من الواقع والإستفادة من المساحات بشكل عملي.

​مساحة معيشة ديناميكية ومشرقة

CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio غرفة المعيشة Beige
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

لأول وهلة تبدو مساحة المعيشة بشكل أنيق ومصمم بشكل جيد. المساحة المفتوحة فتضم غرفة المعيشة، المطبخ وغرفة الطعام، تبدو خفيفة في تصميمها فيتخللها الهواء والضوء في كل أركانها. تتباين ألوانها بين البياض الناصع ودفئ الخشب في الأرضية. 

في ركن المعيسة، تم وضع أريكة ركنة لتأخذ زاوية تعطي إنطباع مرحب لكل من يخطو هذه المساحة. 

أما المطبخ فهو مصمم بشكل رائع ومدمج، فقد تم التغاضى عن صغره حيث أنه يأخذ حائط واحد، وتم تصميمه بشكل رائع وأنيق. فالجزء الأبيض تم دمجه في الحائط ليبدو جزء لا يتجزأ منها مع خلط خزانات خشبية في الأسفل لتعطي تباين رائع مع كل من الخزانات البيضاء والأجهزة المعدنية وسطخ العمل الخشبي.

​حائط التلفاز

CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio غرفة المعيشة
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

تم استغلال الحائط المقابل للأريكة في وضع رف سفلي يسمح بوضع التلفاز وبعض الاكسسوارات الأخرى بدلاً مش شغل المساحة بطاولة أو وحدة ميديا كبيرة. أما الحائط نفسه فقد تم طلاؤه بلون رمادي فاتح للحصول على مميزات الألوان الفاتحه مع خلق تنوع في الألوان أيضاً.

​مساحة الطعام

CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio غرفة السفرة
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

غرفة الطعام مصممه بتجانس في الخامات والألوان وبأناقة تامة. فهذه الطاولة الأنيقة لها إطار معدني يأخذ اللون الأسود مع لوح زجاجي علوي يتماشى بشكل رائع مع الكراسي البيضاء ذات التصميم المتميز.

​غرفة النوم

CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio غرفة نوم Grey
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

خلف المكعب الأبيض نجد غرفة النوم والتي تشترك في أرضيتها مع المساحة الخارجية في إنسجام تام. فمثل المطبخ فقد تم استغلال الحائط بشكل عملي كخزانات مدمجة.

يعلو السرير جزء تم طلاؤه باللون الرمادي مع وجود مصابيح حائط أنيقة على الجانبين، أما السرير فهو أيضاً يأخذ لون رمادي أنيق ومودرن ويتماشى مع الباليتة اللونية للغرفة.

الحمام

CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio حمام White
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

مثل باقي المنزل فإن الحمام يستكمل خطوط وطراز المنزل، فهو مصمم باستخدام لون أحادي ومثل باقي البيت فقد وقع الإختيار على اللون الأبيض مع بعض اللمسات البسيطة بالزجاج ذو اللون الأخضر لتكون النتيجة تصميم مودرن ونظيف ومنتعش.

​مساحة الدوش

CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio حمام بلاط Beige
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

كما نلاحظ فقد تم تعليه الأرضية درجة ثم خفضها درجتين من أجل الحصول على مساحة دوش أنيقة وخاصة ومنخفضة في المستوى عن باقي الحمام ذو الأرضية الخشبية. 

تم تكسية المساحة بالكامل ببلاطات ذت نقشة تشبه الموزايك لتحد من تكرار اللون الأبيض في باقي أجزاء الشقة كما أنها تعطي لمسة شخصية. لم ينسى المصمم عمل أرفف مدمجة هنا أيضاً لوضع المستحضرات المختلفة لإبقاء المساحة منظمة وآمنة.

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