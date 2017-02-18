شقة بمساحة 90 متر مربع قد تبدو لك أكبر

لأول وهلة تبدو مساحة المعيشة بشكل أنيق ومصمم بشكل جيد. المساحة المفتوحة فتضم غرفة المعيشة، المطبخ وغرفة الطعام، تبدو خفيفة في تصميمها فيتخللها الهواء والضوء في كل أركانها. تتباين ألوانها بين البياض الناصع ودفئ الخشب في الأرضية.

في ركن المعيسة، تم وضع أريكة ركنة لتأخذ زاوية تعطي إنطباع مرحب لكل من يخطو هذه المساحة.

أما المطبخ فهو مصمم بشكل رائع ومدمج، فقد تم التغاضى عن صغره حيث أنه يأخذ حائط واحد، وتم تصميمه بشكل رائع وأنيق. فالجزء الأبيض تم دمجه في الحائط ليبدو جزء لا يتجزأ منها مع خلط خزانات خشبية في الأسفل لتعطي تباين رائع مع كل من الخزانات البيضاء والأجهزة المعدنية وسطخ العمل الخشبي.