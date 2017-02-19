منزل كلاسيكي في منتهي الشياكة!

نطير بكم اليوم إلى العاصمة الروسية، موسكو، وعلى ارتفاع يقترب من السحاب، لنتجول بين غرف شقة تتمتع بدفئ الأرضيات الخشبية، والنغمات البنية الاي تغلف أجوائها، مع سلاسل من أشعة الشمس تداعب أركانها من أجزاء النافذة الزجاجية التي لم تعتمها الستائر الثقيلة.

شاركونا في جولة مُلهمة داخل شقة رائعة في موسكو، من تنفيذ Handswell، مع لمسات عصرية أنيقة، ومفروشات فاخرة، وتفاصيل فريدة.