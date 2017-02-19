منزل كلاسيكي في منتهي الشياكة!

نطير بكم اليوم إلى العاصمة الروسية، موسكو، وعلى ارتفاع يقترب من السحاب، لنتجول بين غرف شقة تتمتع بدفئ الأرضيات الخشبية، والنغمات البنية الاي تغلف أجوائها، مع سلاسل من أشعة الشمس تداعب أركانها من أجزاء النافذة الزجاجية التي لم تعتمها الستائر الثقيلة.
شاركونا في جولة مُلهمة داخل شقة رائعة في موسكو، من تنفيذ Handswell، مع لمسات عصرية أنيقة، ومفروشات فاخرة، وتفاصيل فريدة.
بمجرد الدخول إلى غرفة المعيشة، نستشعر الأجواء الفاخرة، حيث التصميم الأنيق في مساحة مفتوحة واسعة، مع الأرضية الخشبية اللامعة، والنغمات البنية الدافئة تحتضن تفاصيلها، فيما يتماشى السقف الأبيض وثريته العصرية، مع التفاصيل بالأبيض والأسود التي تنتشر في أنحاء الغرفة.
صممت غرفة المعيشة لقضاء وقت عائلي مرح ومريح في الوقت ذاته، حيث الأريكة الكبيرة شكل حرف L، وقد وضعت في مواجهة التلفاز، تفصل بينهم منضدة من مستويين، العلوي زجاجي شفاف، والقاعدة خشبية بيضاء، لمظهر فريد وأنيق.
من تلك الزاوية، نرى سر إشراقة غرفة المعيشة، حيث النوافذ الزجاجية الكبيرة، وقد غطت جوانبها ستائر ثقيلة بنغمات بنية داكنة، وقد اشتركت معها ستائر أخرى بدرجة داكنة من الأحمر، للمسة حيوية. يمكننا تخيل الاسترخاء والراحة التي يورها هذا الكرسي الأنيق!
في نهاية المساحة المفتوحة التي ضمت غرفة المعيشة، نجد تلك المنطقة العصرية بأجوائها الرائعة، التي خصصت للطعام فقط، حيث المطبخ وطاولة الطعام، مع مزيج من المواد التي تغطت بنغمات بنية دافئة.
أرضية من بلاطات السيراميك الفارهة، وجدران بين المظهر الرخامي وقطع الفسيفساء، مع تدخل لامع في اسطوانتين معدنيتين تدلتا من السقف لتنقية الهواء من الأبخرة المتصاعدة من طهي الطعام.
فيما تزين الركن البعيد بشجيرات خضراء تُضفي مظهرًا نابضًا بالحياة، وقد انعكست أشعة الشمس على الطاولة الزجاجية المستديرة التي احيطت بكراسي بيضاء ذات قاعدة معدنية، لتكتمل اللوحة في تناسق تام.
في الممر الذي يقودنا من المساحة المفتوحة إلى غرفة النوم الرئيسية، تشعر وكأنك قد ممرت عبر بوابة سحرية لمساحة خيالية، جيث البريق في كل زاوية، بدءًا من الأرضية الخشبية اللامعة، والإضاءات التي ظينت تلك القاعدة الرخامية المرتفعة قليلًا لتشكل درجة فاصلة بين مناطق المنزل.
في الجدار صممت حديقة صغيرة داخل حوض تزين بمربعات الفسيفساء الصغيرة، وقد لعبت الإضاءة الخفية دورها لتبدو المزروعات الصغيرة وكأنها مسحورة، أما الجدار الرمادي فقد تزين بلوحة تبدو وكأنها انفجار لوني، انعكست صورته في المرآة الكبيرة على الجدار المقابل.
مع كل تلك التفاصيل الفاخرة والفارهة في المنزل، كان لابد وأن تبدو غرفة النوم بهذا المظهر الفندقي الرائع، حيث المفروشات الغنية قد غطت السرير المزدوج، والكرسي الأنيق وضع في الزاوية في مواجهة التلفاز الذي تمركز في وسط جدار ذو مظهر رخامي فاخر. بينما أضاءت النافذة الزجاجية أنحاء الغرفة، بإشراقة تسللت من خلف الستائر البيضاء الشفافة، فيما تنحت جانبًا الستائر الثقيلة بلونها البني الداكن.
كل شيء في تلك الغرفة يساعد على العمل براحة وتركيز، مكتب كبير مع سطح نظيف، وضع خلفه كرسي مُريح تم تزويده بعجلات لسهولة الحركة، وقد أضاءت النافذة الزجاجية الغرفة بشكل مثالي. في حين تُضفيالأرضية الخشبية دفئًا يكسر برودة اللون الأبيض الذي غطى الجدران والسقف.
وضعت أريكة مُريحة في مواجهة شاشة تلفاز مسطحة كبيرة، للحصول على بعض الراحة والترفيه بعد ساعات طويلة من العمل، وقد فصلت بينهما منضدة زجاجية أنيقة لتناول كوب من الشاي أثناء الاسترخاء.
بالوصول إلى الحمام، نجد المزيد من الإبهار في انتظارنا، حيث الجدران قد تغطت بلمسات خشبية وورق حائط ذهبي تحدده مربعات صغيرة من الفسيفساء، بينما اتخذت الأرضية مظهرًا مختلفًا مع مربعات السيراميك البنية التي تماثل في لونها الجدران.
وضع حوض الوجه فوق منضدة خشبية، بينما تزين الجدار فوقه بمرآة كبيرة تعلوها أضواء خفية، بينما تزينت الأرضية التي ارتفعت قليلًا عن أرض الحمام بمقاسات مختلفة من الشموع، لمزيد من الأناقة الساحرة.
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