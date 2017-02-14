6 نصائح لتوفير المساحات عند ترميمك لمنزلك الصغير

اذا كان حمامك صغير فدعنى اخبرك أن هناك مناطق استراتيجية فى حمامك عليك استغلالها لتحقق أفضل توفير للمساحات داخل الحمام، ومن تلك المناطق هى المنطقة أشفل الحوض يمكنك تقفيلها بخزانة أو وضع أرفف لأستخدامها فى تخزين الأغراض وأيضاً وضع الديكورات بداخلها، والامر كذلك أيضاً فى المنطقة أسفل حوض الاستحمام كما نرى فى تلك الصورة كيف استغلها المصمم وأضاف لها أرفف ساعدته فى تخزيين الأغراض كما نرى.

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