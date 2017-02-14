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6 نصائح لتوفير المساحات عند ترميمك لمنزلك الصغير

منة اسماعيل منة اسماعيل
around the kitchen, laboMint laboMint غرفة المعيشة
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المنازل الصغيرة ربما يظن البعض انها تقف عائقاً عند اختيار التصميمات والديكورات بسبب المساحات الصغيرة التى تمنعك تصميم المنزل كما تتخيل، لكن دعنى اخبرك ان هذة الفكرة عن المساحات باختصار هى وهم، فأى مساحة للمنزل لن تقف عائقاً امامك فى التصميم اذا استغللتها بطريقة صحيحة واتبعت الخدع التى توفر لك الكثير من المساحات الأضافية، وهذا ما سنخبرك به اليوم فى هذا المقال، فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك بعض النصائح لتوفير المساحات عند ترميمك لمنزلك الصغير.

1- الدرج

Ristrutturazione, INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri غرفة السفرة
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

الدرج هو منطقة مركزية فى المنزل، فهو ليس فقط وسيلة لربط الطابق السفلى والعلوى معاً بل هو أيضاً منطقة استراتيجية جداً للتخزين فيمكنك استغلال المنطقة أسقل الدرج وسيصبح لديك مكان مناسب جداً لتخزيين أغراضك، وضع خزانة للملابس، أو حتى استغلالها لوضع الديكورات. تصميم الدرج أيضاً يجب أن يكون متناسقاً مع مساحة المنزل فلا تختار تصميماً كبيراً وضخماً للدرج اذا كانت مساحة منزلك صغيرة، فكما نرى فى هذا التصميم اختار المصمم تصميماً لدرج بسيط وصغير حتى يتناسب مع مساحة الغرفة.

2- جدار فاصل من الجصى

around the kitchen, laboMint laboMint غرفة المعيشة
laboMint

laboMint
laboMint
laboMint

فكرة للفصل مميزة جداً استخدم فيها المصمم جدار من الجوص ليفصل بين منطقة المعيشة وباقى غرف المنزل، الجصى عبارة عن مادة شبيهة بالأسمنت لكن أكثر خفة وأفضل من الجدار، فهذا الفاصل سضمن لك استغلال جيد للمساحات داخل المنزل وفى نقس الوقت مميزة جداً لأضافة الديكورات ووضع بعض الأرفف للتخزين كما نرى فى تلك الصورة.

3-خزانة متساوية مع الجدار

around the kitchen, laboMint laboMint غرفة نوم
laboMint

laboMint
laboMint
laboMint

من الأفكار أيضاً التى يمكنك الأستعانة بها لتوفير المساحات داخل منزل وتحديداً فى غرفة النوم هى الخزانة المتساوية مع الجدار، فتلك الفكرة رائعة جداً للغرف ذات المساحات الصغيرة لأنها توفر المساحات داخل الغرفة وتمكنك من استغلال الأركان والزوايا أيضاً داخل الغرفة.

4- الأرفف لا غنى عنها

Trilocale ristrutturazione, CA'MI design CA'MI design غرفة المعيشة
CA&#39;MI design

CA'MI design
CA&#39;MI design
CA'MI design

اذا لم تتح لك وجود مكتبة فى منزلك بسبب المساحات فالأرفف يمكنها أن تصنع دوراً كبيراً فى تخزين اغراضك داخل المنزل وأضافة الديكورات، فالأرفف وسيلة مميزة للتخزين وأضافة الديكورات، يمكنك الأستعانة بأشكال مختلفة للأرفف وتصميماتها لتضيف لمسة من الجمال فى منزلك.

5- الزوايا

Trilocale ristrutturazione, CA'MI design CA'MI design غرفة المعيشة
CA&#39;MI design

CA'MI design
CA&#39;MI design
CA'MI design

الزوايا من الأماكن العبقرية فى منزلك التى يجب أن تحسن استغلالها، فيمكنك استغلالها لتخزيين اغراضك، او وضع تفاصيل الديكور، فهنا المصمم قام بأستغلال زوايا الغرفة لتخزيين الكتب وعمل ركن كمكتبة صغيرة فى الغرفة.

6- استغلال المنطقة اسفل الحوض وحوض الاستحمام

Trilocale ristrutturazione, CA'MI design CA'MI design حمام Grey
CA&#39;MI design

CA'MI design
CA&#39;MI design
CA'MI design

اذا كان حمامك صغير فدعنى اخبرك أن هناك مناطق استراتيجية فى حمامك عليك استغلالها لتحقق أفضل توفير للمساحات داخل الحمام، ومن تلك المناطق هى المنطقة أشفل الحوض يمكنك تقفيلها بخزانة أو وضع أرفف  لأستخدامها فى تخزين الأغراض وأيضاً وضع الديكورات بداخلها، والامر كذلك أيضاً فى المنطقة أسفل حوض الاستحمام كما نرى فى تلك الصورة كيف استغلها المصمم وأضاف لها أرفف ساعدته فى تخزيين الأغراض كما نرى.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 8 أخطاء يجب أن تتجنبها عند تأثيث بيتك

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