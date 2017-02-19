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قبل وبعد: تجديدات مبهرة لاستغلال أمثل للمساحات الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة
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عندما يتحول المنزل القديم بفعل الإهمال، إلى مساحة غير صالحة للعيش، يأتي دور الخبراء لإعادة الحياة إليه بلمساتهم الاحترافية، وقدرتهم التصميمية.

في كتاب الأفكار هذا، نستعرض معكم عملية تجديد منزل في امستردام، بمساحة إجمالية ، 67 متر مربع، من قِبل خبراء مكتب Victona، حيث تم التخلص تمامًا من الأرضيات القديمة، وإحلال أخرى جديدة، كما جددت الجدران بالكامل.

شاهدوا معنا التحول الجذري المبُهر لتلك الشقة..

قبل: مساحة باهتة تفتقر إلى الروح

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على الرغم من تمتع المنزل بشرفة كبيرة وإطلالة رائعة، إلا ان عامل الزمن مع بعض من الإهمال، قد حولوها إلى مساحة تفتقر إلى الروح، حيث الجدران الباهتة، والأرضية الخشبية البالية.

تجديد الأرضية الخشبية

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يمننا هنا رؤية ازالة الأرضية الخشبية البالية القديمة بالكامل، لإحلال أخرى جديدة مكانها، ومنح الغرفة إطلالة جديدة أكثر حيوية وإشراقة.

بعد: إطلالة بيضاء مُشرقة

homify غرفة نوم
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على الرغم من الإبقاء على مظهر الشرفة تماما كالسابق، إلا أن إعادة طلائها بالأبيض مرة أخرى قد منحها مظهرًا مُشرقًا ونظيفًا، بينما أضفى تغيير الأرضية مظهرًا جديدًا تمامًا، يجعل الغرفة تتلألأ أناقة ودفئ.

قبل : هدم السلم الخشبي التقليدي

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في هذا الجزء من المنزل، كان يقبع سلم خشبي تقليدي، يقودنا إلى الطابق العلوي، ولكن مع عملية التجديد، تقرر هدمه والاستفادة بشكل أفضل من تلك المساحة التي شغلها.

بعد: درجات بيضاء طافية

homify غرفة المعيشة
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هكذا يتحقق الاستغلال الأمثل للمساحة، فقد استبدل الدرج التقليدي، بدرجات طافية تستند إلى الجدار الأبيض، لتتمتع الغرفة بمظهر أنيق وعصري للغاية، خاصة بعد إضافة تلك الأرفف إلى الجدار.

بعد: جدران نظيفة وأرضية دافئة

homify غرفة المعيشة
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يمكن لتلك الغرفة التحدث بطلاقة عن أجواء المنزل بعد التعديل، حيث االجدران البيضاء النظيفة، والأرضية الخشبية الدافئة والأنيقة، مع وحدات إضاءة صغيرة في السقف، بعضها يسلط اضوائه على الأرفف في الجدار، لإبراز معالم الغرفة.

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قبل: مربعات سيراميك تقليدية ومظهر غير محبب

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مظهر الحمام في السابق كان فوضوي وغير محبب، حيث مربعات السيراميك البيضاء التقليدية قد كست الجدران، وبانيو غُلف بمربعات فسيفساء زرقاء صغيرة ولكنها أصبحت باهتة، وقد التصقت بالبانيو قاعدة الحمام، دون ترك مساحة للحركة بأريحية.

فصل الحمام إلى جزئين

homify شبابيك
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بعد التجديد، تم فصل الحمام إلى منطقتين كل منهما مستقلة بذاته، مع أبواب خاصة بكل منهما، إحداهما للاستحمام وحوض الوجه، والثانية لقاعدة الحمام. 

بعد: استغلال مثالي لمساحة ضيقة للغاية

homify حمام
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مربعات من السيراميك الرمادي الداكن تزين الجدار، وأخرى بنغمة افتح قليلًا للأرضية، بينما الجداران المتقابلان في الجانبين تم طلاءهما بالأبيض، ليتناسبا مع قاعدة الحمام الصغيرة، والحوض الصغير للغاية الذي يستخدم فقط لغسل الأيدي. تصميم فريد ومبتكر لمساحة ضيقة للغاية.

خزانة أنيقة ومرآة مع إضاءات

homify حمام
homify

homify
homify
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الجزء الثاني من الحمام، يتضمن حوض شبه دائري وضع فوق خزانة خشبية مستطيلة تحوي درج واحد كبير، بينما اعتلت الجدار مرآة مستطيلة مع إضاءات في جانبيها لمظهر أنيق برغم المساحة الصغيرة.

كابينة استحمام زجاجية

homify حمام
homify

homify
homify
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من تلك الزاوية يمكننا رؤية الأبوبا الزجاجية الخاصة بكابينة الاستحمام، في الجزء الثاني من الحمام، وقد تزين الجدار بذات المربعات الرمادية الداكنة، وكذلك الارضيات اتخذت مربعات سيراميكية بدرجة افتح قليلًا.

لمزيد من عمليات التجديد المذهلة للحمامات، تفضلوا بقراءة المقال التالي، حمام من السبعينات يصبح حديث ومذهل!

المزيد من الصور

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homify

homify
homify
homify

homify
homify

homify
homify
homify

homify
homify

homify
homify
homify

homify
homify

homify
homify
homify

homify
homify

homify
homify
homify

homify حمام
homify

homify
homify
homify

homify شبابيك
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homify
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homify

homify شبابيك
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homify
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