قبل وبعد: تجديدات مبهرة لاستغلال أمثل للمساحات الصغيرة

عندما يتحول المنزل القديم بفعل الإهمال، إلى مساحة غير صالحة للعيش، يأتي دور الخبراء لإعادة الحياة إليه بلمساتهم الاحترافية، وقدرتهم التصميمية.

في كتاب الأفكار هذا، نستعرض معكم عملية تجديد منزل في امستردام، بمساحة إجمالية ، 67 متر مربع، من قِبل خبراء مكتب Victona، حيث تم التخلص تمامًا من الأرضيات القديمة، وإحلال أخرى جديدة، كما جددت الجدران بالكامل.

شاهدوا معنا التحول الجذري المبُهر لتلك الشقة..