المنزل العصري ذو الألوان المحايدة!

منزل عصري وهادئ التفاصيل الألوان المحايدة هي سمته المميزة.. اللونين الأبيض والرمادي الفاتح تحديدًا يسيطران على غرفه وأرجاءه المختلفة بمجرد أن تمر من مدخله! نجحت تلك الألوان الفاتحة بالتعاون مع الديكورات البسيطة رغم عصريتها أن تبـسط حالة من الهدوء بغرفه المختلفة تنعكس بالتأكيد على القاطنين وتغمر المنزل بالكامل.. دعونا نكتشف تفاصيل هذا المشروع في جولة سريعة الآن!
لمسات خشبية تغلف الأرضيات بالكامل بداية من المدخل.. أما الجدران فالأبيض يغمرها إلى أن يصل للسقف! بعض اللوحات التشكيلية برسومها المتداخلة وألوانها المبهجة فقط تكسر هدوء الأبيض والفراغ الذي نشعر به في المدخل بالكوريدور.
أول ما يلفت انتباهنا بهذا المطبخ هو مائدة الجزيرة التي نراها في الصدارة وهي عبارة عن كتلة خرسانية بيضاء يخرج منها رف خشبي يدنوه مجموعة كراسي سوداء معدنية يمكنك تناول الوجبات الخفيفة من خلالها.
وحدات المطبخ محدودة للغاية بلمسات معدنية فضية اللون ولامعة بلا مقابض ولا تفاصيل معقدة.. لا نلمح وحدات تخزينية علوية حيث اكتفى المصمم بالسفلية فقط ودعمها بإضاءة سقفية مذهلة تسير في خط مستقيم تخترق السقف المائل ذو النافذة الزجاجية.
حتى يظل المطبخ نظيفًا ومرتبًا أطول فترة ممكنة، أصر المصمم على توفير خزانات بزواياه المختلفة بنفس خامة ولون الوحدات التخزينية التي رأيناها بالصورة السابقة وذلك في الجهة المقابلة لها حيث تضم ببراعة كافة أغراض المطبخ من مأكولات وأدوات وغيرها.
يتكون الحمام الأول بهذا المنزل من مجموعة عناصر بسيطة وعصرية جعلته يستحق لقب
بيت الراحة عن جدارة! فأول ما يصادفك بمجرد أن تدخل من الباب رف خشبي كبير يحمل فوقه 2 حوض أبيض كلاهما دائري الشكل بجانبهما مساحة مناسبة لوضع أدوات الاغتسال وربما إكسسوارات رفيعة كمزهرية أنيقة مثلًا!
نلمح هنا أيضًا مرآة ضخمة تغلف الجزء العلوي من الحوض وتعكس مساحة الحمام الكبيرة إلى أن تمر أعيننا بوحدة تخزينية عصرية مقسمة لرفين خشبيين تضم المناشف بين أحضانها وتتمتع بضلفة جرارة صفراء اللون تخفي بعض الأغراض شديدة الخصوصية خلفها.
سيراميك منقوش يغلف الجزء الخاص بالاستحمام
كابينة الاستحمام ويميزه عن بقية الحمام وفي الوقت ذاته يتناغم مع تصميم الأرضية وإن اختلفت النقوش والرسومات المنحوتة على كلًا منهما!
سفرة صغيرة مكونة من أربعة مقاعد معدنية بلون أسود أنيق وتصميم غير مألوف مائدتها زجاجية في الأساس وأرجلها معدنية تمامًا كالمقاعد! بخلفيتها بوفيه في هيئة مكتبة متعدد الأرفف بعضها مغلق والآخر مفتوح تزينه مجموعة إكسسوارات رفيعة.. أما وحدات الإضاءة فهي متدلية بأحبال من السقف بغرابة!
غرفة المعيشة تبعد بخطوات معدودة عن السفرة وتتكون من أثاث مريح مبطن رمادي اللون موزع على طرفيها بشل يناسب المساحة.. في الصدارة نلمح وحدة تلفاز خشبية بلون بني داكن يعلوها مساحة مجوفة من السقف بنافذة زجاجية تمدها بضوء النهار وتهوية سليمة.
يميز السفرة جدار أبيض مفرغ بأشكال جمالية هندسية بعضها مربع والآخر مستطيل تطل على المطبخ! نلمح على جهة اليمين سلم خشبي متعدد الدرجات مستخدم هنا كأرفف للإكسسوارات والتحف وغيرها.
فقط باب زجاجي شفاف منزلق يفصل السفرة عن حديقة المنزل والتي نلمح منها مائدة أخرى توازي الأولى بنفس اللمسات المعدنية يمكنك الجلوس بمقاعدها والاستمتاع بالهواء الطلق!
انسى ما لديك من التزامات والقي بهمومك في أقرب مكب قمامة واستمتع بجلسة هادئة كهذه مع شريكة حياتك وسط نسمات الهواء العذب مستمتعين بمنظر القمر يخترق عتمة الليل!
درجات غير متساوية باللونين الأبيض والبني بعضها يصحبه أدراج تخزينية والآخر يحظى بأرجل صفراء كلاسيكية تميزه!
بساطة ما بعدها بساطة ورقة لا حدود لها! بداية من التصميم الداخلي لغرفة النوم مرورًا بالأثاث والديكورات نهاية بالإكسسوارات الفنية التي على رأسها تلك اللوحات المتناثرة هنا وهناك بألوانها المبهجة فتكسر هدوء الأبيض المسيطر على السقف والجدران.
الجانب الآخر من غرفة النوم يشمل جزء مجوف يضم بداخله تلفاز وكومود خشبي عليه صور لساكني المنزل وإكسسوارات رفيعة. هذه الصورة توضح لنا مساحة الغرفة الكبيرة والتي تتمتع بكوريدور طويل مشترك مع كوريدور المنزل ذاته فلا تشعر أنه ينتهي إلا بإغلاق باب الغرفة!
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