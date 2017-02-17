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المنزل العصري ذو الألوان المحايدة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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منزل عصري وهادئ التفاصيل الألوان المحايدة هي سمته المميزة.. اللونين الأبيض والرمادي الفاتح تحديدًا يسيطران على غرفه وأرجاءه المختلفة بمجرد أن تمر من مدخله! نجحت تلك الألوان الفاتحة بالتعاون مع الديكورات البسيطة رغم عصريتها أن تبـسط حالة من الهدوء بغرفه المختلفة تنعكس بالتأكيد على القاطنين وتغمر المنزل بالكامل.. دعونا نكتشف تفاصيل هذا المشروع في جولة سريعة الآن!

المدخل.. يرحب بالضيوف!

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

لمسات خشبية تغلف الأرضيات بالكامل بداية من المدخل.. أما الجدران فالأبيض يغمرها إلى أن يصل للسقف! بعض اللوحات التشكيلية برسومها المتداخلة وألوانها المبهجة فقط تكسر هدوء الأبيض والفراغ الذي نشعر به في المدخل بالكوريدور.

المطبخ ومائدة الجزيرة في الصدارة

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio مطبخ
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

أول ما يلفت انتباهنا بهذا المطبخ هو مائدة الجزيرة التي نراها في الصدارة وهي عبارة عن كتلة خرسانية بيضاء يخرج منها رف خشبي يدنوه مجموعة كراسي سوداء معدنية يمكنك تناول الوجبات الخفيفة من خلالها.

عدد الوحدات محدود بلمسات فضية لامعة

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio مطبخ
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

وحدات المطبخ محدودة للغاية بلمسات معدنية فضية اللون ولامعة بلا مقابض ولا تفاصيل معقدة.. لا نلمح وحدات تخزينية علوية حيث اكتفى المصمم بالسفلية فقط ودعمها بإضاءة سقفية مذهلة تسير في خط مستقيم تخترق السقف المائل ذو النافذة الزجاجية.  

من زاوية أخرى.. خزانات فضية إضافية للتخزين

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio مطبخ
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

حتى يظل المطبخ نظيفًا ومرتبًا أطول فترة ممكنة، أصر المصمم على توفير خزانات بزواياه المختلفة بنفس خامة ولون الوحدات التخزينية التي رأيناها بالصورة السابقة وذلك في الجهة المقابلة لها حيث تضم ببراعة كافة أغراض المطبخ من مأكولات وأدوات وغيرها.

الحمام الأول.. مريح وعصري

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio حمام
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

يتكون الحمام الأول بهذا المنزل من مجموعة عناصر بسيطة وعصرية جعلته يستحق لقب بيت الراحة عن جدارة! فأول ما يصادفك بمجرد أن تدخل من الباب رف خشبي كبير يحمل فوقه 2 حوض أبيض كلاهما دائري الشكل بجانبهما مساحة مناسبة لوضع أدوات الاغتسال وربما إكسسوارات رفيعة كمزهرية أنيقة مثلًا! 

نلمح هنا أيضًا مرآة ضخمة تغلف الجزء العلوي من الحوض وتعكس مساحة الحمام الكبيرة إلى أن تمر أعيننا بوحدة تخزينية عصرية مقسمة لرفين خشبيين تضم المناشف بين أحضانها وتتمتع بضلفة جرارة صفراء اللون تخفي بعض الأغراض شديدة الخصوصية خلفها.  

ركن الاستحمام والنقوش

homify حمام
homify

homify
homify
homify

سيراميك منقوش يغلف الجزء الخاص بالاستحمام كابينة الاستحمام ويميزه عن بقية الحمام وفي الوقت ذاته يتناغم مع تصميم الأرضية وإن اختلفت النقوش والرسومات المنحوتة على كلًا منهما!

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السفرة وتصميم غير مألوف

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة السفرة
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

سفرة صغيرة مكونة من أربعة مقاعد معدنية بلون أسود أنيق وتصميم غير مألوف مائدتها زجاجية في الأساس وأرجلها معدنية تمامًا كالمقاعد! بخلفيتها بوفيه في هيئة مكتبة متعدد الأرفف بعضها مغلق والآخر مفتوح تزينه مجموعة إكسسوارات رفيعة.. أما وحدات الإضاءة فهي متدلية بأحبال من السقف بغرابة! 

المعيشة بأثاث مريح يناسب طبيعتها!

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة المعيشة
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

غرفة المعيشة تبعد بخطوات معدودة عن السفرة وتتكون من أثاث مريح مبطن رمادي اللون موزع على طرفيها بشل يناسب المساحة.. في الصدارة نلمح وحدة تلفاز خشبية بلون بني داكن يعلوها مساحة مجوفة من السقف بنافذة زجاجية تمدها بضوء النهار وتهوية سليمة.

السفرة عن قرب

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة السفرة
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

يميز السفرة جدار أبيض مفرغ بأشكال جمالية هندسية بعضها مربع والآخر مستطيل تطل على المطبخ! نلمح على جهة اليمين سلم خشبي متعدد الدرجات مستخدم هنا كأرفف للإكسسوارات والتحف وغيرها. 

مائدة خارجية توازي السفرة

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio بلكونة أو شرفة
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

فقط باب زجاجي شفاف منزلق يفصل السفرة عن حديقة المنزل والتي نلمح منها مائدة أخرى توازي الأولى بنفس اللمسات المعدنية يمكنك الجلوس بمقاعدها والاستمتاع بالهواء الطلق!

جلسة في الهواء الطلق

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

انسى ما لديك من التزامات والقي بهمومك في أقرب مكب قمامة واستمتع بجلسة هادئة كهذه مع شريكة حياتك وسط نسمات الهواء العذب مستمتعين بمنظر القمر يخترق عتمة الليل! 

سلم ووسيلة للتخزين في آنٍ واحد!

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة الاطفال
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

درجات غير متساوية باللونين الأبيض والبني بعضها يصحبه أدراج تخزينية والآخر يحظى بأرجل صفراء كلاسيكية تميزه!

غرفة النوم.. ورِقَة متناهية

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة نوم
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

بساطة ما بعدها بساطة ورقة لا حدود لها! بداية من التصميم الداخلي لغرفة النوم مرورًا بالأثاث والديكورات نهاية بالإكسسوارات الفنية التي على رأسها تلك اللوحات المتناثرة هنا وهناك بألوانها المبهجة فتكسر هدوء الأبيض المسيطر على السقف والجدران.

الجانب الآخر من الغرفة

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة نوم
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

الجانب الآخر من غرفة النوم يشمل جزء مجوف يضم بداخله تلفاز وكومود خشبي عليه صور لساكني المنزل وإكسسوارات رفيعة. هذه الصورة توضح لنا مساحة الغرفة الكبيرة والتي تتمتع بكوريدور طويل مشترك مع كوريدور المنزل ذاته فلا تشعر أنه ينتهي إلا بإغلاق باب الغرفة!

الحمام الثاني.. مخصص فقط للغرفة

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio حمام
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

اقرأ أيضًا: 6 ابتكارات مذهلة في تصميم الحمامات!

صور أخرى لهذا المشروع

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio مطبخ
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة نوم
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة المعيشة
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio
شقة عصرية تتألق بالألوان الحيادية!

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