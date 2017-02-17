المنزل العصري ذو الألوان المحايدة!

يتكون الحمام الأول بهذا المنزل من مجموعة عناصر بسيطة وعصرية جعلته يستحق لقب بيت الراحة عن جدارة! فأول ما يصادفك بمجرد أن تدخل من الباب رف خشبي كبير يحمل فوقه 2 حوض أبيض كلاهما دائري الشكل بجانبهما مساحة مناسبة لوضع أدوات الاغتسال وربما إكسسوارات رفيعة كمزهرية أنيقة مثلًا!

نلمح هنا أيضًا مرآة ضخمة تغلف الجزء العلوي من الحوض وتعكس مساحة الحمام الكبيرة إلى أن تمر أعيننا بوحدة تخزينية عصرية مقسمة لرفين خشبيين تضم المناشف بين أحضانها وتتمتع بضلفة جرارة صفراء اللون تخفي بعض الأغراض شديدة الخصوصية خلفها.