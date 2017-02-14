13 فكرة لتصميم النافورة فى حديقة منزلك

حديقة منزلك من أكثر الأماكن التى ستشعرك فى الجلوس بها بالراحة والاسترخاء، لذلك يجب دائماً الأهتمام بها وبتصميم ديكوراتها، خاصةً إن هناك العديد التفاصيل التى يمكنك أضافتها لحديقتك وستعطيك تصميماً أكثر من رائع وستضيف على حديقتك نمط وشخصية خاصة، ومن تلك التفاصيل التى يمكنك أضافتها وستعطيك لمسة مميزة جداً فى حديقتك هى النافورة، فوجود عناصر من الطبيعة بكثرة معاً فى مكان واحد سيضيف على حديقتك روح خاصة بها وسيعزز سشعورك بالراحة والاسترخاء فى حديقة منزلك، واليوم نحن فى هوميفاى ستقدم لك 13 فكرة مختلفة فى النمط والتصميم لتصميم نافورة مميزة فى حديقتك.
تصميم ملئ بالشفافية لنافورة أضاف لها المصمم المرآة التى أعطتها لمسة من الشفافية واندمجت مع الطبيعة بطريقة رائعة ومميزة، وجود النافورة مع المرآة أيضاً أضاف تواصل بصرى رائع لتصميم النافورة.
أقل ما يقال عن وصف تلك النافورة أنها نافورة مطلة على الجمال، فقد استخدم المصمم أطار زجاجى عند تصميم النافورة للربط بين جمال الطبيعة من الخارج و تصميم المنزل من الداخل، فنجد جدار مائى بتصميم ملئ بالشفافية والجمال.
نموذج أخر لتصميم نافورة على النمط العصرى، فقد استعان المصمم بجدارين متوازيين من الطوب الجيرى وبعض الأرفف الزجاجية التى خلقت انسياباً ولمسة عصرية فى تصميم النافورة، كما أن حجمها مناسب جداً لأى مساحة حديقة.
اذا كنت من محبى التقليدية والتصميمات ذات النمط الكلاسيكى فتلك النافورة ستنال اعجابك كثيراً، نافورة كلاسيكية التصميم كل ما ستحتاج إليه لتحصل عليها حوض من الطوب الحجرى مثل هذ التصميم وسيصبح لديك نافورة بتصميم كلاسيكى مميز ورائع.
تصميم جذاب لنافورة طولية من الجرانيت، تصميم مميز جداً اذا كنت تريد تصميم مختلف وغير تقليدى سيعجبك هذا التصميم، كل ما ستحتاج إليه فقط هو حوض طولى من الجرانيت وحصى للديكور وسيصبح لديك تصميماً لنافورة رائعة بتصميم جذاب من وحى نمط الزن اليابانى .
اذا كانت المساحات داخل حديقتك محدودة إليك تلك الفكرة المميزة جداً لنافورة صغيرة، عبارة عن وعاء فخار صغير يحاوطه صندوق خشبى وتفاصيل من الحصى حتى تعطيك لمسة من الجاذبية فى تصميم الحديقة الخاص بك.
جزء من الطبيعة فى حديقتك يمكنه أن يعطيك تصميماً لنافورة خلابة فى منزلك، فهنا قام المصمم بتحديد النباتات بشكل جمالى أنيق، وأضاف لها هذا التصميم الذى يشبه التصميمات الرومانية للنافورة بطريقة أعطت للتصميم جمال ولحديقتك لمسة من الأبداع.
تصميم رائع لنافورة من الخوص مثبتة على الجدار من الخوص تتخللها بعض الدرجات من الخشب ولمسات مميزة جداً من الطبيعة.
وهنا نموذج لتصميم نافورة مبتكر جداً وعصرى عبارة عن حوض زجاجى يتخلله بعض الحصى، النافورة عصرية جداً فى تصميمها ووجودها فى حديقة منزلك يعطيك لمسة جذابة ومميزة.
انت لست بحاجة إلى مساحات كبيرة فى حديقة منزلك لتصميم نافورة، فبعض التصميمات الصغيرة للنافورة قد تعطيك لمسة مميزة فى حديقتك.
وهذا تصميم رائع لنافورة بتصميم استوائي جذاب، قام المصمم بتصميم قاعدة من الطوب الحجرى وسط الطبيعة.
فكرة أخرى مختلفة وبسيطة لتصميم نافورة اعتمد المصمم على وجود حوض صغير من الرخام وفوقه حنفية صغيرة ينساب منها الماء بسلاسة وسط الطبيعة الرائعة.
تصميم مميز جداً لنافورة من الحجر رائعة جداً فى تصميمها الذى انسجم مع الطبيعة بشكل جذاب وأنيق.
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