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13 فكرة لتصميم النافورة فى حديقة منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Water Features and Fountains, Unique Landscapes Unique Landscapes حديقة
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حديقة منزلك من أكثر الأماكن التى ستشعرك فى الجلوس بها بالراحة والاسترخاء، لذلك يجب دائماً الأهتمام بها وبتصميم ديكوراتها، خاصةً إن هناك العديد التفاصيل التى يمكنك أضافتها لحديقتك  وستعطيك تصميماً أكثر من رائع وستضيف على حديقتك نمط وشخصية خاصة، ومن تلك التفاصيل التى يمكنك أضافتها وستعطيك لمسة مميزة جداً فى حديقتك هى النافورة، فوجود عناصر من الطبيعة بكثرة معاً فى مكان واحد سيضيف على حديقتك روح خاصة بها وسيعزز سشعورك بالراحة والاسترخاء فى حديقة منزلك، واليوم نحن فى هوميفاى ستقدم لك 13 فكرة مختلفة فى النمط والتصميم لتصميم نافورة مميزة فى حديقتك.

1- نافورة ومرآة

Stainless Steel Metal Water Feature Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Stainless Steel Metal Water Feature

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

تصميم ملئ بالشفافية لنافورة أضاف لها المصمم المرآة التى أعطتها لمسة من الشفافية واندمجت مع الطبيعة بطريقة رائعة ومميزة، وجود النافورة مع المرآة أيضاً أضاف تواصل بصرى رائع لتصميم النافورة.

2- نافورة مطلة على الجمال

Casa de la Musica, Arquitectura Positiva Arquitectura Positiva حديقة
Arquitectura Positiva

Arquitectura Positiva
Arquitectura Positiva
Arquitectura Positiva

أقل ما يقال عن وصف تلك النافورة أنها نافورة مطلة على الجمال، فقد استخدم المصمم أطار زجاجى عند تصميم النافورة للربط بين جمال الطبيعة من الخارج و تصميم المنزل من الداخل، فنجد جدار مائى بتصميم ملئ بالشفافية والجمال.

3- تصميم عصرى

Patio, la encantada, Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion حديقة
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion

Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion

نموذج أخر لتصميم نافورة على النمط العصرى، فقد استعان المصمم بجدارين متوازيين من الطوب الجيرى وبعض الأرفف الزجاجية التى خلقت انسياباً ولمسة عصرية فى تصميم النافورة، كما أن حجمها مناسب جداً لأى مساحة حديقة.

4- نافورة كلاسيكية

Stone Water Fountain Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Stone Water Fountain

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

اذا كنت من محبى التقليدية والتصميمات ذات النمط الكلاسيكى فتلك النافورة ستنال اعجابك كثيراً، نافورة كلاسيكية التصميم كل ما ستحتاج إليه لتحصل عليها حوض من الطوب الحجرى مثل هذ التصميم وسيصبح لديك نافورة بتصميم كلاسيكى مميز ورائع.

5- نافورة من الجرانيت على نمط الزن اليابانى

A contemporary industrial garden Robert Hughes Garden Design حدائقأحواض وبرك السباحة Water feature,corten steel
Robert Hughes Garden Design

A contemporary industrial garden

Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design

تصميم جذاب لنافورة طولية من الجرانيت، تصميم مميز جداً اذا كنت تريد تصميم مختلف وغير تقليدى سيعجبك هذا التصميم، كل ما ستحتاج إليه فقط هو حوض طولى من الجرانيت وحصى للديكور وسيصبح لديك تصميماً لنافورة رائعة بتصميم جذاب من وحى نمط الزن اليابانى .

6- نافورة بسيطة

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

اذا كانت المساحات داخل حديقتك محدودة إليك تلك الفكرة المميزة جداً لنافورة صغيرة، عبارة عن وعاء فخار صغير يحاوطه صندوق خشبى وتفاصيل من الحصى حتى تعطيك لمسة من الجاذبية فى تصميم الحديقة الخاص بك.

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7- جمال من الطبيعة

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography حديقة
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

جزء من الطبيعة فى حديقتك يمكنه أن يعطيك تصميماً لنافورة خلابة فى منزلك، فهنا قام المصمم بتحديد النباتات بشكل جمالى أنيق، وأضاف لها هذا التصميم الذى يشبه التصميمات الرومانية للنافورة بطريقة أعطت للتصميم جمال ولحديقتك لمسة من الأبداع.

8- نافورة مثبتة على الجدار

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

تصميم رائع لنافورة من الخوص مثبتة على الجدار من الخوص تتخللها بعض الدرجات من الخشب ولمسات مميزة جداً من الطبيعة.

9- تصميم عصرى لنافورة جذابة

fontaine, AMB AMB حديقة
AMB

AMB
AMB
AMB

وهنا نموذج لتصميم نافورة مبتكر جداً وعصرى عبارة عن حوض زجاجى يتخلله بعض الحصى، النافورة عصرية جداً فى تصميمها ووجودها فى حديقة منزلك يعطيك لمسة جذابة ومميزة.

10-نافورة بسيطة وجذابة

Fontaine de Jardin, Janelabe Janelabe حديقة
Janelabe

Janelabe
Janelabe
Janelabe

انت لست بحاجة إلى مساحات كبيرة فى حديقة منزلك لتصميم نافورة، فبعض التصميمات الصغيرة للنافورة قد تعطيك لمسة مميزة فى حديقتك.

11- نافورة استوائية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

وهذا تصميم رائع لنافورة بتصميم استوائي جذاب، قام المصمم بتصميم قاعدة من الطوب الحجرى وسط الطبيعة.

12- نافورة بسيطة وسط الطبيعة

Residência São Paulo 2, Luciana Moraes Paisagismo Luciana Moraes Paisagismo حديقة
Luciana Moraes Paisagismo

Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo

فكرة أخرى مختلفة وبسيطة لتصميم  نافورة اعتمد المصمم على وجود حوض صغير من  الرخام وفوقه حنفية صغيرة ينساب منها الماء بسلاسة وسط الطبيعة الرائعة.

13-نافورة من الحجر

Patio, la encantada, Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion حديقة
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion

Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura &amp; Construccion
Daniel Teyechea, Arquitectura & Construccion

تصميم مميز جداً لنافورة من الحجر رائعة جداً فى تصميمها الذى انسجم مع الطبيعة بشكل جذاب وأنيق.

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