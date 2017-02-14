13 فكرة لتصميم النافورة فى حديقة منزلك

حديقة منزلك من أكثر الأماكن التى ستشعرك فى الجلوس بها بالراحة والاسترخاء، لذلك يجب دائماً الأهتمام بها وبتصميم ديكوراتها، خاصةً إن هناك العديد التفاصيل التى يمكنك أضافتها لحديقتك وستعطيك تصميماً أكثر من رائع وستضيف على حديقتك نمط وشخصية خاصة، ومن تلك التفاصيل التى يمكنك أضافتها وستعطيك لمسة مميزة جداً فى حديقتك هى النافورة، فوجود عناصر من الطبيعة بكثرة معاً فى مكان واحد سيضيف على حديقتك روح خاصة بها وسيعزز سشعورك بالراحة والاسترخاء فى حديقة منزلك، واليوم نحن فى هوميفاى ستقدم لك 13 فكرة مختلفة فى النمط والتصميم لتصميم نافورة مميزة فى حديقتك.