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10 نصائح لتصميم المساحات الصغيرة

آية منير آية منير
homify غرفة نوم
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هل تواجه صعوبة في تصميم منزلك الصغير، هل تعتقد أنك من الصعب تصميم فراغاتك الصغيرة والاستفادة منها، فما رأيك اليوم نقدم لك 10 افكار من اجمل وأسهل الأفكار التي ستساعدك بالتاكيد في تصميم منزلك ذو المساحة الصغيرة واستغلال كل ركن فيه..

1. شرفة صغيرة ولكن..

Квартира для современной пары, Оксана Мухина Оксана Мухина بلكونة أو شرفة
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

مع صغر الشرفة يصعب استخدامها واستغلالها جيدا، ولكن بذكاءك وقدرتك على تصميمها بشكل مناسب ستجعل منها ركنك المفضل في منزلك، فقط اختر ألوان فاتحة مثل الأبيض واختار قطع اثاث مناسبة واجعل منها شئ من الخصوصية عن طريق استخدام ستائر ويمكنك تصميم ركن خاص كمكتب صغير لتعمل في اجواء مفتوحة وحرة..

2. التخطيط المناسب للحمام ..

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 60 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

أيا كان الفراغ التى تحتاج إلى تصميمه، فخطوة التخطيط الجيد هي مفتاحك السحري لتصميمه بذكاء، فمثلا حمام صغير يجب علينا تحديد الاستخدامات المطلوبة منه بالتحديد، فإن كان فقط حمام للضيوف ولن تحتاجه للاستحمام، فلا داعي لاضافة غرفة استحمام او بانيو واكتفي بحوض صغير ووحدة تخزين، ومرحاض مناسب..

3. أدراج خفية..

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

توفير مساحات للتخزين من اهم الحيل الهامة لتصميم المساحات الصغيرة، فمثلا مساحة أسفل السرير وخلفه وأعلى الدولاب كل هذه المساحات المهدرة والتى يمكن تحويلها لوحدات تخزين او أدراج لترتيب ادواتنا الشخصية للحفاظ على تصميم الفراغ بشكل مناسب..

4. تصميم جيد وعملي..

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

كل منا يحلم بتصميم غرفة ملابس خاصة به واحيانا نلجا لتصميمها في فراغات صغيرة وضيقة للغاية، فعليك باختيار تصميم عملي مقسم بعناية وبشكل ذكي، يساع كل احتيجاتاك وادواتك وينظمها بشكل يسهل عليك الوصل لكل ما تريد ..

5. أركان غير مستغلة..

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten غرفة نوم
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

بالتأكيد ستجد في منزلك أركان غير مستغلة وغير مستخدمة، ولكنك ستجدها ذو مساحة صغيرة صعب تصميمها، لذا فتصميم ذكي وأفكار مبتكرة ستجعل منها ركن مميز، كسرير مع مكتبة صغيرة في كيان واحد..

6. أفكار مبتكرة..

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

لا مكان لباقي قطع الأثاث في غرفتك، هذا شئ يزعجك بالتأكيد، ولكن لما لا تنطلق بخيالك وتبتكر تصميمات مختلفة لقطع أثاث جديدة، كالكومودينو في غرفة نوم صغيرة، تحول إلى رف مثبت على الحائط لحمل الأباجورة، هذا الحل سيوفر عليك مساحة للكومودينو ومسار للحركة حول السرير ويحقق لك ما تريده ..

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7. على الطراز المينميال..

ABITAZIONE PRIVATA - POLIGNANO A MARE, STUDIOTALENT srl STUDIOTALENT srl مطبخ
STUDIOTALENT srl

STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl

المطابخ الصغيرة هي سمة الشقق الحديثة، وأكثر انتشارا بين البيوت في المناطق الحضرية، وأوجد لها الخبراء الكثير من الحلو حتى وصل الامر إلى تصميم خفي للمطابخ داخل الجدران، ولكن هنا الصمم يطرح أسلوب جديد على الطراز المينيمال بتفاصيل قليلة وباللون الأبيض صمم المطبخ وطاولة صغيرة بمقعدين لجلسة هادئة مع شريك حياتك..

8. بدون مساحة حركة..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إن كانت غرفة نوم بلا مسارات حركة، هذه لم تعد أزمة، فقط ضع ذلك في الاعتبار واختار وضغية للسرير بشكل مناسب وأضف تليفزيون خاص لغرفتك لتزيد من رفاهيتها، واستمتع بغرفة بسيطة ..

9. استخدامات مختلفة..

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik غرفة المعيشة
Vashantsev Nik

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

غن كنت تعيش في منزلك صغير وتبحث عن حلول لفراغات مشتركة، فامامك هذا الحل، حيث لجا المصمم لدمج غرفة معيشة مع المطبخ مع طاولة طعام فيمكان واحد، قد تعتقد انه مستحيل، ولكن كما هو امامك استخدامات خامات متناغمة وألوان محايدة جعل من المنزل صورة مريحة للعين..

10 المرايا..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تظل المرايا هي المفتاح السحري لتصميم أي فراغ صغير، مهما كان استخدامه في ستناسبه بالتأكيد، كحمام او مدخل رئيسي أو ممر ضيق أو غرفة النوم كما هو أمامك حيث استخدم المصمم المرايا كخلفية للسرير على شكل جدار كامل مما اضاف مساحة بصرية مميزة للغرفة ..

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