10 نصائح لتصميم المساحات الصغيرة

لا مكان لباقي قطع الأثاث في غرفتك، هذا شئ يزعجك بالتأكيد، ولكن لما لا تنطلق بخيالك وتبتكر تصميمات مختلفة لقطع أثاث جديدة، كالكومودينو في غرفة نوم صغيرة، تحول إلى رف مثبت على الحائط لحمل الأباجورة، هذا الحل سيوفر عليك مساحة للكومودينو ومسار للحركة حول السرير ويحقق لك ما تريده ..