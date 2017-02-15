10 نصائح لتصميم المساحات الصغيرة

هل تواجه صعوبة في تصميم منزلك الصغير، هل تعتقد أنك من الصعب تصميم فراغاتك الصغيرة والاستفادة منها، فما رأيك اليوم نقدم لك 10 افكار من اجمل وأسهل الأفكار التي ستساعدك بالتاكيد في تصميم منزلك ذو المساحة الصغيرة واستغلال كل ركن فيه..
مع صغر الشرفة يصعب استخدامها واستغلالها جيدا، ولكن بذكاءك وقدرتك على تصميمها بشكل مناسب ستجعل منها ركنك المفضل في منزلك، فقط اختر ألوان فاتحة مثل الأبيض واختار قطع اثاث مناسبة واجعل منها شئ من الخصوصية عن طريق استخدام ستائر ويمكنك تصميم ركن خاص كمكتب صغير لتعمل في اجواء مفتوحة وحرة..
أيا كان الفراغ التى تحتاج إلى تصميمه، فخطوة التخطيط الجيد هي مفتاحك السحري لتصميمه بذكاء، فمثلا حمام صغير يجب علينا تحديد الاستخدامات المطلوبة منه بالتحديد، فإن كان فقط حمام للضيوف ولن تحتاجه للاستحمام، فلا داعي لاضافة غرفة استحمام او بانيو واكتفي بحوض صغير ووحدة تخزين، ومرحاض مناسب..
توفير مساحات للتخزين من اهم الحيل الهامة لتصميم المساحات الصغيرة، فمثلا مساحة أسفل السرير وخلفه وأعلى الدولاب كل هذه المساحات المهدرة والتى يمكن تحويلها لوحدات تخزين او أدراج لترتيب ادواتنا الشخصية للحفاظ على تصميم الفراغ بشكل مناسب..
كل منا يحلم بتصميم غرفة ملابس خاصة به واحيانا نلجا لتصميمها في فراغات صغيرة وضيقة للغاية، فعليك باختيار تصميم عملي مقسم بعناية وبشكل ذكي، يساع كل احتيجاتاك وادواتك وينظمها بشكل يسهل عليك الوصل لكل ما تريد ..
بالتأكيد ستجد في منزلك أركان غير مستغلة وغير مستخدمة، ولكنك ستجدها ذو مساحة صغيرة صعب تصميمها، لذا فتصميم ذكي وأفكار مبتكرة ستجعل منها ركن مميز، كسرير مع مكتبة صغيرة في كيان واحد..
لا مكان لباقي قطع الأثاث في غرفتك، هذا شئ يزعجك بالتأكيد، ولكن لما لا تنطلق بخيالك وتبتكر تصميمات مختلفة لقطع أثاث جديدة، كالكومودينو في غرفة نوم صغيرة، تحول إلى رف مثبت على الحائط لحمل الأباجورة، هذا الحل سيوفر عليك مساحة للكومودينو ومسار للحركة حول السرير ويحقق لك ما تريده ..
المطابخ الصغيرة هي سمة الشقق الحديثة، وأكثر انتشارا بين البيوت في المناطق الحضرية، وأوجد لها الخبراء الكثير من الحلو حتى وصل الامر إلى تصميم خفي للمطابخ داخل الجدران، ولكن هنا الصمم يطرح أسلوب جديد على الطراز المينيمال بتفاصيل قليلة وباللون الأبيض صمم المطبخ وطاولة صغيرة بمقعدين لجلسة هادئة مع شريك حياتك..
إن كانت غرفة نوم بلا مسارات حركة، هذه لم تعد أزمة، فقط ضع ذلك في الاعتبار واختار وضغية للسرير بشكل مناسب وأضف تليفزيون خاص لغرفتك لتزيد من رفاهيتها، واستمتع بغرفة بسيطة ..
غن كنت تعيش في منزلك صغير وتبحث عن حلول لفراغات مشتركة، فامامك هذا الحل، حيث لجا المصمم لدمج غرفة معيشة مع المطبخ مع طاولة طعام فيمكان واحد، قد تعتقد انه مستحيل، ولكن كما هو امامك استخدامات خامات متناغمة وألوان محايدة جعل من المنزل صورة مريحة للعين..
تظل المرايا هي المفتاح السحري لتصميم أي فراغ صغير، مهما كان استخدامه في ستناسبه بالتأكيد، كحمام او مدخل رئيسي أو ممر ضيق أو غرفة النوم كما هو أمامك حيث استخدم المصمم المرايا كخلفية للسرير على شكل جدار كامل مما اضاف مساحة بصرية مميزة للغرفة ..
يمكنك قراءة أيضا 7 افكار لتوسيع منزلك بأقل التكاليف