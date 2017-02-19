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10 نصائح بسيطة للاستمتاع بتأثيث شقتك الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Feige, Popstahl Küchen Popstahl Küchen مطبخ حديد Blue
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ألوان مُشرقة.. إضاءة طبيعية.. بعض الوحدات التخزينية.. تقسيم ذكي.. كلها حيل ديكورية يمكنها أن تجعل من شقتك الصغيرة، مساحة مُريحة ومحببة للعيش بها، بل وتحولها إلى منزل أكثر أناقة من غيره من المنازل الكبيرة.

في هذا المقال، نقدم لك في هوميفاي، 10 نصائح بسيطة وسهلة التنفيذ، للاستمتاع بتأثيث منزلك الصغير، دون المعاناة من مساحاته الصغيرة، بل ومنحه اتساعًا بصريًا وأجواء مُريحة.

1. الإشراقة القوية والإضاءة الطبيعية

Shelly Preziosi | Artful Living | Vero Beach, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة نوم أسمنت Purple/Violet
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

غرفة المعيشة عادة ما تكون المكان الذي تقضي فيه العائلة أغلب الوقت، لذا يجب أن تتمتع بأجواء مُريحة ومنعشة حتى لا تشعر بالضيق من مساحتها الصغيرة، وبالتالي فإن الإشراقة القوية والضوء الطبيعي، يمنحا غرفتك ما تحتاجة من إشراقة واتساع، خاصة مع اختيار ألوان مُبهجة كنغمات الأرجواني الفاتحة في ذلك التصميم.

2. درجات طافية لمساحة أقل ومظهر عصري

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن كان منزلك مكون من طابقين، فإنك بالتأكيد تفكر كثيرًا في المساحة التي سيشغلها السلم، ولكن مع درجات طافية وربما إضافة درابزين زجاجي شفاف للأمان، سوف تشغل مساحة أقل، وتتمتع أيضًا بتصميم عصري أنيق، بل ويمكنك استغلال المساحة أسفله لتصميم مكتبة وربما حديقة داخلية صغيرة!

3. أرفف ومرافق صغيرة

Guest bathroom homify حمام
homify

Guest bathroom

homify
homify
homify

أناقة الحمام لا تتعلق بالبانيو الكبير والحوض المثبت على منضدة كبيرة مع خزانات كثيرة، فعندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة، ترتبط الأناقة بالاتساع البصري، واختيار المرافق الصغيرة، كحوض مربع يستند إلى عمود معدني، وقاعدة حمام صغيرة، وأرفف في الجدار لترتيب وتنظيم أدوات العناية الصحية وإبقاء الحمام مرتب ونظيف.

4. أقل عدد من الأثاث

Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf, illiz architektur Wien Zürich illiz architektur Wien Zürich غرفة نوم
illiz architektur Wien Zürich

Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf

illiz architektur Wien Zürich
illiz architektur Wien Zürich
illiz architektur Wien Zürich

ماذا تحتاج في غرفة النوم أكثر من سرير مُريح لنوم عميق وهادئ؟ غرفة النوم هي الأسهل عندما يتعلق الأمر بتأثيث مساحة صغيرة، فقط اختر سرير مُريح، وطلاء أبيض للجدران، مع إضاءة طبيعية مُشرقة، وتهوية جيدة، وسيصبح كل شيء على ما يرام.

5.المطبخ على خط واحد

Feige, Popstahl Küchen Popstahl Küchen مطبخ حديد Blue
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

على عكس غرفة النوم، المطبخ هو الأصعب عندما يتعلق الأمر بالمساحة الصغيرة، ولكن تصميمه على خط واحد يقضي على تلك المُشكلة، وتبقى لديك حرية اختيار تصميم المطبخ من مستويين من الخزانات العلوية والسفلية، أو مستوى سفلي من الخزانات مع أرفف معلقة أعلاه، وهو ما يمنحك المزيد من الاستاع البصري.

6. الأثاث متعدد الوظائف

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الأثاث المتعدد الوظائف هو سبيلك نحو منزل صغير مليء بالقدرات، وربما دمج عدة غرف في غرفة واحدة، ففي هذا التصميم دمجت غرفة النوم مع غرفة المكتب فقط من خلال قطعة خشبية صغيرة أضيفت إلى نهاية السرير ووضع أمامها كرسي صغير.

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7. كبينة زجاجية لاتساع بصري

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

الكبينة الزجاجية حل مثالي للحمامات الصغيرة، ليس فقط لتوفير مساحة البانيو، بل أيضًا لأن أبوابها الزجاجية تسمح لك بمنح حمامك تقسيمًا بصريًا ذكيًا، ويمكنك من وضع خزانة خشبية ملاصقة لها، دون الشعور بزحام أو اختناق، بفضل الاتساع الوهمي.

8. استغلال الزوايا

Boulder Kitchen , Studio Design LLC Studio Design LLC حمام
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

الزوايا هي الفرص المهُملة في المنازل الصغيرة، والتي يمكن من خلال استغلالها الجيد، توفير الكثير من المساحات، في هذا الحمام على سبيل المثال، استغلت الزاوية لتصميم خزانة خشبية طولية، تبدو وكأنها عمود ديكوري، وطلائها بالأبيض مثل الحوض، يجعلك لا تشعر بالزحام برغم التصاقها به.

8. التفكير خارج الصندوق

Adelphi Street, SA-DA Architecture SA-DA Architecture غرفة نوم
SA-DA Architecture

SA-DA Architecture
SA-DA Architecture
SA-DA Architecture

إن كنت لا تملك مساحة كافية لخزانة الملابس في غرفة نومك، يمكنك التفكير قليلًا خارج الصندوق، ستجد أن الجدار يوفر لك فرصة رائعة لتصميم خزانة عصرية أنيقة وخفية أيضًا، إذا ما استخدمت لون الجدار.

9. استغلال الممر

Exklusive Wohnung am Meer, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

الكثير من المساحات تُهدر في ممرات المنزل ومدخلها، والتي يمكنك استغلالها لتصميم مساحة تخزينية تبقي منزلك مرتبًا ونظيفًا، بل وتمنحك قيمة ديكورية تزيد منزلك عصرية واناقة.

10. مساحة مفتوحة ومقسمة بذكاء

Sophia Apartment, BLACKHAUS BLACKHAUS غرفة المعيشة
BLACKHAUS

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

يمكنك أن تجمع غرف منزلك بأكملها في مساحة مفتوحة وغرفة واحدة فقط من خلال التقسيم الجيد، أريكة كبيرة بجوار الجدار، ومطبخ على خط واحد، ومنضدة صغيرة مع كرسيين في المنتصف إلى الجانب قليلًا، مع استغلال ارتفاع السقف لتصميم سرير علوي مع سلم أنيق يمكنك أيضًا تحويله إلى مكتبة.

إن كنت مهتم بالتعرف على المزيد من النصائح لتقسيم منزلك بذكاء، إليك هذا المقال، 15 حيلة ذكية لتقسيم المساحات بمنزلك!

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