10 نصائح بسيطة للاستمتاع بتأثيث شقتك الصغيرة

ألوان مُشرقة.. إضاءة طبيعية.. بعض الوحدات التخزينية.. تقسيم ذكي.. كلها حيل ديكورية يمكنها أن تجعل من شقتك الصغيرة، مساحة مُريحة ومحببة للعيش بها، بل وتحولها إلى منزل أكثر أناقة من غيره من المنازل الكبيرة.
في هذا المقال، نقدم لك في هوميفاي، 10 نصائح بسيطة وسهلة التنفيذ، للاستمتاع بتأثيث منزلك الصغير، دون المعاناة من مساحاته الصغيرة، بل ومنحه اتساعًا بصريًا وأجواء مُريحة.
غرفة المعيشة عادة ما تكون المكان الذي تقضي فيه العائلة أغلب الوقت، لذا يجب أن تتمتع بأجواء مُريحة ومنعشة حتى لا تشعر بالضيق من مساحتها الصغيرة، وبالتالي فإن الإشراقة القوية والضوء الطبيعي، يمنحا غرفتك ما تحتاجة من إشراقة واتساع، خاصة مع اختيار ألوان مُبهجة كنغمات الأرجواني الفاتحة في ذلك التصميم.
إن كان منزلك مكون من طابقين، فإنك بالتأكيد تفكر كثيرًا في المساحة التي سيشغلها السلم، ولكن مع درجات طافية وربما إضافة درابزين زجاجي شفاف للأمان، سوف تشغل مساحة أقل، وتتمتع أيضًا بتصميم عصري أنيق، بل ويمكنك استغلال المساحة أسفله لتصميم مكتبة وربما حديقة داخلية صغيرة!
أناقة الحمام لا تتعلق بالبانيو الكبير والحوض المثبت على منضدة كبيرة مع خزانات كثيرة، فعندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة، ترتبط الأناقة بالاتساع البصري، واختيار المرافق الصغيرة، كحوض مربع يستند إلى عمود معدني، وقاعدة حمام صغيرة، وأرفف في الجدار لترتيب وتنظيم أدوات العناية الصحية وإبقاء الحمام مرتب ونظيف.
ماذا تحتاج في غرفة النوم أكثر من سرير مُريح لنوم عميق وهادئ؟ غرفة النوم هي الأسهل عندما يتعلق الأمر بتأثيث مساحة صغيرة، فقط اختر سرير مُريح، وطلاء أبيض للجدران، مع إضاءة طبيعية مُشرقة، وتهوية جيدة، وسيصبح كل شيء على ما يرام.
على عكس غرفة النوم، المطبخ هو الأصعب عندما يتعلق الأمر بالمساحة الصغيرة، ولكن تصميمه على خط واحد يقضي على تلك المُشكلة، وتبقى لديك حرية اختيار تصميم المطبخ من مستويين من الخزانات العلوية والسفلية، أو مستوى سفلي من الخزانات مع أرفف معلقة أعلاه، وهو ما يمنحك المزيد من الاستاع البصري.
الأثاث المتعدد الوظائف هو سبيلك نحو منزل صغير مليء بالقدرات، وربما دمج عدة غرف في غرفة واحدة، ففي هذا التصميم دمجت غرفة النوم مع غرفة المكتب فقط من خلال قطعة خشبية صغيرة أضيفت إلى نهاية السرير ووضع أمامها كرسي صغير.
الكبينة الزجاجية حل مثالي للحمامات الصغيرة، ليس فقط لتوفير مساحة البانيو، بل أيضًا لأن أبوابها الزجاجية تسمح لك بمنح حمامك تقسيمًا بصريًا ذكيًا، ويمكنك من وضع خزانة خشبية ملاصقة لها، دون الشعور بزحام أو اختناق، بفضل الاتساع الوهمي.
الزوايا هي الفرص المهُملة في المنازل الصغيرة، والتي يمكن من خلال استغلالها الجيد، توفير الكثير من المساحات، في هذا الحمام على سبيل المثال، استغلت الزاوية لتصميم خزانة خشبية طولية، تبدو وكأنها عمود ديكوري، وطلائها بالأبيض مثل الحوض، يجعلك لا تشعر بالزحام برغم التصاقها به.
إن كنت لا تملك مساحة كافية لخزانة الملابس في غرفة نومك، يمكنك التفكير قليلًا خارج الصندوق، ستجد أن الجدار يوفر لك فرصة رائعة لتصميم خزانة عصرية أنيقة وخفية أيضًا، إذا ما استخدمت لون الجدار.
الكثير من المساحات تُهدر في ممرات المنزل ومدخلها، والتي يمكنك استغلالها لتصميم مساحة تخزينية تبقي منزلك مرتبًا ونظيفًا، بل وتمنحك قيمة ديكورية تزيد منزلك عصرية واناقة.
يمكنك أن تجمع غرف منزلك بأكملها في مساحة مفتوحة وغرفة واحدة فقط من خلال التقسيم الجيد، أريكة كبيرة بجوار الجدار، ومطبخ على خط واحد، ومنضدة صغيرة مع كرسيين في المنتصف إلى الجانب قليلًا، مع استغلال ارتفاع السقف لتصميم سرير علوي مع سلم أنيق يمكنك أيضًا تحويله إلى مكتبة.
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