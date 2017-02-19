10 نصائح بسيطة للاستمتاع بتأثيث شقتك الصغيرة

ألوان مُشرقة.. إضاءة طبيعية.. بعض الوحدات التخزينية.. تقسيم ذكي.. كلها حيل ديكورية يمكنها أن تجعل من شقتك الصغيرة، مساحة مُريحة ومحببة للعيش بها، بل وتحولها إلى منزل أكثر أناقة من غيره من المنازل الكبيرة.

في هذا المقال، نقدم لك في هوميفاي، 10 نصائح بسيطة وسهلة التنفيذ، للاستمتاع بتأثيث منزلك الصغير، دون المعاناة من مساحاته الصغيرة، بل ومنحه اتساعًا بصريًا وأجواء مُريحة.