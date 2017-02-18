10 أفكار ملهمة للجدران الفاصلة بين المساحات

أبعاد الجدار الفاصل تختلف من منزل إلى آخر لإعطاء تأثيرات معينة، السُمك، الطول، العرض، كل هذه الأبعاد لا يتم اختيارها بشكل عشوائي بل لها حسابات عديدة .

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