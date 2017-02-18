10 أفكار ملهمة للجدران الفاصلة بين المساحات

التصميم الداخلي يجب أن يسيرعلى بعض المباديء حتى يحقق النتيجة المرجوة، غالبًا ما يتخذ مهندسون الديكور قرارات بشأن إزالة أو إضافة جدران، وفي هذا الموضوع نعرض لك 10 أفكار ملهمة لاستخدام الجدران في تقسيم المساحات في منزلك.
لا تحتاج إلى بناء جدار كبير حتى تحقق نتيجة معينة لذا فيمكن لجدار قصير مثل الذي نراه في هذا التصميم أن يفصل بين المطبخ والمساحة المفتوحة التي تشمل غرفة المعيشة .
واحدة من أكبر الأخطاء في التصميم الداخلي للمنازل هي فصل غرفة صغيرة عن باقي المساحة بجدار عالي لذا يفضل في هذه الحالة الفصل بجدار متوسط الطول.
الجدار العالي يمكن أن يجعل المنطقة حوله قاتمة ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تسليط مصدر للإضاءة على الجدار ذاته أو إضاءة خافتة من أعلى حتى لا يبدو مظهره كئيب.
فكرة أخرى جديدة وجميلة وهي الجدران الغير مكتملة التي لا تتلامس مع أي سطح آخر.
لا يجب أن يقتصر دور الجدار على الفصل بين المساحات لكن يمكن أن يكون له أكثر من وظيفة مثل ما نرى في الصورة جدار بداخله مدفأة .
إذا كنت تريد أن تكون لديك غرفة معيشة مفتوحة في منزلك فيجب التفكير بعناية في تحديد موقع الجدار الفاصل بها، وهنا الجدار يفصل بين المساحة المفتوحة لغرفة المعيشة وممرالمدخل، الجدار يمنع رؤية أي فرد خارج مساحة غرفة المعيشة لمن بداخلها مما يجعل ضيوفنا أو أفراد العائلة يتمتعون بخصوصية شديدة داخلها.
في كثير من الأحيان يسمح لك الجدار بإنشاء ركن دافيء يمكن استخدامه كمكان لتعليق مصباح أو وضع شاشة التلفاز عليه، وفي هذه الصورة الجدار يفصل ما بين غرفة المعيشة وباقي المساحة .
لا تستخدم الجدران الفاصلة في تعليق الزينة عليها لكن يمكن أن تعزل منطقة كاملة عن المنزل مثلما حدث هنا في غرفة المعيشة .
طريقة أخرى للفصل بالجدران وهي عمل تجويف في الجدار وسوف يبدو أكثر إتساعًا وسلاسة ويمكن استخدام هذا التجويف في التخزين أو الديكور .
أبعاد الجدار الفاصل تختلف من منزل إلى آخر لإعطاء تأثيرات معينة، السُمك، الطول، العرض، كل هذه الأبعاد لا يتم اختيارها بشكل عشوائي بل لها حسابات عديدة .
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