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10 أفكار ملهمة للجدران الفاصلة بين المساحات

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
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التصميم الداخلي يجب أن يسيرعلى بعض المباديء حتى يحقق النتيجة المرجوة، غالبًا ما يتخذ مهندسون الديكور قرارات بشأن إزالة أو إضافة جدران، وفي هذا الموضوع نعرض لك 10 أفكار ملهمة لاستخدام الجدران في تقسيم المساحات في منزلك. 

1- لاتستهين بالجدران الصغيرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا تحتاج إلى بناء جدار كبير حتى تحقق نتيجة معينة لذا فيمكن لجدار قصير مثل الذي نراه في هذا التصميم أن يفصل بين المطبخ والمساحة المفتوحة التي تشمل غرفة المعيشة . 

2- حائط متوسط الطول

homify جدران ألواح خشب مضغوط Beige
homify

homify
homify
homify

واحدة من أكبر الأخطاء في التصميم الداخلي للمنازل هي فصل غرفة صغيرة عن باقي المساحة بجدار عالي لذا يفضل في هذه الحالة الفصل بجدار متوسط الطول. 

3- الإضاءة

Vistas del Sol, 2M Arquitectura 2M Arquitectura جدران
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

الجدار العالي يمكن أن يجعل المنطقة حوله قاتمة ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تسليط مصدر للإضاءة على الجدار ذاته أو إضاءة خافتة من أعلى حتى لا يبدو مظهره كئيب. 

4- جدار غير متلامس

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

فكرة أخرى جديدة وجميلة وهي الجدران الغير مكتملة التي لا تتلامس مع أي سطح آخر. 

5- جدار متعدد الوظائف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا يجب أن يقتصر دور الجدار على الفصل بين المساحات لكن يمكن أن يكون له أكثر من وظيفة مثل ما نرى في الصورة جدار بداخله مدفأة .

6- الموقع

House V Serrano Monjaraz Arquitectos غرفة المعيشة
Serrano Monjaraz Arquitectos

House V

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

إذا كنت تريد أن تكون لديك غرفة معيشة مفتوحة في منزلك فيجب التفكير بعناية في تحديد موقع الجدار الفاصل بها، وهنا الجدار يفصل بين المساحة المفتوحة لغرفة المعيشة وممرالمدخل، الجدار يمنع رؤية أي فرد خارج مساحة غرفة المعيشة لمن بداخلها مما يجعل ضيوفنا أو أفراد العائلة يتمتعون بخصوصية شديدة داخلها. 

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7- استخدام زوايا

casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

في كثير من الأحيان يسمح لك الجدار بإنشاء ركن دافيء يمكن استخدامه كمكان لتعليق مصباح أو وضع شاشة التلفاز عليه، وفي هذه الصورة الجدار يفصل ما بين غرفة المعيشة وباقي المساحة .

8- استخدامات كثيرة

A HOUSE FOR . . ., mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica غرفة المعيشة
mousa / Inspiración Arquitectónica

mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica

لا تستخدم الجدران الفاصلة في تعليق الزينة عليها لكن يمكن أن تعزل منطقة كاملة عن المنزل مثلما حدث هنا في غرفة المعيشة . 

9- تجويف في الجدار

[Casa SD], Wowa Wowa غرفة المعيشة
Wowa

Wowa
Wowa
Wowa

طريقة أخرى للفصل بالجدران وهي عمل تجويف في الجدار وسوف يبدو أكثر إتساعًا وسلاسة ويمكن استخدام هذا التجويف في التخزين أو الديكور . 

10- أبعاد جدران

House Sauces ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة المعيشة
ARCO Arquitectura Contemporánea

House Sauces

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

أبعاد الجدار الفاصل تختلف من منزل إلى آخر لإعطاء تأثيرات معينة، السُمك، الطول، العرض، كل هذه الأبعاد لا يتم اختيارها بشكل عشوائي بل لها حسابات عديدة . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: كيف تختار جدار غرفة الاستحمام؟

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