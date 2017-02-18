7 تصاميم جريئة للحوائط والأرضيات تعطي شخصية للبيت

يلجأ الكثير منا لإختيارات آمنة وغير جريئة عند تصميم حوائط وأرضيات منازلنا، فنقوم بإختيار بلاطات سيراميكية عادية للأرضيات ذات لون محايد ليتماشى مع كل الألوان والطرز وكذلك في الحوائط، فنختار طلاؤها بألوان محايدة، فالكثير منا يختار اللون الأبيض، الرمادي أو البيج. والنتيجة متوقعة ومعتادة، غرف بدون شخصية!
كما ذكرنا يمكن لهذه الإختيارات أن تتماشى مع كل الطرز فأي كان إختيارك لن يعبر عنك، عن طرازك المتبع أو شخصيك.
هناك مدرسة فنية في العمارة الداخلية وهي مدرسة أكثر جرأة، فيها يتم المزج بين الألوان، الخامات والملمس للحصول على شكل وطراز متميز وذو شخصية للمنازل. فبدلاً من تعليق اللوحات الفنية على الحائط، أو وضع سجاد ذو نقوشات وألوان يمكنك تشطيب الحائط بخامة مثل الحجارة، الطوب والأرضية ببلاطات ذات تصميمات متميزة.
فكيف يمكنك المزج بين هذه الألوان، النقوشات والملمس للحصول على نتيجة رائعة، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم…
لا يجب عليك مطابقة شكل ونوع ومقاس البلاطات بل يمكنك المزج بين أشكالها للحصول على حمام متميز وكما نرى فإنه بعيد كل البعد عن البهرجة. فقد تم استخدام بلاطات سيراميكية تشبه الطوب على الحائط، أما الأرضية فتم استخدام بلاطات موزايكية باللونين الأبيض والأسود الشطرنجي.
لا يوجد ما يمنع من استخدام أي ألوان على الحائط بشرط عمل فاصل لخلق تباين في الألوان بين الأرضية والحائط ذات الألوان المتقاربة. فهنا تم تكسية جزء من الأرضية بالخشب ليعبر عن الطراز الكلاسيكي بالإضافة لكونه فاصل لوني متباين بشكل رائع.
من مميزات الخشب في الأرضيات وخاصة بدرجاته المحايدة أنه يتماشى مع الألوان الباردة فيخلق جو انسجام في الغرف.
أنظر للمزج بين الألوان في هذا الحمام، فالأرضية تأخذ لون محايد وفاتح، أما الحائط فقط تم تقسيمه لأكثر من منطقة حسب الاستخدام مع الحرص على عمل نقطة بصرية أنيقة باستخدام بلاطات ملونة وغير متشابهة على الحائط المجاور لحوض الإستحمام، أما باقي الحمام فقط أخذ لون أخضر هادئ متناسب بشكل رائع مع كل من الحائط الجانبي والأرضية المحايدة.
في هذا الحمام تم استخدام الحجارة بالإضافة للأكريليك والمرايا على الحوائط لخلق تباين رائع بين المواد الطبيعية والصناعية، بين الألوان الترابية واللون الأبيض الناصع، كل خامات الحوائط تتماشى بشكل متميز مع الأرضية الخشبية.
وقع الاختيار في أرضية هذا المطبخ على بلاطات بلون بيج مع وجود لمسات داكنة، فالأرضية في حد ذاتها تحتوي على لونين متباينين ولكن لخلق نوع من الإتزان تم استخدام نفس الألوان وتكرارها في الحائط الخلفي لخزانات المطبخ ولكن باستخدام بلاطات من الموزايك العشوائي.
الكثير منا يفضل استخدام الطوب الأحمر على الحوائط لما له من تأثير أنيق ودافئ على الفراغات الداخلية ولكن ما هي الخامة المناسبة للأرضية إذا؟
لا يوجد قاعدة لإختيار خامة الأرضية ولكن يمكنك اقتباس الفكرة من هذا المثال. فهنا تم استخدام بلاطات بمزيج لوني رائع هو الأبيض والرمادي الفاتح والذان يتماشيان بدورهما مع اللون الأحمر بانسجام بدون عمل زحام بصري.