7 تصاميم جريئة للحوائط والأرضيات تعطي شخصية للبيت

يلجأ الكثير منا لإختيارات آمنة وغير جريئة عند تصميم حوائط وأرضيات منازلنا، فنقوم بإختيار بلاطات سيراميكية عادية للأرضيات ذات لون محايد ليتماشى مع كل الألوان والطرز وكذلك في الحوائط، فنختار طلاؤها بألوان محايدة، فالكثير منا يختار اللون الأبيض، الرمادي أو البيج. والنتيجة متوقعة ومعتادة، غرف بدون شخصية!

كما ذكرنا يمكن لهذه الإختيارات أن تتماشى مع كل الطرز فأي كان إختيارك لن يعبر عنك، عن طرازك المتبع أو شخصيك.

هناك مدرسة فنية في العمارة الداخلية وهي مدرسة أكثر جرأة، فيها يتم المزج بين الألوان، الخامات والملمس للحصول على شكل وطراز متميز وذو شخصية للمنازل. فبدلاً من تعليق اللوحات الفنية على الحائط، أو وضع سجاد ذو نقوشات وألوان يمكنك تشطيب الحائط بخامة مثل الحجارة، الطوب والأرضية ببلاطات ذات تصميمات متميزة.

فكيف يمكنك المزج بين هذه الألوان، النقوشات والملمس للحصول على نتيجة رائعة، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم…