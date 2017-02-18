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7 تصاميم جريئة للحوائط والأرضيات تعطي شخصية للبيت

Marwa Hasan Marwa Hasan
Furniture and Lighting, Oggetto Oggetto غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
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يلجأ الكثير منا لإختيارات آمنة  وغير جريئة عند تصميم حوائط وأرضيات منازلنا، فنقوم بإختيار بلاطات سيراميكية عادية للأرضيات ذات لون محايد ليتماشى مع كل الألوان والطرز وكذلك في الحوائط، فنختار طلاؤها بألوان محايدة، فالكثير منا يختار اللون الأبيض، الرمادي أو البيج. والنتيجة متوقعة ومعتادة، غرف بدون شخصية! 

كما ذكرنا يمكن لهذه الإختيارات أن تتماشى مع كل الطرز فأي كان إختيارك لن يعبر عنك، عن طرازك المتبع أو شخصيك.

هناك مدرسة فنية في العمارة الداخلية وهي مدرسة أكثر جرأة، فيها يتم المزج بين الألوان، الخامات والملمس للحصول على شكل وطراز متميز وذو شخصية للمنازل. فبدلاً من تعليق اللوحات الفنية على الحائط، أو وضع سجاد ذو نقوشات وألوان يمكنك تشطيب الحائط بخامة مثل الحجارة، الطوب والأرضية ببلاطات ذات تصميمات متميزة.

فكيف يمكنك المزج بين هذه الألوان، النقوشات والملمس للحصول على نتيجة رائعة، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم…

بلاطات غير متشابهة

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

لا يجب عليك مطابقة شكل ونوع ومقاس البلاطات بل يمكنك المزج بين أشكالها للحصول على حمام متميز وكما نرى فإنه بعيد كل البعد عن البهرجة. فقد تم استخدام بلاطات سيراميكية تشبه الطوب على الحائط، أما الأرضية فتم استخدام بلاطات موزايكية باللونين الأبيض والأسود الشطرنجي.

فاصل لوني

Steer City Cushion, Van Asch Van Asch غرفة المعيشةإضاءة
Van Asch

Steer City Cushion

Van Asch
Van Asch
Van Asch

لا يوجد ما يمنع من استخدام أي ألوان على الحائط بشرط عمل فاصل لخلق تباين في الألوان بين الأرضية والحائط ذات الألوان المتقاربة. فهنا تم تكسية جزء من الأرضية بالخشب ليعبر عن الطراز الكلاسيكي بالإضافة لكونه فاصل لوني متباين بشكل رائع.

دافئ وبارد

Hogla Floor Seats Oggetto غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Oggetto

Hogla Floor Seats

Oggetto
Oggetto
Oggetto

من مميزات الخشب في الأرضيات وخاصة بدرجاته المحايدة أنه يتماشى مع الألوان الباردة فيخلق جو انسجام في الغرف.

باليتة لونية

Квартира в стиле лофт, ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ حمام
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

أنظر للمزج بين الألوان في هذا الحمام، فالأرضية تأخذ لون محايد وفاتح، أما الحائط فقط تم تقسيمه لأكثر من منطقة حسب الاستخدام مع الحرص على عمل نقطة بصرية أنيقة باستخدام بلاطات ملونة وغير متشابهة على الحائط المجاور لحوض الإستحمام، أما باقي الحمام فقط أخذ لون أخضر هادئ متناسب بشكل رائع مع كل من الحائط الجانبي والأرضية المحايدة.

تباين في الملمس

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

في هذا الحمام تم استخدام الحجارة بالإضافة للأكريليك والمرايا على الحوائط لخلق تباين رائع بين المواد الطبيعية والصناعية، بين الألوان الترابية واللون الأبيض الناصع، كل خامات الحوائط تتماشى بشكل متميز مع الأرضية الخشبية.

​نفس الألوان ولكن تصميم مختلف

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

وقع الاختيار في أرضية هذا المطبخ على بلاطات بلون بيج مع وجود لمسات داكنة، فالأرضية في حد ذاتها تحتوي على لونين متباينين ولكن لخلق نوع من الإتزان تم استخدام نفس الألوان وتكرارها في الحائط الخلفي لخزانات المطبخ ولكن باستخدام بلاطات من الموزايك العشوائي.

الطوب الأحمر المكشوف

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

الكثير منا يفضل استخدام الطوب الأحمر على الحوائط لما له من تأثير أنيق ودافئ على الفراغات الداخلية ولكن ما هي الخامة المناسبة للأرضية إذا؟

 لا يوجد قاعدة لإختيار خامة الأرضية ولكن يمكنك اقتباس الفكرة من هذا المثال. فهنا تم استخدام بلاطات بمزيج لوني رائع هو الأبيض والرمادي الفاتح والذان يتماشيان بدورهما مع اللون الأحمر بانسجام بدون عمل زحام بصري.

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