10 أفكار من الفنغ شوي تزيل الطاقة السلبية من منزلك

ثقافة الفنغ شوي الراسخة في المعتقدات القديمة لجنوب شرق آسيا تستهدف تنظيم المنزل بطريقة ملائمة لجلب طاقة ايجابية على من يسكنه، و كذلك في الوقت ذاته البعد عن أي تأثير سلبي قد يسببه التنظيم غير المتناسق لمكونات المنزل من أثاث و ديكور و ألوان و غيرها من العناصر التي يمكن أن تنقلك لمود و جالة جيدة تساعدك على الاسترخاء و الهدوء .

اليوم هوميفاي سوف يغوص في ثقافة الفنغ شوي و يهديك أجمل 10 أفكار سهلة و بسيطة للاقتباس و التنفيذ سوف تزيل الطاقة السلبية تماماً من منزلك و تجعلك تنعم في وسط طاقة ايجابية رائعة سترضيك و تبهر ضيوفك ..

إليكم التفاصيل ..