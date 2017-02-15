10 أفكار من الفنغ شوي تزيل الطاقة السلبية من منزلك

ثقافة الفنغ شوي الراسخة في المعتقدات القديمة لجنوب شرق آسيا تستهدف تنظيم المنزل بطريقة ملائمة لجلب طاقة ايجابية على من يسكنه، و كذلك في الوقت ذاته البعد عن أي تأثير سلبي قد يسببه التنظيم غير المتناسق لمكونات المنزل من أثاث و ديكور و ألوان و غيرها من العناصر التي يمكن أن تنقلك لمود و جالة جيدة تساعدك على الاسترخاء و الهدوء .
اليوم هوميفاي سوف يغوص في ثقافة الفنغ شوي و يهديك أجمل 10 أفكار سهلة و بسيطة للاقتباس و التنفيذ سوف تزيل الطاقة السلبية تماماً من منزلك و تجعلك تنعم في وسط طاقة ايجابية رائعة سترضيك و تبهر ضيوفك ..
إليكم التفاصيل ..
إذا كان لديك أي شيء مكسور أو عاطل قم باصلاحة أو قم باستبداله فهذا في ثقافة الفنغ شوي يعد من الأسباب القوية لجلب الطاقة السلبية و عدم الشعور بالراحة في منزلك اياً كان تنسيقه و ترتيبه و جماله ، الأشياء المكسورة أو التي لا تعمل ليس لها مكان في بيتك الإيجابي
من ثقافة الفنغ شوي الاختلاط بالطبيعة قدر الإمكان و من ذلك الباب تطل علينا تلك النصحية الغالية بضرورة جعل هناك منافذ واسعة و عديدة لتسمح بدخول الهواء المنعش و الضوء الطبيعي المتجدد للمنزل من الداخل و في كل زوايا و هو ما يجدد الطاقة الإيجابية و يزيل أي أثر غير صحي من كل غرف المنزل
البيت الراقي ذو الطاقة الإيجابية و الهدوء النفسي لا يكون إلا مرتباً و منسقاً و كل شيء من عناصره في مكانها و ترتيبها واضح ، في غرفة ملابسك أو في دولابك أحرص ان يكون كل شيء واضح و مرتب و ليس فوضوي حتى لا تتأثر بالطاقة السلبية التي تسببها الفوضى .
استخدم النباتات في ديكور منزلك فالكائنات الحية الرقيقة مثل النبات تجعل في منزلك احساس متجدد من الراحة و الهدوء و كذلك اللمسة الطبيعية اللازمة في ديكور منزلك التي تزيد من الجانب الإيجابي في تنسيقه و تكامل عناصره .
قبل التنظيف وفقاً لثقافة الفنغ شوي فإن رش الملح أمام الغرف لبرهة من الدقائق سوف يساعد على امتصاص الطاقة السلبية تماماً من كل الغرف خصوصاً لو كنت ستسكن في منزل كان مسكوناً من قبلك من اناس آخرين .
المرايات تساعد منزلك على الحصول على طاقة ايجابية بفضل المجال الكبير الذي تعكسه أمام عيوننا خصوصاً في المساحات الصغيرة و كذلك الضوء الكبير الذي تعكسه و اللمعان الذي تضيفه على الغرفة كل ذلك سيساعدك على التخلص من الطاقة السلبية وفقاً للفنغ شوي
الاتجاة للشمال يريح القلب وفقاً لثقافة فنغ شوي و يكون مناسباً جداً أن تتوجه نحو الشمال في اتجاه الجلسات و السرير و المطبخ و اتجاه السفرة و النوافذ و كل شيء تقريباً مما يساعدك على امتصاص الطاقة الإيجابية من خلال اتجاهك للشمال .
المدخل هو اول ما تحتك به من منزلك و وفقاً لثقافة الفنغ شوي فإن تنسيقه بالبهجة المتمثلة في النبات الطبيعي و الزهور و الخشب و النظافة الدائمة للكونسول و المرايات الموجودة فيه و الأرضيات و الجدران تضمن لك منزل يتحلى بطاقة ايجابية لا مثيل لها
الروائح الذكية من أجمل معتقدات الفنغ شوي لذا فهي تقدس استخدام الروائح الباخرة مثل البخور الذكي الرائحة في كل الزوايا و في المنزل حتى الحمام و المطبخ لأن هناك اعتقاد راسخ بأن الطاقة الإيجابية متأثرة تماماً بالرائحة الجميلة في المنزل مما يدل على النظافة
بعد كل تلك النصائح الرائعة يجب أن تعلم أن النظافة هي العامل الاول و الرئيسي الذي يساعد منزلك في الحصول على طاقة ايجابية قوية و ليس في ثقافة الفنغ شوي و حدها و لكن في كل توجهات الديكور ، تنظيف الاسطح و الارضيات و الحوائط و خيوط العناكب و الأتربة كل ذلك يجعل منزلك متألقاً على الدوام
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