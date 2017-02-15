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10 أفكار من الفنغ شوي تزيل الطاقة السلبية من منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Battersea, CC Construction CC Construction غرفة المعيشة
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ثقافة الفنغ شوي الراسخة في المعتقدات القديمة لجنوب شرق آسيا  تستهدف تنظيم المنزل بطريقة ملائمة لجلب طاقة ايجابية  على من يسكنه، و كذلك في الوقت ذاته البعد عن أي تأثير سلبي قد يسببه التنظيم غير المتناسق لمكونات المنزل من أثاث و ديكور و ألوان و غيرها من العناصر التي يمكن أن تنقلك لمود و جالة جيدة تساعدك على الاسترخاء و الهدوء .

اليوم هوميفاي سوف يغوص في ثقافة الفنغ شوي و يهديك أجمل 10 أفكار سهلة و بسيطة للاقتباس و التنفيذ سوف تزيل الطاقة السلبية تماماً من منزلك و تجعلك  تنعم في وسط طاقة ايجابية رائعة سترضيك و تبهر ضيوفك ..

إليكم التفاصيل ..

1- تخلص من أي شيء مكسور

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

إذا كان لديك أي شيء مكسور أو عاطل قم باصلاحة أو قم باستبداله فهذا في ثقافة الفنغ شوي يعد من الأسباب القوية لجلب الطاقة السلبية و عدم الشعور بالراحة في منزلك اياً كان تنسيقه و ترتيبه و جماله ، الأشياء المكسورة أو التي لا تعمل ليس لها مكان في بيتك الإيجابي

2- اسمح بدخول المزيد من الهواء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من ثقافة الفنغ شوي الاختلاط  بالطبيعة قدر الإمكان و من ذلك الباب تطل علينا تلك النصحية الغالية بضرورة جعل هناك منافذ واسعة و عديدة لتسمح بدخول الهواء المنعش و الضوء الطبيعي المتجدد للمنزل من الداخل و في كل زوايا و هو ما يجدد الطاقة الإيجابية و يزيل أي أثر غير صحي من كل غرف المنزل

3- تجنب الفوضى

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

البيت الراقي ذو الطاقة الإيجابية و الهدوء النفسي لا يكون إلا مرتباً و منسقاً و كل شيء من عناصره في مكانها و ترتيبها واضح ، في غرفة ملابسك أو في دولابك أحرص ان يكون كل شيء واضح و مرتب و ليس فوضوي حتى لا تتأثر بالطاقة السلبية التي تسببها الفوضى .

4- ديكور النباتات

Summer Calla Lily Plant Appleyard London حدائقنباتات و زهور
Appleyard London

Summer Calla Lily Plant

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

استخدم النباتات في ديكور منزلك فالكائنات الحية الرقيقة مثل النبات تجعل في منزلك احساس متجدد من الراحة و الهدوء و كذلك اللمسة الطبيعية اللازمة في ديكور منزلك التي تزيد من الجانب الإيجابي في تنسيقه و تكامل عناصره .

5- الملح

Salt Keeper Oggetto المنزلأغراض منزلية
Oggetto

Salt Keeper

Oggetto
Oggetto
Oggetto

قبل التنظيف وفقاً لثقافة الفنغ شوي فإن رش الملح أمام الغرف لبرهة من الدقائق سوف يساعد على امتصاص الطاقة السلبية تماماً من كل الغرف خصوصاً لو كنت ستسكن في منزل كان مسكوناً من قبلك من اناس آخرين .

6- استخدم المرايات

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

المرايات تساعد منزلك على الحصول على طاقة ايجابية بفضل المجال الكبير الذي تعكسه أمام عيوننا  خصوصاً في المساحات الصغيرة و كذلك الضوء الكبير الذي تعكسه و اللمعان الذي تضيفه على الغرفة كل ذلك سيساعدك على التخلص من الطاقة السلبية وفقاً للفنغ شوي

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7- اتجه للشمال

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

الاتجاة للشمال يريح القلب وفقاً لثقافة فنغ شوي و يكون مناسباً جداً أن تتوجه نحو الشمال في اتجاه الجلسات و السرير و المطبخ و اتجاه السفرة و النوافذ و كل شيء تقريباً مما يساعدك على امتصاص الطاقة الإيجابية من خلال اتجاهك للشمال .

8- نسق المدخل

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

المدخل هو اول ما تحتك به من منزلك و وفقاً لثقافة الفنغ شوي فإن تنسيقه بالبهجة المتمثلة في النبات الطبيعي و الزهور و الخشب و النظافة الدائمة للكونسول و المرايات الموجودة فيه و الأرضيات و الجدران تضمن لك منزل يتحلى بطاقة ايجابية لا مثيل لها 

9- البخور

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

الروائح الذكية من أجمل معتقدات الفنغ شوي لذا فهي تقدس استخدام الروائح الباخرة مثل البخور الذكي الرائحة في كل الزوايا و في المنزل حتى الحمام و المطبخ لأن هناك اعتقاد راسخ بأن الطاقة الإيجابية متأثرة تماماً بالرائحة الجميلة في المنزل مما يدل على النظافة 

10- التنظيف ثم التنظيف

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER شبابيك
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

بعد كل تلك النصائح الرائعة يجب أن تعلم أن النظافة هي العامل الاول و الرئيسي الذي يساعد منزلك في الحصول على طاقة ايجابية قوية و ليس في ثقافة الفنغ شوي و حدها و لكن في كل توجهات الديكور ، تنظيف الاسطح و الارضيات و الحوائط و خيوط العناكب و الأتربة كل ذلك يجعل منزلك متألقاً على الدوام

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