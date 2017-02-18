10 تصاميم مرايات مختلفة لانعاش منزلك

الكثير منا يميل لاستخدام المرايا كوسيلة جمالية فقط بدون أن يدرك أهمية المرايات الوظيفية أيضاً، فالمرايا لها دور كبير في خلق اتساع وعمق للفراغات إذا تم استخدامها بحكمة ووضعها في المكان الصحيح في الغرف.
فمثلا إذا وضعت الأسطح العاكسة بحيث تكون مقابلة لمصدر إضاءة ستتمكن من عكس الإضاءة ومضاعفتها وبالتالي ستعطي ايحاء بالإتساع والإنفتاح في فراغات منزلك.
للحصول على مميزات المرايا واستغلالها الأسطح العاكسة في صالحنا للحصول على مزايا بصرية، اليكم أفضل النصائح لمنازل ساحرة.
المرايا الأرضية هي عنصر أنيق وجمالي، ويمكنك التحكم بشكلها وطرازها من خلال التحكم في حجمها وإطارها. فهي تجعل الغرفة تظهر بشكل أكثر إرتفاعاً، بالإضافة لكونها عملية وفعالة في الإستخدام اليومي، فيفضل وضعها بالقرب من الدولاب في غرفة الملابس أو غرفة النوم أو بالقرب من المدخل لتتمكن من إلقاء نظرة أخيرة قبل الرحيل من الباب.
بدلاً من استخدام المرايات الطويلة بالطول، يمكنك استخدامها بالعرض لتغطي مساحة كبيرة على الحائط وتجعله يظهر بشكل أكثر عرضاً.
بدلاً من استخدام بلاطات سيراميكية لتزين الحائط يمكنك استخدام بلاطات عاكسة على الحائط المقابل للنافذة، والتي تأتي بأشكال مختلفة وتعطي للغرفة مظهر رائع ومشرق بالإضافة لكونه عصري وأنيق
يمكنك دمج المرايا على الأثاث للحصول على اثاث متعدد الاستخدامات والذي يكون فعال في المساحات الضيقة بالإضافة لأنه يعطي أناقة ورونق للأثاث والغرف.
يدلاً من وضع مرآة كبيرة لتغطي الحائط بأكمله يمكنك استخدام عدد من المرايات الصغيرة بخلق تناسق وانسجام بينها. بتوحيد شكل أو لون المرايا ليأخذ طابع موحد ثم تعليقهم على الحائط بشكل متوازن ومنظم ليمكنك من الحصول على حائط فني أنيق.
يمكنك أيضاً الحصول على أشكال فنية بخلق تكسيرات وتجميع قطع المرايات المختلفة للحصول على مرايا ذات تصميمات من نوعها.
يمكنك استخدام المرايات كعنصر أساسي على الحائط لتكسية الحوائط بشكل متميز وأنيق والذي يعكس الإضاءة ويضيف عمق للغرف.
لم يقتصر استخدام المرايا في الديكور على الحوائط فقط ولكن يمكن استخدامها أيضاً على الأسقف لتعطي اتساع للفراغات وتظهرها بشكل أكبر وأكثر إرتفاعاً. ففي هذا المثال فقد تم استخدامها لعمل بيت النور لتألق باستخدام المرايات والإضاءة سوياً.