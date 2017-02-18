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10 تصاميم مرايات مختلفة لانعاش منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
ACCESSORIES, IQ Furniture IQ Furniture سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات زجاج Metallic/Silver
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الكثير منا يميل لاستخدام المرايا كوسيلة جمالية فقط بدون أن يدرك أهمية المرايات الوظيفية أيضاً، فالمرايا لها دور كبير في خلق اتساع وعمق للفراغات إذا تم استخدامها بحكمة ووضعها في المكان الصحيح في الغرف.

فمثلا إذا وضعت الأسطح العاكسة بحيث تكون مقابلة لمصدر إضاءة ستتمكن من عكس الإضاءة ومضاعفتها وبالتالي ستعطي ايحاء بالإتساع والإنفتاح في فراغات منزلك.

للحصول على مميزات المرايا واستغلالها الأسطح العاكسة في صالحنا للحصول على مزايا بصرية، اليكم أفضل النصائح لمنازل ساحرة.

1.​مرآة أرضية

Georgian Farmhouse, Etons of Bath Etons of Bath غرفة نوم
Etons of Bath

Georgian Farmhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

المرايا الأرضية هي عنصر أنيق وجمالي، ويمكنك التحكم بشكلها وطرازها من خلال التحكم في حجمها وإطارها. فهي تجعل الغرفة تظهر بشكل أكثر إرتفاعاً، بالإضافة لكونها عملية وفعالة في الإستخدام اليومي، فيفضل وضعها بالقرب من الدولاب في غرفة الملابس أو غرفة النوم أو بالقرب من المدخل لتتمكن من إلقاء نظرة أخيرة قبل الرحيل من الباب.

2.​استخدام المرآة الطويلة بالعرض

Fireplace Dittrich Hudson Vasetti Architects غرفة نوم
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Fireplace

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

بدلاً من استخدام المرايات الطويلة بالطول، يمكنك استخدامها بالعرض لتغطي مساحة كبيرة على الحائط  وتجعله يظهر بشكل أكثر عرضاً.

3.​استبدل السيراميك ببلاطات المرايا

Hexagonal Silver Mirrored Bevelled Wall Tiles My Furniture غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
My Furniture

Hexagonal Silver Mirrored Bevelled Wall Tiles

My Furniture
My Furniture
My Furniture

بدلاً من استخدام بلاطات سيراميكية لتزين الحائط يمكنك استخدام بلاطات عاكسة على الحائط المقابل للنافذة، والتي تأتي بأشكال مختلفة وتعطي للغرفة مظهر رائع ومشرق بالإضافة لكونه عصري وأنيق

4.​مرايات مدمجة في الأثاث

Appleby Oak Double Wardrobe with Mirrors The Cotswold Company غرفة نومخزانة الملابس
The Cotswold Company

Appleby Oak Double Wardrobe with Mirrors

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

يمكنك دمج المرايا على الأثاث للحصول على اثاث متعدد الاستخدامات والذي يكون فعال في المساحات الضيقة بالإضافة لأنه يعطي أناقة ورونق للأثاث والغرف.

5.​حائط فني

Luxurious entrance hall Tailored Living Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج Interior designer,Interior design,armchair,accent colour,mirror wall,entrance hall
Tailored Living Interiors

Luxurious entrance hall

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

يدلاً من وضع مرآة كبيرة لتغطي الحائط بأكمله يمكنك استخدام عدد من المرايات الصغيرة بخلق تناسق وانسجام بينها. بتوحيد شكل أو لون المرايا ليأخذ طابع موحد ثم تعليقهم على الحائط بشكل متوازن ومنظم ليمكنك من الحصول على حائط فني أنيق.

6.مرايا ذات تصميم مميز

DIAMOND IQ Furniture سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات زجاج Metallic/Silver
IQ Furniture

DIAMOND

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

يمكنك أيضاً الحصول على أشكال فنية بخلق تكسيرات وتجميع قطع المرايات المختلفة للحصول على مرايا ذات تصميمات من نوعها.

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7.أيضاً في الأشكال الدائرية البسيطة

Collectie 2015, Deknudt Mirrors Deknudt Mirrors غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Deknudt Mirrors

Deknudt Mirrors
Deknudt Mirrors
Deknudt Mirrors

8.​المرايات كعنصر أساسي

Antique Mirrored Master Bathroom Splashback Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company حمام
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Antique Mirrored Master Bathroom Splashback

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

يمكنك استخدام المرايات كعنصر أساسي على الحائط لتكسية الحوائط بشكل متميز وأنيق والذي يعكس الإضاءة ويضيف عمق للغرف.

9.​مرايات في السقف

Private residence in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors غرفة المعيشة luxury,nature,ceiling,mirrored ceiling,blue,black
Orkun Indere Interiors

Private residence in İstanbul

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

لم يقتصر استخدام المرايا في الديكور على الحوائط فقط ولكن يمكن استخدامها أيضاً على الأسقف لتعطي اتساع للفراغات وتظهرها بشكل أكبر وأكثر إرتفاعاً. ففي هذا المثال فقد تم استخدامها لعمل بيت النور لتألق باستخدام المرايات والإضاءة سوياً.

10.​أثاث ذو سطح عاكس

Leonore Chest of Drawers homify غرفة نومخزانة الملابس mirrored,mirrored furniture,leonore,chest,chest of drawers
homify

Leonore Chest of Drawers

homify
homify
homify

هناك قطع أثاث حديثة تأتي مكسية بأسطح عاكسة، فإضافتها لمنزلك يضيف لمعة أنيقة وتحسن من شكل الغرف وأناقتها.

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