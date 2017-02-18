10 تصاميم مرايات مختلفة لانعاش منزلك

الكثير منا يميل لاستخدام المرايا كوسيلة جمالية فقط بدون أن يدرك أهمية المرايات الوظيفية أيضاً، فالمرايا لها دور كبير في خلق اتساع وعمق للفراغات إذا تم استخدامها بحكمة ووضعها في المكان الصحيح في الغرف.

فمثلا إذا وضعت الأسطح العاكسة بحيث تكون مقابلة لمصدر إضاءة ستتمكن من عكس الإضاءة ومضاعفتها وبالتالي ستعطي ايحاء بالإتساع والإنفتاح في فراغات منزلك.

للحصول على مميزات المرايا واستغلالها الأسطح العاكسة في صالحنا للحصول على مزايا بصرية، اليكم أفضل النصائح لمنازل ساحرة.