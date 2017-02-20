15 طريقة لاختيار ألوان متناسقة في منزلك

الألوان هي اللمسة الحيوية في الحياة، ولأن منزلك هو مملكتك الحقيقية، فإن حسن اختيار الألوان يبعث بداخله البهجة ويمنحك الراحة والاسترخاء، واختيار ألوان متناسقة يبدو هو أهم ما في الموضوع، فالألوان لا تقتصر فقط على الدهانات، وإنها هي ألوان الأثاث والأرضية والسجاد والستائر، كل هذا سوف نتناوله في هذا المقال، من خلال عرض مجموعة من النماذج الرائعة في دليل هوميفاي لاختيار ألوان متناسقة في منزلك.
يعتقد البعض أن الأسود من الألوان التي يصعب استخدامها في المنزل بسبب قتامتها، ولكن يبدو هذا بسبب سوء التوظيف، فهذه الغرفة استخدمت الأسود في الأثاث وتم تكراره في إطارات مفرغة على حائط مطلي باللون الرمادي، مع استخدام أرضية فاتحة لإعطاء إشراقة للغرفة.
إذا أردت استخدام ألوان حيادية مع ألوان جريئة فإن الألوان الحيادية يجب أن تفرض سطوتها للحصول على هدوء وتناسق في المكان.. وهنا في هذا المثال تم توظيف اللون الرمادي في الأثاث، والسجادة، ووحدة الإضاءة، مع تكراره في لوحة بسيطة على الجدار المطلي باللون البرتقالي الفاقع، ويناسب هذا التصميم أرضية خشبية من الباركيه الرائع.
استخدام درجات اللون الواحد يبدو أحد الخيارات الرائعة التي تُناسب الأجزاء المفتوحة على بعضها في المنزل، فتُعطي انسيابية وأناقة للمكان، وهنا استخدم هذا المنزل درجات اللون الأزرق لتوظيف رائع على الجدران، مع الأرضية الرخامية الفاتحة، والسقف الخرساني الأبيض، واستخدام سجادة رمادية تتناسب مع الأجواء العامة للتصميم.
يعطيك اللون الوردي أجواء مُبهجة دائمًا في منزلك، ونحن نقدم لك أفضل مثال لتوظيفه مع لونٍ اّخر، وقد قمنا بإختيار تصميم يجمعه مع اللون الفيراني – أحد درجات الرمادي – ، حيث استخدم جدران وردية، وستائر شيفون بحلقات وردية، وأريكة فيراني مع وسائد وردية، وسجادة فيراني أيضًا.. كل هذا كان يناسبة أرضية باركيه فاتحة لتبدو الغرفة مشرقة وجميلة.
هذا التصميم لغرفة معيشة تجمع بين مجموعة من الألوان الباردة
الأزرق السماوي، والرمادي، والفضي، والخزامي في مزيج رائع على الجدار وفي الأثاث واللوحات ووحدة الإضاءة الجانبية.. فمجموعة الألوان الباردة تُعطي تصميم هادىء جدًا وبسيط.. مع أرضية باركية جميلة للحصول على لمسة اختلاف.
هذا التصميم لجدران مطلية باللون الدخاني – درجة فاتحة من الرمادي – تناغمت تمامًا مع الأرضية الباركية الجميلة، ويناسبها أثاث خشبي جميل، ووحدة إضاءة بيضاء مع لوحات صغيرة بيضاء على الجدران.. وأفضل ما يمكن لتزيين الغرفة كانت اللمسات الخضراء للابتعاد عن أي ألوان أخرى تفقد اللون الدخاني هدوئه وبساطته.
نقترح عليك اللون المشمشي لأجواء مميزة مع الرمادي الحيادي بحيث تكون الجدران والسجادة باللون المشمشي الجميل، والأثاث رمادي فاتح، ويناسبهم أرضية باركية جميلة ومنضدة خشبية بالمنتصف.. جرب مجموعة الألوان هذه في منزلك الاّن.
إذا كنت تُحب اللون البيج فننصحك بتوظيفه مع الفستقي لتفاصيل رائعة أكثر وأنيقة، وعلى سبيل المثال نقدم لك هذا التصميم ذو الجدران البيج الفاتحة، والذي تم تكراره في خشب الكراسي مع مقاعد باللون الفستقي الجميل، بالإضافة إلى أرضية خشبية ومنضدة خشبية ووحدة إضاءة من الخوص لتُلائم التفاصيل.
تُعطينا الطبيعة أفضل النماذج لتقليدها في تفاصيل حياتنا اليومية، فهذا التصميم استخدم الأرجواني مع الموف لخلق أجواء رومانسية أنيقة، حيث أتخذ اللون الأرجواني الثلث والموف الثلثين للحد من القتامة في الغرفة، ويناسبهم تمامًا أرضية خشبية فاتحة، وسجادة فرو فاتحة أيضًا.
هذا التصميم الرائع لغرفة تم طلاء جدرانها باللون العودي الجميل، وكان أفضل ما يناسبها هو لون الخشب الطبيعي لتُعطي إشراقة للتصميم، فقد استخدمت منضدة خشبية أنيقة، مع أرفف خشبية من نفس اللون داخل الجدار بطريقة رائعة، إلى جانب وحدة الإضاءة البيضاء لأناقة أكثر.
اختيار موفق تمامًا لـ اللون البيج الفاتح في جدار مليء بالمربعات الهندسية، مع جدار خرساني كموني، وأثاث باللون الرمادي وسجادة رمادية أيضًا، في مزيج أنيق تمامًا يناسب أجواء غرفة النوم الهادئة، والتي تكتمل بأرضية باركيه رائعة.
استخدام الألوان الصيفية الجميلة تُعطي لمسة رائعة مليئة بالحيوية في غرفتك، هكذا أتت درجات البيج والرملي والحرجلي في الجدران والستارة والأرضية الخشبية الأنيقة، ومع ذلك استخدم سجادة رمادية وأثاث أبيض بسيط.
جدار يجمع بين الأحمر والرمادي، وستارة بيضاء، وأرضية خشبية، وزهور وردية، وكرسي أنيق يجمع في نقوشه كل الألوان السابقة بشكل جميل مليء بالبهجة والإشراقة الرائعة للغرفة.
هذا التصميم الرائع يوضح لك كيفية توظيف اللون الزيتوني والأخضر في جدران منزلك، وأن الأثاث الخشبي هو أفضل ما يناسبهم للحصول على الأناقة المطلوبة، مع ستارة فاتحة باللون البيج الجميل.
مُحبي الغوامق هم من سيدركون أناقة هذا التصميم، الذي جمع اللون الفستقي والتركواز على جدار واحد ليفصل بينهم اللون البني في تناسق تام بين المساحات، مع استخدام أرضية باركيه غامقة، وسجادة رمادية من الكتان وأثاث خشبي أيضًا.
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