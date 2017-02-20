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15 طريقة لاختيار ألوان متناسقة في منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Red
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الألوان هي اللمسة الحيوية في الحياة، ولأن منزلك هو مملكتك الحقيقية، فإن حسن اختيار الألوان يبعث بداخله البهجة ويمنحك الراحة والاسترخاء، واختيار ألوان متناسقة يبدو هو أهم ما في الموضوع، فالألوان لا تقتصر فقط على الدهانات، وإنها هي ألوان الأثاث والأرضية والسجاد والستائر، كل هذا سوف نتناوله في هذا المقال، من خلال عرض مجموعة من النماذج الرائعة في دليل هوميفاي لاختيار ألوان متناسقة في منزلك.

1. توظيف رائع للأسود

Die neue Moderne, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

يعتقد البعض أن الأسود من الألوان التي يصعب استخدامها في المنزل بسبب قتامتها، ولكن يبدو هذا بسبب سوء التوظيف، فهذه الغرفة استخدمت الأسود في الأثاث وتم تكراره في إطارات مفرغة على حائط مطلي باللون الرمادي، مع استخدام أرضية فاتحة لإعطاء إشراقة للغرفة.

2. الألوان الحيادية مع لونٍ جريء

Die neue Moderne, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

إذا أردت استخدام ألوان حيادية مع ألوان جريئة فإن الألوان الحيادية يجب أن تفرض سطوتها للحصول على هدوء وتناسق في المكان.. وهنا في هذا المثال تم توظيف اللون الرمادي في الأثاث، والسجادة، ووحدة الإضاءة، مع تكراره في لوحة بسيطة على الجدار المطلي باللون البرتقالي الفاقع، ويناسب هذا التصميم أرضية خشبية من الباركيه الرائع.

3. درجات اللون الواحد لانسيابية أكثر

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة Blue
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

استخدام درجات اللون الواحد يبدو أحد الخيارات الرائعة التي تُناسب الأجزاء المفتوحة على بعضها في المنزل، فتُعطي انسيابية وأناقة للمكان، وهنا استخدم هذا المنزل درجات اللون الأزرق لتوظيف رائع على الجدران، مع الأرضية الرخامية الفاتحة، والسقف الخرساني الأبيض، واستخدام سجادة رمادية تتناسب مع الأجواء العامة للتصميم.

4. الوردي والفيراني لمزيج مُبهج

Die neue Romantik, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

يعطيك اللون الوردي أجواء مُبهجة دائمًا في منزلك، ونحن نقدم لك أفضل مثال لتوظيفه مع لونٍ اّخر، وقد قمنا بإختيار تصميم يجمعه مع اللون الفيراني – أحد درجات الرمادي – ، حيث استخدم جدران وردية، وستائر شيفون بحلقات وردية، وأريكة فيراني مع وسائد وردية، وسجادة فيراني أيضًا.. كل هذا كان يناسبة أرضية باركيه فاتحة لتبدو الغرفة مشرقة وجميلة.

5. الألوان الباردة

Die neue Moderne, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

هذا التصميم لغرفة معيشة تجمع بين مجموعة من الألوان الباردة الأزرق السماوي، والرمادي، والفضي، والخزامي في مزيج رائع على الجدار وفي الأثاث واللوحات ووحدة الإضاءة الجانبية.. فمجموعة الألوان الباردة تُعطي تصميم هادىء جدًا وبسيط.. مع أرضية باركية جميلة للحصول على لمسة اختلاف.

6. الدخاني والباركيه

Naturell, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Grey
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

هذا التصميم لجدران مطلية باللون الدخاني – درجة فاتحة من الرمادي – تناغمت تمامًا مع الأرضية الباركية الجميلة، ويناسبها أثاث خشبي جميل، ووحدة إضاءة بيضاء مع لوحات صغيرة بيضاء على الجدران.. وأفضل ما يمكن لتزيين الغرفة كانت اللمسات الخضراء للابتعاد عن أي ألوان أخرى تفقد اللون الدخاني هدوئه وبساطته.

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7. المشمشي والرمادي

Naturell, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

نقترح عليك اللون المشمشي لأجواء مميزة مع الرمادي الحيادي بحيث تكون الجدران والسجادة باللون المشمشي الجميل، والأثاث رمادي فاتح، ويناسبهم أرضية باركية جميلة ومنضدة خشبية بالمنتصف.. جرب مجموعة الألوان هذه في منزلك الاّن.

8. البيج والفستقي

Naturell, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة Beige
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

إذا كنت تُحب اللون البيج فننصحك بتوظيفه مع الفستقي لتفاصيل رائعة أكثر وأنيقة، وعلى سبيل المثال نقدم لك هذا التصميم ذو الجدران البيج الفاتحة، والذي تم تكراره في خشب الكراسي مع مقاعد باللون الفستقي الجميل، بالإضافة إلى أرضية خشبية ومنضدة خشبية ووحدة إضاءة من الخوص لتُلائم التفاصيل.

9. تناغم بألوان الزهور

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

تُعطينا الطبيعة أفضل النماذج لتقليدها في تفاصيل حياتنا اليومية، فهذا التصميم استخدم الأرجواني مع الموف لخلق أجواء رومانسية أنيقة، حيث أتخذ اللون الأرجواني الثلث والموف الثلثين للحد من القتامة في الغرفة، ويناسبهم تمامًا أرضية خشبية فاتحة، وسجادة فرو فاتحة أيضًا.

10. العودي مع لمسات خشبية في الجدران

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

هذا التصميم الرائع لغرفة تم طلاء جدرانها باللون العودي الجميل، وكان أفضل ما يناسبها هو لون الخشب الطبيعي لتُعطي إشراقة للتصميم، فقد استخدمت منضدة خشبية أنيقة، مع أرفف خشبية من نفس اللون داخل الجدار بطريقة رائعة، إلى جانب وحدة الإضاءة البيضاء لأناقة أكثر.

11. كيف كان الاختيار لغرفة النوم؟

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة نوم Beige
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

اختيار موفق تمامًا لـ اللون البيج الفاتح في جدار مليء بالمربعات الهندسية، مع جدار خرساني كموني، وأثاث باللون الرمادي وسجادة رمادية أيضًا، في مزيج أنيق تمامًا يناسب أجواء غرفة النوم الهادئة، والتي تكتمل بأرضية باركيه رائعة.

12. درجات رملية رائعة

Die neue Landlust, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

استخدام الألوان الصيفية الجميلة تُعطي لمسة رائعة مليئة بالحيوية في غرفتك، هكذا أتت درجات البيج والرملي والحرجلي في الجدران والستارة والأرضية الخشبية الأنيقة، ومع ذلك استخدم سجادة رمادية وأثاث أبيض بسيط.

13. ألوان سادة وأثاث منقوش

Die neue Landlust, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

جدار يجمع بين الأحمر والرمادي، وستارة بيضاء، وأرضية خشبية، وزهور وردية، وكرسي أنيق يجمع في نقوشه كل الألوان السابقة بشكل جميل مليء بالبهجة والإشراقة الرائعة للغرفة.

14. الزيتوني والأخضر ماذا يناسبهم!

Die neue Landlust, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

هذا التصميم الرائع يوضح لك كيفية توظيف اللون الزيتوني والأخضر في جدران منزلك، وأن الأثاث الخشبي هو أفضل ما يناسبهم للحصول على الأناقة المطلوبة، مع ستارة فاتحة باللون البيج الجميل.

15. الفستقي والتركواز يفصلهم البني

Die neue Klassik, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

مُحبي الغوامق هم من سيدركون أناقة هذا التصميم، الذي جمع اللون الفستقي والتركواز على جدار واحد ليفصل بينهم اللون البني في تناسق تام بين المساحات، مع استخدام أرضية باركيه غامقة، وسجادة رمادية من الكتان وأثاث خشبي أيضًا.

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