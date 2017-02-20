15 طريقة لاختيار ألوان متناسقة في منزلك

الألوان هي اللمسة الحيوية في الحياة، ولأن منزلك هو مملكتك الحقيقية، فإن حسن اختيار الألوان يبعث بداخله البهجة ويمنحك الراحة والاسترخاء، واختيار ألوان متناسقة يبدو هو أهم ما في الموضوع، فالألوان لا تقتصر فقط على الدهانات، وإنها هي ألوان الأثاث والأرضية والسجاد والستائر، كل هذا سوف نتناوله في هذا المقال، من خلال عرض مجموعة من النماذج الرائعة في دليل هوميفاي لاختيار ألوان متناسقة في منزلك.