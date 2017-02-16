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11 فكرة مبتكرة لتزيين الممرات

أميرة قاسم أميرة قاسم
Mieszkanie w kamienicy, Mint&Brisk Mint&Brisk الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
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تعد الممرات هى أقل الغرف التي تلاقي منا اهتماما بتزيينها وديكوراتها، ربما لأننا نتعامل معها على أساس أنها وسيلة للعبور للغرف الأخرى وليست غرفة مستقلة، لكن في الواقع دور الممرات لا يقتصر على ربط الغرف ببعضها بل بالتهيئة النفسية أيضا لما ستراه بالداخل وخلق رابط وروح تميز المنزل بالكامل، لذا جمعنا لك اليوم 11 فكرة مبتكرة وملهمة لتعيد اكتشاف واستغلال الممرات المهملة والمظلمة بمنزلك.

1. خزانة الملابس

Meble do stylowej willi w małopolsce, Zirador - Meble tworzone z pasją Zirador - Meble tworzone z pasją سلالم وأروقة مخزن
Zirador – Meble tworzone z pasją

Zirador - Meble tworzone z pasją
Zirador – Meble tworzone z pasją
Zirador - Meble tworzone z pasją

إن كان الممر بمنزلك ينتهي بجدار سد فإنشاء خزانة ملابس في نهايته ستكون فكرة عملية للغاية حيث يمكنك استغلالها في تخزين الأحذية والمعاطف، أو حتى في تخزين الملابس الموسمية وبالطبع هو ما سترك منزلك مرتبا ومنظم طول الوقت.

2. الطوب الأحمر

Mieszkanie w kamienicy, Mint&Brisk Mint&Brisk الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Mint&amp;Brisk

Mint&Brisk
Mint&amp;Brisk
Mint&Brisk

عناصر تزيين هذ الممر بسيطة للغاية تتخلص في المرآة الطولية والصور المعلقة وبعض الرفوف، لكن ما خلق جوا فريدا بالمكان هو جدار الطوب الأحمر.

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3. شماعات غير تقليدية

44m2 dla dwójki!, idea projekt idea projekt الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
idea projekt

idea projekt
idea projekt
idea projekt

تصميم غير تقليدي للشماعة بالممر قد يكون كافي لإضافة لمسة فريدة بالمكان، كما تر هنا الشماعة ذات تصميم مبتكر وبنفس لون الجدار الخلفي لخلق خداع بصري وكأن الملابس معلقة على الهواء.

4. طاولة صغيرة

Mansarda, Tarna Design Studio Tarna Design Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tarna Design Studio

Tarna Design Studio
Tarna Design Studio
Tarna Design Studio

في بعض الأحيان كل ما يحتاجه الممر لمسة بسيطة لإضافة أناقة ورقي لديكوراته، هنا مثلا استعان المصمم بطاولة خشبية ذات أبعاد بسيطة للغاية تسمح بوضع اكسسوارات بحجم صغيرة، بالإضافة إلى اللون الأبيض والتشطيب اللامع لها والذي منح المكان نضارة وإشراق.

5. المرايا

Beton udomowiony – czyli nowoczesne mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

تعد المرايا من أقوى حيل الخداع البصري وهو ما يجعلها الحل الأسهل والأمثل للممرات الضيقة، فميزتها الرئيسية أنها تعطي شعورا وهميا بتضاعف مساحة المكان وهو ما يقلل الشعور بعد الراحة من العبور خلال الممرات الضيقة.

6. إضاءة جيدة

Mieszkanie w stylu klasycznym, Limonki Studio Wojciech Siudowski Limonki Studio Wojciech Siudowski راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Limonki Studio Wojciech Siudowski

Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski

الكثير من الممرات الداخلية بالمنازل تكون محرومة من ضوء الشمس الطبيعي، لذا يجب الاستعاضة عنه بإضاءة صناعية موزعة جيدا بحيث لا تترك أي أركان مظلمة بالممر ولتظهر جمال وجودة تفاصيل الديكور بالممر.

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7. ممر بلمسات خضراء

Brooklin, Lo. interiores Lo. interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

كما ترى فإن النباتات والزهور دائما ما تكون حل سحري ومثالي لتجمييل أي مساحة بالمنزل، فهى تضفي مزيد من الحيوية على المكان، أضف إلى ذلك أن تكلفة اقتناء شتلات مزروعة بسيط للغاية وكل ما عليك بعد ذلك الاهتمام الجيد بها ليكون لديك حديقة داخلية بمنزلك.

8. ألوان مميزة

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

الألوان بشكل عام لها سحر وتأثير قوي في تحديد شخصية المكان، بعض اللمست اللونية البسيطة سيكون لها مفعول السحر في تغيير شكل المكان كليا، الممر في الصورة نموذج مثالي للتعبير عن تلك الفكرة.

9. تفاصيل صغيرة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

ديكورالممر هنا يتلخص في عنصرين أساسين وهما الأثاث (المرآة بطول الجدار والطاولة الصغيرة) والإضاءة، لكن النتيجة رغم بساطة الأفكار فيها رائعة.

10. سلام وصفاء

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

إن كنت ممن يحب أن يحيط  نفسه بجو من اسلام والصفاء فالأسلوب الياباني في التصميم سيكون هو الأفضل، وهو باختصار يهتم بجلب أكبر كم ممكن من العناصر الطبيعية في التصميمات الداخلية.

11. مرآة بتصميم هندسي

Portfolio, Loft Factory Loft Factory الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

التصميم الهندسي البسيط والدقيق للمرآة منحت الممر تلك اللمسة الهادئة والساحرة للنمط الأسكندنافي.

إعادة تأثيث شقة رائعة مساحتها 90 متر يجعلها تبدو أكبر

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