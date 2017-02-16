11 فكرة مبتكرة لتزيين الممرات

كما ترى فإن النباتات والزهور دائما ما تكون حل سحري ومثالي لتجمييل أي مساحة بالمنزل، فهى تضفي مزيد من الحيوية على المكان، أضف إلى ذلك أن تكلفة اقتناء شتلات مزروعة بسيط للغاية وكل ما عليك بعد ذلك الاهتمام الجيد بها ليكون لديك حديقة داخلية بمنزلك.