11 فكرة مبتكرة لتزيين الممرات

تعد الممرات هى أقل الغرف التي تلاقي منا اهتماما بتزيينها وديكوراتها، ربما لأننا نتعامل معها على أساس أنها وسيلة للعبور للغرف الأخرى وليست غرفة مستقلة، لكن في الواقع دور الممرات لا يقتصر على ربط الغرف ببعضها بل بالتهيئة النفسية أيضا لما ستراه بالداخل وخلق رابط وروح تميز المنزل بالكامل، لذا جمعنا لك اليوم 11 فكرة مبتكرة وملهمة لتعيد اكتشاف واستغلال الممرات المهملة والمظلمة بمنزلك.
إن كان الممر بمنزلك ينتهي بجدار سد فإنشاء خزانة ملابس في نهايته ستكون فكرة عملية للغاية حيث يمكنك استغلالها في تخزين الأحذية والمعاطف، أو حتى في تخزين الملابس الموسمية وبالطبع هو ما سترك منزلك مرتبا ومنظم طول الوقت.
عناصر تزيين هذ الممر بسيطة للغاية تتخلص في المرآة الطولية والصور المعلقة وبعض الرفوف، لكن ما خلق جوا فريدا بالمكان هو جدار الطوب الأحمر.
اقرأ أيضا: 18 فكرة رائعة لتزيين الجدران بالطوب
تصميم غير تقليدي للشماعة بالممر قد يكون كافي لإضافة لمسة فريدة بالمكان، كما تر هنا الشماعة ذات تصميم مبتكر وبنفس لون الجدار الخلفي لخلق خداع بصري وكأن الملابس معلقة على الهواء.
في بعض الأحيان كل ما يحتاجه الممر لمسة بسيطة لإضافة أناقة ورقي لديكوراته، هنا مثلا استعان المصمم بطاولة خشبية ذات أبعاد بسيطة للغاية تسمح بوضع اكسسوارات بحجم صغيرة، بالإضافة إلى اللون الأبيض والتشطيب اللامع لها والذي منح المكان نضارة وإشراق.
تعد المرايا من أقوى حيل الخداع البصري وهو ما يجعلها الحل الأسهل والأمثل للممرات الضيقة، فميزتها الرئيسية أنها تعطي شعورا وهميا بتضاعف مساحة المكان وهو ما يقلل الشعور بعد الراحة من العبور خلال الممرات الضيقة.
الكثير من الممرات الداخلية بالمنازل تكون محرومة من ضوء الشمس الطبيعي، لذا يجب الاستعاضة عنه بإضاءة صناعية موزعة جيدا بحيث لا تترك أي أركان مظلمة بالممر ولتظهر جمال وجودة تفاصيل الديكور بالممر.
كما ترى فإن النباتات والزهور دائما ما تكون حل سحري ومثالي لتجمييل أي مساحة بالمنزل، فهى تضفي مزيد من الحيوية على المكان، أضف إلى ذلك أن تكلفة اقتناء شتلات مزروعة بسيط للغاية وكل ما عليك بعد ذلك الاهتمام الجيد بها ليكون لديك حديقة داخلية بمنزلك.
الألوان بشكل عام لها سحر وتأثير قوي في تحديد شخصية المكان، بعض اللمست اللونية البسيطة سيكون لها مفعول السحر في تغيير شكل المكان كليا، الممر في الصورة نموذج مثالي للتعبير عن تلك الفكرة.
ديكورالممر هنا يتلخص في عنصرين أساسين وهما الأثاث (المرآة بطول الجدار والطاولة الصغيرة) والإضاءة، لكن النتيجة رغم بساطة الأفكار فيها رائعة.
إن كنت ممن يحب أن يحيط نفسه بجو من اسلام والصفاء فالأسلوب الياباني في التصميم سيكون هو الأفضل، وهو باختصار يهتم بجلب أكبر كم ممكن من العناصر الطبيعية في التصميمات الداخلية.
التصميم الهندسي البسيط والدقيق للمرآة منحت الممر تلك اللمسة الهادئة والساحرة للنمط الأسكندنافي.