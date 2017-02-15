10 أسباب تؤكد لك كيف أن بقاء منزلك نظيفاً ينعكس على حياتك

نظافة المنزل من اهم الأشياء التي تنعكس على صحتك و حياتك و ترتبط بك ارتباطاً أكثر مما تتخيل أو تعتقد ، اليوم هوميفاي سوف يبرهن لك في 10 نقاط كيف أن تلك المسألة يمكن أن تغير حياتك و تمدك بالطاقة و المشاعر النفسية دون أن تدرك أن كل ذلك سببه حالة منزلك من النظافة و الترتيب و التنسيق ..
فالمكان الذي نشغله يومياً و نحيا فيه اوقاتاً و سنين طويلة سيكون هو المؤثر الأول في تصرفاتنا دون أن نشعر أو نربط ذلك بشكل مباشر ، فهناك تأثيرات ظاهرة ستجدها فيك بسهولة و أخرى ستدهش عندما تتعرف عليها في السطور القليلة المقبلة و كلها يرتبط بمنزلك النظيف كيف يعود عليك بالنفع ..
المنزل النظيف يؤثر على حالتك الصحية و هذه من الأشياء المعروفة ، حيث يكون الجو النظيف قاتلاً و غير مشجع لأي فيروسات أو جراثيم ضارة من الانتشار في منزلك و بالتالي في محيط تناولك للطعام و استنشاقك للهواء ، فكل شيء عكس النظافة قد يتسبب في ضرر بالغ على صحتك .
الألوان المبهجة و التنسيق المتدرج للالوان يقوي نشاط الذهن عن طريق تدرج المؤثرات البصرية التي يتلقاها المخ بشكل بعيد عن الإزعاج و التشتت ، الألوان و السيمترية في الأثاث و التوازنات تعزز كثيراً الحالة الصحية للنشاط العقلي لكل سكان المنزل خصوصاً لو كان ذلك التوازن و التطابق في غرف الجلوس و غرفة النوم .
الإحساس بالهدوء يبعد عنك القلق و التصميم الحالم يبعد عنك أي توتر، الالوان الهادئة و الأسطح اللامعة النقية و نظافة الغرف يساعدك على التخلص من الضغوط و يفتح لك مجالات عديدة للاستمتاع بكل قطعة في منزلك لتجديد نشاطك و البعد عن أي تفكير سلبي .
الأشياء عندما تكون مرتبة و نظيفة ينعكس ذلك عليك بالإيجاب، فعندما يكون لكل شيء مكان محدد سيكون لديك انخفاض واضح في التوتر و القلق خصوصاً لو كنت تستعد لاستقبال ضيوف و انت تثق في نظافة و تنسيق بيتك سيكون من مواطن القوة و الثقة لديك في أي عزائم رسمية أو دعوات تقوم باستضافتها .
النباتات و الروائح الذكية مثل البخور و العطور عندما تكون في منزلك تعتبر عنوان النظافة و التألق لكل غرفة موجودة لديك حتى المطبخ و الحمام، و عدم اهمال الجانب الجمالي في تلك الغرف يعزز من ثقتك في ذوقك و في جمال تصميم منزلك مما يزيد فاعلية و نشاط و اقبال دائم على الحياة .
النظافة و الشمس و الهواء النقي يساعدوك على قتل البكتريا و التي تعشق الظلام و الروائح الكريهة و الكراكيب ، كذلك الحشرات وا لقوارض التي تحتاج لجحور و أماكن غير نظيفة لتعشش فيها ، منزلك النظيف سر السعادة
في تنسيق غرف منزلك خصوصاً الرسمي منها و جعلها دائماً مرتبة و نظيفة سيكون أمر رائع لديك ليكون لديك الشجاعة الكافية لدعوة أي مجموعة من أصدقاء العمل و العائلة للحضور في مناسبات رسمية في منزلك ، فالأماكن التي تزيد من روح المشاركة مثل الجلسات لابد أن تكون نظيفة و مرتبة على الدوام حتى لو لم يكن في جدولك الأسبوعي أي زيارات .
الراحة النفسية عندما يتوفر لديك كل شيء في منزلك من رائحة نظيفة و أرضية بدون أتربة و رفوف بدون خيوط و غبار ستشعر دوماً أنك في منزل جديد و لن تشعر بالملل فيه أبداً لتألقه الدائم و احتفاظه بصفة التجديد المستمر النابع من التنظيف الدائم له .
المساحات الخاصة في منزلك تعزز لديك صفات الإبداع خصوصاً لو قمت أنت شخصياً بالتفكير في استغلالها الاستغلال الأمثل، مثل تنسيق الرفوف و الموائد و الاكسسوارات الصغيرة، كل ذلك يدفعك للتفكير و الإبداع خصوصاً لو كان منزلك يتمتع دوماً بالترتيب المستمر ستفكر في مرحلة ما بعد التنظيف و هي زيادة اللمحات الجميلة .
السعادة تكمن في البهجة و انشراح القلب، و لك ذلك لن يتحقق إلا مع نظافة و ترتيب جيد لمنزلك، لا تبخل على نفسك بالحصول على كل تلك الصفات الإيجابية و المؤثرات الرائعة في حياتك بمجرد جعل منزلك نظيفاً و مرتباً و متوازناً في الألوان والأثاث و مناسباً في الإكسسوارات و الكماليات و الزخارف .