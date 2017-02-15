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10 أسباب تؤكد لك كيف أن بقاء منزلك نظيفاً ينعكس على حياتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto الممر الحديث، المدخل و الدرج
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نظافة المنزل من اهم الأشياء التي تنعكس على صحتك و حياتك و ترتبط بك ارتباطاً أكثر مما تتخيل أو تعتقد ، اليوم هوميفاي سوف يبرهن لك في 10 نقاط كيف أن تلك المسألة يمكن أن تغير حياتك و تمدك بالطاقة و المشاعر النفسية دون أن تدرك أن كل ذلك سببه حالة منزلك من النظافة و الترتيب و التنسيق ..

فالمكان الذي نشغله يومياً و نحيا فيه اوقاتاً و سنين طويلة سيكون هو المؤثر الأول في تصرفاتنا دون أن نشعر أو نربط ذلك بشكل مباشر ، فهناك تأثيرات ظاهرة ستجدها فيك بسهولة و أخرى ستدهش عندما تتعرف عليها في السطور القليلة المقبلة  و كلها يرتبط بمنزلك النظيف كيف يعود عليك بالنفع  ..

1- حالتك الصحية

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

المنزل النظيف يؤثر على حالتك الصحية و هذه من الأشياء المعروفة ، حيث يكون الجو النظيف قاتلاً و غير مشجع لأي فيروسات أو جراثيم ضارة من الانتشار في منزلك و بالتالي في محيط تناولك للطعام و استنشاقك للهواء ، فكل شيء عكس النظافة قد يتسبب في ضرر بالغ على صحتك .

2- نشاط الذهن

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Turquoise
homify

homify
homify
homify

الألوان المبهجة و التنسيق المتدرج للالوان يقوي نشاط الذهن عن طريق تدرج المؤثرات البصرية التي يتلقاها المخ بشكل بعيد عن الإزعاج و التشتت ، الألوان و السيمترية في الأثاث و التوازنات تعزز كثيراً الحالة الصحية للنشاط العقلي لكل سكان المنزل خصوصاً لو كان ذلك التوازن و التطابق في غرف الجلوس و غرفة النوم .

3- قلة القلق

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

الإحساس بالهدوء يبعد عنك القلق و التصميم الحالم يبعد عنك أي توتر، الالوان الهادئة و الأسطح اللامعة النقية و نظافة الغرف يساعدك على التخلص من الضغوط و يفتح لك مجالات عديدة للاستمتاع بكل قطعة في منزلك لتجديد نشاطك و البعد عن أي تفكير سلبي .

4- قلة التوتر

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

الأشياء عندما تكون مرتبة و نظيفة ينعكس ذلك عليك بالإيجاب، فعندما يكون لكل شيء مكان محدد سيكون لديك انخفاض واضح في التوتر و القلق خصوصاً لو كنت تستعد لاستقبال ضيوف و انت تثق في نظافة و تنسيق بيتك سيكون من مواطن القوة و الثقة لديك في أي عزائم رسمية أو دعوات تقوم باستضافتها .

5- المساهمة في نشاطك

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

النباتات و الروائح الذكية مثل البخور و العطور عندما تكون في منزلك تعتبر عنوان النظافة و التألق لكل غرفة موجودة لديك حتى المطبخ و الحمام، و عدم اهمال الجانب الجمالي في تلك الغرف يعزز من ثقتك في ذوقك و في جمال تصميم منزلك مما يزيد فاعلية و نشاط و اقبال دائم على الحياة .

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6- جو بدون بكتريا

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

النظافة و الشمس و الهواء النقي يساعدوك على قتل البكتريا و التي تعشق الظلام و الروائح الكريهة و الكراكيب ، كذلك الحشرات وا لقوارض التي تحتاج لجحور و أماكن غير نظيفة لتعشش فيها ، منزلك النظيف سر السعادة 

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7- روح المشاركة

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

في تنسيق غرف منزلك خصوصاً الرسمي منها و جعلها دائماً مرتبة و نظيفة سيكون أمر رائع لديك ليكون لديك الشجاعة الكافية لدعوة أي مجموعة من أصدقاء العمل و العائلة للحضور في مناسبات رسمية في منزلك ، فالأماكن التي تزيد من روح المشاركة مثل الجلسات لابد أن تكون نظيفة و مرتبة على الدوام حتى لو لم يكن في جدولك الأسبوعي أي زيارات .

8- راحة بشكل أفضل

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

الراحة النفسية عندما يتوفر لديك كل شيء في منزلك من رائحة نظيفة و أرضية بدون أتربة و رفوف بدون خيوط و غبار ستشعر دوماً أنك في منزل جديد و لن تشعر بالملل فيه أبداً لتألقه الدائم و احتفاظه بصفة التجديد المستمر النابع من التنظيف الدائم له .

9- تشجيع الإبداع

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

المساحات الخاصة في منزلك تعزز لديك صفات الإبداع خصوصاً لو قمت أنت شخصياً بالتفكير في استغلالها الاستغلال الأمثل، مثل تنسيق الرفوف و الموائد و الاكسسوارات الصغيرة، كل ذلك يدفعك للتفكير و الإبداع خصوصاً لو كان منزلك يتمتع دوماً بالترتيب المستمر ستفكر في مرحلة ما بعد التنظيف و هي زيادة اللمحات الجميلة .

10- رفع مستويات السعادة

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة السفرة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

السعادة تكمن في البهجة و انشراح القلب، و لك ذلك لن يتحقق إلا مع نظافة و ترتيب جيد لمنزلك، لا تبخل على نفسك بالحصول على كل تلك الصفات الإيجابية و المؤثرات الرائعة في حياتك بمجرد جعل منزلك نظيفاً و مرتباً و متوازناً في الألوان والأثاث و مناسباً في الإكسسوارات و الكماليات و الزخارف .

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