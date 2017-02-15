10 أسباب تؤكد لك كيف أن بقاء منزلك نظيفاً ينعكس على حياتك

نظافة المنزل من اهم الأشياء التي تنعكس على صحتك و حياتك و ترتبط بك ارتباطاً أكثر مما تتخيل أو تعتقد ، اليوم هوميفاي سوف يبرهن لك في 10 نقاط كيف أن تلك المسألة يمكن أن تغير حياتك و تمدك بالطاقة و المشاعر النفسية دون أن تدرك أن كل ذلك سببه حالة منزلك من النظافة و الترتيب و التنسيق ..

فالمكان الذي نشغله يومياً و نحيا فيه اوقاتاً و سنين طويلة سيكون هو المؤثر الأول في تصرفاتنا دون أن نشعر أو نربط ذلك بشكل مباشر ، فهناك تأثيرات ظاهرة ستجدها فيك بسهولة و أخرى ستدهش عندما تتعرف عليها في السطور القليلة المقبلة و كلها يرتبط بمنزلك النظيف كيف يعود عليك بالنفع ..