كيف تؤثر النباتات في ديكور منزلك؟

وجود النباتات في ديكور منزلك له مميزات كثيرة فطبقًأ لفن الفنج شوي، وهو إتجاه صيني أقرب إلى علم الطاقة وتأثيرطاقة الأشياء في الديكور، أن النباتات تجلب لك الطاقة الإيجابية وتضيف لمسة من الحيوية والإشراق له، عادة ما تستخدم النباتات في المساحات المفتوحة أكثر، وفي هذا الموضوع سنعرض لك كيف يؤثر وجود النباتات على مظهر منزلك.
يمكن لمزهرية بسيطة بها زهور قليلة أن تخلق لك جو هاديء ومريح في أكثر غرفة في منزلك، يجب أيضًا اختيار ألوان الزهور التي تليق بألوان ديكور الغرفة .
المطبخ من أكثر المناطق التي لابد أن نشعر بها بالراحة لأنه منطقة عمل فيجب أن نختار أدق الأشياء في ديكوره، يمكن أن تضيف مزهرية بها نوع زهور تحبه بألوان جميلة تبعث الحيوية والطاقة الإيجابية به.
الحمام مساحة للاسترخاء والراحة والنباتات تحقق لك ذلك فلماذا لا تستخدمها في حمامك؟، المزهريات الصغيرة وأفرع النباتات البسيطة إذا استخدمتها في حمامك لن تكلفك شيء إلا أنها ستضفي طابع مشرق ومبهج لحمامك.
أكثر الأماكن في المنزل الذي تتواجد فيها النباتات بكثرة هي شرفة المنزل إلا أن هناك الكثيرين لا يستغلون هذه المساحة في جعلها أفضل ليست مجرد مساحة لتخزين الأشياء الزائدة عن حاجتنا، لذا نقدم لك هذه النصيحة من خبراء هوميفاي حتى تكون شرفة منزلك مساحة جميلة مليئة بالراحة والطاقة الإيجابية، ضع أواني فخارية بها نباتات تحبها في شرفتك، يمكنك وضع أنواع كثيرة منها العطرية مثل الريحان أو نبات يعطي لك مظهر جميل .
من أكثر الغرف التي نقضي فيها معظم وقتنا هي غرفة المعيشة لذا لابد وأن تكون مليئة بالطاقة الإيجابية حتى تؤثر على حالتنا المزاجية، لذا نجد هنا في ذلك التصميم مزهرية كبيرة على طاولة القهوة واضحة جدًا وملفتة للنظر، على الجانب نجد أصيص زرع كبير بجوار النافذة، أجواء الغرفة تساعد على الهدوء والنباتات خلقت نوع من الاشراق والبهجة للمكان.
غرفة المكتب أيضًا مساحة من مساحات العمل، وحبذا أن توجد بعض النباتات تجلب لك الطاقة الإيجابية أثناء التفكير في قرارت عملك أو مشاكله، حتمًا ستتغير نتيجة قرارتك للأفضل.
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