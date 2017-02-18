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كيف تؤثر النباتات في ديكور منزلك؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta حمام
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وجود النباتات في ديكور منزلك له مميزات كثيرة فطبقًأ لفن الفنج شوي، وهو إتجاه صيني أقرب إلى علم الطاقة وتأثيرطاقة الأشياء في الديكور، أن النباتات تجلب لك الطاقة الإيجابية وتضيف لمسة من الحيوية والإشراق له، عادة ما تستخدم النباتات في المساحات المفتوحة أكثر، وفي هذا الموضوع سنعرض لك كيف يؤثر وجود النباتات على مظهر منزلك. 

غرفة النوم

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة نوم
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

يمكن لمزهرية بسيطة بها زهور قليلة أن تخلق لك جو هاديء ومريح في أكثر غرفة في منزلك، يجب أيضًا اختيار ألوان الزهور التي تليق بألوان ديكور الغرفة .  

المطبخ

Moderna integridad, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura مطبخ
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

المطبخ من أكثر المناطق التي لابد أن نشعر بها بالراحة لأنه منطقة عمل فيجب أن نختار أدق الأشياء في ديكوره، يمكن أن تضيف مزهرية بها نوع زهور تحبه بألوان جميلة تبعث الحيوية والطاقة الإيجابية به. 

الحمام

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

الحمام مساحة للاسترخاء والراحة والنباتات تحقق لك ذلك فلماذا لا تستخدمها في حمامك؟، المزهريات الصغيرة وأفرع النباتات البسيطة إذا استخدمتها في حمامك لن تكلفك شيء إلا أنها ستضفي طابع مشرق ومبهج لحمامك. 

الشرفة

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

أكثر الأماكن في المنزل الذي تتواجد فيها النباتات بكثرة هي شرفة المنزل إلا أن هناك الكثيرين لا يستغلون هذه المساحة في جعلها أفضل ليست مجرد مساحة لتخزين الأشياء الزائدة عن حاجتنا، لذا نقدم لك هذه النصيحة من خبراء هوميفاي حتى تكون شرفة منزلك مساحة جميلة مليئة بالراحة والطاقة الإيجابية، ضع أواني فخارية بها نباتات تحبها في شرفتك، يمكنك وضع أنواع كثيرة منها العطرية مثل الريحان أو نبات يعطي لك مظهر جميل . 

غرفة المعيشة

Квартира в стиле прованс, Строительная компания Конструктив Крым Строительная компания Конструктив Крым غرفة المعيشة White
Строительная компания Конструктив Крым

Строительная компания Конструктив Крым
Строительная компания Конструктив Крым
Строительная компания Конструктив Крым

من أكثر الغرف التي نقضي فيها معظم وقتنا هي غرفة المعيشة لذا لابد وأن تكون مليئة بالطاقة الإيجابية حتى تؤثر على حالتنا المزاجية، لذا نجد هنا في ذلك التصميم مزهرية كبيرة على طاولة القهوة  واضحة جدًا وملفتة للنظر، على الجانب نجد أصيص زرع كبير بجوار النافذة، أجواء الغرفة تساعد على الهدوء والنباتات خلقت نوع من الاشراق والبهجة للمكان. 

غرفة المكتب

Home staging soggiorno, 3d Casa Design 3d Casa Design مكتب عمل أو دراسة
3d Casa Design

3d Casa Design
3d Casa Design
3d Casa Design

غرفة المكتب أيضًا مساحة من مساحات العمل، وحبذا أن توجد بعض النباتات تجلب لك الطاقة الإيجابية أثناء التفكير في قرارت عملك أو مشاكله، حتمًا ستتغير نتيجة قرارتك للأفضل. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 10 نصائح لطرد الطاقة السلبية من منزلك

كيف تجدد شقتك الصغيرة بأقل تكلفة ؟
في أي غرفة في منزلك تستعين بالنباتات بها؟

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