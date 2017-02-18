كيف تؤثر النباتات في ديكور منزلك؟

أكثر الأماكن في المنزل الذي تتواجد فيها النباتات بكثرة هي شرفة المنزل إلا أن هناك الكثيرين لا يستغلون هذه المساحة في جعلها أفضل ليست مجرد مساحة لتخزين الأشياء الزائدة عن حاجتنا، لذا نقدم لك هذه النصيحة من خبراء هوميفاي حتى تكون شرفة منزلك مساحة جميلة مليئة بالراحة والطاقة الإيجابية، ضع أواني فخارية بها نباتات تحبها في شرفتك، يمكنك وضع أنواع كثيرة منها العطرية مثل الريحان أو نبات يعطي لك مظهر جميل .