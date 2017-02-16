إعادة تأثيث شقة رائعة مساحتها 90 متر يجعلها تبدو أكبر

تقع تلك الشقة بمدينة وارسو، عاصمة بولندا لكن جمالها ليس بموقعها ولكن بالأسلوب التبسيطي المتبع في تصميماتها والحلول التي لجأ إليها المصممون ليزيدوا الشعور باتساعها، جمال التصميمات ينبع من بساطة الخطوط المستخدمة والألوان الهادئة والخامات بجودة عالية بالإضافة إلى كثافة وجود الضوء الطبيعي في كل ركن.

بساطة وهدوء الممر تنبأك بما ستره بالداخل، خاصة اللون الأزرق الهادئ الذي يضفي جوا من السلام والطمأنينة بالمكان.