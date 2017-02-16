إعادة تأثيث شقة رائعة مساحتها 90 متر يجعلها تبدو أكبر

تزيين وتجديد المنزل عملية شاقة ومربكة، فكل اختيار مهما كان بسيطا يترتب عليه بعض النتائج في بعض الأحيان يصعب تغييرها مثل بالتة ألوان الطلاءأو الإبقاء على الجدارن أم ترك المساحة الخارجية مفتوحة بالكامل، كلها أشياء تؤثر في النتيجة النهائية لعملية التجديد وتحكم عليها بالفشل أو النجاح، لذا دائما ما ننصح في هوميفاي ألا تخوض هذه الرحلة بمفردك ومن الأفضل أن تقوم باستشارة متخصص يساعدك في تنفيذ أفكارك بشكل ناجح. في جولتنا اليوم سنأخذك إلى شقة رائعة مساحتها 90 متر تم تجديدها وإعادة تأثيثها بشكل يزيد ويضاعف الشعور بالمساحة، حتى أنك لن تصدق أنها مجرد 90 م فقط.
تقع تلك الشقة بمدينة وارسو، عاصمة بولندا لكن جمالها ليس بموقعها ولكن بالأسلوب التبسيطي المتبع في تصميماتها والحلول التي لجأ إليها المصممون ليزيدوا الشعور باتساعها، جمال التصميمات ينبع من بساطة الخطوط المستخدمة والألوان الهادئة والخامات بجودة عالية بالإضافة إلى كثافة وجود الضوء الطبيعي في كل ركن.
بساطة وهدوء الممر تنبأك بما ستره بالداخل، خاصة اللون الأزرق الهادئ الذي يضفي جوا من السلام والطمأنينة بالمكان.
يتميز قطاع المعيشة الذي يشمل المطبخ وطاولة الطعام وغرفة المعيشة أنه مفتوح كليا دون أي حواجز مع بالتة ألوان محايدة (الأبيض والأسود والأزرق الهادئ). جميع وحدات المطبخ باللون الأبيض لذلك وجودها غير ظاهر بسبب الخلفية البيضاء للجدار أيضا، لكن الأسطح اللامعة والناعمة لها أضافت بريقا وتأثير بصري بنظافة المكان.
تصميم طاولة الطعام لم يختلف عن بساطة تصميم المطبخ، فاللون الأبيض هو الطاغي في هذا المشهد، أما الارضيات الخشبية بنغمات البيج الفاتح والإضاءة التانجستين حققتا توازنا رائعا بين برودة الألوان المستخدمة والدفء المطلوب بالمكان.
الاهتمام بإضاءة المطبخ واضح من خلال الاسبوتات المدفونة بالسقف، بالإضافة إلى الوحدات المعلقة لتنير المنطقة أمام الثلاجة، التغطية السوداء اللامعة للجدار الفاصل بين الوحدات العلوية والسفلية للمطبخ كانت لمسة أنيقة للغاية للمكان ووحققت توازنا مع الثلاجة الكبيرة بنفس اللون.
النوافذ الزجاجية الواسعة سمحت بدخول الضوء الطبيعي بكثافة أعلى وهو ما ساعد على إشراق المكان والشعور باتساعه.
على الرغم من أن المساحة المحدة لغرفة المعيشة ليست كبيرة لكنك ما أن تنظر إلى الصورة ستشعر عكس ذلك تماما، وبذلك بفضل اللون الأبيض الذي يحتضن المكان وعدم تكدس المكان بالأثاث..فلن تجد أكثر م كنبة بتصميم بسيط للغاية وطاولة قهوة مصنوعة من بالتة خشبية ومزودة بعجلات لسهولة تحريكها. بالتة الألوان هنا أكثر دفئا عن المطبخ بفضل اللون البني والسجادة الكريمي وهو أمر مطلوب في غرفة المعيشة.
وراء الجدار خلف الثلاجة تقع تلك الغرفة الصغيرة التي لا تكفي مساحتها أن تكون غرفة نوم، لذا لتم استغلالها لتكون خزانة ملابس لتحافظ على نظام وترتيب غرفة النوم.
تصميم الحمام هادئ ومريح للغاية ويعود ذلك للألوان المستخدمة والتي تنوعت بين الابيض والبيج ودرجة فاتحة للغاية من لون القهوة، وعلى صغر مساحته إلا إنه اتسع لوجود حوض استحمام ويعود ذلك لانتقاء أدوات صحية ذات أحجام وتصميمات عملية. الخزانة أسفل الحوض فكرة رائعة لتغطي وصلات المياه فتحافظ على المظهر الأنيق للحمام بالإضافة إلى استغلالها كوحدة تخزين صغيرة لأدوات الحمام.
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