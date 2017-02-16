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إعادة تأثيث شقة رائعة مساحتها 90 متر يجعلها تبدو أكبر

أميرة قاسم أميرة قاسم
Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
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تزيين وتجديد المنزل عملية شاقة ومربكة، فكل اختيار مهما كان بسيطا يترتب عليه بعض النتائج في بعض الأحيان يصعب تغييرها مثل بالتة ألوان الطلاءأو الإبقاء على الجدارن أم ترك المساحة الخارجية مفتوحة بالكامل، كلها أشياء تؤثر في النتيجة النهائية لعملية التجديد وتحكم عليها بالفشل أو النجاح، لذا دائما ما ننصح في هوميفاي ألا تخوض هذه الرحلة بمفردك ومن الأفضل أن تقوم باستشارة متخصص يساعدك في تنفيذ أفكارك بشكل ناجح. في جولتنا اليوم سنأخذك إلى شقة رائعة مساحتها 90 متر تم تجديدها وإعادة تأثيثها بشكل يزيد ويضاعف الشعور بالمساحة، حتى أنك لن تصدق أنها مجرد 90 م فقط. 

ممر هادئ وترحابي

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

تقع تلك الشقة بمدينة وارسو، عاصمة بولندا لكن جمالها ليس بموقعها ولكن بالأسلوب التبسيطي المتبع في تصميماتها والحلول التي لجأ إليها المصممون ليزيدوا الشعور باتساعها، جمال التصميمات ينبع من بساطة الخطوط المستخدمة والألوان الهادئة والخامات بجودة عالية بالإضافة إلى كثافة وجود الضوء الطبيعي في كل ركن.

بساطة وهدوء الممر تنبأك بما ستره بالداخل، خاصة اللون الأزرق الهادئ الذي يضفي جوا من السلام والطمأنينة بالمكان.

المطبخ وغرفة الطعام

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

يتميز قطاع المعيشة الذي يشمل المطبخ وطاولة الطعام وغرفة المعيشة أنه مفتوح كليا دون أي حواجز مع بالتة ألوان محايدة (الأبيض والأسود والأزرق الهادئ). جميع وحدات المطبخ  باللون الأبيض لذلك وجودها غير ظاهر بسبب الخلفية البيضاء للجدار أيضا، لكن الأسطح اللامعة والناعمة لها أضافت بريقا وتأثير بصري  بنظافة المكان.

تصميم طاولة الطعام لم يختلف عن بساطة تصميم المطبخ، فاللون الأبيض هو الطاغي في هذا المشهد، أما الارضيات الخشبية بنغمات البيج الفاتح والإضاءة التانجستين حققتا توازنا رائعا  بين برودة الألوان المستخدمة والدفء المطلوب بالمكان. 

نظرة أوسع للمطبخ

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الاهتمام بإضاءة المطبخ واضح من خلال الاسبوتات المدفونة بالسقف، بالإضافة إلى الوحدات المعلقة لتنير المنطقة أمام الثلاجة، التغطية السوداء اللامعة للجدار الفاصل بين الوحدات العلوية والسفلية للمطبخ كانت لمسة أنيقة للغاية للمكان ووحققت توازنا مع الثلاجة الكبيرة بنفس اللون.

سحر الإضاءة الطبيعية

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

النوافذ الزجاجية الواسعة سمحت بدخول الضوء الطبيعي بكثافة أعلى وهو ما ساعد على إشراق المكان والشعور باتساعه.

غرفة المعيشة

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

على الرغم من أن المساحة المحدة لغرفة المعيشة ليست كبيرة لكنك ما أن تنظر إلى الصورة ستشعر عكس ذلك تماما، وبذلك بفضل اللون الأبيض الذي يحتضن المكان وعدم تكدس المكان بالأثاث..فلن تجد أكثر م كنبة بتصميم بسيط للغاية وطاولة قهوة مصنوعة من بالتة خشبية ومزودة بعجلات لسهولة تحريكها. بالتة الألوان هنا أكثر دفئا عن المطبخ بفضل اللون البني والسجادة الكريمي وهو أمر مطلوب في غرفة المعيشة.

خزانة ملابس

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

وراء الجدار خلف الثلاجة تقع تلك الغرفة الصغيرة التي لا تكفي مساحتها أن تكون غرفة نوم، لذا لتم استغلالها لتكون خزانة ملابس لتحافظ على نظام وترتيب غرفة النوم.

تصميم هادئ للحمام

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

تصميم الحمام هادئ ومريح للغاية ويعود ذلك للألوان المستخدمة والتي تنوعت بين الابيض والبيج ودرجة فاتحة للغاية من لون القهوة، وعلى صغر مساحته إلا إنه اتسع لوجود حوض استحمام ويعود ذلك لانتقاء أدوات صحية ذات أحجام وتصميمات عملية. الخزانة أسفل الحوض فكرة رائعة لتغطي وصلات المياه فتحافظ على المظهر الأنيق للحمام بالإضافة إلى استغلالها كوحدة تخزين صغيرة لأدوات الحمام. 

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