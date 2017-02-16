شقة مودرن وسحر اللون الأبيض في التصميمات الداخلية

اليوم سنستعرض معا مشروع تم تنفيذه بواسطة شركة EF_Archidesign، حيث تم تجديد شقة وإعادة تأثيثها بالكامل. الأمر البارز في هذا التحول أنه تم إعادة توزيع جذرية للأثاث بشكل يحافظ عى اتساع وبراح الغرف. من أكثر ما يميز هذا المشروع هو التصميمات المذهلة للإضاءة والتي غيرت من ملامح المكان كليا خاصة مع اللون الأبيض للجدران والذي جعله أكثر إشراقا واتساعا، الصور التالية من المشروع ستريك مدى سحر اللون الأبيض وتأثيره على التصميمات الداخلية.