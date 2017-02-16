شقة مودرن وسحر اللون الأبيض في التصميمات الداخلية

اليوم سنستعرض معا مشروع تم تنفيذه بواسطة شركة EF_Archidesign، حيث تم تجديد شقة وإعادة تأثيثها بالكامل. الأمر البارز في هذا التحول أنه تم إعادة توزيع جذرية للأثاث بشكل يحافظ عى اتساع وبراح الغرف. من أكثر ما يميز هذا المشروع هو التصميمات المذهلة للإضاءة والتي غيرت من ملامح المكان كليا خاصة مع اللون الأبيض للجدران والذي جعله أكثر إشراقا واتساعا، الصور التالية من المشروع ستريك مدى سحر اللون الأبيض وتأثيره على التصميمات الداخلية.
قطاع المعيشة بالشقة واسع ومزود بنظام إضاءة مذهل، الأرضيات خشبية ذات نغمات متنوعة بين الرمادي والبيج والكريمي لتجمع كل ألوان البالتة المستخدمة بالديكورات في عنصر واحد.
من الصعب ألا تندهش من جمال الإضاءة بالمكان، فتنوعها بين الإضاءة المخفية والمدفونة بالسقف لعب دور حيوي في إبراز جمال الأرضية الخشبية والأثاث.
أثاث غرفة المعيشة بسيط لكنه راقي وعملي للغاية بشكل يفي بالغرض فتصميم الكنبة الجلد مريح للغاية، في المقابل تجد التليفزيون مع رف خشبي بتصميم أنيق وعلى الجانب مجموعة من الرفوف والخزانات لعرض الصور والأكسسوارات المنزلية. اللافت للنظر هنا هو الحضور القوي للنباتات، فكان لها تأثير قوي على الشعور بحيوية ونضارة المكان.
توزيع الأثاث في قطاع المعيشة كان موفق للغاية، فمثلا غرفة المعيشة تم وضعها بجوار النافذة والباب المطل على الحديقة، والمطبخ أيضا تمتع بمصدر قوي للإضاءة والتهوية الطبيعية بفضل النافذة الممتدة على الجدارالجانبي له.
تقسيم المطبخ عملي للغاية ويحافظ على ابقاء التواصل بين كل من في قطاع المعيشة، فمثلا وضع الموقد في الجزيرة الفاصلة بين غرفة المعيشة والمطبخ يسمح لمن بالمطبخ مشاهدة التليفزيون ومتابعة الحديث مع من بغرفة المعيشة على عكس لو كان بالجانب الآخر. الأسلوب المينيمالي يتجلى بوضوح في تصميم أثاث المطبخ، فالخزانات بالكامل بيضاء اللون ودون مقابض، حتى الطاولة الصغيرة إلى جوار جزيرة المطبخ عززت الفكرة بتصميمها الرقيق والأنيق للغاية.
تعدد الخزانات وتنوع أحجامها يوفر مساحات تخزينية أعلى ويضيف إلى عملية المطبخ، من هذه الزاوية يظهر بوضوح جمال المدخنة الاسطوانية بملمسها المعدني اللامع والتي لا تقتصر على طونها وحدة تنقية للهواء بل مزودة بمصابيح صغيرة لتجربة طبخ أكثر راحة.
في مواجهة مدخل الشقة تم تأثيث هذا الركن بشكل مميز للغاية، حيث وضع ذلك البيانو العتيق معبرا عن اهتمامات وتفصيلات قاطني المنزل ومضيفا لمسة من الماضي إلى المكان. لم يغفل المصمم توفير كافة عناصر الراحة بالشقة فتم تزوديها بنظام تدفئة وتبريد مركزي كما هو واضح بالصور.
هدوء الألوان اختلف في غرفة النوم، فالظهور القوي للون الأحمر حتى لو كان بالمفروشات فقط وبعض عناصر الديكور جعل تأثيره ملموس في إضفاء جو حميمي بالغرفة. تصميم السرير مريح للغاية بفضل المنسوجات الناعمة المستخدمة في تنجيده بأسلوب الكابتونيه، اللافت للنظر هو التصميم الغير تقليدي للكوميدينو على جانبي السرير حيث جاء معلقا بالجدار ليحافظ على فراغ أكبر بالأرضيات.
من هذه الزاوية يظهر الدولاب والذي غُطت كل أبوابه الجرارة بالمرايا، وهى الخدعة الأسهل والأمثل التي يلجأ إليها المصممون ليزيدوا الشعور باتساع المكان، الميزة الأخرى للمرايا هنا أنها جاءت مقابلة للنوافذ فأضافت مزيد من الإشراق بفضل انعكاسات الضوء الطبيعي.
لم تسمح مساحة غرفة النوم بوجود حمام منفصل بها، لكن التقارب الشديد بينهما حل هذه المشكلة ووفر جزء من الخصوصية المطلوبة.
تصميم هادئ ورصين للحمام، لم تختلف ألوانه عن بقية الشقة فجاء الأثاث والادوات الصحية بظلال من الرمادي والأبيض وهو ما خلق جو هادئ ومريح بالحمام. المرآة أعلى الحوض رغم بساطتها وخلوها من التفاصيل الجمالة لكن الإضاءة الحلفية لها منحت المكان بعدا جديدا.
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