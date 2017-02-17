في مقالنا اليوم سنشارك معكم بعض النصائح والأفكار العملية التي ستساعدك في الحصول على حمام رائع ومريح. بسبب طبيعة الحمام ومواده واستخدامه المحدد تكون مساحة الديكور محدودة جدًا وتشكل تحدي لكل منا للحصول على مساحة أنيقة ولا تخل بعمليته. نقدم لكم 6 أفكار عملية للحصول على حمام أنيق.
الخشب والخوص والمواد الطبيعية عمومًا تضفي دفئًا على التصميمات لا مثيل له. قد يكون استخدام الأخشاب في الحمام غير تقليدي ولطالما ابتعد الناس عنه لخوفهم من أن تناله الرطوبة وتفسده، ولكن في الحقيقة أنه باختيار نوع الخشب المناسب ومعالجته بطريقة محترفة يصبح من السهل جدًا أن تستخدم الخشب في الحمام ليكون لديك حمامًا أنيقًا كالمنتجعات الصحية ولا يُنسى!
يوجد مرايا في معظم الحمامات ولكن لمَ لا تبتعد عن التقليدية في اختيار شكل المرآة وتحاول استخدامها في الديكور بشكلها المختلف؟ هذا بالإضافة لكونها أداة مهمة جدًا في التأثير على شعورك باتساع الحمام.
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ستارة الحمام هي فرصة رائعة لإضافة شيء مختلف لديكور حمامك عن طريق احتيار نقشة مختلفة لها أو ستارة كلاسيكية ورومانسية تمتزح مع ديكور كلاسيكي من الزجاجات القديمة والخشب البني كتلك التي في الصورة.
استخدم المصمم هذا الجزء من الحمام لتعليق أرفف أنيقة وجذابة شاركت في ديكور الحمام وفي نفس الوقت وفّرت مساحة لوضع أشياء مثل الفوط وأدوات التجميل.
يمكنك الاقتصار في ديكور الحمام على إضافة حوض أنيق ومختلف التصميم ليكون هو أهم قطعة فيه يجعل من الحمام مساحة فخمة. فالعملية لا تعني بالضرورة أن يكون التصميم تقليديًا.