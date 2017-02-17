6 أفكار عملية للحصول على حمام أنيق

الخشب والخوص والمواد الطبيعية عمومًا تضفي دفئًا على التصميمات لا مثيل له. قد يكون استخدام الأخشاب في الحمام غير تقليدي ولطالما ابتعد الناس عنه لخوفهم من أن تناله الرطوبة وتفسده، ولكن في الحقيقة أنه باختيار نوع الخشب المناسب ومعالجته بطريقة محترفة يصبح من السهل جدًا أن تستخدم الخشب في الحمام ليكون لديك حمامًا أنيقًا كالمنتجعات الصحية ولا يُنسى!