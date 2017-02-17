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6 أفكار عملية للحصول على حمام أنيق

ريم عوض ريم عوض
studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
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في مقالنا اليوم سنشارك معكم بعض النصائح والأفكار العملية التي ستساعدك في الحصول على حمام رائع ومريح. بسبب طبيعة الحمام ومواده واستخدامه المحدد تكون مساحة الديكور محدودة جدًا وتشكل تحدي لكل منا للحصول على مساحة أنيقة ولا تخل بعمليته. نقدم لكم 6 أفكار عملية للحصول على حمام أنيق.

أضف بعض الدفئ

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

الخشب والخوص والمواد الطبيعية عمومًا تضفي دفئًا على التصميمات لا مثيل له. قد يكون استخدام الأخشاب في الحمام غير تقليدي ولطالما ابتعد الناس عنه لخوفهم من أن تناله الرطوبة وتفسده، ولكن في الحقيقة أنه باختيار نوع الخشب المناسب ومعالجته بطريقة محترفة يصبح من السهل جدًا أن تستخدم الخشب في الحمام ليكون لديك حمامًا أنيقًا كالمنتجعات الصحية ولا يُنسى!

الانعكاس

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يوجد مرايا في معظم الحمامات ولكن لمَ لا تبتعد عن التقليدية في اختيار شكل المرآة وتحاول استخدامها في الديكور بشكلها المختلف؟ هذا بالإضافة لكونها أداة مهمة جدًا في التأثير على شعورك باتساع الحمام.

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ستارة رومانسية

DECORACIÓN de INTERIORES. Casa Vintage, La Florinda La Florinda حمامديكورات
La Florinda

La Florinda
La Florinda
La Florinda

ستارة الحمام هي فرصة رائعة لإضافة شيء مختلف لديكور حمامك عن طريق احتيار نقشة مختلفة لها أو ستارة كلاسيكية ورومانسية تمتزح مع ديكور كلاسيكي من الزجاجات القديمة والخشب البني كتلك التي في الصورة.

أرفف مفتوحة

Urban Chic per Karol, Vegni Design Vegni Design حمامرفوف
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

استخدم المصمم هذا الجزء من الحمام لتعليق أرفف أنيقة وجذابة شاركت في ديكور الحمام وفي نفس الوقت وفّرت مساحة لوضع أشياء مثل الفوط وأدوات التجميل. 

حوض مختلف

Remodelación Vivienda Baño, info8385 info8385 حماممغاسل
info8385

info8385
info8385
info8385

يمكنك الاقتصار في ديكور الحمام على إضافة حوض أنيق ومختلف التصميم ليكون هو أهم قطعة فيه يجعل من الحمام مساحة فخمة. فالعملية لا تعني بالضرورة أن يكون التصميم تقليديًا.

خزانات لإخفاء الفوضى

Baños, Opiusly Opiusly حماممخازن
Opiusly

Opiusly
Opiusly
Opiusly

كما أن هناك أغراض تشارك في ديكور الحمام كالتي على الأرفف في الصورة الرابعة، هناك أشياء يجب عليك إخفاؤها داخل الخزانات. لذلم يجب أن تنشئ خزانة أنيقة مستغلًا المساحة أسفل الحوض لتجنب الفوضى وإخفاء الأغراض غير المرغوب رؤيتها.

24 تصميم للأرفف سيعطوك حمام مُرَتّب!
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