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10 أفكار لجزيرة مطبخ رائعة

ريم عوض ريم عوض
Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
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جزيرة المطبخ هي حل عملي ورائع لعمل سطح إضافي في المطبخ يستغل المساحة ويوفر لك منطقة عمل جديدة تفصل بين المطبخ والغرفة المجاورة وتستخدم كَبار للمطبخ يسمح لك بالتواصل مع زائريك وباقي أفراد الأسرة أثناء تحضير الطعام أو في المنتصف حيث يوجد بها بعض الخزانات التي تجنب حدوث الفوضى في مطبخك. في هذا المقال نقدم لكم 10 أفكار لتصميم جزيرة لمطبخك نرجو أن تنال إعجابك!

1- جزيرة عصرية

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

في هذه الصورة نرى مطبخًا عصريًا (مودرن) بجزيرة مناسبة للتطبيق في جميع مقاسات المطابخ. من المهم جدًا كما نرى أن تكون الإضاءة جيدة وموجهة على منطقة العمل بأكملها عن طريق تعليق أكثر من وحدة إضاءة فوق الجزيرة خاصة إذا كانت مساحتها عريضة.

2- مساحة متجانسة

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

استخدام الجرانيت في المطبخ من أكثر الأشياء التي تجعل المطبخ أنيقًا وجذّابًا، سواءًا كان كتغليف لجزء من الحائط أو جانب من جوانب الجزيرة أو كسطح للمطبخ. الجرانيت الفاتح والخزانات الخشبية الداكنة تخلق تباينًا يجانس بين الألوان والمواد. 

3- عناصر فريدة من نوعها

Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

الشفاط من أهم العناصر في المطبخ والتي يجب أن تكون فوق البوتجاز أو في أقرب مكان له لتجنب تراكم الدخان أثناء الطبيخ. يمكنك أن تختار أشكال مختلفة للشفاط خاصة إذا كان في منتصف المطبخ فوق الجزيرة كهذا التصميم الذي اختار المصمم فيه شفاط اسطوانيّ بدلًا من الشكل المعهود.

4- لمسة من الألوان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ هو من أكثر الأماكن المستخدمة في المنزل، سواءًا كان للطبيخ أو للحوارات السريعة أثناء تناول مشروب أو الحصول على وجبة سريعة، لهذا يجب أن يكون تصميم المطبخ حيوي وغير ممل. يمكنك تطبيق ذلك عن طريق إضافة لون جريء لمطبخك ذا اللون الموحد للكسر من ملله.

5- أهمية الإضاءة

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

الإضاءة تخلق تجانسًا بين عناصر الديكور والأثاث وبين المساحة المحيطة، وتبين جمال التصميم وتضيف له فخامة وعمق. كما في هذه الصورة الإضاءة موزعة في السقف بشكل متساوٍ وأسفل البار يوجد إضاءة بطولِه أضافت أناقة رائعة للتصميم.

6- دمج المساحات

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

عندما تكون الجزيرة مكانًا فاصلًا بين المطبخ وغرفة السفرة تأكد من أن تدمج المساحتين معًا عن طريق اختيار تصميم للجزيرة يناسبهما معًا لتوحيد للمساحات أكثر تناسقًا وجمالًا.

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7- تفاصيل صغيرة

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura مطبخ
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

الخطوط البسيطة والتفاصيل الصغيرة هي التي تحدث فرقًا كبيرًا في التصميم لا سيما تصميم الجزيرة، كالخامة والألوان وطريقة التفقيل، شكل الشفاط المعلق فوق البوتجاز وخلاط الحوض، هل البوتجاز مسطح؟ هل هو بارز؟ كلها أشياء يجب أن تضعها في حسبانك للحصول على أفضل تصميم.

8- استغلال المساحات الواسعة

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

إذا كنت محظوظًا بمساحة واسعة في المطبخ فإنشاء جزيرة فيه سيعطيك فرصة لاستغلال المساحة بشكل أفضل بدلًا من وجود مساحة واسعة أكثر من اللازم للتحرك وليس فيها ما يفيد بشكل عملي.

9- جميل وعملي

interiores, Gama Elite Gama Elite مطبخ
Gama Elite

Gama Elite
Gama Elite
Gama Elite

عند اختيارك للمواد المستخدمة في الجزيرة تأكد ألا تختار فقط ما يبدو شكله جميلًا، فجزيرة المطبخ وأسطحه عمومًا يجب أن تكون مقاومة لعوامل الاستخدام من الحرارة والمياة وما إلى ذلك. اقرأ هذا المقال لتعرف كيف تختار بين المواد المختلفة لأسطح المطابخ.

10- حلول ذكية للمساحات الصغيرة

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

جزيرة المطبخ لا تحتاج لمساحة كبيرة أبدًا على العكس يمكنها أن تحل لك أزمة ضيق المساحة عن طريق توظيفها بشكل صحيح. كما في هذه الجزيرة التي في الصورة حيث وفرت سطح جديد للمطبخ وطاولة لتناول الطعام بكراسيها في نفس الوقت.

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