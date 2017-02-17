10 أفكار لجزيرة مطبخ رائعة

جزيرة المطبخ هي حل عملي ورائع لعمل سطح إضافي في المطبخ يستغل المساحة ويوفر لك منطقة عمل جديدة تفصل بين المطبخ والغرفة المجاورة وتستخدم كَبار للمطبخ يسمح لك بالتواصل مع زائريك وباقي أفراد الأسرة أثناء تحضير الطعام أو في المنتصف حيث يوجد بها بعض الخزانات التي تجنب حدوث الفوضى في مطبخك. في هذا المقال نقدم لكم 10 أفكار لتصميم جزيرة لمطبخك نرجو أن تنال إعجابك!
في هذه الصورة نرى مطبخًا عصريًا (مودرن) بجزيرة مناسبة للتطبيق في جميع مقاسات المطابخ. من المهم جدًا كما نرى أن تكون الإضاءة جيدة وموجهة على منطقة العمل بأكملها عن طريق تعليق أكثر من وحدة إضاءة فوق الجزيرة خاصة إذا كانت مساحتها عريضة.
استخدام الجرانيت في المطبخ من أكثر الأشياء التي تجعل المطبخ أنيقًا وجذّابًا، سواءًا كان كتغليف لجزء من الحائط أو جانب من جوانب الجزيرة أو كسطح للمطبخ. الجرانيت الفاتح والخزانات الخشبية الداكنة تخلق تباينًا يجانس بين الألوان والمواد.
الشفاط من أهم العناصر في المطبخ والتي يجب أن تكون فوق البوتجاز أو في أقرب مكان له لتجنب تراكم الدخان أثناء الطبيخ. يمكنك أن تختار أشكال مختلفة للشفاط خاصة إذا كان في منتصف المطبخ فوق الجزيرة كهذا التصميم الذي اختار المصمم فيه شفاط اسطوانيّ بدلًا من الشكل المعهود.
المطبخ هو من أكثر الأماكن المستخدمة في المنزل، سواءًا كان للطبيخ أو للحوارات السريعة أثناء تناول مشروب أو الحصول على وجبة سريعة، لهذا يجب أن يكون تصميم المطبخ حيوي وغير ممل. يمكنك تطبيق ذلك عن طريق إضافة لون جريء لمطبخك ذا اللون الموحد للكسر من ملله.
الإضاءة تخلق تجانسًا بين عناصر الديكور والأثاث وبين المساحة المحيطة، وتبين جمال التصميم وتضيف له فخامة وعمق. كما في هذه الصورة الإضاءة موزعة في السقف بشكل متساوٍ وأسفل البار يوجد إضاءة بطولِه أضافت أناقة رائعة للتصميم.
عندما تكون الجزيرة مكانًا فاصلًا بين المطبخ وغرفة السفرة تأكد من أن تدمج المساحتين معًا عن طريق اختيار تصميم للجزيرة يناسبهما معًا لتوحيد للمساحات أكثر تناسقًا وجمالًا.
الخطوط البسيطة والتفاصيل الصغيرة هي التي تحدث فرقًا كبيرًا في التصميم لا سيما تصميم الجزيرة، كالخامة والألوان وطريقة التفقيل، شكل الشفاط المعلق فوق البوتجاز وخلاط الحوض، هل البوتجاز مسطح؟ هل هو بارز؟ كلها أشياء يجب أن تضعها في حسبانك للحصول على أفضل تصميم.
إذا كنت محظوظًا بمساحة واسعة في المطبخ فإنشاء جزيرة فيه سيعطيك فرصة لاستغلال المساحة بشكل أفضل بدلًا من وجود مساحة واسعة أكثر من اللازم للتحرك وليس فيها ما يفيد بشكل عملي.
عند اختيارك للمواد المستخدمة في الجزيرة تأكد ألا تختار فقط ما يبدو شكله جميلًا، فجزيرة المطبخ وأسطحه عمومًا يجب أن تكون مقاومة لعوامل الاستخدام من الحرارة والمياة وما إلى ذلك. اقرأ هذا المقال لتعرف كيف تختار بين المواد المختلفة لأسطح المطابخ.
جزيرة المطبخ لا تحتاج لمساحة كبيرة أبدًا على العكس يمكنها أن تحل لك أزمة ضيق المساحة عن طريق توظيفها بشكل صحيح. كما في هذه الجزيرة التي في الصورة حيث وفرت سطح جديد للمطبخ وطاولة لتناول الطعام بكراسيها في نفس الوقت.