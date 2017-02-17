10 أفكار لجزيرة مطبخ رائعة

المطبخ هو من أكثر الأماكن المستخدمة في المنزل، سواءًا كان للطبيخ أو للحوارات السريعة أثناء تناول مشروب أو الحصول على وجبة سريعة، لهذا يجب أن يكون تصميم المطبخ حيوي وغير ممل. يمكنك تطبيق ذلك عن طريق إضافة لون جريء لمطبخك ذا اللون الموحد للكسر من ملله.